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Иностранные работники
Командировка иностранного сотрудника в другой регион: инструкция 2026

Командировка иностранного сотрудника в другой регион: инструкция 2026

Если отправить сотрудника иностранца в соседний регион без корректного оформления такой поездки, то можно нарваться на штраф. Потому что командировка для иностранных граждан регулируется не только ТК, но и миграционным законам. Разбираемся, кому можно ехать, кому нельзя и как оформить командировку иностранному гражданину без рисков.

Можно ли отправлять в командировки иностранных работников

Да, но не всех и не во все регионы. Все решает один документ — патент, разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ).

Вот простая таблица, чтобы не запутаться.

Статус иностранца

Можно ли в другой регион

Ограничения

ВНЖ

Да

Нет

Гражданин ЕАЭС

Да

Нет

РВП

Да, но с ограничениями

Только в регион РВП, до 40 дней в год, а при разъездном виде работы — до 90 дней в год. И профессия сотрудника должна быть из списка № 564н

Патент

Нет

Только в регионе выдачи (кроме Москва — МО и СПб — ЛО)

Разрешение на работу

Да, но с ограничениями

Только профессии из списка № 564н, до 10 дней, а при разъездном виде работы до 60 дней

ВКС

Да

Не более 30 дней за поездку. Но если по договору у сотрудника разъездной вид работы — ограничений по сроку нет.

Управление лимитами на бронирование для командировок помогает не превышать бюджет и автоматизировать согласования. А учет расходов через сервис Smartway упростит работу бухгалтеру. 

Разберем каждый тип документов и права, что он дает иностранному сотруднику подробно.

Командировка иностранных граждан с патентом: главный риск

Если у сотрудника патент, он может работать только в том регионе, где этот патент выдан. Выезд на работу в другой регион нарушает закон. Например, сотрудник с патентом, выданным в Республике Башкортостан, может ездить в командировки и из Уфы в Стерлитамак, и в любую другую точку республики. 

Исключение — эксперимент для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербурга и Ленобласти. С 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2029 года иностранец с патентом из МО может работать в Москве и наоборот (ФК № 121-ФЗ)

Для всех остальных регионов правило жесткое: командировка иностранных граждан с патентом в другой регион возможна только при оформлении второго патента там.

Командировка иностранного работника в другой регион РФ с РВП

Сотрудник с разрешением на временное проживание тоже привязан к своему региону.

Важные цифры:

  • общий срок командировок — не более 40 дней в течение 12 месяцев;

  • профессия должна быть из приказа № 564н, если поездка связана с работой;

  • при разъездном характере — до 90 дней.

Если нарушить лимит, то можно получить штраф.

Командировка иностранных сотрудников с ВНЖ и из ЕАЭС

Здесь все просто. Направление иностранного работника в командировку не отличается от поездки россиянина.

Никаких ограничений по регионам и срокам. Важно помнить про общие правила ТК и новое Положение № 501.

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Как оформить командировку иностранному гражданину: пошагово

  • Шаг 1. Проверьте статус и регион. Убедитесь, что сотрудник вообще имеет право работать в том месте, куда едет.

  • Шаг 2. Сверьте профессию. Для РВП и разрешения на работу — только из списка № 564н.

  • Шаг 3. Издайте приказ. Формы Т-9 или Т-9а подходят для всех.

  • Шаг 4. Уведомите МВД. Это — самая частая ошибка. . Если сотрудник начинает работать в другом регионе, у вас есть 3 рабочих дня, чтобы подать уведомление в местное подразделение МВД.

  • Шаг 5. Выдайте аванс и примите отчет. В течение 3 рабочих дней после возвращения.

Нужно ли ставить иностранца на миграционный учет при командировке?

Да, но не всегда. Все зависит от срока поездки.

Если иностранец находится в другом регионе до 7 рабочих дней — никого уведомлять не надо. А если 8 рабочих дней и больше — принимающая сторона обязана поставить его на учет по месту пребывания.

Принимающая сторона — это та организация или ИП, куда сотрудник приехал в командировку, или гостиница. Персонал гостиницы сам отправляет уведомление. Обычно в течение одного рабочего дня с момента заселения. Компании-работодателю ничего делать не нужно.

Что делать после возвращения?

Иностранец возвращается в свой обычный офис. Если он отсутствовал больше 7 рабочих дней, то необходимо заново зарегистрироваться по месту пребывания. Рекомендуем подать новое уведомление о прибытии по постоянному месту работы — это займет 5 минут, зато минимизирует риск штрафов.

А что с формой уведомления о трудовом договоре?

Это другой документ. С 1 сентября 2025 года действует обновленная форма. В нее можно вписать несколько адресов работы в разных регионах. Она актуальна до 1 сентября 2026 года. Но к вопросу миграционного учета в командировке она относится косвенно. 

Штрафы: за что могут оштрафовать до миллиона рублей

Самые частые ошибки:

  • отправили сотрудника с патентом в другой регион без второго патента — нарушение ч. 1 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к труду вне пределов субъекта, где выдан патент);

  • забыли подать уведомление в МВД в трехдневный срок (после приема на работу или заключения ГПД с иностранцем) — нарушение ч. 3 ст. 18.15 КоАП;

  • не поставили на миграционный учет при служебной поездке дольше
    7 рабочих дней — нарушение ст. 18.9 КоАП (неисполнение принимающей стороной обязанностей по учету).

Штраф для компании — до 1 млн рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

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Как не ошибиться и сэкономить время

Оформлять документы для командировок иностранцев вручную — это постоянный риск. Забыли про сроки, указали не тот статус, уведомили не то ведомство. 

Сервис Smartway помогает специалистам отдела кадров и бухгалтерам:

  • автоматически проверять, можно ли отправлять сотрудника в командировку;

  • формировать уведомления в МВД по новым формам;

  • соблюдать лимиты по срокам;

  • готовить отчетность по иностранцам без ошибок.

Коротко: главное о командировках иностранцев

  1. Командировка для иностранных граждан с ВНЖ или гражданством ЕАЭС проходит без ограничений.

  2. Командировка иностранных граждан с патентом в другой регион — это почти всегда нарушение, если только не Москва и МО или СПб и ЛО.

  3. При РВП действует лимит 40 дней в год и привязка к региону.

  4. Не забывайте про миграционный учет, если командировка дольше 7 рабочих дней.

  5. У вас есть 3 рабочих дня на уведомление МВД о начале работы в другом регионе.

  6. Используйте Smartway, чтобы автоматизировать контроль и не платить штрафы.

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