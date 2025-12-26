Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026

Существенно меняются условия для применения патента. В 2026 году лимит для ПСН снизится с 60 млн до 20 млн рублей.

Изменения в первую очередь ориентированы на увеличение доходов бюджета, а поддержку получат лишь приоритетные отрасли.

С 1 января 2026 года налоговое законодательство ощутимо изменится. Бизнесу придется работать в новых условиях — с новой ставкой НДС, с новым лимитом для уплаты НДС на УСН и т. д.

Владельцы гостиниц и других объектов размещения, работающие на «упрощенке», могут воспользоваться нулевой ставкой НДС до конца 2030 года . Ранее срок действия ставки по НДС в размере 0% был до 30 июня 2027 года.

Основную ставку НДС планируют поднять с 20 до 22% . Ее будут применять к отгрузкам и авансам 2026 года и последующих лет. Специальные ставки 5% и 7% остаются прежними. Не меняется также и ставка 10% на товары для детей, медикаменты и некоторые другие категории товаров.

УСН и ЕСХН: что меняется

Снижение порога доходов для уплаты НДС на УСН

До 2026 года ИП на упрощенке были освобождены от уплаты НДС, если их доход не превысил 60 млн рублей. Первоначальные поправки существенно снижают лимит дохода — до 10 млн рублей. При этом Правительство предложило смягчить условия применения НДС для малого и среднего бизнеса и снижать лимит постепенно. Так, в 2026 году порог составит 20 млн рублей в год, в 2027 году — 15 млн рублей в год, а с 2028 года — уже 10 млн рублей в год.

Фиксация порядка расчета 1% взноса для ИП на УСН «Доходы минус расходы»

Четкого алгоритма расчета взносов 1% в НК сейчас нет, но общепринятым считается следующий подход: платеж считают с разницы между доходами и расходами. Практика возникла на основе писем Минфина, ФНС и решений судов. С 2026 года этот порядок расчета зафиксируют в НК, но будет уточнение: в расходы при расчете взносов нельзя включать страховые взносы на ОПС и ОМС.

Расширение перечня расходов, учитываемых при переходе на ОСНО с УСН и ЕСХН

В составе затрат по налогу на прибыль разрешат учесть товары, приобретенные и оплаченные в течение последних трех лет. Но есть условие: на момент перехода на общий режим они не были списаны в расходы. Сейчас можно учесть затраты на товары, если до перехода на ОСНО они не были частично или полностью оплачены.

Ограничения для применения льготных ставок по УСН

Введение льготных ставок на территории субъекта РФ станет возможным только для определенных видов деятельности. Критерии для налогоплательщиков, претендующих на льготы, как и сам перечень видов деятельности, будет утверждать правительство. Также отдельные критерии установят для ИП, планирующих воспользоваться налоговыми каникулами по УСН.

Фиксация порядка определения дохода ООО на УСН при выходе из общества участника с выплатой ему его доли имуществом