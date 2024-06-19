Уголовная ответственность директора и бухгалтера организации

Опасность привлечения к уголовной ответственности грозит абсолютно всем руководителям. Главному бухгалтеру — тоже, пусть и не в такой же степени. Любая бизнес-деятельность при определенном стечении обстоятельств может трансформироваться в преступную. Рассмотрим, в какой ситуации какие статьи чаще всего вменяются указанным лицам.

Статьи для руководителя

Нет точного перечня нарушений, из-за которых руководителя точно привлекут к уголовной ответственности. Но шансы подпасть под статью — есть, и весьма реальные. Вот несколько примеров из практики:

Прямо сейчас нет возможности выплатить зарплату — наиболее лояльные сотрудники готовы подождать, а кто-то может написать заявление, которое станет поводом для возбуждения дела по ст. 145.1 УК.

ООО заключило договор на поставку стройматериалов, получило предоплату, но покупатель стройматериалы не получил. Он может подать гражданский иск в суд или написать заявление по факту мошенничества (ст. 159 УК).

Работа с просроченной лицензией может привести к возбуждению уголовного дела по ст. 171 УК за незаконное предпринимательство.

«Заморожен» счет, и, пока идет суд по «разморозке», директор просит поставщиков не переводить деньги за товар, а, например, погасить за его фирму долг по аренде помещения — под определенным углом зрения правоохранители могут расценить это как признаки сокрытия денег или имущества (ст. 199.2 УК).

Недоимка по налогам составила 18,8 млн руб. (с 17 апреля 2024 года до этой даты — 15 млн руб.) грозит уголовной ответственностью за уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УК).

Предложили знакомому менеджеру вознаграждение за то, чтобы договор на поставку был заключен именно с вашей фирмой — расценивается как коммерческий подкуп (ст. 204 УК).

Отблагодарили чиновника — последует уголовная ответственность за дачу взятки (ст. 291 УК).

Резюме: чтобы генеральному директору подпасть под статью, не обязательно убивать, воровать миллионы, торговать наркотиками. Можно осуществить вполне обыденную операцию, которую всегда делали. Также можно невольно оказаться не только непосредственным исполнителем, но и организатором, пособником, подстрекателем — соучастником, а то и членом преступной группы.

Вот простой пример. По итогам анализа бюджета финансовый директор заявляет: средств хватает или на немедленное внесение обязательных платежей, или на премии менеджменту, который ударно поработал и заслужил поощрение. Последний требует премий, юрисконсульт предупреждает о рисках проверки и заморозки счетов, генеральный директор распоряжается что-нибудь придумать, «оптимизировать».

Наверняка знакомая, более того, безобидная картина. Между тем она вполне вписывается в модель организованной преступной группы:

два лица (и более);

обсуждение способа совершения преступления;

наличие отношений подчиненности;

распределение ролей;

дача указаний и т.п.

Для подтверждения преступления могут принять любые доказательства: переписка по почте, в мессенджерах, в Google-docs, комментарии режима рецензирования и т.п.,

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник» Сильная команда для сложных дел Консультация

Статьи для главного бухгалтера

Мы намеренно не говорили о налоговых преступлениях, поскольку они имеют прямое отношение именно к работе главного бухгалтера.

Уголовная ответственность грозит сотруднику, если он выполняет функции главного бухгалтера, но фактически оформлен менеджером. Если будет доказано, что фактически этот сотрудник вел учет, то ответственность по ст. 199 УК не исключена (приговор Ленинского районного суда г. Ростов-на-Дону от 09.02.2018, дело № 1-19/2018).

С 17 апреля 2024 года пороги, с которых может последовать уголовная ответственность за налоговые нарушения по ст. 198~199.4 УК, существенно повысили. В целях применения этих статей крупным размером будут считаться суммы неуплаченных:

налогов, сборов, взносов за три финансовых года подряд превышающие 18,75 млн руб. (ранее — 15 млн руб.), в особо крупном — 56,25 млн руб. (ранее — 45 млн руб.).

взносов на травматизм страхователями-организациями за три финансовых года подряд превышающие 7,5 млн руб. (было 6 млн), в особо крупном — 37,5 млн руб. (по сравнению с 30 млн руб.).

Если суммы не дотягивают до лимита, наступает ответственность в рамках НК. Однако о «декриминализации» налоговых преступлений нет оснований говорить, ведь помимо «налоговых» статей главному бухгалтеру могут грозить и другие. Например, незаконное возмещение НДС может повлечь за собой «хвост» из статей 327 УК — использование заведомо подложного документа, 159 УК — мошенничество.

Также есть примеры привлечения к ответственности за участие в обналичивании (ст. 172 УК), за незаконное получение кредита — ст. 176 УК (если главбух изготавливает для этих целей «идеальную» отчетность, фиктивный баланс), ст. 160 УК — за растрату, ст. 195 УК — за незаконные действия при банкротстве, в том числе путем сокрытия, уничтожения, фальсификации бухгалтерских и иных документов, которые должны отражать реальное положение бизнес-субъекта.

Этот список можно продолжать очень долго, но главное, что хотелось бы отметить: для того, чтобы «подпасть» под статью, порой достаточно неосмотрительно повести себя в обычной деловой ситуации, принять неверное решение.

Если возникают сомнения в безопасности операции, лучше не рискуйте — проконсультируйтесь с экспертом по правовой безопасности бизнеса РОКА «Советник». Мы поможем исключить неправильные, опасные решения, избавим от угрозы уголовного преследования.

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник» Сильная команда для сложных дел Консультация

Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 6164267188, erid: LjN8K34ya