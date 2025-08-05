Все о налоговом резидентстве исполнителя в 2025 году: утрата статуса резидента, налоги

Как определить, резидент исполнитель или нет
Гражданство и место жительства физлица, нанятого по договору ГПХ, не определяют его статус резидентства. Например, резидентом РФ может быть и гражданин России, и иностранец. Основание — письмо ФНС от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@. Все зависит только от того, сколько времени человек фактически провел в России.
По Налоговому кодексу резидентство считают так (ст. 207 НК):
Налоговый резидент — тот, кто находился в России не меньше 183 календарных дней за любые 12 месяцев подряд.
Нерезидент — тот, кто за за любые 12 месяцев подряд был в России меньше 183 дней.
📌 В расчет берут любой 12-месячный период подряд, а не календарный год. Например, с 15 июня 2024 года по 14 июня 2025 года. Если в этот период попадает 29 февраля (високосный год), то учитывают 366 дней.
Есть категории, которых признают налоговыми резидентами всегда, независимо от количества дней нахождения в России (п. 3 ст. 207 НК). К ним относятся:
военные, служащие за границей;
госслужащие и муниципальные работники, командированные за рубеж;
сотрудники российских компаний, участвующие в стройке объектов атомной энергетики за границей (по межгосударственным договорам).
Также, если человек временно выезжал за границу на обучение или лечение, но дольше чем на 6 месяцев, то этот выезд не будет прерывать 183-дневный срок. То же самое — если работа велась на морских месторождениях углеводородов.
Пример
Фрилансеру выплатили вознаграждение по договору 27 июня 2025 года. Значит, расчетным периодом будет считаться 27 июня 2024 — 26 июня 2025.
В эти даты исполнитель находился за границей:
с 20 июля по 10 августа 2024 года — 22 дня (отдых);
с 1 по 6 апреля и с 10 по 31 мая 2025 года — 28 дней (обучение).
Обучение было краткосрочным, поэтому его вычитать не нужно. Получается, что за пределами страны исполнитель провел 22 дня, а в России — 343 дня из 365. Это больше 183, значит, на дату выплаты исполнитель считается резидентом.
По окончании календарного года статус нужно проверить еще раз. Если за весь 2025 год исполнитель пробудет в России меньше 183 дней, то окажется нерезидентом. В таком случае нужно проверить правильность и, при необходимости, скорректировать расчет налога за 2025 год.
Какие документы подтвердят, что исполнитель — резидент
Налоговый кодекс не устанавливает четкого списка документов, которыми нужно подтверждать налоговый статус физлица — резидент он или нет. Главное, чтобы из документации было понятно, сколько дней человек находился в России за последние 12 месяцев. При этом на практике все больше случаев, когда паспорта с отметками недостаточно, и ФНС запрашивает:
Документы, подтверждающие наличие гражданства, ВНЖ или виз других стран.
Подтверждение пребывания за границей — например, банковские выписки, подтверждающие расходы за рубежом.
Арендные договоры.
Справка из Главного управления по вопросам миграции при МВД.
Например:
Если исполнитель по ГПХ параллельно работает у вас по трудовому договору, достаточно табеля учета рабочего времени (письмо ФНС от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@).
Если исполнитель сотрудничает с вами только по договору ГПХ, он может подтвердить статус, например, так:
Получить справку из ИФНС о статусе налогового резидента РФ (форма из приказа ФНС от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@ (ред. от 21.02.2025)). Такая справка подтверждает резидентство за текущий или предыдущий год.
Принести копии страниц паспорта с отметками о въезде в Россию и выезде из страны.
Предоставить любые документы, из которых видно, где он находился: миграционную карту с отметками, справку с места проживания или работы, договоры с клиниками или вузами, если выезжал на лечение или учебу, и другое.
Какие налоги нужно платить за исполнителя-резидента и исполнителя-нерезидента
Первое, что нужно учитывать при уплате налогов за исполнителя, — его налоговый статус и, в некоторых случаях, статус резидентства.
Если исполнитель — ИП, то он может и из другой страны, но условия зависят от применяемой системы налогообложения:
УСН / АУСН — работать можно и за пределами РФ на общих основаниях. Возможность применения УСН не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у налогоплательщика статуса налогового резидента РФ. Ставка налога, сроки авансовых платежей и сдачи деклараций не меняются.
ПСН — патент дает право вести конкретный бизнес в конкретном регионе. Но если при миграции из РФ заказчики/работники ИП на ПСН остались в регионе действия патента, право на патент сохраняется. Таким образом, если в регионе не осталось ни заказчика, ни самого ИП, ни его работников, то право на патент пропадает. Но в каждом частном случае лучше направить запрос в налоговую о возможности применения патента.
ОСНО — платить ли НДФЛ/НДС зависит от того, стал ли ИП нерезидентом России и в какой стране он получает доход. Если резидент — все доходы подлежат отражению, если нерезидент - налог только от доходов в России (перечислены в п.1 ст. 208 НК).
НПД — если у уехавшего ИП-самозанятого нет заказчиков в РФ, НПД по доходам платить нельзя. В таком случае стоит перейти на УСН. Подробнее о самозанятости ниже.
Страховые взносы — миграция не отменяет обязанность ИП платить страховые взносы за себя и сотрудников.
Нужно ли платить налоги от дохода ИП еще и в стране пребывания, зависит от законов данной страны. По этому поводу стоит обязательно проконсультироваться в налоговой страны местонахождения.
Если исполнитель — самозанятый, то в этом случае отсутствует прямая зависимость от наличия резидентства для ведения легальной деятельности. Поэтому, даже утратив резидентство, но оставшись гражданином РФ (или стран-ЕАЭС или других), самозанятый сохранит свой статус. Основные аспекты:
Самозанятым-резидентам РФ возможно работать как с российскими, так и иностранными заказчиками.
Работать в статусе самозанятого можно из любой страны и будучи нерезидентом РФ. Но только при условиях — иметь гражданство РФ или одной из стран ЕАЭС и сотрудничать с российскими заказчиками.
Повышение налоговых ставок для нерезидентов также не предусмотрено. Но стоит учитывать, что документы, формируемые приложением, составляются только на русском языке (заказать справку на английском нельзя).
Закон 422-ФЗ связывает статус самозанятого с местом ведения деятельности – таким местом должен быть любой из регионов РФ. От прописки статус самозанятого никак не зависит. Но таким местом возможно считать как место нахождения самозанятого, так и регион нахождения заказчика.
Приложение «Мой налог» можно использовать за пределами РФ (законодательно ограничения не установлены).
Если исполнитель — физлицо, то заказчик обязан удерживать с его доходов НДФЛ как налоговый агент. Ставка налога зависит от того, резидент исполнитель или нет, а также от вида оказываемых услуг или выполняемых работ. Разберем, чем отличаются ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов РФ.
Какой НДФЛ нужно платить, если исполнитель — резидент
В этом случае заказчик удерживает НДФЛ по основной шкале налоговых ставок (п. 1 ст. 224 НК):
Доход с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
В пределах 2 400 000
13%
2 400 001 — 5 000 000
312 000 руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.
5 000 001 — 20 000 000
702 000 руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб.
20 000 001 — 50 000 000
3 402 000 руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб.
Больше 50 000 000
9 402 000 руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.
Какой НДФЛ нужно платить, если исполнитель — нерезидент
Ставка зависит от того, к какой категории относится исполнитель и откуда он получил доход.
Категория исполнителя-физлица
Ставка НДФЛ
Выполняется хотя бы одно из двух условий:
Но при этом фрилансер должен выполнять задачи с использованием российского сегмента интернета. Например:
13%, 15%, 18%, 20% или 22% (п. 3.1 ст. 224 НК)
Физлицо, находясь за пределами России, по договору выполняет работы или оказывает услуги, не использует российский сегмент интернета и получает доход от источника не из России
НДФЛ не удерживается
Физлицо выполняет работы или оказывает услуги по договору ГПХ на территории России, помимо исключений
30% (п. 3 ст. 224 НК)
📌 При определении налоговой базы по НДФЛ к доходам нерезидентов нельзя применять налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные) (п. 3 ст. 210 НК).
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Как заказчику платить налоги, если статус резиденства исполнителя изменился в течение года
Заказчику следует проверять статус резидентства каждый раз перед выплатой исполнителю. Чтобы понять, какой у человека текущий статус, нужно посчитать, сколько дней тот провел в России за последние 12 месяцев.
Если заказчик не проверяет статус регулярно, но сотрудничает с исполнителем в течение длительного времени, провести сверку стоит в конце календарного года. Это влияет на правильный расчет НДФЛ.
Исполнитель был резидентом, а стал нерезидентом
Если в течение года заказчик считал фрилансера резидентом, а потом выяснилось, что исполнитель провел в России меньше 183 дней — значит, статус меняется на нерезидента. Тогда налог со ставки 13% нужно пересчитать на новую, которая подходит для нерезидентов. В некоторых случаях это 30% (п. 3 ст. 224 НК).
В идеале удержать разницу из следующей выплаты. Но если выплат больше не будет, заказчику нужно сообщить об этом в ИФНС. Для этого следует заполнить справку о доходах физлица по форме приложения №1 к расчету 6-НДФЛ и сдать ее в составе годового расчета (п. 5 ст. 226 НК).
Пример
Исполнитель получал выплаты по договору в марте, июне и ноябре. На момент каждой выплаты он считался резидентом. Но по итогам года выяснилось, что он находился в России меньше 183 дней. Значит, его относят к нерезидентам, и ставка 13% ему уже не подходит. Теперь доход облагается по ставке 30% — придется пересчитать и удержать разницу.
📌 Если договор завершился раньше, чем стало понятно, сколько дней исполнитель пробыл в России, — перерасчет делать не нужно. Статус уже не установить, а значит, и корректировать налог не с чего.
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Исполнитель был нерезидентом, а стал резидентом
Бывает и наоборот: компания удерживала налог с исполнителя как с нерезидента, но к концу периода оказалось, что человек провел в России больше 183 дней. Тогда его окончательный статус — резидент, и ставка НДФЛ должна быть ниже.
Исполнитель может подать декларацию и вернуть лишнее, если ставка оказалась завышенной или вычеты не применялись.
Пример
Фрилансер оказывал услуги через российские серверы или платформы и сначала считался нерезидентом. Доход облагался по ставке 13%. По итогам года оказалось, что он провел в России больше 183 дней — значит, был резидентом. Ставка налога не изменилась, но появилось право заявить вычеты, которые не применялись при удержании НДФЛ раньше.
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