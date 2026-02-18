Масленица общ моб
ТОП-10 лучших курсов для начинающих бухгалтеров: как стать бухгалтером с нуля

Обзор 10 лучших курсов для начинающих бухгалтеров: программы обучения, цены, сроки, формат занятий и трудоустройство. Разбираем, как стать бухгалтером с нуля, какие навыки нужны и как выбрать подходящий курс.

Профессия бухгалтера остаётся одной из самых востребованных на российском рынке труда. По данным hh.ru, спрос на бухгалтеров за прошедший год вырос на 30%, а средняя зарплата специалиста составляет от 65 000 до 150 000 рублей в зависимости от опыта и региона. Бухгалтер может работать удалённо, в штате или на фрилансе, совмещать основную работу с дополнительными проектами.

В этом обзоре проанализировали 10 актуальных программ для начинающих бухгалтеров: от краткосрочных практических курсов до полноценных дипломных программ профессиональной переподготовки. Для каждой программы собрана информация о содержании, форматах, стоимости, документах и возможностях трудоустройства.

На что обратить внимание при выборе курса

Прежде чем рассматривать конкретные программы, стоит определиться с несколькими ключевыми критериями:

  • Цель обучения: быстрый вход в профессию, смена деятельности или углублённое изучение бухучёта.

  • Формат: очный, онлайн-синхронный (в прямом эфире) или асинхронный (видеозаписи).

  • Наличие практики в 1С:Бухгалтерия — стандарт де-факто на российском рынке труда.

  • Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Поддержка в трудоустройстве: карьерный центр, гарантии, партнёрства с работодателями.

  • Возможность налогового вычета: при наличии государственной лицензии у образовательного учреждения можно вернуть до 13% НДФЛ.

1. Профессия «Бухгалтер со знанием 1С» для начинающих

Учебный центр: Учебный центр «СТЕК» | https://www.stekaudit.ru/catalog-kursov/buhgalter-1s/

Комплексный курс бухгалтера с нуля для подготовки бухгалтера малого предприятия. Включает два курса: теорию бухучёта и практику в 1С:Бухгалтерия 8.3. Предназначена для тех, кто никогда не работал в бухгалтерии, а также для практикующих специалистов, желающих закрыть пробелы в знаниях, бухгалтеров на отдельных участках, специалистов, планирующих выход на работу после длительного перерыва, а также руководителей малого бизнеса. Студенты осваивают все участки бухгалтерии: первичку, проводки, расчёт налогов, начисление зарплаты, ведение ОС и НМА, составление отчётности вплоть до баланса и деклараций. Курс даёт практические навыки ведения всех участков бухгалтерии, охватывая 90% ситуаций в малом бизнесе. Учитесь работать в реальной программе 1C, а не в тренажёре.

Что входит в программу:

2 курса:

1. Бухучёт и налогообложение: теория и практика (64 ак. ч.) — основы бухучета, план счетов, работа с первичной документацией. Расчёт налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ). Начисление заработной платы и социальных пособий. Учёт ОС, НМА, производства и реализации. Формирование отчётности: баланс, декларации. Сквозная задача на примере предприятия за квартал.

2. 1С:Бухгалтерия 8.3 (30 ак. ч.) — настройка программы, ввод данных, проведение всех видов хозяйственных операций в облачной 1С, формирование регламентированной отчётности. Предоставляется доступ в 1С на период обучение и 1 месяц после завершения.

Продолжительность обучения: 94 ак.часа аудиторно (12 недель, 2 занятия в неделю) + 20 часов самостоятельной работы

Формат занятий: Очно (Москва) и онлайн (дистанционно, живые вебинары). Занятия в группе с преподавателем. Видеозаписи занятий доступны участникам онлайн-формата. Несколько вариантов расписания: утренние, вечерние, группы выходного дня.

Стоимость: 35 360 руб.

Наличие рассрочки: Рассрочка по карте «Халва» на 6 месяцев без переплат

Документы об окончании: Удостоверение о повышении квалификации государственного образца

Помощь с трудоустройством: Вакансии в телеграм-канале

Плюсы:

  • Уникальная методика решения сквозной задачи на примере реального предприятия.

  • Доступ к облачной 1С.

  • 80% программы — практические занятия. Практикующие преподаватели.

  • Профильный курс в специализированном учебном центре для финансовых специалистов, бухгалтеров, аудиторов, авторизованном партнере 1С.

  • Методические материалы остаются как рабочий инструмент.

  • Положительные отзывы студентов.

Минусы:

  • Помощь с трудоустройством явно не заявлена.

  • Нет дополнительных модулей по тайм-менеджменту, ИИ и пр. навыкам.

Рекомендация:

Отличные курсы бухгалтера для начинающих  для тех, кто хочет получить практические навыки бухгалтера малого предприятия в сжатые сроки и с возможностью онлайн и очного обучения в Москве.

О школе:

Учебный центр «СТЕК» работает с 1992 года и является крупнейшим центром по подготовке и повышению квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров в России. Основные направления: бухучёт, налогообложение, МСФО, аудит. Имеет лицензию на образовательную деятельность. Аффилирован с аудиторской компанией, что обеспечивает актуальность и практическую направленность программ. Аккредитован Институтом профессиональных бухгалтеров России (ИПБ), СРО аудиторов, ACCA, CIMA, 1С.

2. Профессия Бухгалтер + ИИ

Учебный центр: Skillbox | https://skillbox.ru/course/profession-accountant/

Онлайн-курс одной из крупнейших российских образовательных платформ для тех, кто хочет войти в профессию с нуля за 6 месяцев. Программа включает блоки по налоговой реформе-2026, работу с ИИ-инструментами, а также бесплатный доступ к 1С на период обучения. Партнёрство с Т-Банком открывает возможности для трудоустройства прямо во время учёбы. Подходит людям любого возраста и региона без предварительных знаний в бухгалтерии.

Что входит в программу:

Основы бухгалтерского учёта. Налоговый учёт (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы). Учёт заработной платы и расчёты с персоналом. Работа в 1С:Бухгалтерия 8.3 (бесплатный доступ от 1С). Налоговая реформа-2026: новые ставки, лимиты, требования. Применение ИИ-инструментов в работе бухгалтера. Составление бухгалтерской и налоговой отчётности. Карьерный блок: резюме, собеседования, поиск работы.

Продолжительность обучения: 6 месяцев

Формат занятий: Полностью онлайн: видеоуроки, практические задания с проверкой экспертов.

Стоимость: от 71 400 руб. (со скидкой до 45%), доступна оплата частями

Наличие рассрочки: Рассрочка без переплат, а также программа «Учись сейчас — плати потом»

Документы об окончании: Диплом о профессиональной переподготовке + официальное свидетельство 1С

Помощь с трудоустройством: Гарантия трудоустройства: если работа не найдена — возврат денег. Более 170 предложений о работе в месяц для студентов. Карьерный центр, консультации HR-специалистов. Партнёрство с Т-Банком.

Плюсы:

  • Заявлена программа трудоустройства с гарантией возврата денег.

  • Блок по налоговой реформе-2026 и ИИ-инструментам.

  • Обучение в любом регионе.

Минусы:

  • Высокая цена по сравнению с традиционными учебными центрами.

  • Cамостоятельный формат без живых занятий с преподавателем.

  • Курс не является профильным для онлайн-школы.

  • По отзывам, не все темы курса раскрыты полностью.

Рекомендация:

Хороший выбор для тех, кто ищет максимальную поддержку в трудоустройстве и хочет получить современные навыки с учётом ИИ-инструментов, но при этом готов самостоятельно учиться.

О школе:

Skillbox основан в 2016 году, входит в топ крупнейших EdTech-платформ России. Предлагает онлайн-программы по IT, дизайну, маркетингу, финансам и другим направлениям. Имеет государственную лицензию на образовательную деятельность. Партнёрства с Т-Банком, 1С и ведущими работодателями рынка.

3. Профессия Бухгалтер

Учебный центр: Нетология | https://netology.ru/programs/accountant

Программа онлайн-обучения от ведущей российской образовательной платформы с тремя гибкими траекториями: от базового старта за 7 месяцев до расширенного трека с навыками главного бухгалтера за 10 месяцев. Курс сертифицирован 1С. Программа на 2/3 состоит из практики, в том числе решения 11 кейсов. Подходит как полным новичкам, так и действующим бухгалтерам, желающим расти до главбуха.

Что входит в программу:

Введение в профессию. Ведение бухгалтерского учёта (первичка, оборотно-сальдовые ведомости, проводки). Учёт денежных средств и расчётных операций. Расчёт зарплаты, НДФЛ, страховых взносов. НДС и налог на прибыль: расчёт, регистры, декларации. Работа в 1С:Бухгалтерия. Составление финансовой отчётности. Для расширенного трека: навыки главного бухгалтера и управленческий учёт.

Продолжительность обучения: 7, 10 или 3,5 месяца (в зависимости от выбранной траектории)

Формат занятий: Онлайн: видеозаписи, практические воркшопы с экспертом, домашние задания с проверкой, тесты.

Стоимость: От 81 000 (со скидкой 50%)

Наличие рассрочки: Рассрочка без переплат

Документы об окончании: Диплом о профессиональной переподготовке + сертификат 1С

Помощь с трудоустройством: Партнёрство с Т-Банком: студентов и выпускников рассматривают на вакансии в приоритетном порядке

Плюсы:

  • Три гибкие траектории обучения.

  • Практика. Воркшопы с отраслевыми экспертами.

Минусы:

  • Длительные сроки обучения (7–10 месяцев) могут быть избыточными для базового старта.

  • Универсальный учебный центр, без специализации на бухгалтерском учете и финансах.

  • В отзывах есть нарекания на наличие «воды» и проблемы с обратной связью от преподавателей.

Рекомендация:

Рекомендуется тем, кто планирует долгосрочное развитие в профессии и хочет выбрать комфортный темп обучения с возможностью дорасти до главного бухгалтера без смены платформы.

О школе:

Нетология основана в 2011 году — одна из первых и крупнейших EdTech-платформ России. Более 50 направлений обучения: IT, маркетинг, дизайн, финансы, менеджмент. Государственная лицензия на образовательную деятельность. Программы разрабатываются совместно с ведущими работодателями. Более 250 000 выпускников.

4. Основы бухгалтерского учёта

Учебный центр: Eduson Academy | https://eduson.academy/uchet

Практический онлайн-курс для освоения основ бухгалтерского учёта с нуля за 1–2 месяца с учётом обновлений 2026 года. Курс ориентирован на три категории слушателей: начинающих специалистов в бухгалтерии, собственников бизнеса и ИП, а также младших специалистов, желающих вернуться в профессию. Обучение ведётся на интерактивных тренажёрах — полных копиях интерфейсов Excel и 1С:Бухгалтерия 8.3.

Что входит в программу:

Работа с бухгалтерскими отчётами, счетами, субсчетами и планом счетов. Учёт денежных средств и расчётный счёт. Авансовые отчёты по расходам. Кассовые документы и работа с ними в 1С. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. Оборотные активы. Формирование резервного фонда. Практика на тренажёрах Excel и 1С:Бухгалтерия 8.3 с пошаговыми инструкциями.

Продолжительность обучения: 1–2 месяца (доступ навсегда)

Формат занятий: Онлайн: видеоуроки в удобном темпе, тренажёры Excel и 1С, поддержка куратора.

Стоимость: Уточняется на сайте (действуют акционные предложения)

Наличие рассрочки: Рассрочка доступна

Документы об окончании: Официальный диплом об окончании курса

Помощь с трудоустройством: Помощь в трудоустройстве заявлена на сайте

Плюсы:

  • Бессрочный доступ к материалам.

  • Поддержка куратора 365 дней.

  • Актуальные обновления 2026 года.

Минусы:

  • Тренажёры — полные копии интерфейсов Excel и 1С, а лучше работать в реальной программе.

  • Менее структурированная информация о программе по сравнению с конкурентами.

  • Объём программы меньше, чем у курсов с дипломом о переподготовке.

  • Переплата при покупке в рассрочку.

  • В отзывах жалуются на длительную проверку домашних работ.

Рекомендация:

Подходит тем, кто ценит гибкость, хочет быстро получить практические навыки на тренажёрах и готов заниматься только по видеоурокам.

О школе:

Eduson Academy — онлайн-платформа дополнительного профессионального образования. Специализируется на практических курсах в области финансов, менеджмента, маркетинга и IT. Использует собственную технологию обучения на интерактивных тренажёрах. Имеет лицензию на образовательную деятельность. Курсы актуализируются под изменения законодательства.

5. Курсы бухучёта для начинающих бухгалтеров (дипломные программы)

Учебный центр: Бауманский учебный центр «Специалист» | https://www.specialist.ru/section/beginning-accountants

Специальная комплексная программа для начинающих бухгалтеров. Предлагается несколько дипломных программ: «Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Бухгалтерский учёт и операции по расчёту заработной платы в 1С» и другие. Программа включает уникальный «сквозной проект» — работу на реальном предприятии с первого дня занятий.

Что входит в программу:

Теория бухгалтерского учёта. Практика на сквозной задаче — проведение всех бухгалтерских операций за квартал, от создания предприятия до закрытия года. Налогообложение: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы. Расчёт зарплаты. Работа в 1С:Бухгалтерия 8.3.

Продолжительность обучения: 4–8 месяцев

Формат занятий: Очно (Москва) и онлайн. Несколько вариантов расписания: интенсивный, вечерний, группы выходного дня.

Стоимость: от 139 990 руб. (физ. лица) / от 158 690 руб. (организации)

Наличие рассрочки: Рассрочка доступна (уточняется на сайте)

Документы об окончании: Диплом государственного образца о профессиональной переподготовке + сертификат 1С

Помощь с трудоустройством: Служба трудоустройства учебного центра. Консультации по карьере и поиску вакансий

Плюсы:

  • Методика «сквозного проекта».

  • Диплом гособразца.

  • Бесплатные занятия и консультации для выпускников.

  • Преподаватели — эксперты высокой квалификации.

Минусы:

  • Высокая стоимость программы.

  • Значительная продолжительность (4–8 месяцев).

  • Очные занятия только в Москве.

Рекомендация:

Рекомендуется тем, кто готов к серьёзным инвестициям в образование и хочет получить фундаментальную подготовку с дипломом гособразца.

О школе:

Бауманский учебный центр «Специалист» работает с 1991 года — крупнейший авторизованный центр 1С в России и СНГ. Более 1,6 млн выпускников. Государственная лицензия на образовательную деятельность. Широкий спектр направлений: IT, бухучёт, финансы, менеджмент, иностранные языки.

6. Бухучёт и налогообложение для начинающих + 1С:Бухгалтерия 8.3. Практикум

Учебный центр: Образовательный центр «РУНО» | https://cpb-runo.ru

Практический комплексный курс, объединяющий базовую теорию бухгалтерского учёта с практикой расчёта налогов и работой в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. Теория и практика в 1С изучаются одновременно с первого занятия.

Что входит в программу:

Основы бухгалтерского учёта. Двойная запись и бухгалтерские проводки. Первичная документация и работа в 1С с первого занятия. Учёт денежных средств, расчётных операций. Расчёт НДС, налога на прибыль. Начисление зарплаты и работа с кадрами. Регламентные операции и закрытие месяца. Сквозное задание на примере предприятия.

Продолжительность обучения: 104 ак.ч (аудиторных — 80 ак.ч, сам. задания — 24 ак.ч)

Формат занятий: Дистанционно (видеолекции + практика в 1С на тренажёрах) и очно в аудитории центра в Москве (метро Пролетарская).

Стоимость: 35425 руб видеозаписи / 39875 руб онлайн-трансляции / 44265 очно (со скидкой 35%, цена без скидки 54500 / 61300 / 68100)

Наличие рассрочки: Рассрочка доступна

Документы об окончании: Удостоверение о повышении квалификации

Помощь с трудоустройством: Данные не найдены на сайте

Плюсы:

  • Уникальная методика: теория и практика в 1С одновременно.

  • 7 лет опыта в обучении.

  • Лицензионное ПО для занятий.

Минусы:

  • На сайте не обозначено, кому подходит курс.

  • Цена без скидки высокая по сравнению с аналогичными программами.

  • Можно продлить срок доступа к видеозаписям, но платно.

Рекомендация:

Подходит тем, кто хочет освоить бухучёт и 1С одновременно по методике «теория + практика с первого занятия» и кто хочет сэкономить, занимаясь самостоятельно по видеоурокам.

О школе:

Образовательный центр «РУНО» работает 17 лет на рынке бухгалтерского образования. Аккредитован Институтом профессиональных бухгалтеров России. Очный центр расположен в Москве (ЦАО, метро Пролетарская). Основные направления: бухучёт, налогообложение, кадровое дело, 1С. Государственная лицензия на образовательную деятельность.

7. Бухгалтерский учёт и налогообложение + 1С:Бухгалтерия 8.3

Учебный центр: Учебный центр МГУТУ | https://mgutu.ru/courses/buhuchet/buhuchet-1c.html

Актуальный курс для тех, кто хочет стать бухгалтером с нуля за 2 месяца. Программа включает множество практических задач и кейсов из реальной бухгалтерской практики. Студенты получают доступ к облачной 1С:Бухгалтерия 8.3 или работают в классах с установленной программой. По окончании выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Что входит в программу:

Ведение бухгалтерского учёта и формирование первичной документации. Составление бухгалтерских проводок. Расчёт налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ). Начисление заработной платы: зарплата, больничные, командировочные. Учёт основных средств. Работа в 1С:Бухгалтерия 8.3 — от настройки до формирования отчётности. Регламентные операции и закрытие периода.

Продолжительность обучения: 116 академических часов (около 2 месяцев), из них 84 ак.ч. аудиторно и 32 на самообучение

Формат занятий: Три формата: очно, прямой эфир (онлайн в реальном времени) и онлайн (видеозаписи).

Стоимость: 39900 за видеокурс, 45000 онлайн-трансляции и 49900 очно

Наличие рассрочки: Рассрочка доступна

Документы об окончании: Удостоверение о повышении квалификации

Помощь с трудоустройством: Помощь в трудоустройстве выпускников заявлена на сайте

Плюсы:

  • Три формата обучения.

  • Облачный доступ к 1С.

  • Практические кейсы из реальных ситуаций.

  • Помощь в трудоустройстве.

Минусы:

  • Очные занятия доступны только в Москве.

  • При онлайн и прямом эфире связь с преподавателем только в чате и с помощью формы обратной связи.

Рекомендация:

Привлекателен для тех, кто ценит статус университетского образования и хочет получить удостоверение в сжатые сроки.

О школе:

Предлагает программы дополнительного профессионального образования по бухучёту, финансам, кадровому делу, IT и маркетплейсам. Лицензия на образовательную деятельность. Очное и дистанционное обучение.

8. «1С:Бухгалтерия 8». Практическое освоение бухучёта с самого начала

Учебный центр: Сеть учебных центров «1С:Бит» | https://www.1cbit.ru/school/

Сертифицированный курс «1С» для начинающих бухгалтеров и всех, кто хочет освоить 1С:Бухгалтерию 8 с нуля. Включает как теорию бухгалтерского и налогового учёта, так и практическую работу в программе на протяжении всего курса. Все разделы бухгалтерского учёта охватываются последовательно: от кассовых операций до формирования баланса и деклараций. Курс реализуется через сеть авторизованных партнёров «1С» в десятках городов России.

Что входит в программу:

Введение в бухгалтерский и налоговый учёт. Основы бухгалтерского учёта. Учётная политика организации. Денежные средства и начальные остатки в 1С. Кадровые документы. Расчёты с подотчётными лицами. Учёт ОС, НМА. Учёт товаров, производства и реализации. Расчёты с дебиторами и кредиторами. Расчёт зарплаты. Регламентированная отчётность в 1С. ПБУ 18/02.

Продолжительность обучения: 80 академических часов

Формат занятий: Очно (в учебных классах с компьютерами) и онлайн. Расписание: интенсивный, вечерний, группы выходного дня.

Стоимость: Уточняется на региональном сайте учебного центра

Наличие рассрочки: Уточняется на сайте

Документы об окончании: Свидетельство «1С» единого образца по окончании обучения

Помощь с трудоустройством: не указана

Плюсы:

  • Официальный сертифицированный курс «1С».

  • Широкая сеть учебных центров по всей России.

  • Возможность сдать экзамен «1С:Профессионал» по льготной цене.

Минусы:

  • Курс ориентирован прежде всего на программу 1С, а не на глубокое изучение теории бухгалтерии.

  • Данные о трудоустройстве явно не заявлены.

Рекомендация:

Рекомендуется тем, для кого ключевым требованием работодателей является умение работать в 1С. Сертификат «1С» значительно усиливает резюме при поиске работы бухгалтером.

О школе:

Сеть учебных центров «1С:Бит» — авторизованный учебный центр системы «1С» с офисами в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Специализируется на обучении работе с продуктами «1С:Предприятие». Более 25 лет на рынке образовательных услуг. Государственная лицензия на образовательную деятельность.

9. Курс «Бухгалтер: бухгалтерский и налоговый учёт»

Учебный центр: НАДПО (Национальная академия дополнительного профессионального образования) | https://nadpo.ru/do/kurs-buhgalter-buhgalterskij-i-nalogovyj-uchyot/

Программа профессиональной переподготовки на бухгалтера дистанционно с нуля, объёмом 840 академических часов. Курс поэтапно вводит в профессию: от основ бухучёта в коммерческих организациях до международных расчётов и валютных операций. По окончании выдаётся диплом о профессиональной переподготовке — документ, дающий право работать по новой специальности.

Что входит в программу:

Бухгалтерский учёт в коммерческих организациях. Налогообложение: основные налоги и специальные режимы. Финансовый анализ. Аудит основ учёта. Международные расчёты и валютные операции. Компьютерные технологии в бухгалтерском учёте. Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчётности.

Продолжительность обучения: 840 академических часов (программа «Бухгалтерский и налоговый учёт, анализ и аудит»)

Формат занятий: Заочно с применением дистанционных образовательных технологий. Самостоятельное прохождение в удобном темпе.

Стоимость:  71300 руб.

Наличие рассрочки: Рассрочка 0% без первого взноса

Документы об окончании: Диплом о профессиональной переподготовке

Помощь с трудоустройством: Центр карьеры НАДПО

Плюсы:

  • Полноценная профессиональная переподготовка с дипломом гособразца, дающим право на новую специальность.

  • Удобный дистанционный формат.

  • Рассрочка без первого взноса.

  • Широкая программа включает аудит и валютные операции.

Минусы:

  • Большой объём (840 ч.) подходит не всем — для быстрого старта это избыточно.

  • Практика в 1С включена отдельно или не входит в базовую программу.

Рекомендация:

Рекомендуется тем, кто хочет получить полноценный диплом о переподготовке с официальным подтверждением новой квалификации, особенно при смене профессии из другой сферы.

О школе:

НАДПО (Национальная академия дополнительного профессионального образования) — дистанционный образовательный центр с широким спектром программ переподготовки и повышения квалификации. Государственная лицензия на образовательную деятельность. Направления: психология, педагогика, экономика, кадровое дело и более 50 других. Реализует программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

10. Бухгалтерский учёт и налогообложение (670 часов)

Учебный центр: АНО «НИИДПО» | https://niidpo.ru/seminar/buhuchet-nalogooblozhenie-670-chasov

Программа профессиональной переподготовки от московского института с государственной лицензией. Курс позволяет освоить профессию бухгалтера с нуля дистанционно. Включает ведение учёта и отчётности по всем ключевым направлениям, навыки работы в «1С:Бухгалтерия» и анализ финансовых показателей. Диплом государственного образца.

Что входит в программу:

Основы бухгалтерского учёта. Налоговый учёт и декларирование. Учёт денежных средств, расчётов, ОС и НМА. Начисление зарплаты и кадровый учёт. Работа в 1С:Бухгалтерия предприятия. Анализ финансовых показателей бизнеса. Практические задания по каждому модулю с проверкой преподавателя. Онлайн-вебинары с экспертами.

Продолжительность обучения: 670 академических часов / 3,5 месяца (15 недель)

Формат занятий: Дистанционно: доступ к материалам 24/7 с мобильного приложения и личного кабинета. Онлайн-вебинары ежемесячно.

Стоимость: 37 500 руб. (без скидки 44 900 руб.)

Наличие рассрочки: Рассрочка на 12 месяцев без первого взноса

Документы об окончании: Диплом о профессиональной переподготовке государственного образца

Помощь с трудоустройством: Центр развития карьеры НИИДПО

Плюсы:

  • Диплом государственного образца.

  • Обучение 24/7. Бессрочный доступ к материалам.

  • Урок по Excel в подарок.

Минусы:

  • Исключительно дистанционный формат — очных занятий нет.

  • Практика в 1С заявлена как подарок, а не основная часть программы.

Рекомендация:

Рекомендуется тем, кто хочет получить полноценный государственный диплом бухгалтера в короткие сроки дистанционно по доступной цене с рассрочкой без переплат.

О школе:

АНО «НИИДПО» — московский институт дистанционного профессионального образования с государственной лицензией. Специализируется на программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации в бухучёте, педагогике, психологии, логопедии и других направлениях.

Как выбрать курс: рекомендации эксперта

При выборе курса для начинающего бухгалтера эксперты рекомендуют ориентироваться на несколько сценариев:

Быстрый старт (2-3 месяца)

Для тех, кто хочет войти в профессию максимально оперативно, подойдут: СТЕК (Профессия «Бухгалтер со знанием 1С» 2-3 месяца ), МГУТУ (116 ак. ч., 2 месяца), Eduson Academy (1–2 месяца). Эти программы дают практические навыки для старта на позицию бухгалтера, для восстановления пробелов или расширения сферы деятельности практикующим специалистам.

Комплексное обучение с дипломом (3,5–6 месяцев)

Если важен государственный диплом и есть достаточно времени на обучение: НИИДПО (670 ч., диплом ПП), Skillbox (6 мес., диплом ПП + гарантия трудоустройства), Нетология (7 мес., диплом ПП)). Эти программы дают документ, подтверждающий новую квалификацию, что особенно важно при смене профессии.

Фундаментальная подготовка (4–10 месяцев)

Для тех, кто готов к серьёзным инвестициям в образование: «Специалист» (сквозной проект, диплом ПП), Нетология (трек на 10 месяцев с навыками главбуха), НАДПО (840 ч., полная переподготовка с аудитом и МСФО). Эти программы формируют устойчивую базу для карьерного роста до главного бухгалтера.

Важно знать:

При обучении в учреждении с государственной лицензией на образовательную деятельность вы вправе оформить социальный налоговый вычет по НДФЛ и вернуть до 13% от стоимости курса. Это существенно снижает реальные расходы на обучение.

Все рассмотренные в обзоре учебные центры имеют государственные лицензии на образовательную деятельность.

Как мы составляли рейтинг бухгалтерских курсов для начинающих?

Мы сделали рейтинг ТОП 10 курсов для бухгалтеров с нуля на основе анализа поисковой выдачи, корпоративных сайтов учебных центров, сообщений в тематических блогах и отзовиках. Подобрали онлайн-школы, в которых можно получить знания бухгалтерского учета, изучить новую профессию или прокачать существующие навыки.

Данные актуальны на февраль 2026 года. В обзор попали те онлайн-школы, в которых довольно широкий диапазон курсов — от коротких до годовых.

Реклама: НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК», ИНН: 7718089470, erid: 2W5zFGUZGpq

