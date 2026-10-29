Бюджетирование в Excel vs в системе: что на самом деле ломается при переезде

Автоматизация бюджетирования проваливается не из-за программы. Она проваливается потому, что компания пытается автоматизировать процессы, которых на самом деле нет. Система это обнажает — и заказчик винит систему. Разбираем, что должно существовать до автоматизации, и какие ошибки повторяются из проекта в проект.

Бюджет в Excel есть почти у всех. И он долго работает — по тем же причинам, по которым работает Excel-учёт, о котором я писал раньше: гибко, быстро, бесплатно, финансист сам себе методолог. Поэтому разговор об автоматизации бюджетирования обычно начинается не с «Excel не справляется», а с конкретной боли, которая накопилась.

Когда бюджет в Excel начинает болеть

Боль выглядит так.

Консолидация. Пятнадцать подразделений присылают свои бюджеты в пятнадцати файлах. Структура у всех «одинаковая», но кто-то добавил строку, кто-то переименовал статью, кто-то прислал прошлогодний шаблон. Финансист две недели сводит это руками в общий файл. К моменту, когда свёл, половина подразделений уже прислала «уточнённую версию».

Версии. «А это какой бюджет — первый, скорректированный в марте или тот, что после совещания у генерального?» Никто не знает. Файлов пять, называются «Бюджет_2026_финал», «Бюджет_2026_финал_2», «Бюджет_2026_финал_испр», и какой из них утверждён — помнит один человек.

Согласование. Бюджет подразделения «согласован» — это значит, что руководитель написал в мессенджере «ок». Или не написал, но и не возразил. Или возразил устно на совещании, но в файл это не попало. Формального статуса «утверждён» не существует, как и даты, когда это произошло.

План-факт. Факт в 1С, план в Excel. Чтобы сравнить, нужно выгрузить факт, вручную разложить по статьям бюджета (которые не совпадают со статьями учёта), свести. На это уходит неделя после закрытия месяца. План-факт готов к 20-му числу — анализировать и корректировать уже поздно, следующий месяц идёт.

Корректировки задним числом. Факт превысил план — план «уточняют», чтобы отклонение не было таким заметным. В Excel это одна правка в ячейке, следов не остаётся. Через полгода бюджет исполнен на 98%, и это ничего не значит.

Если три пункта из пяти про вас — бюджетирование как инструмент управления уже не работает. Это ритуал.

Четыре вещи, которых нет, — и которые нельзя автоматизировать

Здесь главное. Когда компания приходит с запросом «автоматизируйте бюджетирование», она обычно имеет в виду: «сделайте так, чтобы этой боли не было». Но система не создаёт процесс. Она исполняет тот, который есть. А если процесса нет — система это покажет в первую же неделю.

Четыре вещи, которые должны существовать до автоматизации.

1. Бюджетная модель

Что именно планируем. Какие бюджеты (БДР, БДДС, баланс, операционные — продаж, закупок, ФОТ), в каких разрезах (ЦФО, проекты, направления, статьи), с какой детализацией, в какой связи друг с другом (продажи → себестоимость → закупки → платежи).

В Excel модель есть, но она «размазана» по файлам и формулам. Чтобы перенести её в систему, её нужно сначала собрать и записать — и в этот момент обычно выясняется, что в разных файлах статьи разные, ЦФО не совпадают с оргструктурой, а связь между БДР и БДДС существует только в голове финансиста.

2. Регламент согласования

Кто формирует бюджет, кто согласует, в какие сроки, что происходит при отказе. Это должен быть маршрут: подразделение → функциональный руководитель → финансовый директор → бюджетный комитет. С дедлайнами и правилом: если не согласовал в срок — считается согласованным (или не согласованным — но правило должно быть).

В большинстве компаний регламента нет. Есть традиция: «обычно к концу ноября как-то утверждаем». Автоматизировать традицию невозможно — система требует конкретных ролей и статусов. Поэтому первое, что происходит на проекте: компания впервые пишет регламент. И это, пожалуй, главный результат проекта — ещё до запуска системы.

3. Правила корректировки

Когда можно менять утверждённый бюджет, кто имеет право, как это оформляется, сохраняется ли история. Без этого система превратится в тот же Excel с правкой задним числом — только дороже.

Нормальное правило: утверждённый бюджет не меняется. Корректировки оформляются отдельной версией с обоснованием, датой и автором. План-факт строится и к первоначальной версии, и к скорректированной. Тогда «исполнили на 98%» перестаёт быть пустым звуком.

4. Связь плана с фактом

Самое недооценённое. Чтобы план-факт строился автоматически, статьи бюджета должны однозначно сопоставляться с данными учёта: статьями затрат, статьями движения денег, аналитиками документов. Если в бюджете статья «Маркетинг», а в учёте расходы на маркетинг разбросаны по пяти статьям затрат и трём договорам с разными назначениями — автоматического план-факта не будет. Будет ручной маппинг, как вExcel.

Поэтому автоматизация бюджетирования почти всегда тянет за собой наведение порядка в учёте: унификацию статей, правила отнесения расходов, обязательные аналитики в документах. Заказчик к этому обычно не готов — он думал, что покупает «модуль бюджетирования».

Именно с этого мы начинаем проекты по бюджетированию: сначала бюджетная модель, регламент и мэппинг статей на учёт — потом настройка системы. Как это устроено — автоматизация бюджетирования в Smart Process.

Типичные ошибки автоматизации

Предположим, предпосылки есть или компания готова их создать. Дальше — ошибки, которые повторяются из проекта в проект.

Автоматизируем «как в Excel». Переносим в систему те же 300 статей, те же 40 аналитик, тот же ручной ввод каждой цифры. Получаем Excel с худшим интерфейсом. Правильный подход: при переносе сократить статьи до тех, по которым реально принимаются решения, а операционные бюджеты (продажи, закупки, ФОТ) считать от драйверов, а не вводить руками.

Бюджет без факта. Внедрили планирование, формы ввода, согласование — красиво. А факт в другой базе, в других аналитиках, и план-факт строится по-прежнему вручную. Система бюджетирования без автоматического факта — это половина системы, и именно та половина, которая не создаёт ценности. Ценность — в сравнении.

Согласование без дедлайнов и эскалации. Маршрут настроили, статусы есть. Но если руководитель не согласовал — ничего не происходит. Бюджет висит в статусе «на согласовании» месяц. Система должна эскалировать: напоминание, затем передача выше, затем автоматическое решение. Иначе процесс встаёт на первом же занятом руководителе.

Слишком детальный план при грубом факте. Бюджет спланирован по неделям и по SKU, а факт закрывается раз в месяц по группам. Сравнивать нечего. Детализация плана должна соответствовать детализации факта, а не амбициям финансиста.

Нет ответственных за статьи. Статья в бюджете есть, план по ней есть, отклонение видно. А кто отвечает? Если ответ «финансовый отдел» — не отвечает никто. У каждой статьи должен быть владелец из бизнеса, который обязан объяснить отклонение. Это, кстати, то же самое, что я писал про KPI и про цикл управления: показатель без владельца — декорация.

Что даёт система, когда предпосылки есть

Чтобы не казалось, что я отговариваю. Когда модель описана, регламент есть, правила корректировки определены и факт сопоставим — система даёт то, чего в Excel не получить принципиально:

Одна версия правды. Нет пяти файлов «финал». Есть утверждённый бюджет со статусом, датой и подписью.

История. Видно, каким был первоначальный план, когда, кем и почему скорректирован.

Согласование как процесс. С маршрутом, сроками, эскалацией, а не с «ок» в мессенджере.

План-факт в день закрытия. Не через три недели — а в момент, когда факт появился в учёте. Это превращает бюджет из отчётности в инструмент управления: ещё можно среагировать.

Консолидация без ручного труда. Подразделения вводят в единую структуру, сводный бюджет собирается автоматически.

Но каждое из этих преимуществ опирается на организационную предпосылку. Нет регламента — нет согласования как процесса. Нет сопоставимых статей — нет план-факта в день закрытия. Система не компенсирует отсутствие правил — она их требует.

Чек-лист готовности к автоматизации бюджетирования

1. Описана бюджетная модель: состав бюджетов, разрезы, связи между ними — в одном документе, а не в головах.

2. Статьи бюджета сопоставлены со статьями учёта. Для каждой бюджетной статьи понятно, из каких учётных данных берётся факт.

3. Есть регламент согласования: роли, маршрут, сроки, действие при просрочке.

4. Определены правила корректировки: кто, когда, как оформляется, сохраняется ли история.

5. У каждой статьи есть владелец из бизнеса, а не из финансового отдела.

6. Определена частота и формат анализа план-факта: кто смотрит, когда, что обязан сделать при отклонении.

7. Количество статей сокращено до тех, по которым принимаются решения.

Меньше пяти «да» — автоматизация даст вам Excel за большие деньги. Сначала — пункты из списка, потом — система. Или одновременно, но с пониманием, что половина проекта — это не настройка.

Если по чек-листу набралось меньше пяти «да» — можно не угадывать. Напишите нам: разберём вашу текущую бюджетную модель и скажем честно, что нужно сделать до системы, а что — вместе с ней.

Вместо вывода

Бюджетирование — это процесс принятия решений о ресурсах. Excel и система — лишь способы его записать. Если процесса нет, в Excel это незаметно, потому что Excel ничего не требует. В системе это становится очевидно в первую неделю — и заказчик говорит «система неудобная».

Система не неудобная. Она честная. Она показывает, что бюджет в компании был не процессом, а файлом.

А у вас бюджет — процесс или файл? И знаете ли вы, какая версия сейчас утверждённая?

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