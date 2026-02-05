Лизинг или кредит для бизнеса в 2026: какой продукт выгоднее для ИП/ООО

Лизинг: что это, подводные камни и риски

Лизинг — это долгосрочная аренда с возможностью выкупа. Например, вам нужен грузовик: лизинговая компания (ЛК) покупает его у поставщика и передает вам в пользование за регулярные платежи. По окончании срока вы возвращаете имущество или выкупаете его по остаточной стоимости. Срок лизинга обычно пропорционален цене объекта — чем дороже актив, тем дольше платежи.

Лизинг сочетает черты аренды и кредита, позволяя бизнесу использовать дорогие активы без единовременных крупных вложений. Объект должен быть ликвидным — легко реализуемым на рынке, чтобы ЛК могла его перепродать при необходимости.

Типы лизинга:

Финансовый: платежи покрывают полную стоимость, в конце объект переходит в вашу собственность. Операционный: имущество остается у ЛК, вы только пользуетесь им. Возвратный: продаете актив ЛК, получаете деньги на развитие, но продолжаете им пользоваться за аренду. Сублизинг: сдача объекта третьим лицам с согласия ЛК (аналог субаренды).

Оформление включает два договора: купли-продажи (ЛК — поставщик — клиент) и лизинга (ЛК — клиент). Имущество обязательно страхуется, часто за счет ЛК (стоимость включают в платежи).