Переход с 1С:УПП: промедление — самый дорогой сценарий

Система 1С:УПП (1С:Управление производственным предприятием) до сих пор служит опорой для многих компаний. Она знакома, надежна, и, казалось бы, менять ничего не нужно. Но с приближением конца поддержки — пора пересматривать стратегию.

На ней до сих пор работает множество компаний: в производстве, торговле, дистрибуции. Все отлажено, сотрудники привыкли, данные хранятся, отчетность сдается. Много лет все шло стабильно, и у многих возникает логичный вопрос: «А зачем что-то менять, если работает?».

Но сейчас — уже конец 2025 года. До момента, когда УПП полностью перестанет поддерживаться, остались считаные месяцы. Сама система больше не развивается, обновления законодательства не выходят, количество специалистов, которые умеют с ней работать, сокращается.

С каждым месяцем ограничений становится больше. Поддержка системы со стороны «1С» официально заканчивается в 2026–2027 году, и это не переносится. Дальше — только своими силами, без обновлений, на свой страх и риск.

Да, менять привычную систему сложно. Мы сами работали с десятками таких кейсов — и видели, насколько тяжело дается решение: выстроено все, работает, а «новое» пугает неопределенностью. Это нормально. Но ждать больше нельзя.

Продуманный переход займет от 3 до 9 месяцев. Значит, начинать нужно уже сейчас — спокойно, поэтапно, с проверенными решениями. Не когда «прижмет», а пока есть время выбрать подходящее, обучить команду и перенести данные без спешки.

Если вы на УПП — сейчас лучший момент, чтобы все просчитать.

🚨 Почему УПП уже не справляется с задачами бизнеса

С точки зрения технологий и бизнес-функций 1С:УПП давно не соответствует современным требованиям. Она построена на платформе 8.2, которая больше не обновляется и не поддерживает то, что сегодня стало нормой: облачные решения, мобильные приложения, онлайн-аналитику, интеграции с BI-системами, маркетплейсами, CRM и другими внешними сервисами.

Реальные процессы в компаниях стали сложнее. Руководству нужно видеть финансы в разрезе проектов, управлять производством поэтапно, учитывать затраты в режиме онлайн, строить отчеты по нескольким юрлицам, принимать решения на основе живых данных. УПП уже не дает этих возможностей — ее функциональность ограничена и не развивается.

В итоге бизнес сталкивается с тем, что:

  • приходится делать расчеты в Excel;

  • отчетность разбита на части, нет единого «контроля сверху»;

  • сотрудники работают в разных программах, которые не синхронизируются;

  • на любую доработку уходят недели и бюджет, как на запуск новой системы.

На этом фоне новые версии 1С (ERP 2, КА 2, УТ 11 и др.) уже включают весь этот функционал «из коробки». Они регулярно обновляются, совместимы с требованиями законодательства, включают встроенные отчеты, гибкую аналитику и современные интерфейсы. Главное — они готовы к росту и масштабированию.

🔄Причины, по которым компании уходят с УПП

  • Поддержка заканчивается в 2026–2027 гг. — это уже утвержденный срок. После этого не будет ни обновлений форм отчетности, ни адаптации под законодательные изменения.

  • Изменения в законодательстве — УПП не справляется с новыми требованиями: маркировка, прослеживаемость, ФСБУ, новые расчеты по НДС и др.

  • Функциональное отставание — система не закрывает задачи по управленческому учету, бюджетированию, цифровой трансформации и BI.

  • Рынок специалистов сужается — найти человека, кто умеет дорабатывать УПП, становится все сложнее. Стоимость поддержки — все выше.

  • Изменения внутри компаний — бизнес растет, выходит в онлайн, открывает филиалы, интегрируется с партнерами и маркетплейсами. Для этого УПП просто не подходит.

Переход на современную систему — это не прихоть, а шаг к сохранению устойчивости бизнеса. И чем раньше начать подготовку, тем спокойнее пройдет переход.

🚀Актуальные продукты 1С вместо УПП

📊 1С: ERP Управление предприятием 2

Назначение: комплексная ERP-система для крупного и среднего бизнеса.

Подходит для:

  • производств;

  • организаций с филиальной сетью и несколькими юрлицами;

  • компаний, которым необходимы сквозной управленческий учет, МСФО, сложное планирование и бюджетирование.

Особенности:

  • реализует полную цепочку: от бюджетов до закрытия затрат и управленческой аналитики;

  • поддерживает сценарное планирование, версии бюджета, производственные маршруты;

  • включает сервисы для холдингов, казначейства, МСФО, 1С:Документооборот и интеграцию с ВетИС, ГИСМ и пр.

✅ Выбор №1 при переходе с УПП на предприятиях с развитым производственным контуром.

⚙️ 1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2

Назначение: решение уровня «средний бизнес» для компаний, которым нужен и оперативный, и регламентный учет.

Подходит для:

  • торгово-производственных компаний (со складом, закупками, сбытом, расчетом себестоимости);

  • компаний, где нет глубокого производственного планирования (например, без сквозных маршрутных листов или диспетчеризации).

Особенности:

  • объединяет в одном решении: закупки, продажи, склад, финансы, регламентный учет, ЗУП;

  • включает простой модуль производства, расчет себестоимости, отчетность, финучет.

  • нет детального календарного/пооперационного планирования, как в ERP.

✅ Выбор, если УПП использовалась «все в одном» — и нужен аналогичный по охвату продукт, но проще в освоении.

🛒 1С:Управление торговлей 11

Назначение: современное решение для торговых компаний (опт, дистрибуция, розница, e-commerce).

Подходит для:

  • компаний без собственного производства;

  • тех, кто хочет управлять закупками, продажами, ценами, остатками, логистикой, скидками, клиентской базой и маркетплейсами.

Особенности:

  • нет встроенного бухгалтерского и кадрового учета — нужна связка с 1С:Бухгалтерия и/или 1С:ЗУП;

  • развитая система бонусов, акций, интеграций с ЭДО, ЕГАИС, ОФД, онлайн-кассами;

  • поддержка мобильной торговли, API и обмена с WMS/CRM.

✅ Оптимальный выбор для компаний, где главный бизнес — торговля, а производственного контура нет.

👨‍💼 1С: Управление нашей фирмой (УНФ)

Назначение: простое и доступное решение для малого бизнеса.

Подходит для:

  • фирм до 50–70 сотрудников;

  • компаний на УСН, с простыми процессами, складом, услугами или небольшим производством.

Особенности:

  • объединяет финансы, склад, заказы, CRM, закупки, зарплату, отчетность;

  • встроена онлайн-отправка отчетности, электронные чеки, интеграция с банками и ОФД;

  • есть простое производство, без пооперационного учета.

✅ Выбор для тех, кто хочет «все в одном» в компактном и недорогом формате.

📘 1С:Бухгалтерия предприятия 8

Назначение: ведение регламентированной бухгалтерии и налогов.

Подходит для:

  • компаний, которым нужно только закрытие периодов и сдача отчетности;

  • случаев, когда оперативный учет ведется в УТ или КА, а бухгалтерия отдельно.

Особенности:

  • поддержка всех актуальных ФСБУ, НДС, прибыли, УСН и пр.;

  • формирует отчетность для ФНС, ПФР, ФСС, Росстата;

  • работает как часть комплексной схемы: «УТ + БП», «КА + БП».

✅ Нужна, если в вашей архитектуре бухгалтерия отделена от основного учета.

Если коротко

Профиль компании

Рекомендуемый продукт

Крупное или сложное производство

1С:ERP Управление предприятием 2

Средний бизнес с простым производством

1С:Комплексная автоматизация 2

Торговая/дистрибуция, без производства

1С:Управление торговлей 11

Малый бизнес, УСН, услуги, e-com

1С:Управление нашей фирмой

Только бухгалтерия

1С:Бухгалтерия предприятия 8

🧑‍💻Как избежать провалов при переходе с 1С:УПП — подход «Софт-Юнити» на практике

Переход с 1С:УПП — это всегда больше, чем просто смена программы. Это проект, затрагивающий все ключевые зоны бизнеса: финансовый и налоговый учет, закупки, склады, производство, логистику, продажи, бюджетирование, интеграции с внешними сервисами и даже структуру взаимодействия между подразделениями. И чем позже бизнес решает перейти, тем больше рисков он берет на себя — от срыва отчетности до полной остановки работы.

Риски, с которыми чаще всего сталкиваются компании при переходе:

  • Несовпадения в учете и данные, не проходящие контроль после миграции;

  • Сложные интеграции (кассы, сайты, ЭДО, банки, ВетИС, маркетплейсы), которые оказываются неприспособленными к новой системе;

  • Зависимость от старых «кастомных» решений, которые нельзя перенести «как есть»;

  • Неготовность инфраструктуры (серверы, лицензии, платформы, доступы);

  • Сопротивление персонала, отсутствие подготовки, паника в день запуска;

  • Отсутствие поэтапного плана и проверки на тестовых данных — что приводит к срывам сроков и нерабочим процессам.

Мы строим каждый проект миграции как управляемый цикл с прозрачной логикой и полной вовлеченностью клиента. Все начинается не с настройки системы, а с разбора процессов: что работает сейчас, что мешает, что стоит оптимизировать, а что лучше оставить в текущем виде. Наша задача — не просто перевести учет, а улучшить его структуру и устойчивость.

Как мы действуем:

  • Проводим глубокое обследование УПП: выявляем уязвимости, дубли, ошибки и слабые места, которые не стоит «перетаскивать» в новую систему;

  • Вместе с клиентом собираем проектную команду, прописываем цели и контрольные точки, чтобы никто не «выпал» по ходу проекта;

  • Переносим только нужные данные и доработки, избавляясь от «наследия» и ручных решений, тормозящих развитие;

  • Настраиваем новую систему с минимальной кастомизацией, чтобы она легко обновлялась и сопровождалась в будущем;

  • Готовим инфраструктуру, проверяем интеграции, обучаем пользователей;

  • Запускаем тестовый прогон — на реальных данных, с контролем отчетов, расчетов и сценариев;

  • Сопровождаем запуск и берем поддержку на себя — без передачи «сырой» системы заказчику.

💼Реальные кейсы: как мы помогли бизнесу перейти с УПП и улучшить процессы

«Специальные стали и сплавы» (производство, 400 пользователей):

  1. Разрозненные учетные базы, Excel-отчеты и ручной контроль.

  2. Выполнен переход на единую систему с учетом, планированием, аналитикой.

  3. Результат: прозрачная управленческая картина, быстрые отчеты, снижение нагрузки на бухгалтерию.

НПО «Деост» (медицинское производство, 100 пользователей):

  1. Сложные учетные механизмы, неустойчивый УПП, неточности в себестоимости.

  2. Реализована автоматизация на новой системе с корректным производственным блоком и интеграцией с CRM.

  3. Результат: надежный учет, управляемое производство, аналитика в один клик.

🚀 Готовы обсудить, как может выглядеть ваш переход?

Покажем примеры, проверим базу, составим дорожную карту — без спешки, но с фокусом на результат

