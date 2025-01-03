Мошенники взяли кредит на мое имя. Что делать?

В последнее время многие люди сталкиваются с ситуациями, когда мошенники, путем различных незаконных схем, пытаются обмануть граждан, с целью похитить их имущество либо с использованием украденных персональных данных взять на их имя кредит. Важно знать и понимать, как не попасться на уловки мошенников и что следует делать, если такая ситуация все-таки произошла.

Чаще всего мошенники связываются с гражданами посредством телефонной связи либо с помощью мессенджеров WhatsApp или Telegram.

Что не рекомендуется делать:

Если вам пришло сообщение со ссылками от неизвестного адресата — игнорируйте данное сообщение и не переходите по ссылкам;

В случае телефонного звонка с незнакомого номера не сообщайте собеседнику свои персональные данные, а именно: ФИО, адрес проживания, состав семьи, паспортные данные, номер СНИЛС или ИНН;

Если во время телефонного звонка собеседник просит сообщить код, который должен вам прийти на телефон посредством СМС сообщения — не сообщайте данный код;

Если собеседник говорит о том, что вам необходимо перевести денежные средства или взять кредит для целей предварительного расследования либо чтобы «помочь правоохранительным органам изобличить преступников» — это мошенники, необходимо сразу положить трубку.

Помните, что сотрудники банков или правоохранительных органов не будут спрашивать у вас такие сведения, как данные паспорта или просить сообщить им пароли от Госуслуг или Интернет-банков!

В случае, если вы хотите проверить правдивость информации, которую вам сообщил якобы сотрудник банка или правоохранительных органов, то вы можете самостоятельно обратиться в отделение банка (позвонить на горячую линию банка) либо обратиться в дежурную часть соответствующего ведомства (лично либо по телефонам, которые указаны у них на сайтах).

Также важно знать, каким образом можно проверить, использовались ли ваши персональные данные для получения кредита и что делать, если вы обнаружили, что он был оформлен без вашего ведома.

Проверить, имеются ли кредиты, оформленные на ваше имя, возможно с помощью портала Госуслуги и БКИ (Бюро кредитных историй). Вы можете направить запрос с помощью Госуслуг о предоставлении информации о хранении вашей кредитной истории. В ответе вам сообщат в каком БКИ находится ваша кредитная история. Затем, после регистрации на сайте соответствующего БКИ, вы сможете направить запрос и получить интересующую вас информацию о взятых на ваше имя кредитах.

Также информацию о кредитах, в случае, если он был получен давно и, в связи с его непогашением уже начато исполнительное производство, возможно с помощью сайта ФССП, раздела «Банк данных исполнительных производств».

Если вы обнаружили, что без вашего ведома на вас был оформлен кредит, то необходимо как можно скорее предпринять следующие действия:

Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении . В данном заявлении о преступлении необходимо максимально подробно указать, каким образом вы узнали о том, что на ваше имя без вашего ведома был оформлен кредит, а также ваши предположения, каким образом и когда мошенники могли получить ваши персональные данные.

Обратиться в банк либо микрофинансовую организацию , в которой на ваше имя был оформлен кредит (займ), с претензией. В данной претензии необходимо указать все известные вам сведения и обстоятельства использования ваших данных без вашего ведома для получения кредита. В некоторых случаях банк, по результатам рассмотрения претензии, может аннулировать кредитный договор.

В случае, если после направления претензии в банк либо в МФО вы не получили на нее ответа, то вы можете обратиться в Центральный банк либо СРО (саморегулируемую организацию), в которой состоит МФО, так как именно они осуществляют надзор за деятельностью соответствующих организаций.

Подать иск в суд. В случае, если без вашего ведома на ваше имя был оформлен кредит, то можно обратиться с иском в суд о признании данного кредитного договора недействительным. Следует отметить, что в последнее время судебная практика складывается в пользу истцов.

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