Функциональная модель управленческого учета: 8 разделов, без которых автоматизация превратится в переделку

Зачем нужен отдельный документ, если «всё и так понятно»

Типичная ситуация. Финансовый директор отлично понимает, как должен выглядеть P&L, какие ЦФО, как распределяются косвенные расходы. Это знание живёт у него в голове и частично — в Excel-модели. Подрядчик понимает, как работает система. Встречаются, обсуждают, расходятся довольными. Через три месяца оказывается, что «себестоимость» для финансиста — это прямые затраты плюс распределённые ОПР, а в системе настроили по учётной себестоимости; что «подразделение» в P&L — это ЦФО, а в документах 1С указано подразделение оргструктуры, и они не совпадают.

Каждое такое расхождение — переделка. Переделка после запуска стоит в 3–5 раз дороже, чем правило, записанное до начала. И главное: каждая переделка подрывает доверие — заказчик начинает думать, что систему «настроили неправильно», хотя на самом деле её настроили по неполному заданию.

Функциональная модель — это и есть полное задание. Её цель — описать задачу и правила учёта настолько подробно, чтобы настройка стала технической работой, а не серией интерпретаций. Ниже — её разделы в той последовательности, в которой мы их прорабатываем на проектах.