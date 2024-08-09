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Продвижение на маркетплейсах: топ–5 работающих способов в 2024 году

Маркетплейсы — это не только уникальные возможности для предпринимателей, но и огромная конкуренция. Ожидать, что вы просто разместите свои товары и начнете получать заказы — опасное заблуждение: сейчас заработать без продвижения вряд ли удастся. Рассказываем, какие инструменты показывают максимальную эффективность в 2024 году.
Продвижение на маркетплейсах: топ–5 работающих способов в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Инфлюенс-маркетинг для привлечения внешнего трафика

Инфлюенс-маркетинг — или реклама у блогеров — проверенный способ продвижения, который не теряет своей актуальности и сейчас. При этом в тренде не миллионники, а маленькие блогеры с аудиторией от 10000 до 100000 подписчиков. 

  • Во-первых, реклама у микроблогеров — это возможность снизить расходы на инфлюенс-маркетинг, а в некоторых случаях удается поработать по бартеру.

  • Во-вторых, такое сотрудничество позволяет получить различные срезы аудитории. 

  • В-третьих, микроблогерам доверяют больше: реклама, которая преподносится как советы «для своих», всегда эффективнее.

Где искать инфлюенсера

  • Специальные сервисы. С появлением платформ для поиска блогеров подобрать подходящего инфлюенсера не составит труда. На таких сервисах публикуется статистика, можно найти указание тематики конкретного блога и стоимость услуг.

  • Агентства. Найти блогера для сотрудничества можно и при обращении в специализированное агентство: здесь вам всегда подберут подходящих для вашего бизнеса инфлюенсеров. При этом за услуги агентства придется заплатить.   

  • Самостоятельный поиск. Если вы активный пользователь социальных сетей, то наверняка знаете несколько блогеров с живой аудиторией. Помогут и тематические сообщества, а также поиск по тегам и запросам.

Плюсы сотрудничества с блогерами:

  • лояльность аудитории;

  • быстрый результат;

  • нестандартный формат интеграции.

Отзывы: почему они нужны и покупателям, и продавцам

Описанию в карточке товара покупатели доверяют не всегда: гораздо чаще источником информации служат отзывы о заинтересовавшей позиции. Личный опыт тех, кто уже купил товар, помогает узнать не только о преимуществах, но и о недостатках. 

Практика показывает, что покупатели чаще оставляют без внимания те позиции, на которые отзывы отсутствуют, поэтому в их наличии заинтересованы и продавец, и покупатель. В целом отзывы помогают бизнесу решить сразу несколько задач:

  • увеличить продажи;

  • повысить уровень доверия к самому селлеру и его товарам;

  • узнать о недостатках;

  • найти идеи для развития.

Как мотивировать покупателя на написание отзыва? Опытные селлеры рекомендуют давать покупателю больше, чем он ожидает. Например, вы можете качественно упаковать товар или добавить к нему небольшой подарок. Такое внимание положительно влияет на впечатление покупателя о товаре, и в качестве благодарности он с большой долей вероятности оставит хороший отзыв.

Обратите внимание: напрямую просить покупателя написать отзыв о купленном товаре запрещено на большинстве маркетплейсов. 

Отзывы, оставленные покупателем на маркетплейсе, помогут увеличить и продажи через сайт. Обычно на агрегаторах люди охотно делятся мнениями о товаре. А благодаря виджетам SmartWidgets вы сможете собрать на своем сайте отзывы с самых популярных маркетплейсов.

Виджеты работают с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом и другими площадками. Добавить виджет не составит труда, никаких специальных знаний для этого не потребуется: достаточно просто вставить на свой сайт сгенерированный HTML-код. Процесс создания нужного виджета занимает пару минут. 

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Работа с карточкой товара

Без правильно заполненной карточки любые усилия по продвижению напрасны. Именно от карточки зависит, будут ли ваши товары отображаться в результатах поиска или же пользователи вообще не смогут их найти. 

Требования самих маркетплейсов к заполнению карточек минимальны. Главное, указать название и заполнить другие обязательные поля, а также добавить фотографию. Но эксперты рекомендуют заполнять карточки максимально подробно: клиентам важно получить всю информацию о товаре. 

Занять первые места в поиске помогает SEO-оптимизация. В названии обязательно указывают ключевое слово, по которому пользователи смогут найти товар. При этом перегружать ключевыми словами описание не нужно, так же как и использовать нерелевантные ключевики. 

Важно! Если у товара есть какая-то особенность (или даже недостаток), обязательно укажите это в описании. Например: «Ткань подвержена усадке на 10–15% после стирки. Учитывайте это при выборе размера скатерти». 

Внутреннее продвижение: как маркетплейсы помогают рекламировать товар

Продвигаться можно и на самом маркетплейсе — например, принимать участие в распродажах и акциях, которые бывают тематическими или глобальными.  

Работает это следующим образом: маркетплейс предлагает сделать скидку на определенную категорию, а селлеры, которые хотят принять участие в акции, снижают цены на товары из этой категории. 

Продвижением участвующих в акции товаров занимается сам маркетплейс — запускает рекламу таких позиций в специальных разделах, отправляет пользователям уведомления, включает их в рассылки. Выгода здесь есть как для самого маркетплейса, так и для селлера: обороты площадки увеличиваются, а продавцы получают возможность заработать больше.  

Селлерам доступны и платные рекламные инструменты. Это может быть продвижение в поиске, размещение баннеров, оформление бренд-зоны. промокоды, программы лояльности.

Рекламные возможности различаются в зависимости от маркетплейса, поэтому правила и условия нужно узнавать на площадке, с которой вы сотрудничаете.  

Важно! Внутренняя реклама на маркетплейсах — эффективный способ продвижения, но надеется только на нее в 2024 году не стоит. Максимальных результатов можно достичь только при сочетании внутренних и внешних инструментов. 

Контроль цен: как стоимость товаров помогает в продвижении

Не самый очевидный, но при этом эффективный инструмент, который часто остается без внимания. Именно цена товара оказывает непосредственное влияние на продажи, однако простое увеличение наценки в случае с маркетплейсами совершенно не работает. 

На помощь придет динамическое ценообразование: оно предполагает переоценку товара с учетом внешних факторов. Главный «внешний фактор» для селлеров — это цена товара у конкурентов. 

Например, вы продаете светильник для сада. Эта же модель есть еще у нескольких продавцов, и ее стоимость различается — 799₽, 830₽, 750₽, 810₽. Конечно, покупатель стремится найти товар по самой низкой стоимости, но слишком занижать цену — не самое лучшее решение. Установка цены для каждой позиции требует тщательного анализа. Если светильника по самой низкой стоимости — 750₽ — в наличии у продавца нет, можно поставить цену 780₽, и она будет самой выгодной для потенциальных покупателей. 

Обратите внимание: маркетплейсы стараются предотвратить махинации с ценами. Некоторые площадки запрещают повышать цену за несколько дней до распродажи. Также в карточках пользователи могут посмотреть динамику и сразу выявить продавцов, которые искусственно завышают цены  

Какие способы больше не работают

  • Самовыкупы. Маркетплейсы стремятся защитить покупателей от недобросовестных продавцов, поэтому самовыкупы можно смело исключить из эффективных способов продвижения. Вместо увеличения продаж самовыкупы скорее обеспечат получение штрафа. 

  • Копирование конкурентов. Анализировать работу конкурентов по-прежнему необходимо, однако простое копирование больше не срабатывает. Для эффективного продвижения отбирайте лучшие практики и индивидуализируйте их под особенности своего бизнеса.

  • Множество ключевых запросов в карточке товара. Загромождение карточки ключевыми словами — еще один инструмент из прошлого, который потерял свою актуальность. Сейчас важнее указать в карточке релевантную информацию, а не добавить в нее всевозможные ключевики. 

Подведем итог. Продвижение товаров на маркетплейсах может быть как платным, так и бесплатным, но оптимальным считается комбинация различных инструментов. Значительные затраты не всегда себя оправдывают: иногда эффективными оказываются бесплатные или почти бесплатные решения. Продвижение через отзывы, например, не требует серьезного бюджета, однако это действительно тот инструмент, который способен увеличить продажи. 

Добавить отзывы с маркетплейса на сайт помогут виджеты от SmartWidgets. Узнать больше о виджетах SmartWidgets и попробовать решения для своего бизнеса вы можете на сайте компании. 

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