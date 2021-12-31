Что такое корпоративный договор, и зачем он нужен: чек-лист для собственника

Как и в браке, залогом счастливых отношений между партнерами по бизнесу является общность видения. Особенно по глобальным вопросам типа привлечения инвестора, покупки или продажи бизнеса, наследования и т. д. Общность видения — это часть Программы защиты основателя бизнеса от Центра taxCOACH®, одним из шагов которой является использование корпоративного договора.

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Анастасия Тайшина, эксперт Центра структурирования бизнеса taxCOACH®:

«В нашей памяти сохранилось большое количество корпоративных войн с возбуждением уголовных дел, бесконечными жалобами и сутяжничеством. Случаются и весьма интеллигентные сценарии, когда конфликтующие собственники, сидя в соседних кабинетах, общаются между собой исключительно почтовой перепиской. И в том, и в другом случае в итоге страдает бизнес».

Причинами латентного недовольства партнеров, а значит предпосылками для заключения корпоративного договора могут стать:

убежденность кого-то одного или каждого, что он делает для бизнеса больше другого, и, следовательно, прибыль распределяется несправедливо;

частота, размер, форма распределения прибыли также может быть причиной конфликтов — допустим один партнер покупает дом/яхту/билет на полет в космос, а второй до сих пор считает лучшим подарком на день рождения новый станок. Одному надо часто, другому редко. Одному много, другим мало;

блокировка деятельности бизнеса может стать неизбежностью для тех собственников, что «тянут одеяло на себя» вопреки мнению остальных партнеров, не желая искать баланс (избыточный контроль и доминирование);

противоположные мнения по вопросам развития бизнеса, особенно в условиях ограничений или ухудшающейся экономической обстановки. Если не идут на компромисс два равноправных партнера — возникновение «тупиковых ситуаций» становится практически неизбежным;

вхождение в бизнес нежелательных третьих лиц: когда партнер без ведома другого передает (юридически — продает, дарит, меняет) свою долю третьему лицу. Или еще хуже, когда «номинальный» участник компании, а по совместительству друг, неожиданно умирает, при этом реальный собственник бизнеса в числе наследников не значится. Попытка ввести наследников в систему управления бизнесом при жизни также может встретить конфликтный отпор со стороны остальных партнеров.

Там, где специфика договоренностей со-собственников бизнеса не охватывается возможностями законодательного регулирования или уставом компании, на помощь приходит корпоративный договор.

Что такое корпоративный договор

Корпоративный договор — это соглашение в первую очередь между собственниками компании, но не только. Законодатель позволяет фиксировать договоренности партнеров относительно совместного владения и управления организацией: входа/выхода из состава ее участников, особенностей имущественных отношений с ней и между собой, порядка голосования и т. д.

Заключение корпоративного договора возможно только для хозяйственных обществ (АО, ООО). В простой письменной форме, то есть заверять у нотариуса его не нужно. О факте заключения договора сама компания должна быть уведомлена в свободной форме.

Сторонами корпоративного договора могут быть как участники/акционеры общества, так и (внимание!) третьи лица. Законодатель прямо указывает на это, открывая тем самым дополнительные возможности для обеспечения владельческого контроля.

Соглашение может быть заключено и с кредиторами. В таком случае корпоративный договор становится дополнительным обеспечением исполнения обязательств перед контрагентами участников или самого общества. Например, банк или частный инвестор, предоставив финансирование компании, заключает договор с участниками этого общества в целях учета мнения банка по некоторым сделкам компании-должника.

Что можно решить с помощью корпоративного договора

За фразой из закона «осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом» скрываются большие возможности корпоративного договора как инструмента, позволяющего настроить механизмы управления и учесть все самые невероятные пожелания собственников бизнеса к системе владельческого контроля.

1) Посредством заключения корпоративного договора можно изменить объем власти, предоставленной тому или иному участнику, например:

Защитить интересы миноритарных акционеров (участников с небольшой долей), предусмотрев обязательность учета их мнения при принятии решений по ряду конкретных вопросов или обязав мажоритариев голосовать определенным образом по некоторым вопросам (например обязательно выплачивать дивиденды);

Отстранить миноритарных акционеров от решения любых управленческих вопросов;

Лишить крупного участника-инвестора возможности единоличного принятия решений по ряду управленческих вопросов и т. п.

Обязанность учета мнения всех участников компании можно закрепить принятием решений единогласно. Но это не всегда может соответствовать интересам сторон, в том числе при последующем изменении состава участников, возникновении непредсказуемых ситуаций. В таком случае обязанность учесть мнение миноритарного участника по конкретным вопросам следует закрепить именно в корпоративном договоре.

Решение о продаже объекта недвижимости, ранее переданного компании миноритарием, принимается только так, как последний за него проголосует. Либо, наоборот, участник-инвестор с долей 51% по условиям договора при назначении директора обязуется голосовать за кандидата, предложенного основателем компании с долей в 49%, идейным вдохновителем проекта и его основным управленцем.

2) В корпоративном договоре можно зафиксировать различные правила игры — от самых простых до сложных:

Порядок разрешения патовых ситуаций. Например, когда при наличии двух собственников с равными долями один голосует за принятие решения, а второй против. Можно предусмотреть передачу решения вопроса на рассмотрение другому органу общества. И Совет директоров, который мы разбирали в одном из выпусков, отлично подойдет на эту роль. Возможно назначить консультации с привлечением конкретного перечня лиц, пользующихся доверием и управленческим уважением у всех владельцев. Либо, крайняя ситуация, выкуп одним доли другого по заранее установленной цене или принятие решения о ликвидации компании и т. д.

Условия защиты целостности бизнеса: запрет на выход из общества (продажу пакета акций, доли) до наступления определенного события или даты. В качестве такого обстоятельства может быть указано достижение определенных финансовых показателей обществом или наступление иных событий. В том числе, возможно предусмотреть запрет на продажу доли (пакета акций) третьим лицам.

Договоренность не распределять прибыль на определенный период после запуска бизнеса, например в течение 3-х лет, а направлять ее только на развитие компании.

Особый порядок отчуждения акций/доли: можно дополнительно указать конкретное лицо (или критерии его определения), не являющееся участником/акционером общества, которое пользуется преимущественным правом покупки акций/доли. При этом указать, что в случае отчуждения участником общества/акционером доли/пакета акций члену семьи участники/акционеры обязуются не использовать свое преимущественное право покупки доли/акций и оформить нотариальный отказ.

Условия, позволяющие защитить интересы фактически отошедшего от дел участника ООО и интересы оставшихся действующих участников в случае, когда отчуждение доли третьим лицам никому из них не интересно.

Обязанность участников/акционеров воздержаться от собственной аналогичной деятельности на определенной территории. На случай нарушения условий предусмотреть штрафные санкции и обязанность компенсировать убытки.

Право каждой из сторон при возникновении определенных обстоятельств потребовать выкупа у другой стороны своих акций/доли или, наоборот, принудительно приобрести пакет акций другого акционера/участника по зафиксированной в соглашении цене, или же присоединиться к выкупу/продаже. При включении такого обязательства в корпоративный договор гарантировать его исполнение можно дополнительным оформлением опциона, воспользоваться которым один из собственников сможет при нарушении партнером договоренностей.

Чего корпоративный договор не может

Корпоративный договор не может обязывать участников/акционеров голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определять их структуру и компетенцию. Такие его условия будут признаны ничтожными. Но в договоре может быть установлена обязанность проголосовать на общем собрании за включение в устав положений, регулирующих деятельность органов общества по усмотрению собственников.

Кроме того, он не создает обязанностей для любых других лиц, в том числе и иных участников, не являющихся сторонами договора.

О конфиденциальности корпоративного договора

По общему правилу, содержание договоренностей раскрывать не требуется: ни компании, ни другим участникам/акционерам, ни контрагентам, ни контролирующим органам.

Однако при сделке с долями/акциями нотариус/реестродержатель непременно поинтересуется у Общества о наличии между его участниками/акционерами корпоративного договора, с просьбой предоставить его или заверенную компанией справку об отсутствии подобных соглашений между ее собственниками.

Предоставлять весь текст договора нецелесообразно, достаточно обойтись выпиской из его положений, касающихся нюансов отчуждения долей/акций.

Информация о наличии корпоративного договора попадет в ЕГРЮЛ в случаях, если участники:

договорились о непропорциональном долям распределении правомочий (тогда нужно будет указать, какое конкретно количество голосов фактически приходится на долю участника)

и/или

предусмотрели ограничения и условия отчуждения долей.

Содержание корпоративного договора раскрывать опять таки не требуется.

Ответственность за нарушение условий корпоративного договора

Это самый важный вопрос. В нем и кроется вся сила данного инструмента.

На сегодняшний день суды активно поддерживают условия корпоративных договоров. Если в нарушение такого соглашения все же совершена какая-либо сделка, либо принято решение, то пострадавшая сторона имеет возможность:

оспорить решения общего собрания участником общества, принятые с нарушением условий корпоративного договора;

признать сделку недействительной.

Рассчитывать только на это — глупо. Но иную ответственность, типа штрафа или неустойки, необходимо прямо предусматривать самим договором. И это важно. Особенно учитывая, что суды взыскивают многомиллионные штрафы, установленные сторонами. А большая часть корпоративных договоров, что попадала нам в руки, ответственность вообще не предусматривали.

Безусловно, даже заключение корпоративного договора само по себе может оказаться недостаточным в ситуации многоаспектных договоренностей партнеров. Поэтому учитесь использовать сразу несколько из рассмотренных нами инструментов в Программе защиты основателей бизнеса.

Даже если сейчас отношения с партнерами доверительные и ничто не предвещает беды, владельцам компании непременно следует заключить корпоративный договор. Да, оформить корпоративный договор — дело непростое. Но это лучше, чем отрабатывать стратегии непрямых действий или перечитывать Сунь-Цзы в период корпоративной войны.

Напоследок, короткий чек-лист для заключения корпоративного договора:

тщательно проработать порядок решения важных для вас вопросов — на русском языке, важно зафиксировать реальные намерения и цели;

определить механизм реализации условий этого соглашения и ответственность;

максимально спрогнозировать все возможные варианты исполнения принятых на себя обязательств, внести корректировки если необходимо;

зафиксировать юридически согласованные правила игры, развивая стандартные положения закона.

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