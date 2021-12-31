Почему вашей компании нужен Совет директоров: семь важных причин

Продолжая разбирать 9 шагов Программы защиты основателя бизнеса, подготовленной экспертами Центра taxCOACH, переходим от общих инструментов к специальным. Более профессиональным, в умелых руках позволяющим реализовать владельческий контроль на совершенно новом уровне.

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Анастасия Тайшина, эксперт Центра структурирования бизнеса taxCOACH:

«Совет директоров нечасто встречается в обществах с ограниченной ответственностью. Как говорится, вы просто не умеете его готовить. Добавляя по вкусу плюсы Совета директоров в блюдо под названием владельческий контроль, вы можете получить по-настоящему изысканную авторскую кухню. Разберем несколько причин, почему без Совета директоров вам не обойтись, даже если вы относительно небольшая частная компания».

1. Гибкость законодательного регулирования.

Закон об ООО предусматривает возможность свободного подхода к вопросам создания и деятельности Совета директоров (далее — СД). Порядок образования, компетенцию, а также условия прекращения полномочий членов Совета директоров необходимо предусмотреть в Уставе. При этом сам порядок принятия решения этим органом можно закрепить не в Уставе (открытом для всех третьих лиц документе), а в Положении о Совете директоров — локальном акте компании. Именно в нем будут прописаны все хитрости принятия таких решений, а храниться он будет в сейфе. И в отличие от собраний участников нет обязанности удостоверять решения СД у нотариуса.

В акционерных обществах деятельность совета директоров регулируется более детально и есть определенные ограничения по количеству членов и сроку их полномочий.

По опыту taxCOACH®, более интересным Совет директоров является именно в ООО.

2. Своя компетенция Совета директоров.

Безусловно, законодательно предусмотрены вопросы, которые не могут быть переданы от общего собрания участников совету директоров:

внесение изменений в устав Общества и утверждение устава в новой редакции;

назначение ревизора;

утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

принятие решения о распределении чистой прибыли;

реорганизация и ликвидация общества;

изменение уставного капитала и др.

Но в целом у Совета директоров может быть сформулирована существенная самостоятельность в тех вопросах, которые отнесены к зоне владельческого контроля:

одобрение сделок и совершения платежей свыше какой-то суммы;

назначение директора;

принятие решений от имени общества как участника иных организаций и др.

Совет директоров просто незаменим в традиционных отечественных ООО с единственным участником-директором на случай его смерти. В компетенцию СД достаточно включить одну функцию — назначать директора, что уже существенно облегчит ситуацию для компании.

3. Члены Совета директоров не указываются в ЕГРЮЛ.

Как мы уже отмечали, диверсификация структуры собственности на сегодняшний день является важнейшим аргументом стратегии налоговой безопасности. Однако диверсификация владения, поднимая уровень безопасности в одном вопросе, понижает его в другом.

Таким образом, вводя в структуру владения новое лицо (например, младшего партнера, выращенного из состава топ-менеджмента), нам нужно компенсировать потери во владельческом контроле. И лучше, если, восстанавливая владельческий контроль, мы не будем его выпячивать для внешнего наблюдателя.

Членов совета директоров нет в списке лиц, сведения о которых должны отражаться в ЕГРЮЛ. Стороннему наблюдателю может быть неочевидным, что ключевые решения в компании принимает кто-то еще помимо участников и директора.

Ограничения: директор компании (управляющий) не может одновременно быть председателем Совета директоров, а члены коллегиального исполнительного органа (правления) не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров. Это вполне логично, ведь Совет директоров — это все-таки орган контроля за исполнительными органами общества (директором, правлением). Однако это ограничение может доставить неудобства в ситуации, когда в компании царит абсолютизм доминирующего собственника, возглавляющего операционную деятельность и, одновременно, мечтающего «рулить» и на уровне партнеров по бизнесу, в том числе в Совете директоров.

4. Особенности налогообложения при выплате вознаграждения членам Совета директоров.

По решению общего собрания участников (ОСУ) членам совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей, размеры которых устанавливаются решением ОСУ.

И выплаты эти, по странному стечению обстоятельств, суды, решая частные случаи, обложили со всех сторон. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается только из чистой прибыли (не уменьшает базу по налогу на прибыль), но облагается страховыми взносами в обычном порядке. Таким образом, выплата вознаграждения членам СД даже менее выгодна, чем обычные выплаты в рамках трудовых отношений. При этом члены Совета директоров не могут выполнять свои функции в качестве индивидуального предпринимателя.

5. Контроль за менеджментом. Независимые члены совета директоров.

Нередко информация об итогах деятельности компании может не доходить до собственника в действительном ее виде, умышлено или нет. В такой ситуации Совет директоров может стать главным органом, защищающим интересы «пассивных» владельцев компании, не участвующих в ежедневном управлении Обществом. Именно он будет контролировать работу исполнительных органов.

При этом эффективность работы Совета директоров будет выше, если в его состав войдет независимый член, не являющийся собственником или работником компании. В таком случае не отягощенный внутренними отношениями независимый член Совета директоров, например, доверенное лицо, консультант или профессионал в отдельной области, будет достоверным источником объективной информации о жизни компании для ее Основателя.

6. Уникальный инструмент для всей группы компаний.

Совет директоров может быть уникальным органом для синхронизации управления или действий самодостаточных субъектов в группе компаний, поскольку будет включать в свой состав собственников и/или ключевых сотрудников всего холдинга, «рассредоточенных» по разным юридическим лицам.

Зарисовка taxCOACH®. В состав Совета директоров компании «Сбыт» включен директор компании «Производство».

В этом случае за счет договора переработки из давальческого сырья (договор подряда иждивением заказчика) компания «Сбыт», ориентируясь на свое понимание рынка, определяет деятельность компании «Производство». Включение руководителя производственного сектора холдинга в состав Совета директоров компании «Сбыт» позволяет сбалансировать ситуацию — учитывать мнение компании «Производство» по ряду важных вопросов, исключая тем самым традиционные для производственников и продажников конфликты.

7. Ответственность членов Совета директоров.

Члены совета директоров, конечно, несут полную ответственность за принимаемые ими решения. В том числе, если будет доказано, что они виноваты в банкротстве компании. Не отвечает только тот, кто персонально голосовал против компрометирующих решений и в протокол внесена запись об этом.

Однако у членов Совета директоров нет презумпции контролирующего должника лица, что препятствует огульной бездоказательной (как сейчас это принято) подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Это конечно не бомбоубежище, но позволит выиграть время в разворачивающемся судебном споре.

Уникальную практику внедрения юридических моделей бизнеса мы расскажем 2-3 декабря в Москве на бизнес-курсе «Остаться в живых 2022». Эксперты центра «taxCOACH» расскажут о 5 правилах построения группы компаний без признаков дробления бизнеса.

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