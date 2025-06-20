Как сотрудничать с исполнителями из другой страны: оформление и выплаты

Как сотрудничать с исполнителем из другой страны
Миграционные вопросы
До заключения договора заказчику нужно проверить статус иностранца, так как от него зависит обязанность сообщать о сотрудничестве с исполнителем из другой страны в миграционную службу.
На это у заказчика есть три дня после заключения или расторжения договора с иностранцем (п. 8 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
В противном случае грозит штраф (ч. 3 ст. 18.15 КоАП):
для должностного лица или ИП — 35-50 тыс. рублей;
для организации — 400-800 тыс. рублей.
Срок действия договора не должен превышать период, в течение которого иностранец может официально находиться и (или) работать в России. Например, нельзя заключить договор на срок больше, чем действует виза иностранного гражданина.
Договор с иностранцем на патенте можно заключить, только если патент получен в регионе, где компания планирует привлечь к оказанию услуг иностранца.
Несоблюдение этих правил сотрудники правоохранительных органов расценивают как сотрудничество с иностранцем без документов. Из-за этого заказчику:
выпишут штраф на сумму до 800 000 рублей в большинстве регионов России (ч. 1 ст. 18.15 КоАП) или на сумму до 1 000 000 рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях (ч. 4 ст. 18.15 КоАП);
запретят вести бизнес на срок до 90 дней.
Гражданско-правовые нюансы
Договор нужен для того, чтобы стороны работали в рамках закона, понимали свои права, обязанности и ответственность за нарушения. Чтобы документ реально работал и защищал обе стороны, в нем важно предусмотреть детали, которые характерны для такого сотрудничества.
Общее для всех исполнителей требование — гражданско-правовой характер отношений и никаких намеков на трудовые, чтобы у проверяющих органов не было поводов для переквалификации договора с иностранцем:
Физлицо, самозанятый или ИП — не штатный работник. Компания — заказчик, а не работодатель. Также и с другими терминами: нельзя написать в договоре «зарплата», «премия», «отпуск», «график работы» и другое. Нужно — «вознаграждение», «период оказания услуг», «оплата услуг».
Нельзя устанавливать внештатным специалистам график работы, требовать соблюдения внутренних правил или настаивать на выполнении услуг на территории заказчика, если внештатный специалист может сам выбрать место работы.
Оплата — за результат, который зафиксирован в акте приемки работ или услуг, а не затраченное время или процесс. Премий, больничных и командировок у фрилансера по договору ГПХ быть не может.
К результату должны предъявляться конкретные требования. Он должен соответствовать описанным в договоре характеристикам.
Нарушения могут обернуться серьезными последствиями. Среди них:
штрафы за нарушение трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП;
обязанность удержать НДФЛ, начислять страховые взносы за весь период сотрудничества, пени и штрафы за просрочку уплаты налогов и взносов (ст. 75 и 122 НК);
необходимость скорректировать отчетность;
расходы на оплату отпусков исполнителей или их компенсацию.
Чтобы снизить юридические риски и не тратить время на поиск формулировок в договоре, переведите сотрудничество с внештатными специалистами в Solar Staff. Это сервис для работы с физлицами, самозанятыми и ИП по всему миру. Достаточно заключить один договор с платформой, чтобы начать сотрудничать с внештатниками и проводить выплаты. Документы хранятся в личном кабинете, а взаимодействие с исполнителями ведется через Solar Staff. Заказчики не сотрудничают с фрилансером напрямую, а все риски в части трудового, миграционного, налогового и гражданско-правового законодательства существенно снижены.
Работа с индивидуальным предпринимателем
Документы
Зарегистрировать ИП в России могут представители любых государств, у которых есть:
вид на жительство или разрешение на временное проживание в России;
временная или постоянная регистрация.
Разрешение на работу или патент иностранцу со статусом ИП не нужен, потому что предпринимательская деятельность не относится к трудовой.
Акт выполненных работ или акт об оказании услуг подтвердит, что ИП выполнил свои обязательства, а заказчик — свои. Это обязательный документ при сотрудничестве с ИП. Без него нельзя принять расходы в налоговом учете.
Налоги
С выплат иностранцам-ИП заказчик не платит никакие налоги вне зависимости от применяемого режима налогообложения.
Оформление сотрудничества с исполнителем без специального статуса
Документы
Привлечь к выполнению работ иностранца из ЕАЭС можно, если:
он старше 18 лет;
находится в России легально;
у него есть паспорт иностранного гражданина и его перевод на русский язык.
Для представителей других стран потребуются также разрешения на работу или патент.
Закрывающий документ по договору ГПХ с иностранцем без специального налогового статуса — это акт. Он будет основанием для принятия расходов в целях налогообложения. Чем подробнее расписаны документ, оказываемые услуги и их результат, тем меньше вопросов будет у ФНС.
Налоги
Если компания заказывает услуги у исполнителя, у которого нет специального налогового статуса, то организация выполняет роль его налогового агента и страхователя. Это значит, что заказчик обязан:
Подать сведения о трудовой деятельности при заключении и исполнении или расторжении договора ГПХ.
Удержать из гонорара исполнителя НДФЛ. Для резидентов — ставка прогрессивная от 13 до 22%, для нерезидентов — 30%.
Начислить страховые взносы по единому тарифу — 30%. Взносы на травматизм нужно начислить только, если это требование зафиксировано в договоре.
Перечислить НДФЛ и взносы в бюджет в составе единого налогового платежа, а их суммы включить в уведомление о начисленных налогах.
Ежемесячно подавать персонифицированные сведения в ФНС в течение всего периода действия договора с исполнителем.
Внести физлицо, его доход и начисленные на него взносы в расчет по страховым взносам.
Внести физлицо, его доход, исчисленный и удержанный у него НДФЛ в расчет 6-НДФЛ.
Включить исполнителя в отчет по форме ЕФС-1 в части стажа по итогам года.
При сотрудничестве с фрилансерами через Solar Staff у заказчика не возникают налоговые обязательства в отношении исполнителей. Сервис удерживает НДФЛ с доходов исполнителей и помогает отчитаться перед Федеральной налоговой службой. Бухгалтеры смогут сэкономить время на отправке платежных поручений и сборе закрывающих документов: по итогу каждого месяца они приходят по ЭДО.
Оформление самозанятого иностранца
Документы
Быть самозанятыми в России могут граждане Украины, ДНР и ЛНР, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, если у них есть вид на жительство или разрешение на временное проживание. Граждане других стран стать плательщиками налога на профессиональный доход в России не могут.
Порядок оформления сотрудничества с самозанятыми из ЕАЭС и Украины аналогичен сотрудничеству с самозанятыми россиянами:
Исполнитель вправе применять налог на профессиональный доход, пока доходы не превысили 2,4 млн рублей.
Самозанятый может продавать только товары, которые изготовил сам, не может быть агентом и работать по поручению.
После получения вознаграждения самозанятый обязан направить заказчику чек из приложения «Мой налог». Обязательно прописывайте в договоре эту обязанность плательщика НПД.
Акт — не обязательный документ при сотрудничестве с самозанятым, но его наличие подтвердит исполнение обязательств сторонами, минимизирует взаимные претензии и поможет в решении споров.
❗️ При заключении договора и перед выплатой проверяйте исполнителя в базе ФНС по ИНН. Если по каким-либо причинам статус самозанятого утрачен, компания обязана пересмотреть сотрудничество с исполнителем как с обычным физлицом со всеми вытекающими последствиями в виде налогов, взносов и отчетности. Исключение — ситуации, когда самозанятый после утраты статуса в течение месяца перерегистрировался в ИП.
Налоги
Выплаты самозанятому не облагаются НДФЛ и страховыми взносами вне зависимости от того, где именно он оказывает услуги: в офисе заказчика, у себя дома или удаленно в любой другой стране.
Самозанятые самостоятельно декларируют свои доходы и платят налог 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов юрлиц или ИП. Но если плательщик НПД не зарегистрирует доход и не выдаст чек, заказчик не сможет принять расходы в налоговом учете, будет обязан удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.
Чтобы нивелировать риски, с самозанятыми можно сотрудничать через сервис Solar Staff. Сервис формирует договоры и акты с исполнителями, присылает их по ЭДО и проверяет статус исполнителя перед каждой выплатой. Если фрилансер сменил налоговый статус, не предупредив заказчика, выплата не пройдет.
Как проводить выплаты исполнителям из других стран
Выплаты внештатнику-иностранцу подпадают под валютный контроль. Массовое сотрудничество чревато:
Ошибками в реквизитах получателя. Из-за них деньги не дойдут до адресата, а компания рискует нарушить сроки оплаты по договору и получить штраф.
Дополнительными комиссиями за повторную отправку вернувшихся платежей.
Повышенным вниманием со стороны комплаенс службы обслуживающего банка. Банки пристально следят за переводами в адрес физлиц и склонны блокировать счета и доступ к системам ДБО, когда такие операции проводятся массово. Причина в том, что после обналичивания денег дальнейшее движение отследить невозможно: это создает риск преступных схем, отмывания доходов, взяточничества, финансирования экстремизма и терроризма.
Если речь идет о трансграничных расчетах, то:
Из-за санкций платежи за границу могут идти долго или не пройти вообще.
Компании придется договариваться и исполнителем о валюте платежа, и, возможно, менять банк на тот, который работает с согласованной валютой.
Массовые платежи за границу еще быстрее вызовут подозрение у комплаенс-службы банка.
Выход — перевод расчетов с внештатными исполнителями на платформу Solar Staff. Заказчику достаточно пополнить счет личного кабинета, и сервис автоматически перечислит деньги исполнителю после того, как работа принята. Прямого перечисления на счет внештатного специалиста не происходит — поэтому никакого валютного контроля, задержек из-за санкций и подозрений комплаенс-службы. Реквизиты — это зона ответственности исполнителя. Он сможет самостоятельно вывести средства на банковскую карту или счет в удобной валюте.
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