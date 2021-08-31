Как закрыть подотчет директора в 2021 году: шесть способов в помощь бухгалтеру

Директор не отчитался по подотчету — классика жанра и вечная головная боль бухгалтера. Расскажем, что будет, если не закрыть подотчет, и какими способами можно списать зависшие суммы, чтобы не пришлось судиться с налоговиками.

Что будет, если бросить ситуацию на самотек

Подотчетные деньги, которые директор не возвратил в срок, отражаются в учете, как долг перед предприятием. Такой долг может висеть достаточно долго — до истечения срока исковой давности по ст. 196 ГК РФ (три года).

Эти деньги не являются доходом директора и не подлежат обложению НДФЛ.

Удержать налог предприятие вправе только в двух ситуациях:

долг был прощен;

истек срок исковой давности его взысканию

Казалось бы, все не так уже плохо, — ну есть подотчет, висит себе, никому не мешает, какие проблемы? Однако не все так просто, если:

деньги выдаются под отчет директору систематически, а он их не возвращает и не представляет документы по целевому расходованию этих средств;

организация не предпринимает никаких действий по взысканию накопленного долга, в частности, не удерживает эти суммы из заработной платы должника,

то при налоговой проверке инспекторы могут признать этот долг доходом директора. Результатом станет начисление на сумму долга страховых взносов, НДФЛ, а также штрафов и пеней.

Примеры судебной практики:

Решение Арбитражного суда Курской обл. от 05.02.2019 по делу № А35-12731/2017 . В результате ВНП налоговики признали долг директора по подотчету его доходом и начислили налог, штраф и пени. Организация пыталась оспорить это решение, но суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований. А Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения. Определением от 11.02.21 № 307-ЭС20-23792 в аналогичной ситуации с незакрытым подотчетом директора Верховный суд также признал начисления и штрафы правомерными.

Немного теории о подотчете

До того, как мы озвучим возможные варианты погашения долга, кратко озвучим ключевые моменты действующего законодательства.

Сегодня правила наличных расчетов регулирует Указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У. Согласно Указанию организация не вправе потратить возвращенные подотчетные средства на какие-либо цели напрямую. Эти деньги нужно обязательно внести на расчетный счет, а уже потом — потратить на необходимые нужды.

Таким образом, если в кассовых документах отражен возврат подотчетной суммы, а далее эти деньги тут же выданы из кассы на какие-либо цели, минуя р/с — это нарушение действующего законодательства.

Чем же оно грозит?

Это нарушение карается по ст. 15.1 КоАП РФ: руководителя могут наказать на сумму от 4 до 5 тыс. рублей, а саму организацию — на сумму от 40 до 50 тыс. рублей.

Однако у организации есть возможность избежать штрафа. Так:

Срок привлечения к ответственности за нарушение кассовой дисциплины, если оно не связано с применением онлайн-кассы (а это не наш случай) — 2 месяца (4.5. КоАП РФ). Согласно ст. 3.4 и 4.1.1 КоАП РФ штраф для и субъектов малого и среднего бизнеса может быть заменен предупреждением, если правонарушение совершено впервые и не нанесло вреда жизни и здоровью людей или ущерба имуществу.

И еще важный момент:

Согласно последней редакции Указаний ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У организация самостоятельно устанавливает сроки, в которые работник должен отчитаться по подотчетным суммам. То есть выдавать деньги под отчет можно не только на несколько дней (месяцев), но и даже несколько лет.

Но нужно понимать, что такой длительный срок должен быть обоснован производственной необходимостью. В противном случае налоговики опять же могут переквалифицировать висящий долг в доходы. Однако установить разумный, но достаточно протяженный срок — можно.

Например: прописать в приказе, что директор должен отчитаться по подотчету в течение полугода. Этот срок дает возможность подобрать оптимальный вариант погашения долга, если документов, подтверждающих целевые расходы, нет.

Но вот срок подачи авансового отчета истек, а денег и документов нет, как погасить долг? Приведем несколько доступных вариантов.

Удержать долг из заработной платы

Классический способ погашения долга. Удержать сумму долга из заработной платы можно только с согласия директора.

Приказ об удержании нужно подписать в течение месяца с даты окончания срока возврата подотчетной суммы.

Размер удержания не должен превышать 20% от суммы заработной платы. Если сумма долга большая, вычитать ее придется в несколько этапов.

Пример: долг директора по подотчету — 200 тыс. рублей. Его заработная плата — 100 тыс. рублей. Значит ежемесячно из зарплаты можно удерживать сумму в размере:

(100 тыс. руб. — 100 тыс. руб. * 13%) * 20% = 17,4 тыс. руб.

Таким образом на руки ежемесячно директор будет получать:

100 тыс. руб. — 13 тыс. руб. (НДФЛ) — 17,4 тыс. руб. = 69,6 тыс. руб.

Страховые взносы на сумму заработной платы начисляются в общем порядке.

На прибыль компании сумма выданного и возвращенного подотчета никак не влияет, ведь ни дохода, ни расхода не возникло.

Выдать заем на сумму долга

Заключаем с директором договор процентного займа (именно процентного, чтобы снять проблему ежемесячного начисления дохода с материальной выгоды). Переводим средства на карточку директора или выдаем деньги из кассы.

Важно: выдать заемные средства из кассы напрямую нельзя. Если по каким-либо причинам перевести деньги сразу на личный счет заемщика невозможно, то нужную сумму необходимо снять с расчетного счета.

Далее директор погашает подотчет полученными средствами. Сразу оговоримся, что долг в данном случае никуда не исчезает. Просто «переезжает» в другую строку баланса. Договор займа может быть оформлен на любой срок. Так как договор процентный, то есть налицо экономическая выгода для организации, то вопросов у проверяющих, как правило, не возникает.

В дальнейшем организация долг директору может простить.

Простить долг

Прощение долга оформляют договором дарения. Сумма прощенного долга облагается НДФЛ. При удержании налога из суммы долга вычитают 4 тыс. рублей, если ранее в этом году директор подарков от компании не получал (п. 28 ст. 217 НК РФ). Налог удерживают при ближайшей выплате дохода в денежной форме.

Обратите внимание, что доход в виде прощенного долга по договору дарения директор получает уже в рамках гражданско-правовых, а не трудовых отношений. Следовательно, такой доход не может облагаться страховыми взносами (п. 4 ст. 420 НК РФ).

Однако налоговики могут проверить операции по прощению долга на обоснованность и периодичность. Если использовать этот метод систематически и без оснований, то избежать последствий в виде начисления страховых взносов уже не удастся.

Пример: долг директора составляет 200 тыс. руб. На дату подписания договора дарения у директора возникает налогооблагаемый доход. НДФЛ:

(200 тыс. руб. — 4 тыс. руб.) * 13% = 25,48 тыс. руб.

Сумму прощенного долга в расходах организации не учитывают.

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Выплатить дивиденды и погасить долг этой суммой

Если ваш директор является учредителем, а по итогам отчетного периода организация получила прибыль, можно погасить подотчет за счет дивидендов.

Важно: если вы собираетесь выплатить дивиденды собственнику ООО до окончания года (например: по итогам квартала), сначала нужно убедиться, что возможность выплаты промежуточных дивидендов зафиксирована в уставе общества.

Составляем протокол учредителей (решение единственного учредителя) и справку о начислении дивидендов.

Полагающуюся к уплате сумму перечисляем директору — участнику ООО в установленный срок. Далее директор снова вносит средства в кассу или на счет организации, как возврат подотчета.

Дивиденды облагаются НДФЛ по ставке 13% до суммы в 5 млн руб., и 15% с суммы превышения.

Пример: сумма начисленных дивидендов — 200 тыс. руб. НДФЛ к уплате составит: 200 тыс. руб. * 13% = 26 тыс. руб.

Страховые взносы уплачивать не нужно. В базу по налогу на прибыль или УСН включить дивиденды нельзя.

Купить у директора ТМЦ

Можно купить у директора товарно-материальных ценности: стол, кресло, шкаф, ноутбук, запчасти, оборудование, стройматериалы для ремонта и т. д. А может в вашей компании уже используется имущество директора, которое нигде не учтено. Самое время правильно это оформить.

Оформляем договор купли-продажи и акт приема-передачи. Или составляем закупочный акт, который заменяет оба указанных документа (форма № ОП-5 или самостоятельно разработанный бланк со всеми необходимыми реквизитами). Выплачиваем директору стоимость имущества, а далее он за счет этих средств погашает зависший подотчет.

НДФЛ со стоимости проданного имущества директор должен заплатить самостоятельно. В данной ситуации организация не выступает налоговым агентом.Однако, если это имущество находилось в собственности директора больше 3 лет, или его стоимость не превышает 250 тыс. руб. — то ему не придется ни уплачивать налог, ни подавать декларацию 3-НДФЛ (закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

При этом организация вправе учесть приобретенные ТМЦ в расходах.

Пример: директор продал компании 10 стульев для офиса, 2 стола, копировальный аппарат, 2 ноутбука, 2 болгарки и строительные материалы для ремонта цеха на общую сумму 200 тыс. руб. Покупку оформили закупочным актом. Обязанности отчитаться перед налоговой инспекцией и уплатить налог у директора не возникает. Организация может отнести стоимость малоценки на расходы.

Списать часть трат на представительские расходы

При условии наличия первичных документов можно переквалифицировать обеды в ресторанах, доставку гостей до места проведения мероприятия и обратно в проведение деловых переговоров в интересах бизнеса.

Скажем сразу, документов потребуется немало. Если суммы мизерные, то затраты времени на оформление документов себя не оправдают.

В частности вам могут потребоваться:

положение о представительских расходах в организации;

приказ (распоряжение) о затратах на такие мероприятия;

смета представительских расходов;

отчет, в котором должны быть отражены: цель мероприятия, дата, время и место проведения, программа мероприятия, результат его проведения.;

протокол встречи;

журнал регистрации участников и т. д.

Представительские расходы можно учесть в расходах по налогу на прибыль, но только в пределах норматива: не больше 4% от фонда оплаты труда за отчетный (налоговый) период (п. 2 ст. 264 НК РФ).

В расходы по УСН представительские расходы включить нельзя, так как этих расходов нет в закрытом перечне п. 1 ст. 316.16 НК РФ.

Три полезных совета напоследок

1. Не стремитесь списать сумму подотчета единовременно, лучше это делать по частям.

2. Старайтесь не вносить в кассу полную сумму ранее выданного подотчета, хотя бы часть стоит потратить.

В противном случае проверяющие могут начислить НДФЛ с материальной выгоды за беспроцентное использование денежных средств.

3. По мере сил и возможностей боритесь с регулярной практикой траты денег организации на личные цели. Это крайне сложная задача, но важно донести до руководителя, что бездумные расходы наносят ущерб организации и чреваты санкциями со стороны налоговой инспекции.