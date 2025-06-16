Простой: как размер оплаты сотрудников зависит от причины вынужденной приостановки работы, и что говорит закон о работе, когда отключили электричество

Отключение света не всегда означает остановку производства. Работодатель может использовать генераторы и другие источники питания для бесперебойной работы, что на сотрудников никак не повлияет.
Если перебои в подаче электроэнергии привели к отключению электроэнергии, то возникает простой (ст.157 ТК). Простой — это вынужденная приостановка работы, основания которой должны быть зафиксированы документально. Это внутренние акты, справка или уведомление о планируемом отключение из снабжающей организации и т.п.
Причины простоя и его расчет
Для сторон трудового договора принципиальна важна причина простоя. Например, если отключение случилось, потому что оператор электрических сетей меняет провода, или произошла авария на подстанции, то данные причины являются независящими от работодателя и работника. Такой простой оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Следует отметить, что если ремонт носит плановый характер, то время его проведения можно отнести к простою по вине работодателя. Если в организации сложилась аварийная ситуация, то простой можно квалифицировать как не зависящий от сторон. Если ремонт в организации производится в связи с нарушениями со стороны работника, то время его проведения является простоем по вине работника, говорится в письме Минтруда от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375.
Если фирма не заплатила за свет и его отключили, то это уже вина работодателя. В данном случае простой оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
Если сотрудник сломал генератор или сбил электроопору, то виноват работник и ему время простоя не оплачивается.
Согласно статье 139 ТК для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат.
В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.
Может случиться так, что из-за простоя зарплата окажется меньше МРОТ. Это не страшно. Гарантия минимального размера оплаты труда предусмотрена в отношении заработной платы при условии отработки месячной нормы рабочего времени.
Оплата за простой производится в дни выплаты заработной платы, установленные в организации.
В простой можно отправить одного работника, отдел или всю компанию целиком, то есть всех работников структурного подразделения или организации, что поясняет Минтруд в письме от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375.
Должность, беременность и семейное положение работника роли не играют. Однако важно, чтобы простой был обоснован: если у фирмы отключение света в одном из пяти филиалов, к примеру, а света нет лишь в одном из них, то не стоит вводить его во всех подразделениях.
Снижение заработной платы и лишение возможности трудиться есть основание для жалоб работников в суд и местную инспекцию Роструда.
Права и обязанности работодателя в случаях отключения электроэнергии
Работодатель обязан принять все зависящие от него меры по прекращению простоя и предоставлению работнику возможности фактически исполнять трудовые обязанности, обусловленные трудовым договором (ст. 22, 56 ТК).
Заставить сотрудников «отработать» день простоя в другой день нельзя. Работа в воскресенье — это уже привлечение к работе в выходной день, которое имеет свои особенности, и оплачивается не меньше чем в двойном размере.
Изменение трудовой функции запрещено: отправить бухгалтера мести двор, к примеру, пока не работает компьютер, нельзя.
При этом есть исключение из правил. Если простой вызван катастрофой природного или техногенного характера, производственной аварией, несчастным случаем на производстве, стихийным бедствием, а также в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, то работников можно перевести без их согласия на другую работу на срок до одного месяца (ч. 3 ст. 72.2 ТК).
Подчеркнем, что перевод на низкоквалифицированную работу допускается только с письменного согласия работника. При переводе оплата труда работника не может быть ниже среднего заработка по прежней работе.
Как ввести простой
О введении простоя работодатель издает приказ, который составляется в свободной форме, так как стандартизированная форма такого приказа не установлена.
1. В приказе указывается следующее:
круг работников, на которых он распространяется;
причину и виновников, дату начала и дату окончания. Если точные сроки восстановления электроснабжения не известны, установите срок наступлением определенного события — «до окончания ремонта электроподстанции (указываем конкретную электроподстанцию)».
распоряжение о том, где находятся работники во время простоя (на рабочих местах или нет);
способ уведомления работников о его завершении (не обязательно);
размер оплаты времени простоя.
2. Ознакомьте сотрудников с приказом. Не забудьте оперативно согласовать его с профсоюзом, если он есть.
3. Уведомьте Службу занятости в установленном порядке, в течение трех рабочих дней после принятия решения о введении простоя (п. 3 ч. 1, ч. 2, 5 ст. 53 закона о занятости № 565-ФЗ).
4. Зафиксируйте время простоя в табеле учета рабочего времени.
Света нет несколько дней: должен ли сотрудник выходить на работу
Период простоя является рабочим временем, и работник обязан выходить на работу как обычно. Это не отпуск и не выходной. Работники обязаны добросовестно выполнять свои обязанности (ст. 21 ТК), а значит, без разрешения начальника уходить домой нельзя.
За нарушение дисциплины работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности, в том числе, уволить по статье за прогул. Процедура стандартная: зафиксировать актом отсутствие на рабочем месте, запросить у сотрудника объяснения, получить их, издать приказ о привлечении к ответственности с обоснованием нарушения.
Но есть ситуации, когда сотрудникам можно не приходить в офис: работодатель разрешил остаться дома, указав это в приказе о простое (отсутствие работника на месте не снижает размер оплаты простоя; в офисе слишком жарко, так как из-за отсутствия света отключена и подача воды).
Работодатель обязан обеспечивать санитарно-бытовые нужды работников и безопасные условия труда. Нормальной для работы считается температура в 28 ℃. С повышением температуры сокращаются рабочие часы. Если температура выше 33℃, условия считаются опасными, и работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения опасности для жизни и здоровья (п. 6 ст. 222 ТК и ст. 11 закона от 23.06.2008 г. № 356-З «Об охране труда»).
Держать сотрудников в жару в офисе без света нет смысла: фиксация высоких температур, жалоба в прокуратуру, ГИТ или Роспотребнадзор, и, как итог, работодателю выдадут предписания об устранении нарушения прав работников. Кроме того, работодателя ждет штраф за нарушение правил охраны труда.
Рассказываем, как работодателю избежать штрафа за нарушение правил охраны труда:
запастись генераторами, установить кондиционеры и обеспечить их работу, обеспечить подвоз воды и т.п.;
отпускать сотрудников домой, объявив простой;
по соглашению с работником изменить график его работы, например, сдвинуть рабочие часы на утреннее или вечернее время, когда не так жарко, или перевести сотрудников на удаленную работу.
Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 6164267188, erid: 2W5zFJEbhWG
Начать дискуссию