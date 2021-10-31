Главбух без права подписи: точно ли он нужен вашему бизнесу? Как оформить, плюсы и минусы

Главбух — второе лицо компании после директора. Обычно у него не только много обязанностей, но и достаточно руководящих прав, в частности есть право подписи финансовых документов, в т.ч. в банке. Но иногда руководитель по каким-то причинам не хочет, чтобы у главного бухгалтера были такие широкие полномочия, что тогда делать? Главбух без подписи — законно ли это, какие преимущества и недостатки есть в этом случае у сотрудника и бизнеса?

А так вообще можно?

Да, закон позволяет принять на работу главбуха, не давая ему права подписи. Хотя конечно полностью этого права главного бухгалтера обычно не лишают, просто ограничивают перечень документов, которые он должен подписывать.

Вместо бухгалтера, без каких-либо дополнительных приказов и доверенностей, документы может подписывать руководитель. Другим сотрудникам делегирование права подписи происходит на основании распорядительного документа (приказа) или доверенности (обычно на разовые операции, например, подписание договора или получение матценностей).

Итак, давайте посмотрим, какие законы позволяют не давать главбуху право подписи:

Положение по бухгалтерскому учету, утв. Приказом 34н (п. 14) — список тех, кто будет подписывать первичные документы, утверждает руководитель;

П.8 статьи 13 ФЗ «О бухгалтерском учете» — бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания руководителем, подпись главбуха на ней не фигурирует;

Отчетность в ФНС также подписывает руководитель. Но в данном случае он еще может делегировать подписание уполномоченному лицу (чаще это уполномоченная на ведение учета бухгалтерия, аутсорсер) — статьи 27, 29 и п. 5 статьи 80 НК РФ. По желанию директор может передать право и главному бухгалтеру;

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Согласно Инструкции Центробанка № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов...» правом подписи может не обладать даже руководитель (!). Он может передать его сотруднику организации (конечно, в т.ч. и главбуху) или даже третьему лицу — клиринговой организации, управляющему или управляющей компании, конкурсному управляющему (при банкротстве) и т.д.;

При этом в пункте 4.3 Указания № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций...» сказано, что подписывать кассовые документы должен главный бухгалтер или бухгалтер, а при их отсутствии — руководитель. Если кассу ведет и оформляет директор, то он сам подписывает кассовые документы.

Т.е. если в организации есть главбух, то подписывать документы должен он, если при этом есть рядовые бухгалтеры, то право подписи может быть передано им. Если же руководитель сам составляет документы по операциям в кассе, то и подписывать все будет сам.

Отдельно о счетах-фактурах . В них есть строка с подписью главного бухгалтера. Но прямо в форме стоит оговорка «или иное уполномоченное лицо». Т.е. и тут можно передать право подписи кому-то еще.

Плюсы и минусы главного бухгалтера без подписи

Раньше в банке строго требовали — главбух должен иметь право второй подписи. Если директор хотел только самолично подписывать платежки, он предоставлял в банк приказ, которым возлагал на себя обязанности главбуха. А главный бухгалтер превращался в рядового.

Многие первичные документы и отчетность требовали обязательной подписи главбуха. Но это, во-первых, тормозило работу компании (документы проходили как минимум двойное согласование и визирование — у директора и бухгалтера), а во-вторых, ставили главных бухгалтеров в сложное положение — даже если ты не согласен с каким-то документом, тебе нужно его подписать, иначе его просто невозможно сдать, например, в налоговую.

После того, как подпись главбуха пропала из отчетов и даже баланса, а также перестала быть обязательной в большинстве первичных документов, сразу обозначились плюсы и минусы ее отсутствия.

Плюсы для бухгалтера:

Меньше работы с документами, можно делегировать часть работы подчиненным.

Мнение главбуха, не совпадающее с мнением руководителя, можно зафиксировать в служебной записке, а принять к учету или провести какую-то операцию, внести данные в отчет руководитель может по своему почину. Главбуху заверять документ своей подписью теперь нет необходимости , а ответственность при наличии письменного несогласия и распоряжения директора, с него снимается (доказать непричастность ранее, если документ подписал главбух, было гораздо сложнее).

Главбух, освободившись от лишней первички, может переключить внимание на другие важные задачи. Например, взыскание дебиторки.

Вероятность, что главбуху инкриминируют нарушение закона, например, махинации с первичкой (счет-фактурами, накладными, чеками и т.д.) снижается в разы. Всегда можно сказать « не подписывал, не составлял, только провел в учете по указанию директора ».

Плюсы для организации:

Главбух занят меньше рутиной и больше глобальными задачами , больше времени может потратить на аналитику, управленческую отчетность, заняться новым направлением (например, госзакупками, автоматизацией учета, регулярной инвентаризацией).

Документооборот ускорится , исчезнут лишние этапы в согласовании. Главбух все равно может иметь право подписи, если установить его локальным актом (приказом).

Можно немного сэкономить на ФОТ — раз у работника не будет лишних полномочий, то и оклад ему можно предложить чуть меньше (хотя, напомним, ответственность у главбуха всегда высокая).

Минусы для бухгалтера:

У главбуха несколько теряется контроль за операционкой. С одной стороны делегирование освободило время, с другой — нужно теперь контролировать подчиненных , перепроверять за ними те же проводки. Хотя бы выборочно. Если ошибется один сотрудник — негативные последствия по цепочке перейдут и на другие участки. В итоге — неверная отчетность, вероятность доначислений.

Должность главбуха предполагает высокий уровень ответственности, но по сути у бухгалтера без подписи возможностей не больше, чем у рядового бухгалтера. При этом, как руководитель бухгалтерской службы, он, например, будет вызываться на допрос в налоговую, отвечать на требования, продолжает нести субсидиарную ответственность наравне с директором , при том, что контролировать большую часть операций уже не может.

Третий минус для главбуха вытекает из плюса для компании — могут предложить меньшую зарплату, т.к. подписывать документов нужно будет меньше. По мнению некоторых руководителей это означает, что и отвечать бухгалтеру ни за что не придется.

Минусы для бизнеса:

Увеличиваются финансовые риски — если раньше все платежи контролировал главбух, то теперь без его ведома сомнительный платеж может провести тот же директор. Не всегда руководитель тщательно проверяет контрагентов и один платеж в адрес не совсем благонадежной компании может обернуться и блокировкой счета, и повышенным интересом налоговиков. Это в лучшем случае. В худшем — организация потеряет деньги, перечислив их мошенникам, компании-банкроту или просто ненадежному контрагенту, который не исполнит обязательства.

проверяет контрагентов Нужно тщательно проработать внутренние и внешние процессы работы с документами, определить круг лиц имеющих право подписи различных документов.

Например, счет-фактуры и накладные будут подписывать менеджеры, а авансовые отчеты бухгалтер по работе с материалами и т.д. Разработка регламентов займет время. К тому же, контрагенты могут запрашивать приказы, доверенности на сотрудников, имеющих право на подпись счет-фактур, чтобы обезопасить себе вычеты по НДС. А значит возрастет количество переписки.

Если главбух ошибся в составлении документа, то привлечь его к ответственности будет труднее, особенно, если бизнес-процессы в компании не регламентированы и доказать, кто составил конкретный документ, невозможно.

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Отметим, что нередок случай, когда по факту сотрудник исполняет обязанности главбуха, но должность его звучит иначе, как правило, просто «бухгалтер». Так руководитель старается обезопасить себя от несанкционированных действий работника и в то же время упрощает вопрос с документами — нет главбуха, значит за него будет расписываться сам директор.

Как оформить главного бухгалтера без подписи

Прием на работу бухгалтера не отличается от этой процедуру для любого другого сотрудника.

Берем заявление о приеме на работу, уточняем, какая у сотрудника книжка — бумажная или электронная, будет ли он писать заявление о переходе на ЭТК, оформляем трудовой договор, приказ о приеме, отправляем форму СЗВ-ТД в ПФР, не забываем познакомить главбуха со всеми существующими положениями компании — о зарплате, подотчете, командировках, провести положенные инструктажи по ТБ и тому подобное.

Сотрудника также надо будет ознакомить с его должностной инструкцией — в нее можно как раз внести и сведения о праве подписи документов. Либо оформить для этого отдельный приказ.

А наказать главбуха без права подписи можно?

Конечно, ведь он как и другие сотрудники может нести материальную ответственность. К примеру, если отвечает за работу с наличными. Будет возмещать ущерб, если его нанес — сломал ноутбук, допустим.

Что касается административной ответственности за несвоевременную сдачу отчетности или за нарушения в ведении учета, то в первую очередь она ложится на руководителя. Хотя он может представить доказательства, что фактически за ту или иную операцию отвечает именно главбух. Но опять же без подписи бухгалтера в документах это сделать сложнее.

Отказываться же от уплаты штрафа директору не рекомендуем. Обычно его размер не очень большой. Например, за неподачу нулевой декларации — 1000 рублей, за позднюю отправку СЗВ-М с тремя сотрудниками — 1500. Но если при этом на момент подачи отчета не был уплачен налог или нарушение длящееся (к примеру, не пробивали чеки по онлайн-кассе полгода), то и накажут суровее. Кстати, наблюдать за работой онлайн касс можно в одном кабинете — здесь вы сразу увидите, бьются ли чеки, на какую сумму прошли продажи и что именно было продано, все в режиме реального времени.

Неисполнение требования об уплате штрафа влечет «заморозку» операций по счетам на сумму задолженности, а блокировку сейчас легко увидеть при помощи специальных сервисов, таких как Такском-Досье. Контрагенты, заметив, что ваш счет заблокирован, зададутся вопросом — надежная ли у вас компания? Т.е. тут есть и репутационные риски.

В итоге выбор — давать главбуху право подписи или нет, лежит на руководителе, а ему следует взвесить все за и против, которые мы привели в статье. Зачастую наделение главного бухгалтера правом подписи позволяет увеличить ответственность сотрудника и сделать его более внимательным к ведению учета.