Как изучить, что нужно вашей целевой аудитории и увеличить продажи

Чтобы эффективно продвигать свой продукт и, в конечном итоге, наращивать объемы продаж, вы должны четко понимать, кому и зачем он нужен. В этом помогает изучение целевой аудитории. Разбираемся, как выяснить ожидания вашей ЦА и при чем тут отзывы.

Почему любому бизнесу важно изучать целевую аудиторию

Каким бы уникальным, полезным и вообще самым лучшим ни был ваш продукт, без покупателей все это не имеет смысла. И в процессе создания, и при разработке стратегии продвижения потребности и желания клиентов играют ключевую роль. И именно здесь многие предприниматели совершают одну и ту же ошибку: делают акцент на самом продукте, а не на проблемах аудитории.

Конечно, изучение целевой аудитории — это время. Но лучше потратить больше времени и точно выяснить потребности и мечты вашей аудитории, их интересы и возражения, чем продолжать совершенствовать продукт. К сожалению, это далеко не всегда гарантирует высокие продажи.

Итак, шесть причин, по которым изучать ЦА нужно любому бизнесу:

Понимание желаний, потребностей и предпочтений. Это именно то, о чем мы уже говорили: вы должны знать, что хочет и в чем нуждается ваша аудитория. Без этого знания вы просто не сможете предложить тот продукт, который ей действительно нужен.

Развитие бизнеса. Информация, полученная от вашей аудитории — это источник идей для развития бизнеса. Вы можете только предполагать, есть ли у клиентов запрос на изменение товара, услуги или сервиса или запуск новых продуктов. Но если, например, потребность в усовершенствовании работы какого-то сервиса постоянно встречается в отзывах ваших клиентов, это уже прямое руководство к действию.

Оптимизация маркетинга. Чтобы маркетинговая компания попала точно в цель, вы также должны хорошо представлять себе свою ЦА. Такой подход помогает экономить бюджет, повышает эффективность маркетинга и, конечно же, увеличивает продажи. Можно сколько угодно вкладывать деньги в продвижение бренда на ТВ, но если ваша аудитория не смотрит телевизор, это будет абсолютно напрасным вложением.

Повышение лояльности аудитории. Если вы предлагаете клиентам продукт, который полностью соответствует их нуждам и ожиданиям, это становится залогом долгосрочных отношений и укрепляет доверие. Лояльные клиенты не только чаще покупают сами, но и рекомендуют продукт другим.

Преимущество перед конкурентами. Когда компания знает, что именно нужно ее клиентам, то может предлагать им уникальные продукты, которых нет у конкурентов. Это всегда выделяет бизнес даже в высококонкурентной среде.

Минимизация рисков. Если вы хорошо знаете свою аудиторию, то вам будет легче предотвратить возможные риски. Например, покупатели ждут обновления продукта, и вы сможете предложить усовершенствованное решение в числе первых.

Как узнать своих клиентов

Методов и инструментов, помогающих изучить целевую аудиторию, немало. Какие-то из них предполагают значительные затраты, но многие доступны даже микробизнесу. Среди самых популярных способов изучения ЦА:

Проведение опросов и анкетирование. Простой, но при этом эффективный способ изучения ЦА. Опросы и анкеты — ценный источник информации: из них вы можете узнать реальные потребности, предпочтения и привычки клиентов. Результаты анкетирования и опросов помогают понять, какие именно характеристики вашего продукта ценят клиенты.

Сервисы статистики. Такие сервисы помогают собрать информацию о потенциальной аудитории. Среди самых популярных — Яндекс.Вордстат и Google Trends. С их помощью вы можете узнать об интересе аудитории к различным продуктам, а Яндекс.Вордстат также позволяет выяснить, как популярность запроса отличается в зависимости от региона.

Анализ социальных сетей. Еще один источник информации о клиентах — социальные сети. Анализируйте профили, комментарии и другие активности: так вы узнаете, что интересует вашу ЦА, где она бывает и как предпочитает покупать, а также получите много других сведений, которые можно использовать для развития своего бизнеса.

Контекстный анализ. Этот способ предполагает наблюдение за человеком в естественной среде при использовании вашего продукта. Конечно, такая возможность есть не всегда, но если ваш продукт позволяет это сделать, игнорировать способ точно не стоит. Вы сможете увидеть, кто и как использует ваш товар или услугу, какие реальные потребности есть у клиентов и «подсмотрите» идеи для усовершенствования.

Аналитика данных CRM. В таких системах содержится множество полезных данных о взаимодействии с вашими клиентами. Из CRM вы можете узнать историю покупок, темы обращений в службу поддержки и другие сведения: анализ этой информации помогает лучше понять предпочтения ЦА.

И еще один способ анализа целевой аудитории — это отзывы. С их помощью вы можете узнать реальное мнение клиентов о вашем продукте. Активно собирайте отзывы через различные каналы: это доступно и эффективно.

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Как отзывы помогают лучше узнать аудиторию

О значении отзывов для анализа целевой аудитории мы бы хотели рассказать подробнее, так как их чаще используют для продвижения продукта, а не для изучения клиентов. В действительности, именно отзывы — это уникальная возможность получить обратную связь от людей, которые уже купили ваш продукт. Анализ отзывов решает сразу несколько задач:

Выявление ожиданий. Нередко в отзывах покупатели делятся тем, что ожидали от покупки продукта и совпали ли их ожидания с действительностью. Также из отзывов вы можете узнать, какие дополнительные функции или возможности клиенты хотели бы увидеть в вашем продукте.

Анализ общих тенденций. Если в большинстве отзывов встречаются жалобы на одну и ту же проблему, это означает, что нужно немедленно заняться ее решением. Например, клиентов не устраивает сложный интерфейс, долгая доставка или ценовая политика. По сути, отзывы помогают упростить процесс развития вашего бизнеса: у вас есть готовый ответ, куда двигаться дальше.

Изучение продуктов конкурентов. В анализе ЦА помогают отзывы не только о вашем продукте, но и об аналогичных продуктах конкурентов. Из них вы можете узнать, например, каких опций клиентам не хватает в продукте конкурента и предложить свою альтернативу или, наоборот, найти идеи для усовершенствования услуг и товаров.

Анализ восприятия бренда. Из отзывов можно легко понять, как ваш продукт и бренд в целом воспринимаются аудиторией. Здесь все понятно: большинство положительных отзывов — ваши продукты любят и вам доверяют, а негативные отзывы, напротив, свидетельствуют о наличии серьезных проблем.

Изучение ЦА дает возможность персонализировать маркетинговые стратегии. Например, вы понимаете, что какая-то из функций вашего сервиса не совсем понятна клиентам, поэтому они не используют в полной мере все его возможности. Расскажите о ней подробнее в своем блоге или соцсетях, снимите видео: так вы сможете создавать контент, который отвечает на реальные запросы ваших клиентов.

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