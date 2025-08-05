Все о налоговом резидентстве исполнителя в 2025 году: утрата статуса резидента, налоги

Как определить, резидент исполнитель или нет

Гражданство и место жительства физлица, нанятого по договору ГПХ, не определяют его статус резидентства. Например, резидентом РФ может быть и гражданин России, и иностранец. Основание — письмо ФНС от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@. Все зависит только от того, сколько времени человек фактически провел в России.

По Налоговому кодексу резидентство считают так (ст. 207 НК):

Налоговый резидент — тот, кто находился в России не меньше 183 календарных дней за любые 12 месяцев подряд.

Нерезидент — тот, кто за за любые 12 месяцев подряд был в России меньше 183 дней.

📌 В расчет берут любой 12-месячный период подряд, а не календарный год. Например, с 15 июня 2024 года по 14 июня 2025 года. Если в этот период попадает 29 февраля (високосный год), то учитывают 366 дней.

Есть категории, которых признают налоговыми резидентами всегда, независимо от количества дней нахождения в России (п. 3 ст. 207 НК). К ним относятся:

военные, служащие за границей;

госслужащие и муниципальные работники, командированные за рубеж;

сотрудники российских компаний, участвующие в стройке объектов атомной энергетики за границей (по межгосударственным договорам).

Также, если человек временно выезжал за границу на обучение или лечение, но дольше чем на 6 месяцев, то этот выезд не будет прерывать 183-дневный срок. То же самое — если работа велась на морских месторождениях углеводородов.