Доверенность на сдачу отчетности в налоговую инспекцию: как оформить, передать и отозвать

Разберем, когда нужна простая или нотариальная доверенность для подписания отчетности, как ее составить и передать в ФНС, а также как отозвать доверенность, направленную ранее.

Когда нужна доверенность

Если руководитель компании или индивидуальный предприниматель подписывает и сдает отчетность сам, то вопрос оформления доверенности перед ним не стоит.

Если подписывать и сдавать отчетность в налоговую службу будет другое лицо:

штатный бухгалтер или другой сотрудник компании (ИП);

аутсорсинговая компания;

частный аутсорсер,

в этом случае доверенность нужна обязательно.

Важно: доверить право подписания и подачи отчетности от лица организации вправе не только ее руководитель, но и другие лица, которые указаны в учредительных документах и наделены соответствующими полномочиями (ч. 4 ст. 185.1 ГК). Кроме того, выдать доверенность вправе лицо, полномочия которого подтверждены законом (например: конкурсный управляющий, который исполняет функции руководителя согласно закону о банкротстве).

Когда доверенность требует заверения у нотариуса

Заверить доверенность на подписание и передачу отчетности в ФНС у нотариуса придется в следующих случаях:

1. Доверителем выступает ИП.

Согласно п. 3 ст. 29 НК представитель ИП должен осуществлять свои полномочия на основании нотариальной доверенности.

2. Доверенность выдается с правом передоверия.

Например: организация оформляет доверенность на аутсорсинговую компанию. А эта компания в свою очередь передоверяет право подписания отчетности свои сотрудникам.

Необходимость нотариального заверения доверенности с правом передоверия зафиксирована в ч. 3 ст. 187 ГК. При этом заверять доверенности, выдаваемые свои сотрудникам, компании-аутсорсеру уже не нужно, они оформляются на общих основаниях. При этом срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не должен превышать срок действия исходной доверенности.

Что должна содержать доверенность

В доверенности указывают:

Название документа, дату и место его оформления. Наименование и реквизиты доверителя: название организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО руководителя или иного лица, которое подписывает доверенность от организации и документ, на основании которого это лицо действует (ФИО и реквизиты ИП). Реквизиты поверенного (ФИО, паспортные данные). Список функций, которые возлагаются на поверенное лицо. Срок действия доверенности ( если срок не указан, то считается, что доверенность действует 1 год ). Подписи доверителя и поверенного. Печать доверителя (при наличии).

В каком виде передать доверенность в налоговую инспекцию

Передать доверенность можно:

На бумажном носителе ( передать лично, направить по почте ценным письмом с описью вложения ). Электронным способом.

Важно: электронная доверенность юридически равнозначна доверенности на бумажном носителе.

В свою очередь электронную доверенность можно оформить так:

сделать скан-образ доверенности, подписать его усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) и отправить в ФНС ( письмо от 05.08.2021 № ЕА-3-26/5459@ );

письмо от 05.08.2021 № ЕА-3-26/5459@ направить электронную доверенность, подписанную УКЭП, в формате, утвержденном ФНС (приказ от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@ ).

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Что нужно знать об электронных доверенностях, которые передаются в ФНС по утвержденному формату

Доверенность нужно направить в налоговую инспекцию до начала работы через ЭДО с представителем. То есть дотого, как поверенный налогоплательщика начнет передавать отчетность, подписанную своей электронной подписью, по каналам ТКС.

Доверенность направляется в ту ИФНС, в которой компания (ИП) стоит на учете по месту нахождения (проживания). Приказ № ЕД-7-26/445 устанавливает особый порядок для отражения в доверенности кода налогового органа, в отношении которого действует доверенность. В этом поле можно указать:

код одной ИФНС;

коды нескольких ИФНС;

оставить поле пустым — тогда доверенность будет легитимна для любой инспекции.

Об электронных подписях сотрудников

В 2022 году действует переходный период в отношении порядка выдачи электронных подписей физическим лицам. Сотрудники компаний (ИП) вправе до конца 2022 года применять подписи, выданные по старым правилам. Эти подписи содержат сведения о принадлежности сотрудника к конкретной компании (ИП). При этом с 1 марта 2022 года удостоверяющие центры уже начали выдавать подписи и по новым правилам. Новые подписи не содержат сведений об организации (ИП), в которой работает физическое лицо.

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Если сотрудник получил новую подпись, а ранее на его имя уже была отправлена электронная доверенность в ФНС — переделывать ее не нужно.

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Как отозвать доверенность

Иногда доверенность необходимо отозвать.

Например: уволился бухгалтер. который подписывал и сдавал отчетность, или расторгнут договор с аутсорсинговой компанией.

Порядок отмены доверенности зависит от ее вида.

Для отмены простой доверенности нужно уведомить:

поверенного о том, что его полномочия по доверенности прекращены с определенной даты;

заинтересованных лиц ( в данном случае — ФНС ) — об отзыве доверенности.

В заявлении об отзыве доверенности указывают:

дату и место его составления;

сведения о доверителе и поверенном, полномочия которого прекращаются (реквизиты отменяемой доверенности).

Дополнительно можно перечислить прекращаемые полномочия.

Уведомления можно разослать самостоятельно или прибегнуть к услугам нотариуса. Во втором случае нотариус после рассылки сначала выдает доверителю свидетельства о направлении уведомлений, а позже — свидетельства об их передаче.

Если нужно известить об отмене доверенности много заинтересованных лиц, можно разместить информацию в газете «Коммерсантъ». В этом случае обращаться к нотариусу придется обязательно, так как подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть заверена.

Чтобы отозвать нотариальную доверенность, нужно сразу обращаться к нотариусу. Он внесет соответствующие данные в реестр доверенностей. Причем если заинтересованных лиц не уведомили об отмене доверенности ранее, то они считаются извещенными на следующий день после того, как нотариус внесет данные в реестр.

Для отзыва электронной доверенности (оформленной по утвержденному формату) ФНС специально разработала рекомендуемый формат заявления. Он приведен в письме от 20.01.2022 № ЕА-4-26/534@.