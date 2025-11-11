Переход с 1С:УПП: промедление — самый дорогой сценарий

На ней до сих пор работает множество компаний: в производстве, торговле, дистрибуции. Все отлажено, сотрудники привыкли, данные хранятся, отчетность сдается. Много лет все шло стабильно, и у многих возникает логичный вопрос: «А зачем что-то менять, если работает?».

Но сейчас — уже конец 2025 года. До момента, когда УПП полностью перестанет поддерживаться, остались считаные месяцы. Сама система больше не развивается, обновления законодательства не выходят, количество специалистов, которые умеют с ней работать, сокращается.

С каждым месяцем ограничений становится больше. Поддержка системы со стороны «1С» официально заканчивается в 2026–2027 году, и это не переносится. Дальше — только своими силами, без обновлений, на свой страх и риск.

Да, менять привычную систему сложно. Мы сами работали с десятками таких кейсов — и видели, насколько тяжело дается решение: выстроено все, работает, а «новое» пугает неопределенностью. Это нормально. Но ждать больше нельзя.

Продуманный переход займет от 3 до 9 месяцев. Значит, начинать нужно уже сейчас — спокойно, поэтапно, с проверенными решениями. Не когда «прижмет», а пока есть время выбрать подходящее, обучить команду и перенести данные без спешки.

Если вы на УПП — сейчас лучший момент, чтобы все просчитать.