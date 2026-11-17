Сначала неудобная мысль: баланс не делают — и зря

Самая распространённая ошибка в управленческом учёте — не кривой баланс, а его отсутствие. Логика понятная: собственник смотрит на прибыль и на деньги, баланс ему «ни о чём не говорит», значит, и тратить на него силы незачем. ДР и ДДС собираются, цифры в них выглядят правдоподобно, все довольны.

Проблема в том, что ДР и ДДС сами себя не проверяют. Если неликвид не списали, безнадёжную дебиторку не зарезервировали, премию по итогам года не начислили — прибыль в ДР будет выше, чем на самом деле, и ничто внутри самого ДР об этом не просигналит. Отчёт будет выглядеть так же аккуратно, как и правильный.

Баланс — это не просто отчёт. Это тест на целостность учётной модели, и работает он за счёт того, что прибыль в нём считается другим способом. В ДР прибыль — это доходы минус расходы за период, собранные по оборотам. В балансе прибыль — это изменение чистых активов: насколько остатки того, что у компании есть, выросли относительно остатков того, что она должна. Два независимых расчёта одной величины. Если учёт корректен, они обязаны совпасть до рубля.

Важная оговорка: в идеальной системе с двойной записью эти два расчёта совпадают автоматически, по построению. Но управленческий учёт в 1С почти никогда не устроен идеально. Остатки запасов транслируются из регламентированного учёта, деньги — из банковских выписок, расчёты — из документов, а доходы и расходы собираются по своим правилам в отдельных регистрах. Источники разные, и двойная запись не гарантирует полностью, что они согласованы. Плюс статьи баланса можно и нужно подтверждать внешним фактом: запасы — инвентаризацией, деньги — выпиской, расчёты — актами сверки. Тогда баланс становится действительно независимым от ДР.

Баланс ловит ошибки двумя способами. Первый, грубый: актив не равен пассиву. Второй, тоньше: актив равен пассиву, но в нём лежит то, чего на самом деле нет — товар, который никто не купит, дебиторка, которую никто не заплатит, «инвестиции», которые никогда не окупятся. Формально такой баланс сходится, а по сути говорит: прибыль за все прошлые периоды завышена ровно на сумму этого мусора. Без баланса второй тип ошибок не виден вообще — и именно он встречается чаще всего.