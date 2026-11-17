Обе ситуации — одна и та же ошибка: баланс воспринимают как ещё один отчёт, хотя на самом деле это единственная встроенная проверка того, что учёт не врёт. И чаще всего врёт он не из-за программиста, а потому что заказчик сам попросил кое-чего не показывать.
Сначала неудобная мысль: баланс не делают — и зря
Самая распространённая ошибка в управленческом учёте — не кривой баланс, а его отсутствие. Логика понятная: собственник смотрит на прибыль и на деньги, баланс ему «ни о чём не говорит», значит, и тратить на него силы незачем. ДР и ДДС собираются, цифры в них выглядят правдоподобно, все довольны.
Проблема в том, что ДР и ДДС сами себя не проверяют. Если неликвид не списали, безнадёжную дебиторку не зарезервировали, премию по итогам года не начислили — прибыль в ДР будет выше, чем на самом деле, и ничто внутри самого ДР об этом не просигналит. Отчёт будет выглядеть так же аккуратно, как и правильный.
Баланс — это не просто отчёт. Это тест на целостность учётной модели, и работает он за счёт того, что прибыль в нём считается другим способом. В ДР прибыль — это доходы минус расходы за период, собранные по оборотам. В балансе прибыль — это изменение чистых активов: насколько остатки того, что у компании есть, выросли относительно остатков того, что она должна. Два независимых расчёта одной величины. Если учёт корректен, они обязаны совпасть до рубля.
Важная оговорка: в идеальной системе с двойной записью эти два расчёта совпадают автоматически, по построению. Но управленческий учёт в 1С почти никогда не устроен идеально. Остатки запасов транслируются из регламентированного учёта, деньги — из банковских выписок, расчёты — из документов, а доходы и расходы собираются по своим правилам в отдельных регистрах. Источники разные, и двойная запись не гарантирует полностью, что они согласованы. Плюс статьи баланса можно и нужно подтверждать внешним фактом: запасы — инвентаризацией, деньги — выпиской, расчёты — актами сверки. Тогда баланс становится действительно независимым от ДР.
Баланс ловит ошибки двумя способами. Первый, грубый: актив не равен пассиву. Второй, тоньше: актив равен пассиву, но в нём лежит то, чего на самом деле нет — товар, который никто не купит, дебиторка, которую никто не заплатит, «инвестиции», которые никогда не окупятся. Формально такой баланс сходится, а по сути говорит: прибыль за все прошлые периоды завышена ровно на сумму этого мусора. Без баланса второй тип ошибок не виден вообще — и именно он встречается чаще всего.
Откуда на самом деле берутся дыры
Когда нас зовут «починить баланс», мы ожидаем найти техническую ошибку: кривую трансляцию, забытую корреспонденцию. Иногда так и есть. Но в большинстве проектов причина другая: в какой-то момент заказчик сам решил, что часть реальности в учёт не попадает. Не со зла — просто потому что признать её неприятно. Ниже — шесть таких решений, которые мы встречаем постоянно.
Решение 1. «Этот склад в управленке не отражаем, там всякий хлам»
На старте проекта определяют периметр: какие склады, кассы, юрлица попадают в управленческий контур. И почти всегда находится склад, который «не нужен»: старые остатки, возвраты, брак, то, что осталось от закрытого направления. Его выносят за периметр — зачем засорять красивый учёт.
Проблема в том, что реальность периметр не соблюдает. С этого склада переместили товар на основной — в основном он появился, а откуда взялся, система не знает: прихода нет, актив вырос без пассива. Или наоборот, туда переместили то, что хотели спрятать с глаз, — и актив исчез без расхода. Или с «хламового» склада что-то списали в производство — себестоимость выросла, а запасов, которые бы уменьшились, в учёте нет. Каждое такое движение — односторонняя операция, и баланс едет.
Что делать. Периметр управленческого учёта — это все активы компании, без исключений. Если на складе хлам, этот хлам должен быть оценён и показан — пусть по нулю, пусть отдельной строкой «неликвиды». Прятать его за периметр дороже, чем показать.
Решение 2. Неликвиды по полной цене, потому что списать — значит признать убыток
Самая распространённая и самая дорогая. На складе лежит просроченный товар, испорченное сырьё, продукция под отменённый заказ, запчасти к оборудованию, которого уже нет. В учёте всё это числится по цене приобретения. Потому что списать на затраты — это показать убыток в ДР, а убыток — это неприятный разговор с собственником. Поэтому «пока полежит».
Полежит оно годами. Баланс при этом сходится идеально. Только в активе стоит, условно, 40 млн запасов, из которых реально продать можно на 25. Разница в 15 млн — это убыток, который уже случился, но не признан. Прибыль прошлых периодов завышена ровно на эту сумму: её распределили собственникам, на неё посчитали бонусы, а чистые активы в 15 млн показали банку. Когда списание всё-таки произойдёт — а оно произойдёт, при инвентаризации, смене финдира или продаже бизнеса, — убыток упадёт одним куском в тот период, который к нему не имеет никакого отношения.
Баланс — единственный отчёт, где это видно заранее. Не потому, что он не сойдётся, а потому что в нём есть строка «Запасы», по которой можно задать вопрос: что именно здесь лежит и почём мы это реально продадим. ДР такого вопроса не задаёт — в нём неликвида просто нет.
Что делать. Регламент оценки запасов в управленческой модели: по каким признакам товар признаётся неликвидом (нет движений N месяцев, срок годности, снятие с продаж) и как он уценивается. Уценка — это не «разовая акция по просьбе финдира», а правило, которое работает при каждом закрытии. И честный разговор с собственником один раз, а не растянутый на пять лет.
Решение 3. Дебиторка, которую «обязательно заплатят»
Контрагент не платит полгода. Или год. Или он уже ликвидирован. В управленческом учёте долг висит по полной сумме, потому что «мы с ними договариваемся» или «они точно заплатят, мы же с директором знакомы». Создать резерв или списать — значит признать, что выручка, под которую уже посчитали прибыль, была не выручкой, а подарком.
Здесь, в отличие от неликвидов, прибыль была именно показана: отгрузка прошла через ДР как выручка, под неё посчитали маржу и бонусы менеджеру. Пока долг висит, баланс сходится и ДР выглядит нормально. Но дебиторка в активе растёт, деньги не приходят, и разрыв между прибылью по ДР и деньгами по ДДС становится постоянным. Его объясняют «ростом бизнеса» — хотя на самом деле компания бесплатно кредитует тех, кто не платит.
Что делать. Правило резервирования в модели: просрочка больше N дней — резерв X%, больше M — 100%. Автоматически, без решения «а можно пока не надо». Резерв всегда можно восстановить, если заплатят. А вот прибыль, которую показали и раздали, назад не вернёшь.
Решение 4. «Это не расход компании, это личное»
Собственник взял из кассы или с расчётного счёта. Купил машину, оплатил отпуск, перевёл на карту родственнику. В ДДС это отражено, деньги ушли. А в учёте — «это не расходы компании», поэтому никуда не относим. Деньги уменьшились, пассив не изменился — баланс разъехался ровно на эту сумму.
Альтернативный сценарий — отражают как «заём учредителю» или «выданный аванс», и в активе годами растёт дебиторка, которую никто никогда не вернёт. Баланс сходится, но в нём десятки миллионов фантомных активов.
Что делать. В модели явно описать расчёты с собственниками: что считается дивидендами (уменьшает капитал), что — займом (с реальным графиком возврата), что — расходом компании. Любой вариант нормален, ненормально, когда операция просто не проведена или висит без правила. Отдельная статья «Расчёты с собственниками» в балансе — чтобы было видно, сколько бизнес реально отдал наружу.
Решение 5. Обязательства, которых «пока нет»
Годовая премия, которую заплатят в марте. Отпускные, накопленные за год. Гарантийные обязательства по проданному оборудованию. Штраф, который почти наверняка придётся заплатить. Всё это — реальные долги компании, которые в управленческом балансе не отражены, потому что «ещё не наступило» или «не хотим видеть в системе».
В итоге прибыль за год завышена на всю сумму неначисленных обязательств. А в марте, когда премии платят, вся годовая сумма падает в расходы одним куском — и март показывает убыток, которого никто не ждал, хотя заработан он был в прошлом году. Собственник смотрит на два отчёта: отличный год и провальный март, и ни один из них не говорит правды. Резервы — скучная тема, но именно их отсутствие делает ДР бесполезным для планирования.
Что делать. Список обязательств, которые начисляются ежемесячно независимо от даты оплаты: отпуска, премии, бонусы, гарантии, налоги. Если какое-то обязательство принципиально не хотят показывать в системе — это отдельное решение, которое надо принять осознанно и понимать, на сколько врёт ваш ДР.
Решение 6. «Это не затраты, это инвестиции»
Доработка сайта, маркетинговая кампания, разработка внутреннего ПО, ремонт арендованного офиса, запуск нового направления. Всё это хочется назвать инвестициями и положить в актив, а не в расходы. Прибыль текущего периода лучше, баланс сходится, настроение хорошее.
Проблема возникает, когда «инвестиции» никогда не превращаются в затраты. Нет амортизации, нет срока, нет оценки, когда и как они окупятся. В активе накапливаются «вложения в развитие» на суммы, которые через два года никто не сможет объяснить, а чистые активы компании состоят из того, что нельзя ни продать, ни заложить, ни окупить.
Что делать. Критерий капитализации в модели: что считается активом (есть будущая выгода, срок, способ амортизации), а что — расходом периода. И правило: всё, что капитализировано, амортизируется по определённому графику, без исключений. Если срок полезного использования определить невозможно — это расход.
Что общего у всех шести
Ни одно из этих решений не выглядит как ошибка в момент принятия. Каждое — разумный компромисс: не засорять учёт, не расстраивать собственника, не фиксировать то, что ещё можно исправить. Но все они делают одно и то же: убирают из учёта реальность, которая не нравится. А реальность возвращается через баланс — либо как расхождение актива с пассивом, либо как актив, который год за годом растёт без видимых причин.
Поэтому «подогнать баланс доработкой» нельзя. Можно только вернуть в модель то, что из неё убрали, и описать для этого правило.
Контрольные соотношения, которые должны стоять в системе
Не нужно ждать закрытия месяца, чтобы узнать, что баланс не сошёлся — или сошёлся, но с мусором. В модели должен быть набор проверок, которые запускаются при каждом закрытии. Минимальный набор:
1. Актив = Пассив на любую дату, а не только на конец месяца.
2. Прибыль по балансу = прибыль по ДР: (чистые активы на конец − чистые активы на начало + дивиденды) = прибыль по ДР за период. Это главное соотношение — оно сравнивает два независимых расчёта одной величины. Важно: чистые активы здесь считаются как остатки активов минус остатки обязательств, а не берутся из той же строки НРП, куда система сама перенесла прибыль из ДР. Иначе проверка сойдётся всегда и проверять будет нечего.
3. Остаток денег по балансу = остаток по ДДС = остаток по банковским выпискам.
4. Все склады, кассы и счета компании есть в периметре учёта: движений с объектов вне периметра = 0.
5. Запасы без движения больше N месяцев — не больше согласованного порога, иначе уценка.
6. Дебиторка с просрочкой больше N дней — зарезервирована по правилу, резерв рассчитан автоматически.
7. Расчёты с собственниками — отдельная статья, остаток объяснён (дивиденды, заём с графиком, расход).
8. Начисленные обязательства (отпуска, премии, гарантии) = расчёт по регламенту, а не 0.
9. Капитализированные затраты имеют срок и график амортизации; актив без графика = 0.
10. Ручных корректировок на нераспределённую прибыль без корреспондирующей статьи = 0.
Если какое-то соотношение не выполняется — система должна это показывать до того, как финдир откроет баланс. Это не доработка «для красоты». Это способ сделать баланс тем, чем он должен быть: автоматическим доказательством, что прибыль в ДР — настоящая.
Итог
Баланс в управленческом учёте нужен не потому, что «так положено», а потому что это единственная проверка, которая не зависит от самого проверяемого. Прибыль в ДР и прибыль в балансе считаются разными способами — и если они расходятся, в учёте ошибка. Не делать баланс — значит добровольно отказаться от этой проверки и верить ДР на слово.
Если баланс «почти сходится», в учёте есть операции, которые проходят мимо двойной записи. Если баланс сходится, но запасы, дебиторка и «инвестиции» растут год за годом без объяснения — ошибка та же, просто она спряталась в активе. И в большинстве случаев причина не в программисте и не в 1С, а в том, что кто-то решил: «этого мы в учёте не показываем». Чинить это нужно не доработкой, а возвращением реальности в модель: полный периметр, правила уценки, резервы по дебиторке, расчёты с собственниками, начисление обязательств, критерий капитализации.
Самое практичное, что можно сделать прямо сейчас: если баланса нет — собрать его хотя бы на две даты и сравнить изменение чистых активов с прибылью по ДР за тот же период. Если баланс есть — пройти по шести решениям и честно отметить, какие из них у вас приняты. Как правило, расхождение целиком состоит из двух-трёх.
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