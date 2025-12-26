Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026

Самое главное:
С 1 января 2026 года налоговое законодательство ощутимо изменится. Бизнесу придется работать в новых условиях — с новой ставкой НДС, с новым лимитом для уплаты НДС на УСН и т. д.
Поправки коснутся спецрежимов, НДС, НДФЛ, налога на прибыль, страховых взносов и других аспектов налогового законодательства.
Изменения в первую очередь ориентированы на увеличение доходов бюджета, а поддержку получат лишь приоритетные отрасли.
Существенно меняются условия для применения патента. В 2026 году лимит для ПСН снизится с 60 млн до 20 млн рублей.
НДС: что меняется
Увеличение основной ставки НДС
Основную ставку НДС планируют поднять с 20 до 22%. Ее будут применять к отгрузкам и авансам 2026 года и последующих лет. Специальные ставки 5% и 7% остаются прежними. Не меняется также и ставка 10% на товары для детей, медикаменты и некоторые другие категории товаров.
Продление нулевой ставки по НДС в гостиничном бизнесе
Владельцы гостиниц и других объектов размещения, работающие на «упрощенке», могут воспользоваться нулевой ставкой НДС до конца 2030 года. Ранее срок действия ставки по НДС в размере 0% был до 30 июня 2027 года.
УСН и ЕСХН: что меняется
Снижение порога доходов для уплаты НДС на УСН
До 2026 года ИП на упрощенке были освобождены от уплаты НДС, если их доход не превысил 60 млн рублей. Первоначальные поправки существенно снижают лимит дохода — до 10 млн рублей.
При этом Правительство предложило смягчить условия применения НДС для малого и среднего бизнеса и снижать лимит постепенно. Так, в 2026 году порог составит 20 млн рублей в год, в 2027 году — 15 млн рублей в год, а с 2028 года — уже 10 млн рублей в год.
Фиксация порядка расчета 1% взноса для ИП на УСН «Доходы минус расходы»
Четкого алгоритма расчета взносов 1% в НК сейчас нет, но общепринятым считается следующий подход: платеж считают с разницы между доходами и расходами. Практика возникла на основе писем Минфина, ФНС и решений судов.
С 2026 года этот порядок расчета зафиксируют в НК, но будет уточнение: в расходы при расчете взносов нельзя включать страховые взносы на ОПС и ОМС.
Расширение перечня расходов, учитываемых при переходе на ОСНО с УСН и ЕСХН
В составе затрат по налогу на прибыль разрешат учесть товары, приобретенные и оплаченные в течение последних трех лет. Но есть условие: на момент перехода на общий режим они не были списаны в расходы.
Сейчас можно учесть затраты на товары, если до перехода на ОСНО они не были частично или полностью оплачены.
Ограничения для применения льготных ставок по УСН
Введение льготных ставок на территории субъекта РФ станет возможным только для определенных видов деятельности. Критерии для налогоплательщиков, претендующих на льготы, как и сам перечень видов деятельности, будет утверждать правительство.
Также отдельные критерии установят для ИП, планирующих воспользоваться налоговыми каникулами по УСН.
Фиксация порядка определения дохода ООО на УСН при выходе из общества участника с выплатой ему его доли имуществом
При выходе участника из общества на упрощенке с выплатой стоимости его доли имуществом, доходом ООО признают действительную стоимость доли. Стоимость определят по состоянию на дату, которая следует за днем фактического отчуждения имущества.
Страховые взносы: что меняется
Отмена пониженного тарифа для МСП
До принятия поправок работодатели из реестра МСП вправе платить взносы с зарплат, превышающих 1,5 МРОТ, по льготной ставке 15% вместо 30%. В результате изменения применение пониженного тарифа станет доступно только субъектам МСП из утвержденного Правительством перечня.
В список войдут приоритетные отрасли. Остальным работодателям предстоит рассчитывать взносы по общим тарифам.
Увеличение страховых взносов ИП «за себя»
В 2026 году размер страховых взносов ИП «за себя» составит 57 390 рублей за год. Для сравнения: в 2025 году предприниматели должны заплатить 53 658 рублей, то есть рост составляет 3 732 рубля.
Также увеличивается предельный лимит по 1% взносам с дохода свыше 300 000 рублей: он составит 321 818 рублей (в 2025 году — 300 888 рублей).
Увеличение тарифа по взносам для IT-компаний
До 2026 года IТ-компании платят страховые взносы за сотрудников по пониженной ставке — 7,6%. С 1 января 2026 года ставку планируют увеличить до 15% на выплаты в пределах базы. С сумм сверх предельной базы сохранят ставку 7,6%.
Уточнение порядка расчета страховых взносов с выплат руководителю организации
Если фактическое вознаграждение руководителю компании за месяц не превышает федеральный МРОТ, страховые взносы все равно исчисляются из суммы не ниже МРОТ. Фактическая сумма в этом случае значения не имеет.
Аналогично страховые взносы будут рассчитывать и в ситуации, когда руководитель организации не получает вознаграждение.
ПСН: что меняется
Уменьшение лимита для патентной системы
В 2025 году лимит для применения ПСН составляет 60 млн рублей. После принятия поправок лимит постепенно, как и для уплаты НДС на УСН, будет снижаться. В 2026 году лимит уменьшится с 60 млн до 20 млн рублей, в 2027 году — до 15 млн рублей, а с 2028 года будет установлен на уровне 10 млн рублей. При утрате права на патент предпринимателю придется перейти на общий режим или упрощенку.
Фиксация порядка пересчета патента при изменении физического показателя
Стоимость патента зависит от физических показателей бизнеса, поэтому их уменьшение позволяет снизить затраты на ПСН. С 2026 года порядок пересчета стоимости старого патента будет узаконен. Чтобы произвести пересчет, потребуется подать заявление. Срок подачи — в течение 10 дней с момента изменения физпоказателей.
Применение ПСН ограничат
Перечень видов деятельности, для которых доступна ПСН, ограничат с 1 января 2026 года. Так, работать на патенте не получится у тех, кто оказывает услуги в сфере охраны.
НДФЛ: что меняется
Расширение перечня доходов, которые не облагаются НДФЛ
В перечень необлагаемых НДФЛ налогов планируют включить расходы на оформление полиса ДМС, если он нужен для выезда сотрудника за рубеж.
Увеличение освобождаемой от НДФЛ и страховых взносов суммы матпомощи сотруднику при рождении ребенка
Сейчас платить НДФЛ и страховые взносы не нужно, если размер матпомощи составляет до 50 000 рублей. С 2026 года сумму заметно увеличили: теперь от НДФЛ и взносов освободят помощь в размере до 1 млн рублей.
И это не единственное изменение. Также работодатели вправе учесть данные затраты в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль.
Другие изменения в рамках налоговой реформы 2026
Продление срока ограничений на зачет убытков
Уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на убытки прошлых лет возможно не более чем на 50%. Это условие должно было действовать до конца 2026 года, но его продлят до 31 декабря 2030 года
Закрепление в НК права регионов устанавливать ставки турналога в зависимости от сезонности
Устанавливать разные ставки в зависимости от сезонности субъекты РФ вправе и сейчас, но на основании писем Минфина и ФНС. Теперь эту возможность зафиксируют в НК. Регион сможет дифференцировать ставки не только по сезонам, но и по более коротким периодам — например, по кварталам или календарным месяцам.
Отмена обязанности сдачи деклараций по налогу на прибыль для обособленных подразделений
Обособкам не придется сдавать декларацию по месту нахождения подразделений (на уплату налога это не распространяется). Поправка может вступить в силу с 2027 года
Обязанность по уплате налога на прибыль для букмекерских контор
Сейчас букмекеры не обязаны платить налог на прибыль. Но с 2026 года они станут плательщиками налога на прибыль по ставке 25%
Освобождение от турналога для некоторых налогоплательщиков
Планируется освободить от уплаты туристического налога санатории с лечением (при условии, что лечение производится по медпоказаниям и оплачивается из бюджета). Также льготы хотят распространить на организации, оказывающие услуги по организованному отдыху в средствах размещения УДП РФ, если он оплачен за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Что в итоге
Чтобы минимизировать негативные последствия изменений, рекомендуем изучить все условия и новые требования.
Заранее проанализируйте применяемый налоговый режим: вероятно, в 2026 году его придется сменить. Рассмотрите подходящие варианты.
Обсудите изменения цен с контрагентами.
Подготовьте финансовый план, в котором будут учтены предстоящие нововведения. Это позволит оценить реальную налоговую нагрузку и подготовиться к новым условиям работы.
