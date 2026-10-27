Когда типовой 1С:ERP недостаточно для управленческого учета: как финансовому директору не переплатить за доработки

Что делать финансовому директору: порядок действий

Правильный порядок — обратный тому, который встречается чаще всего. Не «купили ERP, теперь думаем, как в ней вести управленческий учет», а:

1. Определите, какая отчетность нужна бизнесу. Не «всё и в разрезе всего», а конкретный набор форм: для собственника, для совета директоров, для банка, для операционного менеджмента. С периодичностью и сроками. Если управленческий баланс нужен на 5-й день — это требование, которое отсекает часть вариантов.

2. Опишите методологию. Статьи, правила признания, базы распределения, периметр консолидации, управленческая валюта, отличия от РСБУ. Это документ, который должен написать финансовый блок, а не внедренец. Но грамотный внедренец может помочь его написать, задать нужные вопросы, подсветить неоднозначные правила и формулировки.

Мы делаем её как первый этап проекта: Автоматизация управленческого учёта

3. Проверьте реализуемость методологии в процессах. Если для распределения нужны данные, которые никто не вводит, то нужно определиться: или вводить эти данные (тут могут быть свои сложности – кроме непосредственно ввода данных, нужно убедиться, что эти данные можно получить достоверными, своевременными, с нужной точностью и т.п.), или методологию придется менять — и лучше понять это сейчас.

4. Только теперь выбирайте инструмент — и проверяйте сценарии на демобазе, а не по презентации.

5. Проведите пилот на реальных данных до подписания полноценного договора на внедрение. Сквозной пример, закрытие месяца с правкой задним числом, расшифровка строк «НЗП» и «Расчеты с ВГО» до документа, аллокация расходов УК по двум разным базам. Пилот требует подготовки НСИ, примеров операций и критериев приемки — но это несопоставимо дешевле переделки на этапе опытной эксплуатации.