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Все о налоговом резидентстве исполнителя в 2025 году: утрата статуса резидента, налоги

Все о налоговом резидентстве исполнителя в 2025 году: утрата статуса резидента, налоги

От статуса резидентства фрилансера может зависеть налогообложение и нюансы отчетности. В случае ошибок ФНС может доначислить налоги, насчитать пени и выписать штраф компании. Рассказываем, как грамотно оформить сотрудничество с самозанятыми, физлицами и ИП в зависимости от их резидентства.

Как определить, резидент исполнитель или нет

Гражданство и место жительства физлица, нанятого по договору ГПХ, не определяют его статус резидентства. Например, резидентом РФ может быть и гражданин России, и иностранец. Основание — письмо ФНС от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@. Все зависит только от того, сколько времени человек фактически провел в России.

По Налоговому кодексу резидентство считают так (ст. 207 НК):

  • Налоговый резидент — тот, кто находился в России не меньше 183 календарных дней за любые 12 месяцев подряд.

  • Нерезидент — тот, кто за за любые 12 месяцев подряд был в России меньше 183 дней.

📌 В расчет берут любой 12-месячный период подряд, а не календарный год. Например, с 15 июня 2024 года по 14 июня 2025 года. Если в этот период попадает 29 февраля (високосный год), то учитывают 366 дней.

Есть категории, которых признают налоговыми резидентами всегда, независимо от количества дней нахождения в России (п. 3 ст. 207 НК). К ним относятся:

  • военные, служащие за границей;

  • госслужащие и муниципальные работники, командированные за рубеж;

  • сотрудники российских компаний, участвующие в стройке объектов атомной энергетики за границей (по межгосударственным договорам).

Также, если человек временно выезжал за границу на обучение или лечение, но дольше чем на 6 месяцев, то этот выезд не будет прерывать 183-дневный срок. То же самое — если работа велась на морских месторождениях углеводородов.

Пример

Фрилансеру выплатили вознаграждение по договору 27 июня 2025 года. Значит, расчетным периодом будет считаться 27 июня 2024 — 26 июня 2025. 

В эти даты исполнитель находился за границей:

  • с 20 июля по 10 августа 2024 года — 22 дня (отдых);

  • с 1 по 6 апреля и с 10 по 31 мая 2025 года — 28 дней (обучение).

Обучение было краткосрочным, поэтому его вычитать не нужно. Получается, что за пределами страны исполнитель провел 22 дня, а в России — 343 дня из 365. Это больше 183, значит, на дату выплаты исполнитель считается резидентом.

По окончании календарного года статус нужно проверить еще раз. Если за весь 2025 год исполнитель пробудет в России меньше 183 дней, то окажется нерезидентом. В таком случае нужно проверить правильность и, при необходимости, скорректировать расчет налога за 2025 год.

Какие документы подтвердят, что исполнитель — резидент

Налоговый кодекс не устанавливает четкого списка документов, которыми нужно подтверждать налоговый статус физлица — резидент он или нет. Главное, чтобы из документации было понятно, сколько дней человек находился в России за последние 12 месяцев. При этом на практике все больше случаев, когда паспорта с отметками недостаточно, и ФНС запрашивает:

  • Документы, подтверждающие наличие гражданства, ВНЖ или виз других стран.

  • Подтверждение пребывания за границей — например, банковские выписки, подтверждающие расходы за рубежом.

  • Арендные договоры.

  • Справка из Главного управления по вопросам миграции при МВД.

Например:

  • Если исполнитель по ГПХ параллельно работает у вас по трудовому договору, достаточно табеля учета рабочего времени (письмо ФНС от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@).

  • Если исполнитель сотрудничает с вами только по договору ГПХ, он может подтвердить статус, например, так:

    • Получить справку из ИФНС о статусе налогового резидента РФ (форма из приказа ФНС от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@ (ред. от 21.02.2025)). Такая справка подтверждает резидентство за текущий или предыдущий год.

    • Принести копии страниц паспорта с отметками о въезде в Россию и выезде из страны.

    • Предоставить любые документы, из которых видно, где он находился: миграционную карту с отметками, справку с места проживания или работы, договоры с клиниками или вузами, если выезжал на лечение или учебу, и другое.

Какие налоги нужно платить за исполнителя-резидента и исполнителя-нерезидента

Первое, что нужно учитывать при уплате налогов за исполнителя, — его налоговый статус и, в некоторых случаях, статус резидентства.

Если исполнитель — ИП, то он может и из другой страны, но условия зависят от применяемой системы налогообложения:

  • УСН / АУСН — работать можно и за пределами РФ на общих основаниях. Возможность применения УСН не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у налогоплательщика статуса налогового резидента РФ. Ставка налога, сроки авансовых платежей и сдачи деклараций не меняются.

  • ПСН — патент дает право вести конкретный бизнес в конкретном регионе. Но если при миграции из РФ заказчики/работники ИП на ПСН остались в регионе действия патента, право на патент сохраняется. Таким образом, если в регионе не осталось ни заказчика, ни самого ИП, ни его работников, то право на патент пропадает. Но в каждом частном случае лучше направить запрос в налоговую о возможности применения патента.

  • ОСНО — платить ли НДФЛ/НДС зависит от того, стал ли ИП нерезидентом России и в какой стране он получает доход. Если резидент — все доходы подлежат отражению, если нерезидент - налог только от доходов в России (перечислены в п.1 ст. 208 НК).

  • НПД — если у уехавшего ИП-самозанятого нет заказчиков в РФ, НПД по доходам платить нельзя. В таком случае стоит перейти на УСН. Подробнее о самозанятости ниже.

  • Страховые взносы — миграция не отменяет обязанность ИП платить страховые взносы за себя и сотрудников.

Нужно ли платить налоги от дохода ИП еще и в стране пребывания, зависит от законов данной страны. По этому поводу стоит обязательно проконсультироваться в налоговой страны местонахождения.

Если исполнитель — самозанятый, то в этом случае отсутствует прямая зависимость от наличия резидентства для ведения легальной деятельности. Поэтому, даже утратив резидентство, но оставшись гражданином РФ (или стран-ЕАЭС или других), самозанятый сохранит свой статус. Основные аспекты:

  • Самозанятым-резидентам РФ возможно работать как с российскими, так и иностранными заказчиками.

  • Работать в статусе самозанятого можно из любой страны и будучи нерезидентом РФ. Но только при условиях — иметь гражданство РФ или одной из стран ЕАЭС и сотрудничать с российскими заказчиками.

  • Повышение налоговых ставок для нерезидентов также не предусмотрено. Но стоит учитывать, что документы, формируемые приложением, составляются только на русском языке (заказать справку на английском нельзя).

  • Закон 422-ФЗ связывает статус самозанятого с местом ведения деятельности – таким местом должен быть любой из регионов РФ. От прописки статус самозанятого никак не зависит. Но таким местом возможно считать как место нахождения самозанятого, так и регион нахождения заказчика.

  • Приложение «Мой налог» можно использовать за пределами РФ (законодательно ограничения не установлены).

Если исполнитель — физлицо, то заказчик обязан удерживать с его доходов НДФЛ как налоговый агент. Ставка налога зависит от того, резидент исполнитель или нет, а также от вида оказываемых услуг или выполняемых работ. Разберем, чем отличаются ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов РФ.

Какой НДФЛ нужно платить, если исполнитель — резидент

В этом случае заказчик удерживает НДФЛ по основной шкале налоговых ставок (п. 1 ст. 224 НК):

Доход с начала года, руб.

Ставка НДФЛ 

В пределах 2 400 000

13%

2 400 001 — 5 000 000

312 000 руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.

5 000 001 — 20 000 000

702 000 руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб.

20 000 001 — 50 000 000

3 402 000 руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб.

Больше 50 000 000

9 402 000 руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.

Какой НДФЛ нужно платить, если исполнитель — нерезидент

Ставка зависит от того, к какой категории относится исполнитель и откуда он получил доход.

Категория исполнителя-физлица

Ставка НДФЛ

Выполняется хотя бы одно из двух условий:

  1. Исполнитель получает доход от российской компании, ИП, адвоката, нотариуса или от филиала иностранной компании в России.

  2. Деньги за работу приходят исполнителю на счет в российском банке.

Но при этом фрилансер должен выполнять задачи с использованием российского сегмента интернета. Например:

  • через сайт с доменом .ru, .рф и другим;

  • через информационную систему, размещенную в России;

  • через российские серверы или платформы (пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК).

13%, 15%, 18%, 20% или 22% (п. 3.1 ст. 224 НК)

Физлицо, находясь за пределами России, по договору выполняет работы или оказывает услуги, не использует российский сегмент интернета и получает доход от источника не из России

НДФЛ не удерживается

Физлицо выполняет работы или оказывает услуги по договору ГПХ на территории России, помимо исключений

30% (п. 3 ст. 224 НК)

📌 При определении налоговой базы по НДФЛ к доходам нерезидентов нельзя применять налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные) (п. 3 ст. 210 НК).

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Как заказчику платить налоги, если статус резиденства исполнителя изменился в течение года

Заказчику следует проверять статус резидентства каждый раз перед выплатой исполнителю. Чтобы понять, какой у человека текущий статус, нужно посчитать, сколько дней тот провел в России за последние 12 месяцев. 

Если заказчик не проверяет статус регулярно, но сотрудничает с исполнителем в течение длительного времени, провести сверку стоит в конце календарного года. Это влияет на правильный расчет НДФЛ.

Исполнитель был резидентом, а стал нерезидентом

Если в течение года заказчик считал фрилансера резидентом, а потом выяснилось, что исполнитель провел в России меньше 183 дней — значит, статус меняется на нерезидента. Тогда налог со ставки 13% нужно пересчитать на новую, которая подходит для нерезидентов. В некоторых случаях это 30% (п. 3 ст. 224 НК).

В идеале удержать разницу из следующей выплаты. Но если выплат больше не будет, заказчику нужно сообщить об этом в ИФНС. Для этого следует заполнить справку о доходах физлица по форме приложения №1 к расчету 6-НДФЛ и сдать ее в составе годового расчета (п. 5 ст. 226 НК).

Пример

Исполнитель получал выплаты по договору в марте, июне и ноябре. На момент каждой выплаты он считался резидентом. Но по итогам года выяснилось, что он находился в России меньше 183 дней. Значит, его относят к нерезидентам, и ставка 13% ему уже не подходит. Теперь доход облагается по ставке 30% — придется пересчитать и удержать разницу.

📌 Если договор завершился раньше, чем стало понятно, сколько дней исполнитель пробыл в России, — перерасчет делать не нужно. Статус уже не установить, а значит, и корректировать налог не с чего.

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Исполнитель был нерезидентом, а стал резидентом

Бывает и наоборот: компания удерживала налог с исполнителя как с нерезидента, но к концу периода оказалось, что человек провел в России больше 183 дней. Тогда его окончательный статус — резидент, и ставка НДФЛ должна быть ниже.

Исполнитель может подать декларацию и вернуть лишнее, если ставка оказалась завышенной или вычеты не применялись.

Пример

Фрилансер оказывал услуги через российские серверы или платформы и сначала считался нерезидентом. Доход облагался по ставке 13%. По итогам года оказалось, что он провел в России больше 183 дней — значит, был резидентом. Ставка налога не изменилась, но появилось право заявить вычеты, которые не применялись при удержании НДФЛ раньше.

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