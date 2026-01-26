Контур и Контур.Экстерн: в чем разница

Контур: экосистема для бизнеса

ПО для бизнеса СКБ Контур создает с 1988 года. С помощью продуктов Контура свыше 2,2 млн компаний и ИП ведут бухгалтерию, сдают отчетность, обмениваются документами и решают множество других задач.

Сегодня Контур — это уникальная экосистема, которая объединяет сервисы и продукты для малого, среднего и крупного бизнеса. В портфеле Контура более 70 продуктов, среди которых:

Эльба — онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса.

Диадок — сервис ЭДО с контрагентами.

Меркурий — сервис автоматизации работы с ГИС «Меркурий».

Гособлако — единая система управления кадрами.

Фокус — комплексная проверка контрагентов и клиентов.

Банк — банк для эффективной работы бизнеса.

Закупки — сервис для поиска и аналитики тендеров в одном окне.

Доверенность — сервис для работы с МЧД.

Менеджеры Контура подберут продукты для закрытия потребностей вашего бизнеса. У Контура есть сервисы и полезные инструменты для ритейла и поставщиков, начинающих предпринимателей и крупных компаний, работы с госсистемами и оптимизации других бизнес-процессов.

С Контуром бизнес может решить любую задачу, причем не только связанную с онлайн-бухгалтерией, интернет-отчетностью или ЭДО. Помимо «традиционных» для бизнеса сервисов, Контур предлагает продукты для факторинга, общения и работы в команде, информационной безопасности, управления гостиничным бизнесом и проведения операций с недвижимостью.

А еще у Контура есть Экстерн — сервис, который объединяет все, что нужно бухгалтеру.