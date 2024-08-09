Продвижение на маркетплейсах: топ–5 работающих способов в 2024 году

Маркетплейсы — это не только уникальные возможности для предпринимателей, но и огромная конкуренция. Ожидать, что вы просто разместите свои товары и начнете получать заказы — опасное заблуждение: сейчас заработать без продвижения вряд ли удастся. Рассказываем, какие инструменты показывают максимальную эффективность в 2024 году.

Инфлюенс-маркетинг для привлечения внешнего трафика

Инфлюенс-маркетинг — или реклама у блогеров — проверенный способ продвижения, который не теряет своей актуальности и сейчас. При этом в тренде не миллионники, а маленькие блогеры с аудиторией от 10000 до 100000 подписчиков.

Во-первых, реклама у микроблогеров — это возможность снизить расходы на инфлюенс-маркетинг, а в некоторых случаях удается поработать по бартеру.

Во-вторых, такое сотрудничество позволяет получить различные срезы аудитории.

В-третьих, микроблогерам доверяют больше: реклама, которая преподносится как советы «для своих», всегда эффективнее.

Где искать инфлюенсера

Специальные сервисы. С появлением платформ для поиска блогеров подобрать подходящего инфлюенсера не составит труда. На таких сервисах публикуется статистика, можно найти указание тематики конкретного блога и стоимость услуг.

Агентства. Найти блогера для сотрудничества можно и при обращении в специализированное агентство: здесь вам всегда подберут подходящих для вашего бизнеса инфлюенсеров. При этом за услуги агентства придется заплатить.

Самостоятельный поиск. Если вы активный пользователь социальных сетей, то наверняка знаете несколько блогеров с живой аудиторией. Помогут и тематические сообщества, а также поиск по тегам и запросам.

Плюсы сотрудничества с блогерами:

лояльность аудитории;

быстрый результат;

нестандартный формат интеграции.

Отзывы: почему они нужны и покупателям, и продавцам

Описанию в карточке товара покупатели доверяют не всегда: гораздо чаще источником информации служат отзывы о заинтересовавшей позиции. Личный опыт тех, кто уже купил товар, помогает узнать не только о преимуществах, но и о недостатках.

Практика показывает, что покупатели чаще оставляют без внимания те позиции, на которые отзывы отсутствуют, поэтому в их наличии заинтересованы и продавец, и покупатель. В целом отзывы помогают бизнесу решить сразу несколько задач:

увеличить продажи;

повысить уровень доверия к самому селлеру и его товарам;

узнать о недостатках;

найти идеи для развития.

Как мотивировать покупателя на написание отзыва? Опытные селлеры рекомендуют давать покупателю больше, чем он ожидает. Например, вы можете качественно упаковать товар или добавить к нему небольшой подарок. Такое внимание положительно влияет на впечатление покупателя о товаре, и в качестве благодарности он с большой долей вероятности оставит хороший отзыв.

Обратите внимание: напрямую просить покупателя написать отзыв о купленном товаре запрещено на большинстве маркетплейсов.

Отзывы, оставленные покупателем на маркетплейсе, помогут увеличить и продажи через сайт. Обычно на агрегаторах люди охотно делятся мнениями о товаре. А благодаря виджетам SmartWidgets вы сможете собрать на своем сайте отзывы с самых популярных маркетплейсов. Виджеты работают с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом и другими площадками. Добавить виджет не составит труда, никаких специальных знаний для этого не потребуется: достаточно просто вставить на свой сайт сгенерированный HTML-код. Процесс создания нужного виджета занимает пару минут.

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Работа с карточкой товара

Без правильно заполненной карточки любые усилия по продвижению напрасны. Именно от карточки зависит, будут ли ваши товары отображаться в результатах поиска или же пользователи вообще не смогут их найти.

Требования самих маркетплейсов к заполнению карточек минимальны. Главное, указать название и заполнить другие обязательные поля, а также добавить фотографию. Но эксперты рекомендуют заполнять карточки максимально подробно: клиентам важно получить всю информацию о товаре.

Занять первые места в поиске помогает SEO-оптимизация. В названии обязательно указывают ключевое слово, по которому пользователи смогут найти товар. При этом перегружать ключевыми словами описание не нужно, так же как и использовать нерелевантные ключевики.

Важно! Если у товара есть какая-то особенность (или даже недостаток), обязательно укажите это в описании. Например: «Ткань подвержена усадке на 10–15% после стирки. Учитывайте это при выборе размера скатерти».

Внутреннее продвижение: как маркетплейсы помогают рекламировать товар

Продвигаться можно и на самом маркетплейсе — например, принимать участие в распродажах и акциях, которые бывают тематическими или глобальными.

Работает это следующим образом: маркетплейс предлагает сделать скидку на определенную категорию, а селлеры, которые хотят принять участие в акции, снижают цены на товары из этой категории.

Продвижением участвующих в акции товаров занимается сам маркетплейс — запускает рекламу таких позиций в специальных разделах, отправляет пользователям уведомления, включает их в рассылки. Выгода здесь есть как для самого маркетплейса, так и для селлера: обороты площадки увеличиваются, а продавцы получают возможность заработать больше.

Селлерам доступны и платные рекламные инструменты. Это может быть продвижение в поиске, размещение баннеров, оформление бренд-зоны. промокоды, программы лояльности.

Рекламные возможности различаются в зависимости от маркетплейса, поэтому правила и условия нужно узнавать на площадке, с которой вы сотрудничаете.

Важно! Внутренняя реклама на маркетплейсах — эффективный способ продвижения, но надеется только на нее в 2024 году не стоит. Максимальных результатов можно достичь только при сочетании внутренних и внешних инструментов.

Контроль цен: как стоимость товаров помогает в продвижении

Не самый очевидный, но при этом эффективный инструмент, который часто остается без внимания. Именно цена товара оказывает непосредственное влияние на продажи, однако простое увеличение наценки в случае с маркетплейсами совершенно не работает.

На помощь придет динамическое ценообразование: оно предполагает переоценку товара с учетом внешних факторов. Главный «внешний фактор» для селлеров — это цена товара у конкурентов.

Например, вы продаете светильник для сада. Эта же модель есть еще у нескольких продавцов, и ее стоимость различается — 799₽, 830₽, 750₽, 810₽. Конечно, покупатель стремится найти товар по самой низкой стоимости, но слишком занижать цену — не самое лучшее решение. Установка цены для каждой позиции требует тщательного анализа. Если светильника по самой низкой стоимости — 750₽ — в наличии у продавца нет, можно поставить цену 780₽, и она будет самой выгодной для потенциальных покупателей.

Обратите внимание: маркетплейсы стараются предотвратить махинации с ценами. Некоторые площадки запрещают повышать цену за несколько дней до распродажи. Также в карточках пользователи могут посмотреть динамику и сразу выявить продавцов, которые искусственно завышают цены

Какие способы больше не работают

Самовыкупы. Маркетплейсы стремятся защитить покупателей от недобросовестных продавцов, поэтому самовыкупы можно смело исключить из эффективных способов продвижения. Вместо увеличения продаж самовыкупы скорее обеспечат получение штрафа.

Копирование конкурентов. Анализировать работу конкурентов по-прежнему необходимо, однако простое копирование больше не срабатывает. Для эффективного продвижения отбирайте лучшие практики и индивидуализируйте их под особенности своего бизнеса.

Множество ключевых запросов в карточке товара. Загромождение карточки ключевыми словами — еще один инструмент из прошлого, который потерял свою актуальность. Сейчас важнее указать в карточке релевантную информацию, а не добавить в нее всевозможные ключевики.

Подведем итог. Продвижение товаров на маркетплейсах может быть как платным, так и бесплатным, но оптимальным считается комбинация различных инструментов. Значительные затраты не всегда себя оправдывают: иногда эффективными оказываются бесплатные или почти бесплатные решения. Продвижение через отзывы, например, не требует серьезного бюджета, однако это действительно тот инструмент, который способен увеличить продажи.

Добавить отзывы с маркетплейса на сайт помогут виджеты от SmartWidgets. Узнать больше о виджетах SmartWidgets и попробовать решения для своего бизнеса вы можете на сайте компании.

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