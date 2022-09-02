НДС 0% для гостиниц: как закон и новые поправки отразятся на учете командировок

25 августа финансовый директор Smartway провел вебинар на эту тему. Мы выбрали самые популярные вопросы зрителей и ответили на них, чтобы вы могли избежать ошибок в отчетности.

Коротко о законе

В конце марта 2022 года в силу вступил федеральный закон о налоговой поддержке бизнеса в условиях санкций (от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Он подразумевает льготу в виде ставки 0% НДС для операторов гостиниц, которые предоставляют услуги по временному проживанию.

Нулевая ставка будет действовать 20 кварталов подряд, то есть пять лет, начиная с 1 июля 2022. Льгота носит заявительный характер. Это значит, что право применять льготу или нет останется за гостиницами.

Вопрос: как закон повлияет на бухучет командировок. И что будет с завтраками?

Ответ: ранее Минфин пояснял, что гостинице придется платить НДС 20% за услуги (письмо от 19.05.2022 № 03-07-11/46390). Однако в своем письме от 12.08.2022 № СД-4-3/10526ФНС разъяснила, что допуслуги гостиниц тоже облагаются НДС 0%, если они входят в стоимость проживания.

12 августа 2022 года ФНС заявила о целесообразности внесения поправок в НК.

Вопрос: как бухгалтеру правильно учесть завтраки, если питание все-таки выделили в счете?

Ответ Артура Павлова: в случае возмещения таких расходов работникам необходимо рассматривать их как доходы, которые подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами (письмо Минфина от 14.10.2009 N 03-04-06-01/263). Также стоит учесть, что НДС по расходам на питание к вычету приниматься не должен: эти услуги оказаны не вашей компании, а работнику.

Есть еще один вариант, как провести документы, когда завтрак выделен в счете: организация (с согласия работника) взыскивает с него стоимость завтрака с учетом НДС.

Однако в этой ситуации стоит учесть некоторые нюансы:

в расходах при исчислении налога на прибыль вы учитываете всю сумму суточных, выплаченную командированному работнику, и стоимость проживания в гостинице без стоимости завтрака (с учетом НДС);

у вас не будет входного НДС по затратам на питание, так как налог компенсируется за счет работника;

вам не нужно начислять «зарплатные налоги» на стоимость завтрака, так как у работника есть только расходы и нет никаких доходов.

Важно: такую компенсацию необходимо правильно оформить документально иначе у трудовой инспекции могут возникнуть вопросы к компании. Также есть сомнения, что такие «возмещения» понравятся самому сотруднику.

Вопрос: почему завтраки в гостинице не могут трактоваться как суточные?

Ответ: суточные — это выплата на питание и мелкие траты в командировках. Максимальный размер суточных, который не облагается НДФЛ, составляет 700 рублей для поездок по России. Для заграничных — 2 500 рублей.

Когда завтрак выделен в счете-фактуре или в акте и оплачен юрлицом, — считается, что компания заплатила за сотрудника дополнительную сумму, которая превышает сумму суточных. Это классифицируется как дополнительная выгода для сотрудника. Поэтому завтраки не трактуются как суточные. Как правило стоимость завтрака превышает стоимость суточных.

Вопрос: нужно ли регистрировать счета-фактуры при НДС 0%?

Ответ: если коротко, то нет. Но все же давайте разберемся в ситуации

Компании ведут книгу покупок, чтобы определять сумму НДС, которую она сможет возместить у налоговой (п.п. 1, 2 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137).

НДС по ставке 0% не влияет на итоговую сумму НДС, которую компания имеет право предъявить к вычету. Поэтому счета-фактуры по операциям, которые облагаются по нулевой ставке, а также счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)» в книге покупок регистрировать не нужно.

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Вопрос: с 1 июля гостиницы выставляли счета-фактуры с выделенным завтраком (НДС 20%).

Нужно ли такие счета перевыставить после поправок Минфина о том, что допуслуги входят в льготу НДС 0%?

Ответ: да. После разъяснения от Минфина эти счета-фактуры можно переделать в пределах III квартала, пока не сдали декларацию.

Ошибки бухучета, которые может допустить поставщик

Непрофессиональные агентства могут выставить неправильные счета-фактуры.

Ошибка: агент выделил в счете-фактуре НДС 20%, а гостиница работает на 0% НДС.

Последствия: В этом случае не состыкуются декларации гостиницы и компании-клиента. Налоговая обратится именно к конечному потребителю услуги и сократит НДС компании к вычету.

Ошибка: агент выделил в счете-фактуре НДС 0%, а гостиница работает на 20% НДС.

Последствия: такая оплошность приводит к тому, что компания-клиент не сможет принять НДС к вычету и потеряет деньги, которые могла бы вернуть.