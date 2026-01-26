Как ускорить оплату и автоматизировать документооборот: рассказываем, что такое EDI и чем он полезен ритейлу

Что такое EDI

EDI (Electronic Data Interchange) — это электронный обмен данными между поставщиками и заказчиками. Технология позволяет автоматизировать документооборот и следить за поставкой онлайн — от приемки заказа до подписания закрывающих документов. В компании Контур технология реализована с помощью сервиса Контур.EDI.

На каждом этапе поставки заказчики и поставщики обмениваются EDI-сообщениями, которые соответствуют шагам в документообороте. Например, сообщение ORDERS соответствует отправке заказа, а ORDRSP — подтверждение заказа.