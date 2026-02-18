ТОП-10 лучших курсов для начинающих бухгалтеров: как стать бухгалтером с нуля

Учебный центр: Учебный центр «СТЕК» | https://www.stekaudit.ru/catalog-kursov/buhgalter-1s/

Комплексный курс бухгалтера с нуля для подготовки бухгалтера малого предприятия. Включает два курса: теорию бухучёта и практику в 1С:Бухгалтерия 8.3. Предназначена для тех, кто никогда не работал в бухгалтерии, а также для практикующих специалистов, желающих закрыть пробелы в знаниях, бухгалтеров на отдельных участках, специалистов, планирующих выход на работу после длительного перерыва, а также руководителей малого бизнеса. Студенты осваивают все участки бухгалтерии: первичку, проводки, расчёт налогов, начисление зарплаты, ведение ОС и НМА, составление отчётности вплоть до баланса и деклараций. Курс даёт практические навыки ведения всех участков бухгалтерии, охватывая 90% ситуаций в малом бизнесе. Учитесь работать в реальной программе 1C, а не в тренажёре.

Что входит в программу:

2 курса:

1. Бухучёт и налогообложение: теория и практика (64 ак. ч.) — основы бухучета, план счетов, работа с первичной документацией. Расчёт налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ). Начисление заработной платы и социальных пособий. Учёт ОС, НМА, производства и реализации. Формирование отчётности: баланс, декларации. Сквозная задача на примере предприятия за квартал.

2. 1С:Бухгалтерия 8.3 (30 ак. ч.) — настройка программы, ввод данных, проведение всех видов хозяйственных операций в облачной 1С, формирование регламентированной отчётности. Предоставляется доступ в 1С на период обучение и 1 месяц после завершения.

Продолжительность обучения: 94 ак.часа аудиторно (12 недель, 2 занятия в неделю) + 20 часов самостоятельной работы

Формат занятий: Очно (Москва) и онлайн (дистанционно, живые вебинары). Занятия в группе с преподавателем. Видеозаписи занятий доступны участникам онлайн-формата. Несколько вариантов расписания: утренние, вечерние, группы выходного дня.

Стоимость: 35 360 руб.

Наличие рассрочки: Рассрочка по карте «Халва» на 6 месяцев без переплат

Документы об окончании: Удостоверение о повышении квалификации государственного образца

Помощь с трудоустройством: Вакансии в телеграм-канале

Плюсы:

Уникальная методика решения сквозной задачи на примере реального предприятия.

Доступ к облачной 1С.

80% программы — практические занятия. Практикующие преподаватели.

Профильный курс в специализированном учебном центре для финансовых специалистов, бухгалтеров, аудиторов, авторизованном партнере 1С.

Методические материалы остаются как рабочий инструмент.

Положительные отзывы студентов.

Минусы:

Помощь с трудоустройством явно не заявлена.

Нет дополнительных модулей по тайм-менеджменту, ИИ и пр. навыкам.

Рекомендация:

Отличные курсы бухгалтера для начинающих для тех, кто хочет получить практические навыки бухгалтера малого предприятия в сжатые сроки и с возможностью онлайн и очного обучения в Москве.

О школе:

Учебный центр «СТЕК» работает с 1992 года и является крупнейшим центром по подготовке и повышению квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров в России. Основные направления: бухучёт, налогообложение, МСФО, аудит. Имеет лицензию на образовательную деятельность. Аффилирован с аудиторской компанией, что обеспечивает актуальность и практическую направленность программ. Аккредитован Институтом профессиональных бухгалтеров России (ИПБ), СРО аудиторов, ACCA, CIMA, 1С.