Командировка иностранного сотрудника в другой регион: инструкция 2026

Можно ли отправлять в командировки иностранных работников

Да, но не всех и не во все регионы. Все решает один документ — патент, разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ).

Вот простая таблица, чтобы не запутаться.

Статус иностранца Можно ли в другой регион Ограничения ВНЖ Да Нет Гражданин ЕАЭС Да Нет РВП Да, но с ограничениями Только в регион РВП, до 40 дней в год, а при разъездном виде работы — до 90 дней в год. И профессия сотрудника должна быть из списка № 564н Патент Нет Только в регионе выдачи (кроме Москва — МО и СПб — ЛО) Разрешение на работу Да, но с ограничениями Только профессии из списка № 564н, до 10 дней, а при разъездном виде работы до 60 дней ВКС Да Не более 30 дней за поездку. Но если по договору у сотрудника разъездной вид работы — ограничений по сроку нет.

Разберем каждый тип документов и права, что он дает иностранному сотруднику подробно.