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Прием на работу иностранца

Как обезопасить себя при приеме на работу мигрантов, чтобы не получить штраф или дисквалификацию

Для компаний трудоустройство сотрудника из-за рубежа — не самая простая процедура. К тому же она сопровождается риском найма нелегальных мигрантов, что может аукнуться работодателю многотысячными штрафами и другими неприятным последствиям. Как избежать таких проблем при оформлении иностранного гражданина? И причем тут искусственный интеллект? Разбираемся в статье.
Как обезопасить себя при приеме на работу мигрантов, чтобы не получить штраф или дисквалификацию
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ответственность за прием на работу нелегального мигранта

Чем грозит работодателю найм сотрудника без должных документов или по поддельным документам? За трудоустройство гражданина без патента или разрешения на работу организации может грозить (согласно ч.1 или 4 ст. 18.15 КоАП):

  • штраф от 250 тысяч до 800 тыс. рублей;

  • приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. 

Даже если нелегального мигранта взяли по ошибке, административная ответственность все равно может наступить на том основании, что:

  • вся информация о выданных иностранным гражданам разрешений на  работу/патентов общедоступна, и ее легко проверить; 

  • у работодателя есть возможность истребовать дополнительные документы у иностранного гражданина (например, квитанции об оплате авансовых платежей по НДФЛ).

Причем штрафы — это, конечно, лишь полбеды. А что будет, если организация примет на работу мигранта с поддельными документами и он впоследствии совершит какое-либо преступление?  

В ряде случаев ответственность могут понести и юридическое лицо, то есть сама организация, и его руководитель одновременно.  

Трудоустройство мигрантов и проверка их документов

Согласно постановлению Правительства от 25 ноября 2023 года, для работы в Россию в 2024 году планируется привлечь почти 156 тыс. иностранцев. Для сравнения — в 2023 году квота на трудовых мигрантов была ниже на 32 тыс. Возросшую заинтересованность в мигрантах можно объяснить «драматической», как выражаются некоторые эксперты, нехваткой рук на рынке труда.

Компаниям для оформления иностранного сотрудника нужно запросить от него определенный набор документов, получить разрешение на найм от миграционной службы МВД, заключить трудовой договор и уплатить налоги за работника. На каждом этапе есть свои подводные камни, однако мы бы хотели остановиться на этапе приема и проверки документов мигранта.

В зависимости от статуса, иностранцы должны предоставить:

  • национальный паспорт и патент на работу (если они временно пребывающие в РФ);

  • вид на жительство либо национальный паспорт с отметкой о разрешении на временное проживание (если постоянно или временно проживающие в РФ);

  • свидетельство о предоставлении временного убежища (если являются беженцами или имеют основания для признания этого статуса). 

Также работодатель может запросить СНИЛС или трудовую книжку (при наличии), справку об отсутствии судимости, документ об образовании и тому подобное.

Почему проверять документы мигрантов так сложно

Таким образом, чаще всего с иностранцев требуют национальные паспорта. Проверка подобных документов осложняется тем, что каждый имеет свои характерные особенности, и едва ли средний работодатель или кадровик знает о всех из них. И эта неосведомленность играет на руку различного рода мошенникам. Даже если документ содержит большое количество признаков, указывающих на подделку, мошенник может воспользоваться тем, что работодатель впервые в жизни видит предоставленный ему шаблон паспорта. 

Не меньшей головной болью являются масштабы подделок документов. Так, были зафиксированы случаи, когда действовали целые подпольные фабрики, где иностранцам изготавливали миграционные карты или фальсифицируют отметки о въезде и виде на жительство в оригинальном национальном паспорте (например, в 2021 году была арестована преступная группа, занимавшаяся легализацией иностранцев в России и владевшая 5 подпольными типографиями). И если индивидуальную подделку еще можно без особого труда вычислить — все-таки часто они реализуются кустарными методами и людьми, не обладающими большим опытом в этой области,  то что делать с организованными группами, у которых производство подложных документов поставлено на поток?  

Что же остается работодателю? Иностранные документы так просто не проверишь, мошенники постоянно изобретают новые способы подделки, а задействование во всем этом ИИ, кажется, вовсе ставит крест на любых попытках вычислить нелегальных мигрантов среди соискателей на рабочее место.

Автоматическое распознавание документов

Только ИИ и ничего лишнего

Возможности современных антифрод-систем на базе ИИ

На это ответим, что искусственный интеллект можно использовать не только для создания подделок, но и для их выявления. И это доказывает, в том числе наш пример.

Так, мы, Smart Engines, разработали программно-аппаратный комплекс для выявления любых подделок документов. 

Прежде всего, наша антифрод-система умеет распознавать паспорт РФ и осуществлять его проверку, а также всех стран и юрисдикций мира — Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Океании, СНГ, Центральной Азии и многих других регионов. В результате работодатели могут проверять документы мигрантов как из, условно говоря, «хорошо знакомых» стран — Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Армения и т.д., — так и из «крайне экзотических» государств, будь то Кот-д’Ивуар.

Такого разнообразия документов мы смогли добиться благодаря подходу one-shot learning. Другими словами, искусственный интеллект не нужно обучать на сотнях примеров, демонстрируя всевозможные типы и виды подделок. Системе достаточно одного изображения документа, и дальше она будет сверять «эталон» с новыми образцами и находить на них любого рода аномалии — вплоть до использования неверных шрифтов.

К слову сказать, мы тщательно следим за обновлением нашей библиотеки распознаваемых и проверяемых на подлинность документов. В частности, весной 2024 года в России появилась карта иностранного гражданина. Это новый ID-документ, который мигранты получают, когда обращаются в Многофункциональный миграционный центр для получения или продления патента на работу на территории Москвы и Московской области. Мы уже настроили его распознавание и сейчас активно работаем над проверкой подлинности.

1001 проверка

Мультиспектральный сканер проверяет документы в трех диапазонах — оптическом, ультрафиолетовом (УФ) и инфракрасном (ИК).

ИИ ищет клеевые пятна, свидетельствующие о замене фотографии, фиксирует целостность защитных флуоресцентных волокон, выявляет механические исправления данных, сравнивает данные чипа с данными из документа и многое другое.

В общей сложности комплекс Smart Engines умеет проводить более 60 проверок. Причем не только паспортов, но и виз, ID-карт, разрешений на работу, миграционных карт и других документов.

«Вишенкой на торте» можно назвать недавно разработанную специалистами нашей компании технологию небиометрической сверки лиц. С помощью новой системы организации могут менее чем за 1 секунду сверить фотографию из документа и лицо человека, этот документ предъявляющий.

Созданная учеными недискриминационная нейросеть решает задачу end-to-end (от начала до конца), а специальные алгоритмы обучения обеспечивают отсутствие биометрических признаков в скрытых пространствах нейросети.

Нейросеть обучена сравнивать лица и давать оценку, насколько изображения лиц совпадают друг с другом. Этот процесс напоминает традиционную сверку лиц «на глаз» — с той лишь разницей, что это делает не человек, а машина. 

Вместо заключения

Из-за афер мошенников и нелегалов страдают не только работодатели, но и законопослушные мигранты. Последних начинают подозревать, а то и прямо обвинять в подделке документов, и все это значительно усложняет процесс трудоустройства.

В этих условиях инструменты искусственного интеллекта становятся фактически «серебряной пулей», которая одновременно решает две задачи: компаниям обеспечивает уверенность в том, что предоставляемые иностранным гражданином документы подлинны (и у них впоследствии не будет проблем с законом), мигрантам — подтвердить, что они на легальных основаниях находятся на территории РФ. 

Автоматическое распознавание документов

Только ИИ и ничего лишнего

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