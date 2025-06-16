Простой: как размер оплаты сотрудников зависит от причины вынужденной приостановки работы, и что говорит закон о работе, когда отключили электричество

Причины простоя и его расчет

Для сторон трудового договора принципиальна важна причина простоя. Например, если отключение случилось, потому что оператор электрических сетей меняет провода, или произошла авария на подстанции, то данные причины являются независящими от работодателя и работника. Такой простой оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

Основные причины отключения электроэнергии: профилактические работы (кратковременное отключение); электроэнергию отключили для планового ремонта электрооборудования или линий электропередачи; аварийное отключение. Фото: krd.ru

Следует отметить, что если ремонт носит плановый характер, то время его проведения можно отнести к простою по вине работодателя. Если в организации сложилась аварийная ситуация, то простой можно квалифицировать как не зависящий от сторон. Если ремонт в организации производится в связи с нарушениями со стороны работника, то время его проведения является простоем по вине работника, говорится в письме Минтруда от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375.

Если фирма не заплатила за свет и его отключили, то это уже вина работодателя. В данном случае простой оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Если сотрудник сломал генератор или сбил электроопору, то виноват работник и ему время простоя не оплачивается.

Согласно статье 139 ТК для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат.

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.

Может случиться так, что из-за простоя зарплата окажется меньше МРОТ. Это не страшно. Гарантия минимального размера оплаты труда предусмотрена в отношении заработной платы при условии отработки месячной нормы рабочего времени.

Оплата за простой производится в дни выплаты заработной платы, установленные в организации.

В простой можно отправить одного работника, отдел или всю компанию целиком, то есть всех работников структурного подразделения или организации, что поясняет Минтруд в письме от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375.

Должность, беременность и семейное положение работника роли не играют. Однако важно, чтобы простой был обоснован: если у фирмы отключение света в одном из пяти филиалов, к примеру, а света нет лишь в одном из них, то не стоит вводить его во всех подразделениях.

Снижение заработной платы и лишение возможности трудиться есть основание для жалоб работников в суд и местную инспекцию Роструда.