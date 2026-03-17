Аудиторское заключение: структура, виды и значение для компании

Аудиторское заключение – официальный документ установленной формы, содержащий мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчётности компании.
Существует два вида заключений: немодифицированное (положительное) и модифицированное – с оговоркой, отрицательное или с отказом от выражения мнения.
Вид мнения напрямую влияет на репутацию компании, её отношения с банками, инвесторами и контролирующими органами.
При обязательном аудите заключение представляется в ФНС и размещается в ГИРБО; при инициативном – используется по усмотрению компании.
Выбор надёжной аудиторской компании с реальным опытом в вашей отрасли – залог качественного, информативного и практически ценного аудиторского заключения.
Аудиторское заключение – документ, от содержания которого зависят репутация компании перед инвесторами и банками, отношения с регуляторами и уверенность собственников в достоверности финансовой отчётности. При этом многие рукаудиоводители и главные бухгалтеры сталкиваются с одной и той же проблемой: они получают заключение, но не всегда понимают, что именно стоит за каждым его разделом, какого вида мнение там выражено и какие последствия это несёт для бизнеса. Разобраться в структуре и видах аудиторского заключения – значит научиться читать главный итоговый документ аудита осмысленно, а не формально.
Что такое аудиторское заключение
Согласно статье 6 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудиторское заключение – это официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемого лица.
Ключевые характеристики аудиторского заключения:
Официальный статус. Аудиторское заключение обладает юридической силой: оно признаётся в судебных спорах, при обращении в государственные органы и в деловом обороте.
Единственный способ подтвердить достоверность отчётности. Если недостоверность бухгалтерской отчётности можно обосновать наглядно (например, физическим отсутствием отражённых в ней активов), то подтвердить её достоверность – исключительно через аудиторское заключение.
Строгая форма. Форма аудиторского заключения определяется Международными стандартами аудита (МСА), обязательными для всех российских аудиторов. Никакой иной документ не может именоваться аудиторским заключением.
Право на выдачу. Аудиторское заключение вправе выдавать только аудиторские организации, включённые в реестр СРО аудиторов (Ассоциация «Содружество»), или – при инициативном аудите – индивидуальные аудиторы.
Важно знать
– Предметом аудиторского заключения может быть только достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности.
– Мнение о правильности ведения бухгалтерского учёта, достоверности отдельных форм или величине задолженности по контракту – это не аудиторское заключение.
Аудиторское заключение, составленное без проведения аудита, на основании решения суда может быть признано заведомо ложным, а аудитор – привлечён к уголовной ответственности.
Структура аудиторского заключения: разбираем каждый раздел
Форма аудиторского заключения регламентирована МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения по финансовой отчётности». Документ имеет чёткую структуру:
1. Заголовок и адресная часть
Заключение открывается заголовком «Аудиторское заключение независимого аудитора» и адресной частью – как правило, «акционерам АО…» или «участникам ООО…». Это указывает на то, кому предназначен документ и кто несёт ответственность за назначение аудитора.
2. Мнение (или модифицированное мнение) – ключевой раздел
Самый важный раздел заключения. Если мнение немодифицировано, раздел называется «Мнение». Его второй абзац начинается словами: «По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение…».
Если мнение модифицировано – раздел называется соответственно типу модификации, об этом чуть ниже.
3. Основание для выражения мнения
Этот раздел следует непосредственно за разделом «Мнение». При немодифицированном мнении он содержит стандартные формулировки о том, что аудит проведён в соответствии с МСА, аудитор сохранял независимость и выполнил прочие этические требования, получены достаточные надлежащие аудиторские доказательства. При модифицированном мнении раздел переименовывается и содержит подробное описание оснований для модификации.
4. Существенная неопределённость в отношении непрерывности деятельности (факультативный)
Раздел включается, если в ходе аудита установлено, что компания находится в предбанкротном состоянии или существуют сомнения в её возможности продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчётной даты. Например, если руководство планирует ликвидацию, прекращение деятельности или реальной альтернативы этому нет – аудитор обязан это указать. Раздел вставляется после «Основания для выражения мнения».
5. Ключевые вопросы аудита (обязателен для ОЗО)
Этот раздел обязателен для аудиторских заключений о бухгалтерской отчётности общественно значимых организаций (ОЗО): публичных акционерных обществ, организаций финансового рынка, компаний со значительной долей государственного участия и других субъектов, определённых ст. 5.1 Закона № 307-ФЗ. В разделе раскрываются вопросы, которые аудитор признал наиболее существенными для понимания процесса и результатов аудита.
6. Важные обстоятельства (факультативный)
Раздел включается, когда аудиторы признают отчётность достоверной, однако считают необходимым привлечь внимание пользователей к отдельным существенным фактам – например, к значительному событию, произошедшему после отчётной даты.
7. Прочие сведения (факультативный)
Раздел предназначен для информации, имеющей значение для понимания процесса аудита. Например, если предыдущее мнение аудиторов было модифицировано, об этом принято указывать в данном разделе.
8. Ответственность руководства аудируемого лица
Стандартный дисклеймер, содержание которого от заключения к заключению практически не меняется. Подчёркивает, что ответственность за подготовку и представление отчётности лежит на руководстве компании.
9. Ответственность аудитора за аудит
Второй стандартный дисклеймер – описывает рамки ответственности аудитора, процедуры и принципы проведения аудита.
10. Подписи, дата и прилагаемая отчётность
Аудиторское заключение аудиторской организации обязательно содержит подписи руководителя организации (или уполномоченного им лица, имеющего квалификационный аттестат аудитора) и руководителя аудиторского задания с указанием личных и профессиональных идентификационных данных.
Бухгалтерская отчётность, в отношении которой подготовлено заключение, включается в аудиторское заключение как неотъемлемая часть. На практике именно отчётность составляет основной объём страниц. При подготовке в бумажном виде весь документ прошивается и опечатывается. При электронной передаче – оформляется в формате PDF.
Виды аудиторских заключений: подробный разбор
По результатам проведённого аудита отчетности выдаётся заключение одного из двух типов: немодифицированное или модифицированное. Рассмотрим каждый из них подробно.
1. Немодифицированное (положительное) мнение
Немодифицированное мнение означает, что аудиторы подтверждают достоверность бухгалтерской отчётности во всех существенных отношениях. Это оптимальный результат для любой организации – «знак качества» финансовой отчётности.
Важный нюанс: положительное мнение не означает, что в отчётности полностью отсутствуют какие-либо несущественные несоответствия. Аудиторы подтверждают достоверность именно в существенных аспектах.
Немодифицированное мнение выдаётся при выполнении совокупности условий:
Финансовая отчётность подготовлена в соответствии с применимой концепцией (РСБУ, МСФО и др.)
Аудиторы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства
Выявленные искажения (при их наличии) не являются существенными ни по отдельности, ни в совокупности
2. Модифицированное мнение
Если аудитор не может выразить немодифицированное мнение, заключение модифицируется. МСА 705 предусматривает три вида модификации:
Мнение с оговоркой
Выражается, когда, за исключением влияния конкретных вопросов, указанных в заключении, отчётность во всех существенных отношениях достоверна. Иными словами: в целом отчётность верна, но есть одно или несколько существенных исключений, которые аудитор подробно раскрывает в разделе «Основания для выражения мнения с оговоркой».
Типичные причины для выражения мнения с оговоркой:
Невозможность получить достаточные аудиторские доказательства по отдельному участку учёта
Существенные искажения в ограниченной части отчётности (например, по конкретной статье баланса)
Несоответствие отдельных учётных политик требованиям применимой концепции
Отрицательное мнение
Выражается, когда вследствие значимости выявленных обстоятельств финансовая отчётность не даёт правдивого и полного представления о финансовом положении аудируемого лица и результатах его деятельности. Это самый жёсткий вид мнения: аудитор прямо заявляет, что отчётность недостоверна.
Отрицательное мнение – серьёзный сигнал для всех заинтересованных сторон: инвесторов, кредиторов, партнёров и контролирующих органов.
Отказ от выражения мнения
Применяется, когда аудитор не смог получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства для обоснования мнения о финансовой отчётности. Причины могут быть разными: ограничение объёма аудита, недоступность необходимой документации, существенная неопределённость по нескольким вопросам в совокупности.
При отказе от выражения мнения аудитор не утверждает, что отчётность недостоверна – он лишь указывает, что провести аудит в полном объёме было невозможно.
Виды аудиторских мнений
Немодифицированное: отчётность достоверна во всех существенных отношениях.
С оговоркой: отчётность достоверна, за исключением конкретных описанных вопросов.
Отрицательное: отчётность не даёт правдивого и полного представления о положении компании.
Отказ от выражения мнения: получить достаточные доказательства не представилось возможным.
Как формируется аудиторское мнение: процесс изнутри
Аудиторское заключение – итог серьёзной профессиональной работы, а не документ, который можно «заказать» с заранее известным результатом. Вот так выглядит путь от начала аудита до выдачи заключения:
Планирование. Аудиторы изучают особенности бизнеса, оценивают систему внутреннего контроля, определяют существенность и аудиторские риски.
Сбор аудиторских доказательств. Проверяются первичные документы, договоры, акты сверок, запрашиваются подтверждения у контрагентов, проводятся аналитические процедуры.
Оценка выявленных искажений. Аудиторы оценивают существенность найденных ошибок и нарушений – как по отдельности, так и в совокупности.
Взаимодействие с руководством. До выдачи заключения аудиторы уведомляют руководство об обнаруженных нарушениях и дают возможность их исправить в представляемой отчётности.
Формирование мнения. Только после получения итоговой версии отчётности аудитор формирует мнение и составляет заключение.
Выдача заключения. Документ датируется не ранее даты подписания отчётности аудируемым лицом.
В аудиторской компании СТЕК мы практикуем поэтапный аудит: первый этап – проверка данных за 9 месяцев (обычно октябрь–декабрь), второй – проверка 4-го квартала и итоговой отчётности (февраль–март). Это снижает нагрузку на бухгалтерию в «горячий сезон», позволяет своевременно устранить выявленные нарушения и повышает качество итогового заключения. Оставьте на сайте заявку на бесплатную консультацию и узнайте, нужен ли вашей компании аудит.
Порядок представления аудиторского заключения: куда и когда
После получения аудиторского заключения компания обязана выполнить ряд процедур, установленных законодательством.
При обязательном аудите
Аудиторское заключение представляется в ФНС России в электронном виде через оператора ЭДО – в составе сведений о годовой бухгалтерской отчётности или отдельным документом.
Заключение размещается в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (ГИРБО) в открытом доступе – за исключением случаев ограничения доступа.
Аудиторское заключение обязательно при публикации годовой отчётности, проведении общего собрания акционеров, в ряде иных случаев.
При инициативном аудите
Аудиторское заключение в ФНС не представляется, сведения в ГИРБО не размещаются.
Компания вправе предоставить заключение банкам (при получении кредита), потенциальным инвесторам, акционерам, деловым партнёрам – по собственному усмотрению.
Инициативный аудит может проводиться как аудиторскими организациями, так и индивидуальными аудиторами.
На практике большинство предприятий попадает под обязательный аудит вследствие того, что в отчетности за год, предшествующий проверяемому, выручка превышает 800 млн руб. или сумма активов баланса – 400 млн руб. Также обязательному аудиту подлежит бухгалтерская отчётность акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, субъекта РФ и (или) муниципального образования.
Значение аудиторского заключения для компании: практический взгляд
Аудиторское заключение – гораздо больше, чем формальный документ для галочки. Рассмотрим конкретные практические случаи, когда оно играет ключевую роль.
1. Банковское кредитование и привлечение финансирования
Большинство крупных банков запрашивают аудиторское заключение при рассмотрении заявок на финансирование свыше определённого порога. Немодифицированное заключение от авторитетной аудиторской компании существенно повышает шансы на одобрение кредита и снижает ставку – как свидетельство прозрачности и финансовой устойчивости заёмщика.
2. Привлечение инвесторов и сделки M&A
Инвесторы и покупатели бизнеса в первую очередь обращают внимание на аудиторское заключение. Наличие положительного мнения за несколько лет подряд существенно повышает инвестиционную привлекательность компании. Модифицированное заключение – сигнал к дополнительной проверке (due diligence).
3. Участие в тендерах и государственных закупках
Ряд конкурсных процедур, в том числе в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, прямо требует представления аудиторского заключения как подтверждения финансовой благонадёжности участника.
4. Защита интересов собственников
Аудиторское заключение позволяет акционерам и участникам ООО убедиться в том, что менеджмент компании не скрывает финансовых проблем и не злоупотребляет своим положением. Это особенно актуально при конфликтах между собственниками или при смене руководства.
5. Судебные споры и урегулирование претензий
В судебных разбирательствах, связанных с оспариванием финансовых показателей компании, аудиторское заключение является одним из наиболее весомых доказательств. Его официальный статус, закреплённый в Законе № 307-ФЗ, придаёт ему особую доказательную силу.
6. Урегулирование отношений с налоговыми органами
Факт проведения аудита и наличие немодифицированного заключения косвенно свидетельствует о добросовестности налогоплательщика и может учитываться налоговыми органами при оценке рисков при камеральных и выездных проверках.
Что получает компания помимо аудиторского заключения
Официальное аудиторское заключение – лишь вершина айсберга. В рамках качественного аудита компания получает значительно больше:
Конфиденциальный отчёт аудиторов. Подробный документ с описанием выявленных нарушений, ошибок и рекомендациями по их устранению. В отличие от заключения, он не публикуется и предназначен только для руководства компании.
Оценку налоговых рисков. Аудиторы указывают на потенциально спорные налоговые позиции, которые могут привлечь внимание ФНС, и дают рекомендации по их урегулированию.
Консультационное сопровождение. По ходу аудита руководители аудита готовы отвечать на вопросы главного бухгалтера и финансового директора по сложным учётным, налоговым и правовым ситуациям.
Оценку системы внутреннего контроля. Аудиторы выявляют слабые места в системе внутреннего контроля и документооборота, что помогает снизить риск злоупотреблений.
Анализ финансового положения. Оценку ключевых финансовых показателей, анализ риска банкротства, оценку соблюдения прав кредиторов.
В аудиторской компании СТЕК (auditstek.ru) за 30 лет работы на рынке мы выработали подход, при котором руководитель аудита находится на связи с главным бухгалтером с начала первого этапа проверки и до выдачи заключения. Это позволяет оперативно решать вопросы и избегать ситуаций, когда ошибки обнаруживаются слишком поздно.
Особенности аудиторских заключений для ОЗО
Закон № 307-ФЗ выделяет особую категорию аудируемых лиц – общественно значимые организации (ОЗО). К ним относятся:
Публичные акционерные общества
Организации финансового рынка (банки, страховщики, НПФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг)
Компании со значительной долей государственного участия, включая ООО
Публично-правовые компании
Ряд иных субъектов, определённых ч. 1 ст. 5.1 Закона № 307-ФЗ
Для ОЗО установлены особые требования:
Аудит отчётности ОЗО вправе проводить только организации, включённые в специальный реестр Федерального казначейства (для нефинансовых ОЗО) или реестр Банка России (для финансовых ОЗО). Всего около 7% аудиторских организаций страны имеют такое право.
Заключение о бухгалтерской отчётности ОЗО обязательно содержит раздел «Ключевые вопросы аудита».
Аудиторские организации, работающие с ОЗО, проходят внешний контроль качества со стороны Федерального казначейства.
Аудиторская компания СТЕК включена в реестр организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, что подтверждает высочайший уровень профессиональных стандартов компании.
Как выбрать аудиторскую компанию: на что обратить внимание
Качество аудиторского заключения напрямую зависит от качества проводившей аудит организации. При выборе аудитора рекомендуем обращать внимание на следующие критерии:
Членство в СРО. Проверьте наличие аудиторской организации в реестре Ассоциации «Содружество» на сайте Минфина или ААС.
Включение в реестр ОЗО (при необходимости). Если ваша организация является общественно значимой – убедитесь, что аудитор внесён в соответствующий реестр.
Опыт работы с отраслью. Специфика строительного, торгового, производственного, IT- или медицинского бизнеса существенно влияет на подходы к аудиту. Отдавайте предпочтение компаниям, имеющим подтверждённый опыт в вашей отрасли.
Репутация и рейтинги. Независимые рейтинги (RAEX, Эксперт РА) позволяют объективно сравнивать компании по объёму выручки, клиентской базе и профессиональным стандартам.
Прозрачность ценообразования. Качественный аудит не может стоить дёшево – стоимость должна соответствовать объёму и сложности работы. Будьте осторожны с предложениями, существенно ниже рыночных.
Подход к работе. Хорошая аудиторская компания готова проводить проверку поэтапно, обеспечивать оперативную обратную связь и давать практические рекомендации, а не только выдавать итоговый документ.
Часто задаваемые вопросы об аудиторском заключении
Можно ли получить аудиторское заключение без проведения аудита?
Нет. Аудиторское заключение может быть подготовлено исключительно по результатам проведённого независимого аудита. Заключение, составленное без проведения аудита, на основании судебного решения признаётся заведомо ложным, а аудиторы несут ответственность вплоть до уголовной.
Кому аудитор передаёт заключение?
Аудиторское заключение передаётся аудируемому лицу (проверяемой организации) или лицу, заключившему договор. Аудитор не вправе раскрывать содержание заключения третьим лицам без согласия аудируемого лица – за исключением случаев, предусмотренных законом.
Что делать, если получено модифицированное заключение?
Модифицированное заключение – не приговор, а руководство к действию. Прежде всего – внимательно изучить раздел «Основания для выражения мнения с оговоркой» (или соответствующий раздел), устранить выявленные нарушения в следующем отчётном периоде и принять меры для укрепления системы внутреннего контроля. Хороший аудитор всегда готов дать конкретные рекомендации по каждому выявленному вопросу.
Когда лучше заключать договор на аудит?
Планировать аудит следует заранее – как правило, уже летом, чтобы забронировать команду аудиторов на «высокий» сезон (февраль–март). Проведение аудита в два этапа: первый – в сентябре–декабре (данные за 9 месяцев), второй – в феврале–марте (проверка 4-го квартала и итоговой отчётности) – позволяет снизить нагрузку на бухгалтерию и своевременно устранить ошибки.
Сколько стоит аудиторское заключение?
Стоимость аудита индивидуальна и зависит от масштаба деятельности компании (выручка, баланс, количество сотрудников в бухгалтерии), отрасли, периода проверки, сроков и этапов. Для предварительной оценки можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте auditstek.ru.
