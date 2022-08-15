☕ На допуслуги гостиниц можно применять ставку НДС 0%

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-07-15/73570, которое доведено до сведения письмом ФНС от 12.08.2022 № СД-4-3/10526@.

Ориентироваться надо на правила предоставления гостиничных услуг, утвержденные постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1853.

Там сказано, что цена номера устанавливается одинаковой для всех потребителей.

В этих правилах есть перечень услуг, в том числе услуг питания, оказываемых в гостиницах.

Если стоимость проживания в номере и иных сопутствующих услуг, оказываемых идет за единую цену, которая является одинаковой для всех потребителей, то ко всей этой стоимости можно применять НДС 0%.

При этом ФНС заявила о целесообразности внесения поправок в НК. Там пропишут, что сопутствующие услуги гостиниц тоже облагаются под 0%.

Ранее Минфин пояснял, что гостинице придется платить НДС 20% за услуги (письмо от 19.05.2022 № 03-07-11/46390).

прачечной;

сауны;

фитнес-зала;

конференц-зала;

автостоянки;

трансфера.

Выручка от таких услуг — это половина дохода гостиниц.

Поэтом отельеры просили обнулить налог на такие услуги.