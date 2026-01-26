Как ускорить оплату и автоматизировать документооборот: рассказываем, что такое EDI и чем он полезен ритейлу

Что такое EDI
EDI (Electronic Data Interchange) — это электронный обмен данными между поставщиками и заказчиками. Технология позволяет автоматизировать документооборот и следить за поставкой онлайн — от приемки заказа до подписания закрывающих документов. В компании Контур технология реализована с помощью сервиса Контур.EDI.
На каждом этапе поставки заказчики и поставщики обмениваются EDI-сообщениями, которые соответствуют шагам в документообороте. Например, сообщение ORDERS соответствует отправке заказа, а ORDRSP — подтверждение заказа.
В чем отличие EDI и ЭДО
EDI — это оперативный обмен данными: ценовыми листами, уведомлениями, статусами. Сообщения не имеют юридической силы, но являются основой для документов.
ЭДО или электронный документооборот — это юридически значимый обмен окончательными, подписанными документами. Проще говоря, EDI автоматизирует процесс, ЭДО — его юридически завершает. В связке они создают бесшовный цикл электронного документооборота.
Кто и как взаимодействует с EDI
В зависимости от того, чем занимаются участники обмена EDI-сообщениями, их можно разделить на несколько групп.
Торговые сети. Несколько магазинов одной зарегистрированной торговой марки, продающих товары аналогичного ассортимента. В большинстве случаев выступают в роли покупателей товара, но иногда могут предоставлять услуги.
Производители. Компании, которые производят товар. Чаще всего выступают в роли поставщиков.
Дистрибьюторы. Организация, которая одновременно может являться и поставщиком, и покупателем.
Поставщики и покупатели обмениваются стандартизированными EDI-сообщениями, в которых содержится точная информация о каждом из этапов поставки.
Основные типы EDI-сообщений
PRICAT
Ценовой лист. Используется для согласования цен между покупателем и поставщиком.
ORDERS
Заказ на поставку. В нем указывают перечень товаров, цены, количество, сроки доставки, адрес
ORDRSP
Ответ на заказ. После получения заказа у поставщика есть несколько вариантов ответа — подтверждение, отказ, корректировка, указание дополнительной информации
DESADV
Уведомление об отгрузке. Представляет собой аналог товарно-транспортной накладной.
RECADV
Сообщение о приемке товара. В нем указывают информацию о фактически принятом товаре.
INVOIC
Счет. Содержит окончательные сведения о поставке, ценах и суммы к оплате
COINVOIC
Корректировка счета.
Например, торговая сеть «Ромашка» работает с поставщиком товаров для сада и огорода. В упрощенном виде процесс выглядит следующим образом. Сеть «Ромашка» отправляет поставщику заказ в виде EDI-сообщения ORDERS. Поставщик информирует сеть о получении заказа — ORDRSP, собирает заказ и уведомляет об отгрузке — DESADV. «Ромашка» отправляет EDI-сообщение о приемке товара RECADV и выставляет товар на полки. Далее компании обмениваются сообщениями INVOIC и COINVOIC, на основе которых формируется счет.
Формирование заказа происходит прямо в учетной системе торговой сети: это исключает риск опечаток ручного ввода. В результате система EDI не только обеспечивает коммуникацию между сторонами, но и автоматизирует процессы.
Почему для внедрения EDI выбирают Контур.EDI
Контур.EDI — сервис для обмена электронными стандартизированными сообщениями и документами между поставщиками и заказчиками.
Какие задачи решает сервис
Ускоряет обработку заказов. Сокращайте количество ручных операций и освобождайте время сотрудников для более значимых задач.
Повышает скорость создания документов. Увеличивайте оборот и быстрее получайте оплату за счет сокращения числа ошибок в документах.
Снижает риски получения штрафов от заказчика. При работе с сервисом минимизируются нарушения сроков и недопоставки.
Сокращает расходы на документооборот. Экономьте на печати, доставке и хранении бумажных документов.
Способствует возмещению НДС в том же периоде. Переведите счета-фактуры в электронный вид, чтобы быстрее и проще представлять их в ФНС.
Упрощает взаимодействие за счет стандартизации. К сервису уже подключены более 350 российских торговых сетей и тысячи поставщиков — обменивайтесь данными со всеми контрагентами по единой схеме.
Возможности сервиса Контур.EDI
Интеграция Контур.EDI c 1C. Модуль для 1С позволяет оперировать EDI-сообщениями и данными из 1С в режиме единого окна, а не переходить из одной системы в другую с риском потери или искажения информации.
Простая и удобная веб-версия. Дополнительное ПО не понадобится. В веб-версию Контур.EDI можно войти через любой браузер прямо сейчас. За вход и регистрацию не нужно платить. Оплачивается только работа с сообщениями.
Обмен электронными закрывающими документами. EDI-сообщения содержат точную актуальную информацию о заказе и поставке, поэтому в созданных по ним бухгалтерских документах нет ошибок и расхождений. Электронный юридически значимый документооборот на основе EDI-сообщений ускоряет подпись документов, способствует оперативной оплате отгруженных товаров и своевременному получению вычетов по НДС.
Формат УПД в модуле или веб-версии. В Контур.EDI реализован многофункциональный формат УПД, на основе которого можно создать счет-фактуру, первичный учетный документ или универсальный передаточный документ. Выбирайте свой вариант документооборота, формируйте нужные документы и подписывайте как вам удобно: в веб-версии или в модуле для 1С.
Работа со всеми партнерами в одном окне. В сервисе есть полезная функциональность для всех участников рынка с различной спецификой деятельности: прайсы и заказ для несетевой розницы, двусторонний EDI-трафик для дистрибьюторов и др. Пользователь может выступать в любой из этих ролей и взаимодействовать с каждым участником рынка, вне зависимости от его специализации, в режиме единого окна.
Как начать работу в Контур.EDI
Чтобы начать обмениваться EDI-сообщениями, пройдите самостоятельную онлайн-регистрацию и начните работать с заказами от торговых сетей.
1. Зарегистрируйте организацию и изучите сервис.
2. Настройте организацию, получите GLN и оплатите счет.3. Начните работать с торговыми сетями.Или оставьте заявку на подключение.
На всех этапах вас будет сопровождать персональный менеджер. Он ответит на вопросы и поможет подключиться к Контур.EDI.
Часто задаваемые вопросы
Чем EDI отличается от ЭДО?
ЭДО — это юридически значимый обмен документами между контрагентами. EDI — процесс обмена стандартизированными сообщениями между торговыми сетями и поставщиками. Они решают разные задачи: EDI автоматизирует процесс, ЭДО — его юридически завершает.
С какими версиями 1С работает модуль Контур.EDI?
Модуль Контур.EDI используют на платформах:
1С: Предприятие 8.x;
1С: Предприятие 7.7.
С какими нетиповыми учетными системами возможна интеграция?
Пользователей нетиповых учетных систем подключаем к Контур.EDI с помощью FTP, API, а также коннекторов. Это облачные решения, которые позволяют работать с EDI без изменения конфигурации. Они подходят для компаний с большим объемом документооборота и многоступенчатыми бизнес-процессами.
EDI-сообщения имеют юридическую силу?
EDI-сообщения юридической силы не имеют. Но на их основе формируют оригиналы юридически значимых документов, которые можно представить в надзорные органы.
Что такое GLN — Global Location Number
Это уникальный 13-значный числовой идентификатор юридических лиц или их подразделений. GLN выдает организация GS Service. Идентификационный номер регистрируют в GS1. GLN оплачивают отдельно, он не входит в стоимость Контур.EDI.
При онлайн-регистрации в сервисе Контур.EDI вы можете заполнить заявку на получение GLN на одном из этапов. Наши менеджеры всегда готовы объяснить, как пройти процедуру получения, и помочь заполнить заявление.
