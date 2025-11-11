Переход с 1С:УПП: промедление — самый дорогой сценарий

На ней до сих пор работает множество компаний: в производстве, торговле, дистрибуции. Все отлажено, сотрудники привыкли, данные хранятся, отчетность сдается. Много лет все шло стабильно, и у многих возникает логичный вопрос: «А зачем что-то менять, если работает?».
Но сейчас — уже конец 2025 года. До момента, когда УПП полностью перестанет поддерживаться, остались считаные месяцы. Сама система больше не развивается, обновления законодательства не выходят, количество специалистов, которые умеют с ней работать, сокращается.
С каждым месяцем ограничений становится больше. Поддержка системы со стороны «1С» официально заканчивается в 2026–2027 году, и это не переносится. Дальше — только своими силами, без обновлений, на свой страх и риск.
Да, менять привычную систему сложно. Мы сами работали с десятками таких кейсов — и видели, насколько тяжело дается решение: выстроено все, работает, а «новое» пугает неопределенностью. Это нормально. Но ждать больше нельзя.
Продуманный переход займет от 3 до 9 месяцев. Значит, начинать нужно уже сейчас — спокойно, поэтапно, с проверенными решениями. Не когда «прижмет», а пока есть время выбрать подходящее, обучить команду и перенести данные без спешки.
Если вы на УПП — сейчас лучший момент, чтобы все просчитать.
🚨 Почему УПП уже не справляется с задачами бизнеса
С точки зрения технологий и бизнес-функций 1С:УПП давно не соответствует современным требованиям. Она построена на платформе 8.2, которая больше не обновляется и не поддерживает то, что сегодня стало нормой: облачные решения, мобильные приложения, онлайн-аналитику, интеграции с BI-системами, маркетплейсами, CRM и другими внешними сервисами.
Реальные процессы в компаниях стали сложнее. Руководству нужно видеть финансы в разрезе проектов, управлять производством поэтапно, учитывать затраты в режиме онлайн, строить отчеты по нескольким юрлицам, принимать решения на основе живых данных. УПП уже не дает этих возможностей — ее функциональность ограничена и не развивается.
В итоге бизнес сталкивается с тем, что:
приходится делать расчеты в Excel;
отчетность разбита на части, нет единого «контроля сверху»;
сотрудники работают в разных программах, которые не синхронизируются;
на любую доработку уходят недели и бюджет, как на запуск новой системы.
На этом фоне новые версии 1С (ERP 2, КА 2, УТ 11 и др.) уже включают весь этот функционал «из коробки». Они регулярно обновляются, совместимы с требованиями законодательства, включают встроенные отчеты, гибкую аналитику и современные интерфейсы. Главное — они готовы к росту и масштабированию.
🔄Причины, по которым компании уходят с УПП
Поддержка заканчивается в 2026–2027 гг. — это уже утвержденный срок. После этого не будет ни обновлений форм отчетности, ни адаптации под законодательные изменения.
Изменения в законодательстве — УПП не справляется с новыми требованиями: маркировка, прослеживаемость, ФСБУ, новые расчеты по НДС и др.
Функциональное отставание — система не закрывает задачи по управленческому учету, бюджетированию, цифровой трансформации и BI.
Рынок специалистов сужается — найти человека, кто умеет дорабатывать УПП, становится все сложнее. Стоимость поддержки — все выше.
Изменения внутри компаний — бизнес растет, выходит в онлайн, открывает филиалы, интегрируется с партнерами и маркетплейсами. Для этого УПП просто не подходит.
Переход на современную систему — это не прихоть, а шаг к сохранению устойчивости бизнеса. И чем раньше начать подготовку, тем спокойнее пройдет переход.
🚀Актуальные продукты 1С вместо УПП
Назначение: комплексная ERP-система для крупного и среднего бизнеса.
Подходит для:
производств;
организаций с филиальной сетью и несколькими юрлицами;
компаний, которым необходимы сквозной управленческий учет, МСФО, сложное планирование и бюджетирование.
Особенности:
реализует полную цепочку: от бюджетов до закрытия затрат и управленческой аналитики;
поддерживает сценарное планирование, версии бюджета, производственные маршруты;
включает сервисы для холдингов, казначейства, МСФО, 1С:Документооборот и интеграцию с ВетИС, ГИСМ и пр.
✅ Выбор №1 при переходе с УПП на предприятиях с развитым производственным контуром.
Назначение: решение уровня «средний бизнес» для компаний, которым нужен и оперативный, и регламентный учет.
Подходит для:
торгово-производственных компаний (со складом, закупками, сбытом, расчетом себестоимости);
компаний, где нет глубокого производственного планирования (например, без сквозных маршрутных листов или диспетчеризации).
Особенности:
объединяет в одном решении: закупки, продажи, склад, финансы, регламентный учет, ЗУП;
включает простой модуль производства, расчет себестоимости, отчетность, финучет.
нет детального календарного/пооперационного планирования, как в ERP.
✅ Выбор, если УПП использовалась «все в одном» — и нужен аналогичный по охвату продукт, но проще в освоении.
Назначение: современное решение для торговых компаний (опт, дистрибуция, розница, e-commerce).
Подходит для:
компаний без собственного производства;
тех, кто хочет управлять закупками, продажами, ценами, остатками, логистикой, скидками, клиентской базой и маркетплейсами.
Особенности:
нет встроенного бухгалтерского и кадрового учета — нужна связка с 1С:Бухгалтерия и/или 1С:ЗУП;
развитая система бонусов, акций, интеграций с ЭДО, ЕГАИС, ОФД, онлайн-кассами;
поддержка мобильной торговли, API и обмена с WMS/CRM.
✅ Оптимальный выбор для компаний, где главный бизнес — торговля, а производственного контура нет.
Назначение: простое и доступное решение для малого бизнеса.
Подходит для:
фирм до 50–70 сотрудников;
компаний на УСН, с простыми процессами, складом, услугами или небольшим производством.
Особенности:
объединяет финансы, склад, заказы, CRM, закупки, зарплату, отчетность;
встроена онлайн-отправка отчетности, электронные чеки, интеграция с банками и ОФД;
есть простое производство, без пооперационного учета.
✅ Выбор для тех, кто хочет «все в одном» в компактном и недорогом формате.
Назначение: ведение регламентированной бухгалтерии и налогов.
Подходит для:
компаний, которым нужно только закрытие периодов и сдача отчетности;
случаев, когда оперативный учет ведется в УТ или КА, а бухгалтерия отдельно.
Особенности:
поддержка всех актуальных ФСБУ, НДС, прибыли, УСН и пр.;
формирует отчетность для ФНС, ПФР, ФСС, Росстата;
работает как часть комплексной схемы: «УТ + БП», «КА + БП».
✅ Нужна, если в вашей архитектуре бухгалтерия отделена от основного учета.
Если коротко
Профиль компании
Рекомендуемый продукт
Крупное или сложное производство
Средний бизнес с простым производством
Торговая/дистрибуция, без производства
Малый бизнес, УСН, услуги, e-com
Только бухгалтерия
🧑💻Как избежать провалов при переходе с 1С:УПП — подход «Софт-Юнити» на практике
Переход с 1С:УПП — это всегда больше, чем просто смена программы. Это проект, затрагивающий все ключевые зоны бизнеса: финансовый и налоговый учет, закупки, склады, производство, логистику, продажи, бюджетирование, интеграции с внешними сервисами и даже структуру взаимодействия между подразделениями. И чем позже бизнес решает перейти, тем больше рисков он берет на себя — от срыва отчетности до полной остановки работы.
Риски, с которыми чаще всего сталкиваются компании при переходе:
Несовпадения в учете и данные, не проходящие контроль после миграции;
Сложные интеграции (кассы, сайты, ЭДО, банки, ВетИС, маркетплейсы), которые оказываются неприспособленными к новой системе;
Зависимость от старых «кастомных» решений, которые нельзя перенести «как есть»;
Неготовность инфраструктуры (серверы, лицензии, платформы, доступы);
Сопротивление персонала, отсутствие подготовки, паника в день запуска;
Отсутствие поэтапного плана и проверки на тестовых данных — что приводит к срывам сроков и нерабочим процессам.
Мы строим каждый проект миграции как управляемый цикл с прозрачной логикой и полной вовлеченностью клиента. Все начинается не с настройки системы, а с разбора процессов: что работает сейчас, что мешает, что стоит оптимизировать, а что лучше оставить в текущем виде. Наша задача — не просто перевести учет, а улучшить его структуру и устойчивость.
Как мы действуем:
Проводим глубокое обследование УПП: выявляем уязвимости, дубли, ошибки и слабые места, которые не стоит «перетаскивать» в новую систему;
Вместе с клиентом собираем проектную команду, прописываем цели и контрольные точки, чтобы никто не «выпал» по ходу проекта;
Переносим только нужные данные и доработки, избавляясь от «наследия» и ручных решений, тормозящих развитие;
Настраиваем новую систему с минимальной кастомизацией, чтобы она легко обновлялась и сопровождалась в будущем;
Готовим инфраструктуру, проверяем интеграции, обучаем пользователей;
Запускаем тестовый прогон — на реальных данных, с контролем отчетов, расчетов и сценариев;
Сопровождаем запуск и берем поддержку на себя — без передачи «сырой» системы заказчику.
💼Реальные кейсы: как мы помогли бизнесу перейти с УПП и улучшить процессы
«Специальные стали и сплавы» (производство, 400 пользователей):
Разрозненные учетные базы, Excel-отчеты и ручной контроль.
Выполнен переход на единую систему с учетом, планированием, аналитикой.
Результат: прозрачная управленческая картина, быстрые отчеты, снижение нагрузки на бухгалтерию.
НПО «Деост» (медицинское производство, 100 пользователей):
Сложные учетные механизмы, неустойчивый УПП, неточности в себестоимости.
Реализована автоматизация на новой системе с корректным производственным блоком и интеграцией с CRM.
Результат: надежный учет, управляемое производство, аналитика в один клик.
🚀 Готовы обсудить, как может выглядеть ваш переход?
Покажем примеры, проверим базу, составим дорожную карту — без спешки, но с фокусом на результат
📩 Оставьте заявку и получите поэтапный план перехода:
