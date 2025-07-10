Массовые выплаты фрилансерам в 2025 году: как это работает

Что такое массовые выплаты и разрешены ли они по закону

В законе нет точного определения для термина «массовые выплаты». На практике так называют ситуации, в которых компания одновременно переводит деньги большому числу самозанятых и физлиц.

Например, для запуска сайта привлекла 15 специалистов — копирайтеров, дизайнеров, верстальщиков. Все они работали вне штата, и по завершении проекта им разом перечислили оплату.

В некоторых компаниях массовые выплаты — это регулярная практика. Например, онлайн-школа английского языка сотрудничает с тысячами репетиторов по всей стране. Каждый месяц им начисляют вознаграждение в зависимости от количества проведенных занятий.

Массовые переводы денег физлицам не запрещены законом. Но есть нюансы. Если вы платите зарплату штатным сотрудникам — с удержанием НДФЛ и всех взносов — банк и налоговая обычно вопросов не задают. Риски еще ниже, если у вас подключен зарплатный проект: в этом случае выплаты воспринимаются как стандартная операция.

Для справки. Зарплатный проект — это банковская услуга, которая позволяет автоматизировать перечисление оплаты сотрудникам. Бухгалтеру не придется заполнять платежку на каждую выплату, достаточно сформировать реестр и направить его в банк.

Ситуация с внештатными специалистами сложнее. Если фрилансер не зарегистрирован как самозанятый или ИП, то компания-заказчик становится его налоговым агентом (ст. 226 НК). В этом случае ей нужно рассчитывать и перечислять за исполнителя налоги и страховые взносы. При сотрудничестве с самозанятыми таких обязанностей нет — они платят налог сами. Массовые выплаты физлицам, особенно плательщикам НПД, в некоторых случаях могут вызвать у банка или ФНС подозрения и показаться им попыткой ухода от налогов.