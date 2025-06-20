Как сотрудничать с исполнителями из другой страны: оформление и выплаты

Как сотрудничать с исполнителем из другой страны

Миграционные вопросы

До заключения договора заказчику нужно проверить статус иностранца, так как от него зависит обязанность сообщать о сотрудничестве с исполнителем из другой страны в миграционную службу.

На это у заказчика есть три дня после заключения или расторжения договора с иностранцем (п. 8 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

В противном случае грозит штраф (ч. 3 ст. 18.15 КоАП):

для должностного лица или ИП — 35-50 тыс. рублей;

для организации — 400-800 тыс. рублей.

Срок действия договора не должен превышать период, в течение которого иностранец может официально находиться и (или) работать в России. Например, нельзя заключить договор на срок больше, чем действует виза иностранного гражданина.

Договор с иностранцем на патенте можно заключить, только если патент получен в регионе, где компания планирует привлечь к оказанию услуг иностранца.

Несоблюдение этих правил сотрудники правоохранительных органов расценивают как сотрудничество с иностранцем без документов. Из-за этого заказчику: