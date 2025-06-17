Когда нельзя работать с самозанятыми, и что с этим делать? 5 случаев

Случай 1. Вы планируете нанять бывшего сотрудника
Риски
Нельзя сотрудничать с бывшим работником как с самозанятым в течение двух лет после его увольнения (пп. 8 п. 2 ст. 6 422-ФЗ). Иначе ФНС может признать ваши отношения трудовыми, переквалифицировать договор и потребовать уплаты НДФЛ.
Пени и штрафы за трудовые отношения с самозанятыми, которые были штатными сотрудниками меньше двух лет назад:
от налоговой инспекции: доначисление НДФЛ, страховые взносы, а также пени и штрафы за их неуплату (ст. 75, ст. 122 и 123 НК);
от трудовой инспекции: штраф на сумму до 100 000 руб. для компании, до 20 000 руб. — для должностного лица (п. 4 ст. 5.27 КоАП).
Решение
Оформить с бывшим штатным работником договор гражданско-правового характера (ГПХ). В этом случае компании нужно будет платить НДФЛ и страховые взносы, а с исполнителем сохранятся легальные взаимоотношения. Кроме этого, можно найти исполнителя, который не работал в компании или уволился из нее больше двух лет назад. В этом случае не придется делать ничего дополнительно.
Случай 2. Исполнителю нужна лицензия для работы
Риски
Если самозанятый занимается деятельностью, которая подразумевает наличие лицензии, важно не выходить за рамки. Например, массажисты со специальным налоговым режимом могут оказывать только немедицинские услуги: гигиенический или СПА-массаж. А мануальная терапия, реабилитационные процедуры и медицинский массаж уже подлежат обязательному лицензированию. Если исполнитель будет выполнять такую услугу без лицензии, его оштрафуют на 2 000–2 500 руб. (ст. 14.1 КоАП).
Решение
Проверить — еще до заключения договора — нужна ли фрилансеру лицензия. Если оказывается, что услуги, которые вам нужны, находятся в перечне лицензируемых видов деятельности, то работать можно либо с ИП, либо со специализированной компанией, у которой есть разрешение на выполнение работ.
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Статус самозанятого проверяется каждую неделю. Если что-то изменится, вы увидите это перед выплатой.
Случай 3. Заработок самозанятого выше лимитов
Риски
Годовой доход исполнителя не должен быть больше 2,4 млн руб. Иначе он потеряет право на применение специального налогового режима (п. 19 ст. 5 422-ФЗ). А отношения с вами ФНС может переквалифицировать в трудовые и доначислить НДФЛ, страховые взносы и пени, а также наложить штрафы, аналогичные случаю1.
Решение
Учитывайте, что доход самозанятого может складываться из сотрудничества с несколькими компаниями. И даже если вы за год выплатили ему сумму меньше 2,4 млн руб., то есть риск, что вместе с гонорарами от других компаний он уже вышел за рамки специального налогового режима. Однако в случае, когда исполнитель теряет статус самозанятого, ему можно предложить открыть ИП или оформить по договору ГПХ.
Если не использовать платформы, которые проверяют статус самозанятого каждую неделю (например, Solar Staff), нужно делать это вручную перед каждой выплатой — например, через сервис ФНС. А в договоре с исполнителем желательно прописать его обязанность предоставлять чеки по каждой выплате, сообщать вам об утрате статуса и предусмотреть штраф за невыполнение условий.
Случай 4. Самозанятому нужны помощники
Риски
Предположим, вы наняли самозанятого разработчика. Он предлагает привлечь помощников, потому что не справляется с объемом работы. Но согласно пп. 4 п. 2 ст. 4 422-ФЗ самозанятые не могут нанимать сотрудников. Если ФНС обнаружит, что такой исполнитель нанимает сотрудников, его лишат статуса самозанятого, доначислят НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы.
Решение
Есть два варианта. Во-первых, самозанятый может оформить ИП, а после этого — официально нанимать сотрудников, но в этом случае уже не сможет применять режим НПД (самозанятость). Во-вторых, самозанятый может заключать договоры ГПХ с субподрядчиками: например, разработчик может привлечь веб-дизайнера как отдельного фрилансера-самозанятого. В этом материале есть инструкция, как оформить договор с самозанятым программистом.
Случай 5. В качестве исполнителя нужен торговый агент
Риски
Представим, что вы запускаете партнерскую программу, в которой участники могут получать комиссию за привлечение клиентов. По закону (пп. 5 п. 2 ст. 4 422-ФЗ) самозанятые не могут работать по договорам комиссии или поручения, а также по агентским договорам. ФНС пересчитает и доначислит компании НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени.
Решение
Исполнителей можно оформить по договору ГПХ. В этом случае открытие ИП может быть невыгодно для исполнителей: их доход может не покрыть дополнительные налоговые расходы.
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