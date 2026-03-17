Аудиторское заключение: структура, виды и значение для компании

Структура аудиторского заключения: разбираем каждый раздел

Форма аудиторского заключения регламентирована МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения по финансовой отчётности». Документ имеет чёткую структуру:

1. Заголовок и адресная часть

Заключение открывается заголовком «Аудиторское заключение независимого аудитора» и адресной частью – как правило, «акционерам АО…» или «участникам ООО…». Это указывает на то, кому предназначен документ и кто несёт ответственность за назначение аудитора.

2. Мнение (или модифицированное мнение) – ключевой раздел

Самый важный раздел заключения. Если мнение немодифицировано, раздел называется «Мнение». Его второй абзац начинается словами: «По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение…».

Если мнение модифицировано – раздел называется соответственно типу модификации, об этом чуть ниже.

3. Основание для выражения мнения

Этот раздел следует непосредственно за разделом «Мнение». При немодифицированном мнении он содержит стандартные формулировки о том, что аудит проведён в соответствии с МСА, аудитор сохранял независимость и выполнил прочие этические требования, получены достаточные надлежащие аудиторские доказательства. При модифицированном мнении раздел переименовывается и содержит подробное описание оснований для модификации.

4. Существенная неопределённость в отношении непрерывности деятельности (факультативный)

Раздел включается, если в ходе аудита установлено, что компания находится в предбанкротном состоянии или существуют сомнения в её возможности продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчётной даты. Например, если руководство планирует ликвидацию, прекращение деятельности или реальной альтернативы этому нет – аудитор обязан это указать. Раздел вставляется после «Основания для выражения мнения».

5. Ключевые вопросы аудита (обязателен для ОЗО)

Этот раздел обязателен для аудиторских заключений о бухгалтерской отчётности общественно значимых организаций (ОЗО): публичных акционерных обществ, организаций финансового рынка, компаний со значительной долей государственного участия и других субъектов, определённых ст. 5.1 Закона № 307-ФЗ. В разделе раскрываются вопросы, которые аудитор признал наиболее существенными для понимания процесса и результатов аудита.

6. Важные обстоятельства (факультативный)

Раздел включается, когда аудиторы признают отчётность достоверной, однако считают необходимым привлечь внимание пользователей к отдельным существенным фактам – например, к значительному событию, произошедшему после отчётной даты.

7. Прочие сведения (факультативный)

Раздел предназначен для информации, имеющей значение для понимания процесса аудита. Например, если предыдущее мнение аудиторов было модифицировано, об этом принято указывать в данном разделе.

8. Ответственность руководства аудируемого лица

Стандартный дисклеймер, содержание которого от заключения к заключению практически не меняется. Подчёркивает, что ответственность за подготовку и представление отчётности лежит на руководстве компании.

9. Ответственность аудитора за аудит

Второй стандартный дисклеймер – описывает рамки ответственности аудитора, процедуры и принципы проведения аудита.

10. Подписи, дата и прилагаемая отчётность

Аудиторское заключение аудиторской организации обязательно содержит подписи руководителя организации (или уполномоченного им лица, имеющего квалификационный аттестат аудитора) и руководителя аудиторского задания с указанием личных и профессиональных идентификационных данных.

Бухгалтерская отчётность, в отношении которой подготовлено заключение, включается в аудиторское заключение как неотъемлемая часть. На практике именно отчётность составляет основной объём страниц. При подготовке в бумажном виде весь документ прошивается и опечатывается. При электронной передаче – оформляется в формате PDF.