Контур и Контур.Экстерн: в чем разница

Контур: экосистема для бизнеса
ПО для бизнеса СКБ Контур создает с 1988 года. С помощью продуктов Контура свыше 2,2 млн компаний и ИП ведут бухгалтерию, сдают отчетность, обмениваются документами и решают множество других задач.
Сегодня Контур — это уникальная экосистема, которая объединяет сервисы и продукты для малого, среднего и крупного бизнеса. В портфеле Контура более 70 продуктов, среди которых:
Эльба — онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса.
Диадок — сервис ЭДО с контрагентами.
Меркурий — сервис автоматизации работы с ГИС «Меркурий».
Гособлако — единая система управления кадрами.
Фокус — комплексная проверка контрагентов и клиентов.
Банк — банк для эффективной работы бизнеса.
Закупки — сервис для поиска и аналитики тендеров в одном окне.
Доверенность — сервис для работы с МЧД.
Менеджеры Контура подберут продукты для закрытия потребностей вашего бизнеса. У Контура есть сервисы и полезные инструменты для ритейла и поставщиков, начинающих предпринимателей и крупных компаний, работы с госсистемами и оптимизации других бизнес-процессов.
С Контуром бизнес может решить любую задачу, причем не только связанную с онлайн-бухгалтерией, интернет-отчетностью или ЭДО. Помимо «традиционных» для бизнеса сервисов, Контур предлагает продукты для факторинга, общения и работы в команде, информационной безопасности, управления гостиничным бизнесом и проведения операций с недвижимостью.
А еще у Контура есть Экстерн — сервис, который объединяет все, что нужно бухгалтеру.
Все нужное бухгалтеру — в одном сервисе
Экстерн сокращает ручной труд, помогает минимизировать риск ошибок и штрафов. Подходит для бизнеса любого масштаба и сферы деятельности
Ключевые возможности Контур.Экстерна
Отчетность, учeт, кадры, ЭДО, полезные материалы и новости об изменениях — эти и другие возможности доступны пользователям Контур.Экстерна в одной системе. Рассмотрим их подробнее.
Учет. Система охватывает широкий спектр задач, включая бухгалтерский и налоговый учет, расчет налогов, автоматическое определение доходов и расходов, учет производства и другие.
Расчет заработной платы. Сервис автоматически рассчитает заработную плату и другие выплаты для сотрудников: достаточно указать ставку или оклад, а также график работы. А еще Экстерн «умеет» заполнять кадровые документы по сведениям о работниках.
Работа с документами. Сервис предлагает удобное решение для оформления первичной документации и поиска ошибок в документах. Перед началом использования Экстерна можно загрузить из 1С справочники, информацию по основным средствам и другие сведения.
Электронный документооборот. Среди возможностей сервиса — обмен с контрагентами документацией непосредственно из учета через Контур.Диадок. Получать документы можно без ограничений.
Интеграция с банками. Сервис интегрируется с самыми популярными банками: благодаря этой опции платежки будут отправляться из бухгалтерии сразу в банк для подписания. Загружать и пересылать файлы платежных поручений или банковской выписки не потребуется.
Контур.Экстерн позволяет отчитываться во все контролирующие органы, включая ФНС, Росстат, СФР, МВД, а также ЦБ и банки. В системе можно вести воинский учет и формировать отчетность для военкоматов.
Дополнительные возможности Контур.Экстерна:
Отчетность из 1С. Работать с отчетностью можно в своей привычной учетной системе и при этом использовать возможности сервиса: модуль Экстерна интегрируется с учетной программой, поэтому вам не нужно скачивать файлы из 1С и загружать их в сервис. По сути, вы получите две системы в одном окне, а формы в любой момент будут под рукой. Также модуль автоматически проверит готовые формы, как в Экстерне.
Нулевая отчетность. Подойдет компаниям и ИП, которые не ведут деятельность, но должны подавать отчетность. Сервис подскажет, что предстоит отправить и предзаполнит черновики, а от вас потребуется только перепроверить информацию и передать отчеты в ведомство.
Алкогольная отчетность. Предназначена для отчетности об обороте алкоголя в магазинах, ресторанах и барах. С ее помощью вы легко сформируете декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Создать отчет можно с нуля или на основе предыдущей декларации. А если в отчете будут ошибки, на протоколе контроля пользователь увидит инструкции по их исправлению — это поможет сдать отчет с первого раза.
Отчетность в Росприроднадзор. Разработана для заполнения отчетности, проверки на ошибки и передачи отчетов в РПН. Одно из важных преимуществ — в Экстерне всегда актуальные формы, а если возникнут вопросы, поможет поддержка. После отправки отчета его статус отслеживается до момента завершения документооборота, также можно распечатать все ответные документы. И еще один плюс сервиса — на работу с ним не влияет работоспособность приемного комплекса Росприроднадзора, поэтому отправлять отчеты можно круглосуточно и даже в последний момент.
Сверка с контрагентами. Обеспечивает автоматическую сверку сведений в книгах покупок и продаж с информацией у контрагентов. Решение подойдет компаниям и ИП, которые ведут деятельность, облагаемую НДС, а также налоговым агентам, которые обязаны удерживать и перечислять НДС в бюджет.
Проверка контрагентов. Предоставляет доступ к полной информации о контрагенте за один клик и помогает принять решение о сотрудничестве. Сервис «Светофор» предназначен для автоматической оценки надежности контрагентов и выявления факторов риска.
Контур.Экстерн — для бизнеса любого масштаба и сферы деятельности
Малый и средний бизнес. В Контур. Экстерне вы сможете: заполнять и загружать отчетность, вести кадровый и бухгалтерский учет (включая учет продаж по маркетплейсам), рассчитывать зарплату, контролировать отчетность и платежи, взаимодействовать с контрагентами и получать экспертную помощь. Все проверки будут в одном месте, причем Экстерн проверит, что данные в отчете соответствуют порядку заполнения, а расчеты выполнены по утвержденным формулам.
Крупный бизнес. Для крупных компаний Экстерн предлагает индивидуальный подход к задачам. Среди доступных опций: массовая загрузка и отправка отчетов, отслеживание сроков сдачи отчетности и уплаты платежей, отчетность за филиалы, удобное пространство для совместной работы, модуль 1С, формы по налоговому мониторингу, НДС+ для сверки с контрагентами, реформатор НДС и множество других возможностей.
Бухгалтерские фирмы. С Экстерном можно сдавать отчеты за организации в ФНС, СФР, Росстат, РПН и ЦБ, в том числе подписывать документы по доверенности или с помощью дистанционного подписания. Сервис Экстерн предоставляет возможности для обслуживания разных типов клиентов — разовые обращения, постоянные клиенты и т. д.
Самозанятые бухгалтеры. Самозанятым бухгалтерам Экстерн поможет не только работать с клиентами в одном окне, но и получить новый источник дохода, присоединившись к партнерской программе. Также Экстерн предоставляет доступ к экспертной поддержке — инфоблоку с обзорами актуальных требований законодательства, новых возможностей и консультациям.
Почему бизнес выбирает Контур.Экстерн
Продукт подходит для решения любых задач. Сервис закрывает все ключевые вопросы — бухгалтерия, заработная плата, отчетность и так далее.
Количество ошибок сокращается. При работе с сервисом Экстерн вы сможете отслеживать задачи, получать напоминания о сроках и сверяться с ЕНС. Это помогает сократить количество ошибок и штрафов.
Освобождается время для решения важных задач. Экстерн помогает избавиться от рутины: он распознает первичные документы, подберет проводки, автоматически проверит и заполнит отчеты.
Работа становится проще. Перенос данных из других программ, подсказки в формах, контроль сдачи отчетности через мобильное приложение — работать с сервисом реально удобно.
Доступна поддержка 24/7. На вопросы пользователей сотрудники сервиса отвечают круглосуточно — в праздники, выходные и отчетные периоды.
Пользователи Экстерна находятся в курсе всех значимых изменений. Вы сможете узнавать о законодательных нововведениях прямо в сервисе, а также оперативно знакомиться с новшествами на вебинарах, в дайджестах, журнале и телеграм-канале.
Главное
Контур — единая уникальная система, которая упрощает ведение бизнеса и обеспечивает комфортное взаимодействие с госструктурами.
Продукты Контура — а их более 70 — помогают компаниям и ИП вести бухгалтерию, сдавать отчетность, работать с маркировкой, вести электронный документооборот, участвовать в торгах и решать множество других задач.
Контур.Экстерн — сервис Контура, который объединил все необходимые для работы бухгалтера инструменты: отчетность, учет, ЭДО, работа с документами, расчет заработной платы и интеграция с банками.
Контур.Экстерн предназначен для малого и среднего бизнеса независимо от сферы, а также для крупных компаний, бухгалтерских фирм и бухгалтеров на аутсорсе.
Чтобы посмотреть, как работает Контур.Экстерн на практике и убедиться в удобстве и эффективности сервиса, подключите тест-драйв. С ним вы сможете получить доступ ко всем инструментам: ведите учет, заполняйте и отправляйте отчетность, начисляйте заработную плату, работайте с требованиями и ЕНС и пользуйтесь другими возможностями бесплатно на протяжении 14 дней.
