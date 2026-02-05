Лизинг или кредит для бизнеса в 2026: какой продукт выгоднее для ИП/ООО

В этой статье мы детально разберем прогноз по развитию лизинговой отрасли на 2026 год, подводные камни лизинга и кредита, государственную поддержку, предоставим сравнительную таблицу по ставкам и налогообложению, топ–10 лизинговых компаний РФ, а также чек‑лист для безопасного оформления лизинга.
Прогноз развития лизинговой отрасли в России на 2026 год
«Корпорация МСП планирует продолжать таргетировать лизинговую поддержку бизнеса на приоритетные отрасли — обрабатывающее производство и легкую промышленность, так как для малых предприятий инструмент льготного лизинга является эффективной мерой поддержки, которая позволяет модернизировать и расширять производство даже в условиях волатильного рынка. В 2026 году также продолжится цифровизация и автоматизация процессов для МСБ. Возможен рост операционного лизинга, который популярен в ИТ, логистике и производстве. Таким образом лизинг перестанет быть “просто финансированием”, а будет инструментом стратегического управления активами, особенно для компаний, внедряющих импортозамещающее оборудование или “зеленые” технологии», — отмечает Равшан Хадыров, директор по развитию МСБ в финансовом маркетплейсе Сравни.
Лизинг: что это, подводные камни и риски
Лизинг — это долгосрочная аренда с возможностью выкупа. Например, вам нужен грузовик: лизинговая компания (ЛК) покупает его у поставщика и передает вам в пользование за регулярные платежи. По окончании срока вы возвращаете имущество или выкупаете его по остаточной стоимости. Срок лизинга обычно пропорционален цене объекта — чем дороже актив, тем дольше платежи.
Лизинг сочетает черты аренды и кредита, позволяя бизнесу использовать дорогие активы без единовременных крупных вложений. Объект должен быть ликвидным — легко реализуемым на рынке, чтобы ЛК могла его перепродать при необходимости.
Типы лизинга:
Финансовый: платежи покрывают полную стоимость, в конце объект переходит в вашу собственность.
Операционный: имущество остается у ЛК, вы только пользуетесь им.
Возвратный: продаете актив ЛК, получаете деньги на развитие, но продолжаете им пользоваться за аренду.
Сублизинг: сдача объекта третьим лицам с согласия ЛК (аналог субаренды).
Оформление включает два договора: купли-продажи (ЛК — поставщик — клиент) и лизинга (ЛК — клиент). Имущество обязательно страхуется, часто за счет ЛК (стоимость включают в платежи).
Подводные камни и риски лизинга
Основной риск заключается в том, что клиент перестанет оплачивать лизинг по графику платежей. Если допустить просрочку на пару месяцев — начислят пеню, если допустить просрочку на 3+ месяца — заберут имущество (у разных компаний — разный «порог терпимости»). Уже выплаченные деньги, скорее всего, никто не вернет — договор обычно составлен таким образом, что если клиент нарушает его условия, внесенные выплаты не возвращаются.
Второй риск — в какой-то момент может случиться так, что оборудование, взятое в лизинг, клиенту больше не нужно и придется либо выплачивать деньги за ненужное уже оборудование, либо договариваться с лизингодателем о досрочном расторжении. За это часто приходится платить штраф и/или неустойку.
Собрали для вас небольшую памятку:
Риск / Подводный камень
Описание и как избежать
Завышенная остаточная стоимость
ЛК часто занижает остаточную стоимость, чтобы увеличить сумму платежей. Решение: Требовать обоснование расчета (рыночные цены на аналоги, износ).
Скрытые комиссии
В платежи могут включать страховку, сервисное обслуживание, комиссию за досрочное погашение. Решение: Внимательно читать договор, так как все комиссии должны быть прописаны в разделе «Состав лизингового платежа».
Обязательное страхование
Страховка от угона/повреждений — обязательна и может быть оформлена по завышенной ставке. Решение: выбирать страховщика самостоятельно.
Раннее расторжение договора
При досрочном возврате объекта возможен штраф от непогашенной суммы. Решение: включать в договор пункт о бесплатном выходе после 50% выплат.
Проблемы с поставщиком
Если поставщик не выполнит условия (опоздание, брак), ЛК может взыскать убытки. Решение: подписывать тройной акт приема-передачи.
Налоговые ошибки
Неправильное отражение лизинга в бухучете может лишить льгот. Решение: консультироваться с бухгалтером до подписания договора.
Кредит: что это, подводные камни и риски
Кредит — заем от банка на развитие бизнеса, включая покупку активов. Деньги возвращаются с процентами по графику.
Банки минимизируют риски через обеспечение: залог имущества, поручительство, страховку жизни/здоровья заемщика или актива (увеличивает платеж, но защищает от форс-мажора).
При просрочке возможна реструктуризация: продление срока, пересмотр графика. Банки избегают банкротства клиента. В крайнем случае — штрафы, досрочный возврат, взыскание через суд или продажу залога.
Собрали для вас небольшую памятку:
Риск / Подводный камень
Описание и как избежать
Залог и потеря имущества
Банк требует залог — тот же покупаемый объект или иное имущество. При просрочке кредит изымается. Решение: оформлять кредит без залога (доступно только надежным клиентам) или использовать ипотечный залог (недвижимость).
Штрафы за досрочное погашение
Банки взимают комиссию до 5% от суммы досрочного погашения. Решение: выбирать банки с «0% за досрочное погашение».
Плавающая ставка
Решение: брать кредит с фиксированной ставкой на весь срок.
Строгие требования к заемщику
Банк проверяет выручку, кредитную историю, бизнес‑план. Решение: подготовить финансовую модель на 3 года и положительную кредитную историю.
Нет налоговых льгот
Проценты по кредиту можно списать в расходы только на ОСН, и то не всегда полностью.
Лизинг vs кредит: ключевые отличия
Аспект
Лизинг
Кредит
Право собственности
У ЛК до выкупа.
У вас сразу после покупки.
Цель
Узкая: аренда конкретных активов.
Широкая (нецелевой — на любые нужды).
Стороны
Сначала 3 (ЛК, поставщик, клиент), затем 2.
2 (банк, клиент).
Требования
Меньше документов, проще одобрение (ЛК владеет активом).
Залог, кредитная история, отчетность; дольше и строже.
Стоимость
Дороже (ставка + удорожание), но вся сумма распределяется на срок. ЛК берет страховку/обслуживание, скидки от производителей (особенно автолизинг).
Дешевле, но лимиты по сумме; без допуслуг.
Налоги
Снижает базу по прибыли (платежи, страховка, амортизация — ст. 252 НК), НДС (вычет), имущество (до выкупа). Ускоренная амортизация после (ст. 259.3 НК).
Только проценты в расходы по прибыли.
Просрочка
Изъятие актива без возврата платежей.
Штрафы, взыскание, продажа залога; чаще реструктуризация.
Выбирайте лизинг, если:
Нужен ликвидный актив без крупных вложений сразу.
Хотите налоговые льготы и допуслуги (страховка, обслуживание).
ЛК дает скидки от производителей.
Бизнесу проще пройти одобрение без залога.
Выбирайте кредит, если:
Нужно полное право собственности с первого дня (продажа, аренда, залог, модернизация).
Лизинг окажется дороже без бонусов.
Хотите сохранить актив при просрочке (риск только залога).
Топ–10 лизинговых компаний России (по данным РА Эксперт)
Место
Название компании
Кредитный рейтинг «Эксперт РА»
Новые договоры за 2025, млн руб.
Текущий портфель, млн руб
1
Газпромбанк Лизинг (ГК)
—
322 383
2 210 734
2
Государственная транспортная лизинговая компания
ruAA-
127 815
2 875 476
3
Сбербанк Лизинг (ГК)
—
101 397
1 945 442
4
Балтийский лизинг (ГК)
ruAA-
93 250
298 345
5
ВТБ Лизинг (ГК)
ruAA
87 654
1 000 895
6
Альфа-Лизинг (ГК)
—
83 491
728 341
7
ЛК «Европлан»
ruAA
59 221
313 130
8
ПСБ Лизинг (группа ПСБ)
ruAA
50 997
605 762
9
Росагролизинг
ruAA-
49 791
370 763
10
РЕСО-Лизинг
ruAA-
39 315
175 234
Перед заключением договора лизинга следует обязательно проверить:
Остаточная стоимость — следует запросить обоснование расчета (рыночные аналоги, нормативы амортизации).
Состав лизингового платежа — нет ли скрытых комиссий? Должны быть указаны отдельно: основной долг, проценты, страховка, сервис.
Условия страхования — может ли клиент выбрать страховщика самостоятельно?
Штрафы за просрочку — не должны превышать 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.
Условия досрочного расторжения — есть ли возможность вернуть объект без штрафа после выплаты 50% суммы?
Право собственности — в договоре четко указан момент перехода права собственности (обычно после последнего платежа).
Сервисное обслуживание — включено ли оно в платеж? Кто его предоставляет?
Господдержка — применима ли к вашему случаю программа льготного лизинга?
Досрочный выкуп — можно ли выкупить объект до окончания срока? По какой цене?
Юридическая чистота поставщика — проверьте, есть ли у поставщика необходимые лицензии (особенно для медтехники).
