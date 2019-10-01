Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ

Чтобы заказать разработку сайта или ПО, необязательно искать IT-специалиста в радиусе 30 км от вашей фирмы. Программисты давно и успешно работают удаленно.

Да и наших программистов часто «хантят». Случается, что иностранные компании привлекают для выполнения IT-задач российских специалистов.

К сожалению, в обоих случаях – при перечислении денег российскому фрилансеру от заграничной фирмы или иностранцу от российской организации, с большой долей вероятности можно столкнуться с неприятностями со стороны банка. Любой платеж в адрес физлица может вызвать подозрение в рамках «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.

115-ФЗ

Например, компания-разработчик из США нанимает для выполнения определенной задачи программиста из России.

Иностранная компания перечисляет деньги в оплату услуг, оказанных российским физлицом, на его банковский счет, а платеж не проходит. Почему?

Потому что в России действует небезызвестный закон 115-ФЗ. Платеж из-за границы в адрес отечественного физлица банку с большой долей вероятности может показаться подозрительным.

Если банк обнаруживает операции, которые вызывают сомнения в легальности, он имеет право:

временно заблокировать банковские карты клиента;

отключить доступ к интернет-банку;

отказать клиенту в выдаче наличных или в переводе денег по безналу;

отказать клиенту в открытии счёта, выпуске или перевыпуске карты.

Документы о происхождении денег нужны банку, чтобы решить, признавать ли клиента действительно причастным к сомнительным денежным расчётам. Если предоставить документы, согласно которым доходы легальны, доступ к счетам и картам восстановят, обещают банкиры.

Доказать, что ты программист, а не террорист, можно предъявив договор, который заключен с иностранной компанией. Но вот проблема, договор-то на английском языке (Service Agreement). А банкирам нужны родные буквы. Значит нужен перевод договора на русский язык.

Представить документы в банк фрилансеру лучше «быстрым способом». В частности, такую рекомендацию дают в Сбербанке.

Если решили направить документы бумажной почтой, помните, что такое письмо может опоздать. Тогда банк не получит его в установленные сроки, а это может повлиять на его решение. По возможности отправляйте документы по электронной почте или, если это указано в запросе, принесите их в офис банка.

Если отправляете документы по электронной почте, обязательно укажите в теме письма ваши Ф. И. О. Файлы лучше пересылать в формате PDF. Общий объем письма не должен превышать 12 Мб. Если вам надо отправить больше, разбивайте на несколько писем.

Если вы не можете вовремя предоставить нужные документы или у вас их нет, как можно скорее сообщите в банк указанным в запросе способом, почему сложилась такая ситуация. Чем подробнее и быстрее вы всё объясните, тем лучше. Это может стать определяющим фактором, когда банк будет принимать решение.

Добавим, в обратной ситуации, когда заказчик – российская фирма, а исполнитель – иностранный гражданин банк также может временно заблокировать операцию «на выходе» до выяснения обстоятельств – кому, за что, на каком основании.

Впрочем, всех этих необоснованных подозрений можно избежать. Перевод денег от иностранной фирмы российскому физлицу можно осуществлять через сервис Solar Staff. С помощью этого сервиса вы сможете за пару кликов перевести деньги исполнителям на карты Mastercard и VISA, выпущенные любым банком Земли.

Банковские приключения иностранцев в России

Возможно, иностранному заказчику такие тонкости российского законодательства неведомы, но фрилансеру лучше всегда помнить об этом и запасаться документами, которые в случае чего можно оперативно представить в банк.

Кстати, недавно одна иностранная компании «попала» на пени в сумме 1,5 млн. рублей из-за того, что просто неправильно заполнила платежку. Иностранцы понесли убытки, столкнувшись с жесткими реалиями нашего законодательства.

Фирма делала несколько попыток перечислить так называемый налог «на Гугл» в сумме 50 млн. рублей, но всякий раз деньги никак не могли попасть в российский бюджет из-за незаполненных полей платежного поручения — то там не было статуса, то ИНН.

Компания пыталась оспорить размер начисленных пеней и обратилась в ФНС с жалобой. Но не тут-то было. Российские налоговики жалобу не удовлетворили и оставили в силе решение о начислении пеней.

Валютный контроль

Впрочем, вернемся к теме обсуждения. Допустим, иностранная компания заключила договор не с простым физлицом из России, а с зарегистрированным в качестве ИП. У ИП открыт валютный счет, куда поступают деньги от заграничного заказчика.

Когда на валютный счет приходят деньги, ИП подтверждает, что получил их законно, то есть проходит валютный контроль.

Деньги от зарубежных контрагентов попадают на транзитный счет, пока предприниматель не подтвердит их легальность — пройдет валютный контроль. После валютного контроля деньги переходят на текущий счет.

Интерес банка к такому переводу обеспечен. Банкиры также потребуют от ИП договор. Кроме того, у бизнесмена-фрилансера также могут запросить выставленные иностранцам счета на оплату и акты выполненных работ. Все эти документы должны переведены на русский.

Если по одному договору ещё не набежало $50 000, то можно работать без оформления паспорта сделки.

При этом за валютный контроль банк берет с ИП дополнительную комиссию.

С Solar Staff при сотрудничестве российских граждан с иностранными заказчиками никакого валютного контроля не будет. Его проходит только компания-реселлер в России. Ни заказчик, ни исполнитель никаких хлопот по этому поводу не имеют.

Физлицо получает деньги удобным способом, например на банковскую карту, электронный кошелек или расчетный счет в случае с ИП.