Когда нельзя работать с самозанятыми, и что с этим делать? 5 случаев

Случай 1. Вы планируете нанять бывшего сотрудника

Риски

Нельзя сотрудничать с бывшим работником как с самозанятым в течение двух лет после его увольнения (пп. 8 п. 2 ст. 6 422-ФЗ). Иначе ФНС может признать ваши отношения трудовыми, переквалифицировать договор и потребовать уплаты НДФЛ.

Пени и штрафы за трудовые отношения с самозанятыми, которые были штатными сотрудниками меньше двух лет назад: