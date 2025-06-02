Инструкция: как оформить договор с самозанятым программистом

Когда удобнее работать с программистами в статусе самозанятых
Такой вид сотрудничества подходит для выполнения разовых задач с четкими сроками и результатами — не придется привлекать большую команду, а стоимость разработки будет не слишком высокой.
Пример. Компания работает над сайтом и ищет разработчика для создания новых модулей и компонентов на базе «1C-Битрикс». Это задача с понятным результатом и дедлайном: успеть нужно за три месяца.
Чтобы оформить договор с самозанятым, нужно учитывать ограничения по ст. 4 ФЗ-422:
Годовой доход самозанятого не может превышать 2,4 млн руб. Если разработчик потеряет статус самозанятого и не захочет оформить ИП, заказчик будет платить за него НДФЛ и страховые взносы. За неуплату начислят штрафы и пени от налоговой инспекции.
Самозанятый не может работать на компанию, из которой недавно уволился. Если это произошло меньше двух лет назад, налоговая инспекция признает отношения трудовыми и также выпишет штраф заказчику.
Сколько получают программисты-фрилансеры
По данным Solar Staff, программисты — это самые высокооплачиваемые специалисты-внештатники. Средняя стоимость услуг разработчиков, которые получают оплату через сервис, в 2024 году выросла на 30%, а в 2025 году — еще на 33%, и теперь составляет около 200 тыс. руб.
Правила безопасности при сотрудничестве с фрилансерами
По закону самозанятый может просто получить оплату за услуги и выставить вам чек в приложении «Мой налог». Но лучше заключить с ним договор гражданско-правового характера (ГПХ) — это позволит избежать многих рисков.
Сотрудничая с самозанятыми, можно использовать три типа договоров ГПХ:
Подряда — для конкретной задачи с четким результатом. Например, разработать сайт с возможностью принимать платежи.
Возмездного оказания услуг — для работы без видимого результата. Например, оптимизировать выгрузку данных из интернет-магазина в бухгалтерскую программу.
Авторского заказа — для самостоятельного написания программного обеспечения. Например, разработать приложение для регистрации клиентов в программе лояльности.
Стандартные пункты в любом договоре ГПХ:
дата и место заключения договора, его название и порядковый номер;
точное наименование работ или услуг;
срок выполнения задачи;
стоимость услуг и порядок выплаты вознаграждения;
права и обязанности заказчика и исполнителя;
способы обмена документами;
реквизиты сторон.
Помимо договора, требуется оформить другие документы:
Акт приемки-передачи. Обязательный документ, которым закрывается сделка. Служит подтверждением, что работа выполнена и принята, а также основанием для выплаты денег.
Соглашение NDA. Подписывается с исполнителем по желанию заказчика, если требуется защитить конфиденциальную информацию уже на этапе собеседования. Допускается включить этот пункт в сам договор, без отдельного документа.
Счета, чеки. Самозанятый должен отправлять компании счета на оплату и выдавать чеки после получения денег.
Например, для оказания рекламных услуг с внештатниками можно составить договор по одному из шаблонов.
Договор оказания рекламных услуг с внештатниками — проверенные шаблоны
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Возможные риски
Есть две самые частые ошибки при работе с самозанятыми программистами.
1. Не проверять статус самозанятого
Пример. Компания «Взлет» заключила с программистом Алексеем договор, по которому он должен был разработать три раздела сайта. После завершения работы компания выплатила деньги как самозанятому — но оказалось, что Алексей работал еще с двумя заказчиками и превысил годовой лимит по доходу. Компании придется заплатить за него НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы и пени от налоговой (ст. 75 и ст. 122 НК) и трудовой инспекции (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).
Как избежать штрафов: проверяйте статус самозанятого надо перед каждой выплатой. Можно проверить его по ИНН фрилансера на сайте Федеральной налоговой инспекции или указать в договоре с исполнителем, что он обязан сам предупредить вас о смене своего налогового статуса.
2. Использование формулировки из трудового договора
Пример. Кадровая служба ООО «Весна» не захотела тратить время и составлять особый контракт с самозанятым программистом. Сотрудник взял бланк типичного трудового договора, оставил в нем пункт о рабочем графике с 9:00 до 18:00, и стороны подписали документ. Налоговая и трудовая инспекция выявили нарушения в ходе проверок и начислили штрафы.
Как избежать штрафов: признаки трудовых отношений перечислены в ст.15 ТК. В договоре с самозанятым нельзя употреблять слова, указывающие на такое: например, зарплату, режим, должность. Не допускаются также выплаты вознаграждений равными суммами в одну дату и бесплатное обеспечение оборудованием.
Что надо запомнить
При заключении договора с самозанятым программистом важно:
Следить за налоговым статусом самозанятого. Вы можете проверять статус сами перед оплатой или включить в договор пункт о том, что программист должен предупредить вас о смене статуса.
Не нанимайте как самозанятых бывших штатных сотрудников. Если программист работал с вами меньше двух лет назад, у компании будет штраф.
Не используйте в договоре ГПХ формулировки из трудового договора. В договоре с самозанятым не должно быть признаков трудовых отношений.
Делайте акты приемки-передачи и требуйте чеки. У вас должны быть все закрывающие документы по сделке на случай проверок.
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