«Внедрение 1С окупилось за 8 месяцев»: почему цифры экономического эффекта — это почти всегда маркетинг

Причина 5. Эффект создаёт не программа, а изменения в компании

И здесь — главное, почему «эффект внедрения» вообще нельзя приписать программе или подрядчику.

Система сама по себе ничего не экономит и не зарабатывает. Эффект появляется, когда компания начинает работать по-другому: кладовщик проводит документы день в день, а не «в конце недели»; менеджер резервирует товар в системе, а не звонком на склад; руководитель принимает решения по цифрам, а не по ощущениям. Программа только делает это возможным.

Одна и та же система, внедрённая одной и той же командой, в одной компании даёт результат, а в другой — нет. Разница не в настройках. Разница в том, готово ли руководство менять правила работы и удерживать их после запуска. Если директор через месяц сам разрешает «отгрузи без документов, клиент ждёт» — никакого эффекта не будет, и программа тут ни при чём.

Поэтому вопрос «какой эффект дали ваши внедрения» некорректен по построению. Внедрение — совместная работа. Подрядчик отвечает за инструмент и метод, заказчик — за изменения в собственной компании. Эффект — произведение этих двух множителей. Любой из них ноль — итог ноль.

Интегратор, который рапортует о своём ROI, присваивает себе результат, половина которого ему не принадлежит. А интегратор, который гарантирует ROI до старта, обещает то, что от него не зависит.

Что с этим делать заказчику

Если точный ROI посчитать нельзя, значит ли это, что эффект вообще не стоит измерять? Нет. Значит, что измерять его нужно честно — и до проекта, а не после.

1. Договаривайтесь о метриках заранее. Не «повысим эффективность», а конкретно: срок закрытия месяца, точность остатков, время от заказа до отгрузки, доля выполненных в срок заказов, количество ошибок в отгрузках. Замерили до (если это возможно), замерили после. Это всё ещё не чистый эксперимент, факторы смешиваются — но это единственный честный способ хоть что-то увидеть в цифрах.

2. Фиксируйте не только метрики, но и организационные изменения. Какие правила вводит компания, кто за них отвечает, что руководство готово удерживать после запуска. Метрики без изменений в работе не сдвинутся, сколько бы ни стоила программа.

3. Относитесь к чужим цифрам ROI как к рекламе. Когда интегратор уверенно говорит «окупаемость за 8 месяцев» — спросите, как считали. Какие данные «до», как отделили эффект системы от прочих факторов, кто замерял. В 9 случаях из 10 внятного ответа не будет. Это не значит, что интегратор плохой. Это значит, что цифра — маркетинг.

4. Используйте самый простой маркер. Спросите у компании через год после внедрения: готовы ли вы вернуться на старую систему? Если в ответ — ужас в глазах, эффект есть. Даже если его никто не смог посчитать.

Вместо вывода

Точную цифру ROI по прошлым проектам я вам не назову. И тот, кто уверенно называет, — либо считает очень творчески, либо продаёт.

Это не оправдание отсутствия результата. Это признание того, что бизнес — не лаборатория, а внедрение — не установка программы, а изменение способа работы компании. Результат этого изменения реален, его можно увидеть и частично измерить, но его нельзя упаковать в один красивый процент.

А как вы отвечаете на вопрос про экономический эффект? Считал ли кто-то реальный ROI внедрения — и верите ли вы своим цифрам?

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