Кто хорошо работает, тот премию и получает

Одно из новых правил законодатель закрепил в части 3 статьи 135 ТК РФ. Теперь работодатель при установлении систем премирования локальными нормативными актами или коллективными договорами должен будет определять конкретные виды премий, их размеры, сроки, основания и условия выплаты премий работникам.

Премирование работника может зависеть, в том числе от качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия у работника дисциплинарного взыскания и других показателей.

В той же норме законодатель закрепил правило о том, что лишить работника премии нельзя, её можно только снизить. Условия снижения также должны быть чётко описаны в соответствующем локальном нормативном акте. Если в условиях снижения размера премии у работодателя ещё есть свобода, то в размере снижения уже её нет. Законом установлено, что размер снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 %.

Работодатели, будьте аккуратны в вопросах премирования и помните, что нарушение правил выплаты премий является административным правонарушением (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), за совершение которого вам грозит, как минимум, предупреждение, а то и административный штраф.

