ТОП-10 лучших курсов для начинающих бухгалтеров: как стать бухгалтером с нуля

Профессия бухгалтера остаётся одной из самых востребованных на российском рынке труда. По данным hh.ru, спрос на бухгалтеров за прошедший год вырос на 30%, а средняя зарплата специалиста составляет от 65 000 до 150 000 рублей в зависимости от опыта и региона. Бухгалтер может работать удалённо, в штате или на фрилансе, совмещать основную работу с дополнительными проектами.
В этом обзоре проанализировали 10 актуальных программ для начинающих бухгалтеров: от краткосрочных практических курсов до полноценных дипломных программ профессиональной переподготовки. Для каждой программы собрана информация о содержании, форматах, стоимости, документах и возможностях трудоустройства.
На что обратить внимание при выборе курса
Прежде чем рассматривать конкретные программы, стоит определиться с несколькими ключевыми критериями:
Цель обучения: быстрый вход в профессию, смена деятельности или углублённое изучение бухучёта.
Формат: очный, онлайн-синхронный (в прямом эфире) или асинхронный (видеозаписи).
Наличие практики в 1С:Бухгалтерия — стандарт де-факто на российском рынке труда.
Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Поддержка в трудоустройстве: карьерный центр, гарантии, партнёрства с работодателями.
Возможность налогового вычета: при наличии государственной лицензии у образовательного учреждения можно вернуть до 13% НДФЛ.
Учебный центр: Учебный центр «СТЕК» | https://www.stekaudit.ru/catalog-kursov/buhgalter-1s/
Комплексный курс бухгалтера с нуля для подготовки бухгалтера малого предприятия. Включает два курса: теорию бухучёта и практику в 1С:Бухгалтерия 8.3. Предназначена для тех, кто никогда не работал в бухгалтерии, а также для практикующих специалистов, желающих закрыть пробелы в знаниях, бухгалтеров на отдельных участках, специалистов, планирующих выход на работу после длительного перерыва, а также руководителей малого бизнеса. Студенты осваивают все участки бухгалтерии: первичку, проводки, расчёт налогов, начисление зарплаты, ведение ОС и НМА, составление отчётности вплоть до баланса и деклараций. Курс даёт практические навыки ведения всех участков бухгалтерии, охватывая 90% ситуаций в малом бизнесе. Учитесь работать в реальной программе 1C, а не в тренажёре.
Что входит в программу:
2 курса:
1. Бухучёт и налогообложение: теория и практика (64 ак. ч.) — основы бухучета, план счетов, работа с первичной документацией. Расчёт налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ). Начисление заработной платы и социальных пособий. Учёт ОС, НМА, производства и реализации. Формирование отчётности: баланс, декларации. Сквозная задача на примере предприятия за квартал.
2. 1С:Бухгалтерия 8.3 (30 ак. ч.) — настройка программы, ввод данных, проведение всех видов хозяйственных операций в облачной 1С, формирование регламентированной отчётности. Предоставляется доступ в 1С на период обучение и 1 месяц после завершения.
Продолжительность обучения: 94 ак.часа аудиторно (12 недель, 2 занятия в неделю) + 20 часов самостоятельной работы
Формат занятий: Очно (Москва) и онлайн (дистанционно, живые вебинары). Занятия в группе с преподавателем. Видеозаписи занятий доступны участникам онлайн-формата. Несколько вариантов расписания: утренние, вечерние, группы выходного дня.
Стоимость: 35 360 руб.
Наличие рассрочки: Рассрочка по карте «Халва» на 6 месяцев без переплат
Документы об окончании: Удостоверение о повышении квалификации государственного образца
Помощь с трудоустройством: Вакансии в телеграм-канале
Плюсы:
Уникальная методика решения сквозной задачи на примере реального предприятия.
Доступ к облачной 1С.
80% программы — практические занятия. Практикующие преподаватели.
Профильный курс в специализированном учебном центре для финансовых специалистов, бухгалтеров, аудиторов, авторизованном партнере 1С.
Методические материалы остаются как рабочий инструмент.
Положительные отзывы студентов.
Минусы:
Помощь с трудоустройством явно не заявлена.
Нет дополнительных модулей по тайм-менеджменту, ИИ и пр. навыкам.
Рекомендация:
Отличные курсы бухгалтера для начинающих для тех, кто хочет получить практические навыки бухгалтера малого предприятия в сжатые сроки и с возможностью онлайн и очного обучения в Москве.
О школе:
Учебный центр «СТЕК» работает с 1992 года и является крупнейшим центром по подготовке и повышению квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров в России. Основные направления: бухучёт, налогообложение, МСФО, аудит. Имеет лицензию на образовательную деятельность. Аффилирован с аудиторской компанией, что обеспечивает актуальность и практическую направленность программ. Аккредитован Институтом профессиональных бухгалтеров России (ИПБ), СРО аудиторов, ACCA, CIMA, 1С.
2. Профессия Бухгалтер + ИИ
Учебный центр: Skillbox | https://skillbox.ru/course/profession-accountant/
Онлайн-курс одной из крупнейших российских образовательных платформ для тех, кто хочет войти в профессию с нуля за 6 месяцев. Программа включает блоки по налоговой реформе-2026, работу с ИИ-инструментами, а также бесплатный доступ к 1С на период обучения. Партнёрство с Т-Банком открывает возможности для трудоустройства прямо во время учёбы. Подходит людям любого возраста и региона без предварительных знаний в бухгалтерии.
Что входит в программу:
Основы бухгалтерского учёта. Налоговый учёт (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы). Учёт заработной платы и расчёты с персоналом. Работа в 1С:Бухгалтерия 8.3 (бесплатный доступ от 1С). Налоговая реформа-2026: новые ставки, лимиты, требования. Применение ИИ-инструментов в работе бухгалтера. Составление бухгалтерской и налоговой отчётности. Карьерный блок: резюме, собеседования, поиск работы.
Продолжительность обучения: 6 месяцев
Формат занятий: Полностью онлайн: видеоуроки, практические задания с проверкой экспертов.
Стоимость: от 71 400 руб. (со скидкой до 45%), доступна оплата частями
Наличие рассрочки: Рассрочка без переплат, а также программа «Учись сейчас — плати потом»
Документы об окончании: Диплом о профессиональной переподготовке + официальное свидетельство 1С
Помощь с трудоустройством: Гарантия трудоустройства: если работа не найдена — возврат денег. Более 170 предложений о работе в месяц для студентов. Карьерный центр, консультации HR-специалистов. Партнёрство с Т-Банком.
Плюсы:
Заявлена программа трудоустройства с гарантией возврата денег.
Блок по налоговой реформе-2026 и ИИ-инструментам.
Обучение в любом регионе.
Минусы:
Высокая цена по сравнению с традиционными учебными центрами.
Cамостоятельный формат без живых занятий с преподавателем.
Курс не является профильным для онлайн-школы.
По отзывам, не все темы курса раскрыты полностью.
Рекомендация:
Хороший выбор для тех, кто ищет максимальную поддержку в трудоустройстве и хочет получить современные навыки с учётом ИИ-инструментов, но при этом готов самостоятельно учиться.
О школе:
Skillbox основан в 2016 году, входит в топ крупнейших EdTech-платформ России. Предлагает онлайн-программы по IT, дизайну, маркетингу, финансам и другим направлениям. Имеет государственную лицензию на образовательную деятельность. Партнёрства с Т-Банком, 1С и ведущими работодателями рынка.
3. Профессия Бухгалтер
Учебный центр: Нетология | https://netology.ru/programs/accountant
Программа онлайн-обучения от ведущей российской образовательной платформы с тремя гибкими траекториями: от базового старта за 7 месяцев до расширенного трека с навыками главного бухгалтера за 10 месяцев. Курс сертифицирован 1С. Программа на 2/3 состоит из практики, в том числе решения 11 кейсов. Подходит как полным новичкам, так и действующим бухгалтерам, желающим расти до главбуха.
Что входит в программу:
Введение в профессию. Ведение бухгалтерского учёта (первичка, оборотно-сальдовые ведомости, проводки). Учёт денежных средств и расчётных операций. Расчёт зарплаты, НДФЛ, страховых взносов. НДС и налог на прибыль: расчёт, регистры, декларации. Работа в 1С:Бухгалтерия. Составление финансовой отчётности. Для расширенного трека: навыки главного бухгалтера и управленческий учёт.
Продолжительность обучения: 7, 10 или 3,5 месяца (в зависимости от выбранной траектории)
Формат занятий: Онлайн: видеозаписи, практические воркшопы с экспертом, домашние задания с проверкой, тесты.
Стоимость: От 81 000 (со скидкой 50%)
Наличие рассрочки: Рассрочка без переплат
Документы об окончании: Диплом о профессиональной переподготовке + сертификат 1С
Помощь с трудоустройством: Партнёрство с Т-Банком: студентов и выпускников рассматривают на вакансии в приоритетном порядке
Плюсы:
Три гибкие траектории обучения.
Практика. Воркшопы с отраслевыми экспертами.
Минусы:
Длительные сроки обучения (7–10 месяцев) могут быть избыточными для базового старта.
Универсальный учебный центр, без специализации на бухгалтерском учете и финансах.
В отзывах есть нарекания на наличие «воды» и проблемы с обратной связью от преподавателей.
Рекомендация:
Рекомендуется тем, кто планирует долгосрочное развитие в профессии и хочет выбрать комфортный темп обучения с возможностью дорасти до главного бухгалтера без смены платформы.
О школе:
Нетология основана в 2011 году — одна из первых и крупнейших EdTech-платформ России. Более 50 направлений обучения: IT, маркетинг, дизайн, финансы, менеджмент. Государственная лицензия на образовательную деятельность. Программы разрабатываются совместно с ведущими работодателями. Более 250 000 выпускников.
4. Основы бухгалтерского учёта
Учебный центр: Eduson Academy | https://eduson.academy/uchet
Практический онлайн-курс для освоения основ бухгалтерского учёта с нуля за 1–2 месяца с учётом обновлений 2026 года. Курс ориентирован на три категории слушателей: начинающих специалистов в бухгалтерии, собственников бизнеса и ИП, а также младших специалистов, желающих вернуться в профессию. Обучение ведётся на интерактивных тренажёрах — полных копиях интерфейсов Excel и 1С:Бухгалтерия 8.3.
Что входит в программу:
Работа с бухгалтерскими отчётами, счетами, субсчетами и планом счетов. Учёт денежных средств и расчётный счёт. Авансовые отчёты по расходам. Кассовые документы и работа с ними в 1С. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. Оборотные активы. Формирование резервного фонда. Практика на тренажёрах Excel и 1С:Бухгалтерия 8.3 с пошаговыми инструкциями.
Продолжительность обучения: 1–2 месяца (доступ навсегда)
Формат занятий: Онлайн: видеоуроки в удобном темпе, тренажёры Excel и 1С, поддержка куратора.
Стоимость: Уточняется на сайте (действуют акционные предложения)
Наличие рассрочки: Рассрочка доступна
Документы об окончании: Официальный диплом об окончании курса
Помощь с трудоустройством: Помощь в трудоустройстве заявлена на сайте
Плюсы:
Бессрочный доступ к материалам.
Поддержка куратора 365 дней.
Актуальные обновления 2026 года.
Минусы:
Тренажёры — полные копии интерфейсов Excel и 1С, а лучше работать в реальной программе.
Менее структурированная информация о программе по сравнению с конкурентами.
Объём программы меньше, чем у курсов с дипломом о переподготовке.
Переплата при покупке в рассрочку.
В отзывах жалуются на длительную проверку домашних работ.
Рекомендация:
Подходит тем, кто ценит гибкость, хочет быстро получить практические навыки на тренажёрах и готов заниматься только по видеоурокам.
О школе:
Eduson Academy — онлайн-платформа дополнительного профессионального образования. Специализируется на практических курсах в области финансов, менеджмента, маркетинга и IT. Использует собственную технологию обучения на интерактивных тренажёрах. Имеет лицензию на образовательную деятельность. Курсы актуализируются под изменения законодательства.
5. Курсы бухучёта для начинающих бухгалтеров (дипломные программы)
Учебный центр: Бауманский учебный центр «Специалист» | https://www.specialist.ru/section/beginning-accountants
Специальная комплексная программа для начинающих бухгалтеров. Предлагается несколько дипломных программ: «Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Бухгалтерский учёт и операции по расчёту заработной платы в 1С» и другие. Программа включает уникальный «сквозной проект» — работу на реальном предприятии с первого дня занятий.
Что входит в программу:
Теория бухгалтерского учёта. Практика на сквозной задаче — проведение всех бухгалтерских операций за квартал, от создания предприятия до закрытия года. Налогообложение: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы. Расчёт зарплаты. Работа в 1С:Бухгалтерия 8.3.
Продолжительность обучения: 4–8 месяцев
Формат занятий: Очно (Москва) и онлайн. Несколько вариантов расписания: интенсивный, вечерний, группы выходного дня.
Стоимость: от 139 990 руб. (физ. лица) / от 158 690 руб. (организации)
Наличие рассрочки: Рассрочка доступна (уточняется на сайте)
Документы об окончании: Диплом государственного образца о профессиональной переподготовке + сертификат 1С
Помощь с трудоустройством: Служба трудоустройства учебного центра. Консультации по карьере и поиску вакансий
Плюсы:
Методика «сквозного проекта».
Диплом гособразца.
Бесплатные занятия и консультации для выпускников.
Преподаватели — эксперты высокой квалификации.
Минусы:
Высокая стоимость программы.
Значительная продолжительность (4–8 месяцев).
Очные занятия только в Москве.
Рекомендация:
Рекомендуется тем, кто готов к серьёзным инвестициям в образование и хочет получить фундаментальную подготовку с дипломом гособразца.
О школе:
Бауманский учебный центр «Специалист» работает с 1991 года — крупнейший авторизованный центр 1С в России и СНГ. Более 1,6 млн выпускников. Государственная лицензия на образовательную деятельность. Широкий спектр направлений: IT, бухучёт, финансы, менеджмент, иностранные языки.
6. Бухучёт и налогообложение для начинающих + 1С:Бухгалтерия 8.3. Практикум
Учебный центр: Образовательный центр «РУНО» | https://cpb-runo.ru
Практический комплексный курс, объединяющий базовую теорию бухгалтерского учёта с практикой расчёта налогов и работой в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. Теория и практика в 1С изучаются одновременно с первого занятия.
Что входит в программу:
Основы бухгалтерского учёта. Двойная запись и бухгалтерские проводки. Первичная документация и работа в 1С с первого занятия. Учёт денежных средств, расчётных операций. Расчёт НДС, налога на прибыль. Начисление зарплаты и работа с кадрами. Регламентные операции и закрытие месяца. Сквозное задание на примере предприятия.
Продолжительность обучения: 104 ак.ч (аудиторных — 80 ак.ч, сам. задания — 24 ак.ч)
Формат занятий: Дистанционно (видеолекции + практика в 1С на тренажёрах) и очно в аудитории центра в Москве (метро Пролетарская).
Стоимость: 35425 руб видеозаписи / 39875 руб онлайн-трансляции / 44265 очно (со скидкой 35%, цена без скидки 54500 / 61300 / 68100)
Наличие рассрочки: Рассрочка доступна
Документы об окончании: Удостоверение о повышении квалификации
Помощь с трудоустройством: Данные не найдены на сайте
Плюсы:
Уникальная методика: теория и практика в 1С одновременно.
7 лет опыта в обучении.
Лицензионное ПО для занятий.
Минусы:
На сайте не обозначено, кому подходит курс.
Цена без скидки высокая по сравнению с аналогичными программами.
Можно продлить срок доступа к видеозаписям, но платно.
Рекомендация:
Подходит тем, кто хочет освоить бухучёт и 1С одновременно по методике «теория + практика с первого занятия» и кто хочет сэкономить, занимаясь самостоятельно по видеоурокам.
О школе:
Образовательный центр «РУНО» работает 17 лет на рынке бухгалтерского образования. Аккредитован Институтом профессиональных бухгалтеров России. Очный центр расположен в Москве (ЦАО, метро Пролетарская). Основные направления: бухучёт, налогообложение, кадровое дело, 1С. Государственная лицензия на образовательную деятельность.
7. Бухгалтерский учёт и налогообложение + 1С:Бухгалтерия 8.3
Учебный центр: Учебный центр МГУТУ | https://mgutu.ru/courses/buhuchet/buhuchet-1c.html
Актуальный курс для тех, кто хочет стать бухгалтером с нуля за 2 месяца. Программа включает множество практических задач и кейсов из реальной бухгалтерской практики. Студенты получают доступ к облачной 1С:Бухгалтерия 8.3 или работают в классах с установленной программой. По окончании выдаётся удостоверение о повышении квалификации.
Что входит в программу:
Ведение бухгалтерского учёта и формирование первичной документации. Составление бухгалтерских проводок. Расчёт налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ). Начисление заработной платы: зарплата, больничные, командировочные. Учёт основных средств. Работа в 1С:Бухгалтерия 8.3 — от настройки до формирования отчётности. Регламентные операции и закрытие периода.
Продолжительность обучения: 116 академических часов (около 2 месяцев), из них 84 ак.ч. аудиторно и 32 на самообучение
Формат занятий: Три формата: очно, прямой эфир (онлайн в реальном времени) и онлайн (видеозаписи).
Стоимость: 39900 за видеокурс, 45000 онлайн-трансляции и 49900 очно
Наличие рассрочки: Рассрочка доступна
Документы об окончании: Удостоверение о повышении квалификации
Помощь с трудоустройством: Помощь в трудоустройстве выпускников заявлена на сайте
Плюсы:
Три формата обучения.
Облачный доступ к 1С.
Практические кейсы из реальных ситуаций.
Помощь в трудоустройстве.
Минусы:
Очные занятия доступны только в Москве.
При онлайн и прямом эфире связь с преподавателем только в чате и с помощью формы обратной связи.
Рекомендация:
Привлекателен для тех, кто ценит статус университетского образования и хочет получить удостоверение в сжатые сроки.
О школе:
Предлагает программы дополнительного профессионального образования по бухучёту, финансам, кадровому делу, IT и маркетплейсам. Лицензия на образовательную деятельность. Очное и дистанционное обучение.
8. «1С:Бухгалтерия 8». Практическое освоение бухучёта с самого начала
Учебный центр: Сеть учебных центров «1С:Бит» | https://www.1cbit.ru/school/
Сертифицированный курс «1С» для начинающих бухгалтеров и всех, кто хочет освоить 1С:Бухгалтерию 8 с нуля. Включает как теорию бухгалтерского и налогового учёта, так и практическую работу в программе на протяжении всего курса. Все разделы бухгалтерского учёта охватываются последовательно: от кассовых операций до формирования баланса и деклараций. Курс реализуется через сеть авторизованных партнёров «1С» в десятках городов России.
Что входит в программу:
Введение в бухгалтерский и налоговый учёт. Основы бухгалтерского учёта. Учётная политика организации. Денежные средства и начальные остатки в 1С. Кадровые документы. Расчёты с подотчётными лицами. Учёт ОС, НМА. Учёт товаров, производства и реализации. Расчёты с дебиторами и кредиторами. Расчёт зарплаты. Регламентированная отчётность в 1С. ПБУ 18/02.
Продолжительность обучения: 80 академических часов
Формат занятий: Очно (в учебных классах с компьютерами) и онлайн. Расписание: интенсивный, вечерний, группы выходного дня.
Стоимость: Уточняется на региональном сайте учебного центра
Наличие рассрочки: Уточняется на сайте
Документы об окончании: Свидетельство «1С» единого образца по окончании обучения
Помощь с трудоустройством: не указана
Плюсы:
Официальный сертифицированный курс «1С».
Широкая сеть учебных центров по всей России.
Возможность сдать экзамен «1С:Профессионал» по льготной цене.
Минусы:
Курс ориентирован прежде всего на программу 1С, а не на глубокое изучение теории бухгалтерии.
Данные о трудоустройстве явно не заявлены.
Рекомендация:
Рекомендуется тем, для кого ключевым требованием работодателей является умение работать в 1С. Сертификат «1С» значительно усиливает резюме при поиске работы бухгалтером.
О школе:
Сеть учебных центров «1С:Бит» — авторизованный учебный центр системы «1С» с офисами в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Специализируется на обучении работе с продуктами «1С:Предприятие». Более 25 лет на рынке образовательных услуг. Государственная лицензия на образовательную деятельность.
9. Курс «Бухгалтер: бухгалтерский и налоговый учёт»
Учебный центр: НАДПО (Национальная академия дополнительного профессионального образования) | https://nadpo.ru/do/kurs-buhgalter-buhgalterskij-i-nalogovyj-uchyot/
Программа профессиональной переподготовки на бухгалтера дистанционно с нуля, объёмом 840 академических часов. Курс поэтапно вводит в профессию: от основ бухучёта в коммерческих организациях до международных расчётов и валютных операций. По окончании выдаётся диплом о профессиональной переподготовке — документ, дающий право работать по новой специальности.
Что входит в программу:
Бухгалтерский учёт в коммерческих организациях. Налогообложение: основные налоги и специальные режимы. Финансовый анализ. Аудит основ учёта. Международные расчёты и валютные операции. Компьютерные технологии в бухгалтерском учёте. Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчётности.
Продолжительность обучения: 840 академических часов (программа «Бухгалтерский и налоговый учёт, анализ и аудит»)
Формат занятий: Заочно с применением дистанционных образовательных технологий. Самостоятельное прохождение в удобном темпе.
Стоимость: 71300 руб.
Наличие рассрочки: Рассрочка 0% без первого взноса
Документы об окончании: Диплом о профессиональной переподготовке
Помощь с трудоустройством: Центр карьеры НАДПО
Плюсы:
Полноценная профессиональная переподготовка с дипломом гособразца, дающим право на новую специальность.
Удобный дистанционный формат.
Рассрочка без первого взноса.
Широкая программа включает аудит и валютные операции.
Минусы:
Большой объём (840 ч.) подходит не всем — для быстрого старта это избыточно.
Практика в 1С включена отдельно или не входит в базовую программу.
Рекомендация:
Рекомендуется тем, кто хочет получить полноценный диплом о переподготовке с официальным подтверждением новой квалификации, особенно при смене профессии из другой сферы.
О школе:
НАДПО (Национальная академия дополнительного профессионального образования) — дистанционный образовательный центр с широким спектром программ переподготовки и повышения квалификации. Государственная лицензия на образовательную деятельность. Направления: психология, педагогика, экономика, кадровое дело и более 50 других. Реализует программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
10. Бухгалтерский учёт и налогообложение (670 часов)
Учебный центр: АНО «НИИДПО» | https://niidpo.ru/seminar/buhuchet-nalogooblozhenie-670-chasov
Программа профессиональной переподготовки от московского института с государственной лицензией. Курс позволяет освоить профессию бухгалтера с нуля дистанционно. Включает ведение учёта и отчётности по всем ключевым направлениям, навыки работы в «1С:Бухгалтерия» и анализ финансовых показателей. Диплом государственного образца.
Что входит в программу:
Основы бухгалтерского учёта. Налоговый учёт и декларирование. Учёт денежных средств, расчётов, ОС и НМА. Начисление зарплаты и кадровый учёт. Работа в 1С:Бухгалтерия предприятия. Анализ финансовых показателей бизнеса. Практические задания по каждому модулю с проверкой преподавателя. Онлайн-вебинары с экспертами.
Продолжительность обучения: 670 академических часов / 3,5 месяца (15 недель)
Формат занятий: Дистанционно: доступ к материалам 24/7 с мобильного приложения и личного кабинета. Онлайн-вебинары ежемесячно.
Стоимость: 37 500 руб. (без скидки 44 900 руб.)
Наличие рассрочки: Рассрочка на 12 месяцев без первого взноса
Документы об окончании: Диплом о профессиональной переподготовке государственного образца
Помощь с трудоустройством: Центр развития карьеры НИИДПО
Плюсы:
Диплом государственного образца.
Обучение 24/7. Бессрочный доступ к материалам.
Урок по Excel в подарок.
Минусы:
Исключительно дистанционный формат — очных занятий нет.
Практика в 1С заявлена как подарок, а не основная часть программы.
Рекомендация:
Рекомендуется тем, кто хочет получить полноценный государственный диплом бухгалтера в короткие сроки дистанционно по доступной цене с рассрочкой без переплат.
О школе:
АНО «НИИДПО» — московский институт дистанционного профессионального образования с государственной лицензией. Специализируется на программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации в бухучёте, педагогике, психологии, логопедии и других направлениях.
Как выбрать курс: рекомендации эксперта
При выборе курса для начинающего бухгалтера эксперты рекомендуют ориентироваться на несколько сценариев:
Быстрый старт (2-3 месяца)
Для тех, кто хочет войти в профессию максимально оперативно, подойдут: СТЕК (Профессия «Бухгалтер со знанием 1С» 2-3 месяца ), МГУТУ (116 ак. ч., 2 месяца), Eduson Academy (1–2 месяца). Эти программы дают практические навыки для старта на позицию бухгалтера, для восстановления пробелов или расширения сферы деятельности практикующим специалистам.
Комплексное обучение с дипломом (3,5–6 месяцев)
Если важен государственный диплом и есть достаточно времени на обучение: НИИДПО (670 ч., диплом ПП), Skillbox (6 мес., диплом ПП + гарантия трудоустройства), Нетология (7 мес., диплом ПП)). Эти программы дают документ, подтверждающий новую квалификацию, что особенно важно при смене профессии.
Фундаментальная подготовка (4–10 месяцев)
Для тех, кто готов к серьёзным инвестициям в образование: «Специалист» (сквозной проект, диплом ПП), Нетология (трек на 10 месяцев с навыками главбуха), НАДПО (840 ч., полная переподготовка с аудитом и МСФО). Эти программы формируют устойчивую базу для карьерного роста до главного бухгалтера.
Важно знать:
При обучении в учреждении с государственной лицензией на образовательную деятельность вы вправе оформить социальный налоговый вычет по НДФЛ и вернуть до 13% от стоимости курса. Это существенно снижает реальные расходы на обучение.
Все рассмотренные в обзоре учебные центры имеют государственные лицензии на образовательную деятельность.
Как мы составляли рейтинг бухгалтерских курсов для начинающих?
Мы сделали рейтинг ТОП 10 курсов для бухгалтеров с нуля на основе анализа поисковой выдачи, корпоративных сайтов учебных центров, сообщений в тематических блогах и отзовиках. Подобрали онлайн-школы, в которых можно получить знания бухгалтерского учета, изучить новую профессию или прокачать существующие навыки.
Данные актуальны на февраль 2026 года. В обзор попали те онлайн-школы, в которых довольно широкий диапазон курсов — от коротких до годовых.
