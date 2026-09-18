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Бухгалтерский учет
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Бухгалтерский учёт для начинающих: с чего начать изучение с нуля

Бухгалтерский учёт для начинающих: с чего начать изучение с нуля

Простыми словами о бухучёте для начинающих: базовые понятия, порядок изучения с нуля и практические шаги. Разбираем на примере программы курса «СТЕК».

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Кратко о главном

  • Изучение темы с нуля логично строить последовательно: сначала базовые понятия и нормативная база, затем метод учёта (счета, план счетов, двойная запись), далее – учёт по конкретным участкам (касса, банк, зарплата, основные средства, запасы), и в завершение – отчётность и налоги.

  • Теорию полезно сразу закреплять практикой: разбором первичных документов, составлением проводок и работой в программе 1С – так материал усваивается быстрее и остаётся в памяти надолго.

  • Комплексное обучение с нуля до уверенной работы в 1С обычно занимает около 2-3 месяцев интенсивных занятий.

  • Структурированную программу такого обучения предлагает курс «Профессия «Бухгалтер» с нуля» Учебного центра «СТЕК».

Что такое бухгалтерский учёт простыми словами

Бухгалтерский учёт – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях компании в денежном выражении. Проще говоря, бухучёт отвечает на вопросы: сколько у компании денег и имущества, кому она должна и кто должен ей, какой результат – прибыль или убыток – принесла её деятельность за период.

Вести бухучёт обязаны практически все юридические лица в России – эта норма закреплена в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Данные бухучёта используют собственники бизнеса для принятия управленческих решений, налоговые органы – для контроля за уплатой налогов, банки и инвесторы – для оценки финансового состояния компании.

Понимание бухучёта пригодится не только тем, кто планирует профессию бухгалтера. Предпринимателям и руководителям малого бизнеса эти знания помогают самостоятельно контролировать финансы компании и осознанно общаться со своим бухгалтером или аудитором.

Кому стоит изучать бухучёт с нуля

  • новичкам, которые рассматривают профессию бухгалтера и хотят разобраться в теме системно, без хаотичного набора отдельных статей и видео;

  • предпринимателям и руководителям малого бизнеса, которым важно самостоятельно ориентироваться в учёте своей компании;

  • специалистам смежных профессий – экономистам, финансистам, кадровикам – которым бухгалтерские знания расширяют профессиональный кругозор.

Хорошая новость: для старта в теме не требуется профильное образование или опыт работы. Достаточно уверенного пользования компьютером и системного подхода к изучению материала.

Базовые понятия, которые нужно освоить в первую очередь

Прежде чем переходить к практике, стоит разобраться с несколькими ключевыми терминами – они образуют основу, на которую опирается весь дальнейший материал.

Объекты учёта: имущество, обязательства, факты хозяйственной жизни

Бухучёт фиксирует три группы объектов: имущество компании (деньги, основные средства, запасы), обязательства (долги перед поставщиками, банками, бюджетом) и факты хозяйственной жизни – события, которые меняют состав имущества или обязательств (покупка товара, выплата зарплаты, поступление оплаты от клиента).

Счета бухгалтерского учёта и план счетов

Каждая группа имущества и обязательств учитывается на отдельном счёте – своего рода «ячейке» для накопления однородной информации. Полный перечень таких счетов собран в плане счетов, утверждённом Минфином России. Уверенное знание структуры плана счетов существенно упрощает дальнейшую работу с любой хозяйственной операцией.

Двойная запись

Ключевой метод бухучёта – отражение каждой операции одновременно по двум счетам: дебету одного и кредиту другого. Например, поступление денег в кассу с расчётного счёта одновременно увеличивает остаток в кассе и уменьшает остаток на счёте. Освоение принципа двойной записи снимает большинство трудностей на старте изучения темы.

Первичные документы

Любая хозяйственная операция подтверждается документом: накладной, счётом-фактурой, кассовым ордером, платёжным поручением. Из первичных документов складывается вся дальнейшая отчётность, поэтому навык их правильного оформления – практическая база профессии.

Бухгалтерский баланс и отчётность

Итоговым результатом учёта становится отчётность: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, налоговые декларации. Баланс показывает состояние имущества и обязательств компании на конкретную дату, а отчёт о финансовых результатах – итог работы за период.

Пошаговый порядок изучения бухучёта с нуля

Чтобы тема усваивалась системно, рекомендуем двигаться по следующим шагам.

Шаг 1. Теоретические основы и нормативная база. Начните с сущности бухучёта, его предмета и объектов, а также с изучения ФЗ № 402-ФЗ и четырёхуровневой системы нормативного регулирования.

Шаг 2. Метод бухучёта. Разберите план счетов, принцип двойной записи, синтетический и аналитический учёт, структуру баланса. Именно на этом этапе формируется навык видеть, как конкретная операция отражается в учёте.

Шаг 3. Учёт по отдельным участкам. Переходите к практическим темам – учёту денежных средств в кассе и на счёте, расчётам по зарплате, основным средствам, запасам, реализации и финансовым результатам. Каждый участок стоит закреплять на конкретных первичных документах.

Шаг 4. Налоги и отчётность. Завершающий теоретический этап – знакомство с основными налогами (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и т.д.) и порядком составления бухгалтерской отчётности.

Шаг 5. Практика в учётной программе. Знания закрепляются работой в 1С:Бухгалтерия – от начальной настройки программы до формирования регламентированных отчётов. Такой формат позволяет сразу применять теорию, а не откладывать её на потом.

Шаг 6. Сквозная практическая задача. Полезный приём для новичков – вести учёт условного предприятия за целый период, от первой операции до готового баланса. Такой подход показывает, как отдельные темы складываются в единую картину.

Сколько времени нужно на изучение бухучёта

Чтобы освоить базовые принципы и начать применять их на практике, обычно достаточно 2-3 месяцев интенсивных занятий. Для уверенной работы на всех участках бухучёта и в учётной программе полноценное освоение материала занимает больше времени и приходит с практическим опытом – бухгалтерская профессия предполагает постоянное обучение из-за регулярных изменений в законодательстве.

Как правильно организовать своё обучение

Материал по бухучёту можно изучать самостоятельно по книгам и открытым источникам, но структурированное обучение с преподавателем даёт несколько преимуществ:

  • последовательную программу без пробелов – темы идут в порядке, который логично выстраивает знания;

  • разбор актуального законодательства и своевременных изменений, которые сложно отследить самостоятельно;

  • обратную связь по практическим заданиям и возможность сразу закрыть возникающие вопросы;

  • практику в реальной учётной программе, а не только теорию.

Такой подход реализован в программе «Бухгалтер со знанием 1С» Учебного центра «СТЕК» – старейшего образовательного центра России, который готовит бухгалтеров и аудиторов с 1992 года. Курс объединяет два последовательных блока – теорию бухучёта и налогообложения, а затем практику в 1С:Бухгалтерия 8.3 – и рассчитан на 94 академических часа за 12 недель, по два занятия в неделю с преподавателем.

Программа подходит новичкам: требования к стажу или профильному образованию не предъявляются, а сквозная практическая задача по учёту условного предприятия за квартал помогает применять теорию на реальных цифрах и актуальных налоговых ставках. Доступ к облачной версии 1С предоставляется бесплатно и сохраняется ещё месяц после завершения курса – есть время закрепить навыки в собственном темпе.

Бухгалтер со знанием 1С

Готовая программа обучения бухгалтеров с нуля за 35 360 руб. Доступ в 1С бесплатно. Очно и онлайн.

Что вы получите, пройдя путь от основ до практики

  • Системное понимание бухгалтерского и налогового законодательства.

  • Навык ведения учёта по основным участкам: касса, банк, зарплата, основные средства, запасы, реализация.

  • Практический опыт работы в 1С:Бухгалтерия.

  • Уверенность в том, что вы можете самостоятельно вести учёт небольшой компании и претендовать на позицию бухгалтера.

Часто задаваемые вопросы

С чего лучше начать изучение бухучёта новичку?
Начните с базовых понятий – предмета и объектов учёта, плана счетов, принципа двойной записи – а затем переходите к отдельным участкам учёта: кассе, банку, зарплате. Такой порядок даёт понятийную базу, на которую легко ложится практический материал.

Можно ли освоить бухучёт без экономического образования?
Да, тема бухучёта доступна для изучения с нуля – достаточно системного подхода и уверенного пользования компьютером. Профильное образование не является обязательным условием для старта.

Сколько времени занимает изучение бухучёта с нуля?
Для освоения базовых принципов и первых практических навыков обычно достаточно 2-3 месяцев регулярных занятий. Комплексная программа с практикой в 1С рассчитана на 12 недель.

Нужно ли сразу изучать программу 1С вместе с теорией?
Изучение теории вместе с практикой в учётной программе ускоряет усвоение материала. Рекомендуем начинать с теории бухгалтерского учета, выполнять практические задания по проводкам, заполнению первички, расчетам, а примерно со второй половины курса по теории или после завершения этого модуля, начинать практику в 1С Бухгалтерии. Для сокращения сроков обучения можно изучать теорию и 1С параллельно, но В УЦ СТЕК мы стараемя делать это последовательно..

Что легче учить – бухучёт по книгам самостоятельно или на курсах?
Оба варианта рабочие, при этом обучение на курсах даёт готовую последовательную программу, разбор актуального законодательства и практику на реальных задачах с обратной связью от преподавателя – это экономит время на выстраивание собственной траектории изучения темы.

Начните обучение бухучёту с нуля уже сегодня

Системное изучение бухгалтерского учёта – понятный путь от базовых понятий до уверенной работы с отчётностью, который в дальнейшем открывает возможности для роста в профессии. Комплексная программа «Профессия «Бухгалтер» с нуля» Учебного центра «СТЕК» проведёт вас по этому пути шаг за шагом – от теории учёта до практики в 1С:Бухгалтерия, с удостоверением о повышении квалификации по итогам обучения.

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