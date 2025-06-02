Инструкция: как оформить договор с самозанятым программистом

Когда удобнее работать с программистами в статусе самозанятых

Такой вид сотрудничества подходит для выполнения разовых задач с четкими сроками и результатами — не придется привлекать большую команду, а стоимость разработки будет не слишком высокой.

Пример. Компания работает над сайтом и ищет разработчика для создания новых модулей и компонентов на базе «1C-Битрикс». Это задача с понятным результатом и дедлайном: успеть нужно за три месяца.

Чтобы оформить договор с самозанятым, нужно учитывать ограничения по ст. 4 ФЗ-422: