Доверенность на сдачу отчетности в налоговую инспекцию: как оформить, передать и отозвать

Разберем, когда нужна простая или нотариальная доверенность для подписания отчетности, как ее составить и передать в ФНС, а также как отозвать доверенность, направленную ранее.
Когда нужна доверенность
Если руководитель компании или индивидуальный предприниматель подписывает и сдает отчетность сам, то вопрос оформления доверенности перед ним не стоит.
Если подписывать и сдавать отчетность в налоговую службу будет другое лицо:
- штатный бухгалтер или другой сотрудник компании (ИП);
- аутсорсинговая компания;
- частный аутсорсер,
в этом случае доверенность нужна обязательно.
Важно: доверить право подписания и подачи отчетности от лица организации вправе не только ее руководитель, но и другие лица, которые указаны в учредительных документах и наделены соответствующими полномочиями (ч. 4 ст. 185.1 ГК). Кроме того, выдать доверенность вправе лицо, полномочия которого подтверждены законом (например: конкурсный управляющий, который исполняет функции руководителя согласно закону о банкротстве).
Когда доверенность требует заверения у нотариуса
Заверить доверенность на подписание и передачу отчетности в ФНС у нотариуса придется в следующих случаях:
1. Доверителем выступает ИП.
Согласно п. 3 ст. 29 НК представитель ИП должен осуществлять свои полномочия на основании нотариальной доверенности.
2. Доверенность выдается с правом передоверия.
Необходимость нотариального заверения доверенности с правом передоверия зафиксирована в ч. 3 ст. 187 ГК. При этом заверять доверенности, выдаваемые свои сотрудникам, компании-аутсорсеру уже не нужно, они оформляются на общих основаниях. При этом срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не должен превышать срок действия исходной доверенности.
Что должна содержать доверенность
В доверенности указывают:
- Название документа, дату и место его оформления.
- Наименование и реквизиты доверителя: название организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО руководителя или иного лица, которое подписывает доверенность от организации и документ, на основании которого это лицо действует (ФИО и реквизиты ИП).
- Реквизиты поверенного (ФИО, паспортные данные).
- Список функций, которые возлагаются на поверенное лицо.
- Срок действия доверенности (если срок не указан, то считается, что доверенность действует 1 год).
- Подписи доверителя и поверенного.
- Печать доверителя (при наличии).
В каком виде передать доверенность в налоговую инспекцию
Передать доверенность можно:
- На бумажном носителе (передать лично, направить по почте ценным письмом с описью вложения).
- Электронным способом.
Важно: электронная доверенность юридически равнозначна доверенности на бумажном носителе.
В свою очередь электронную доверенность можно оформить так:
- сделать скан-образ доверенности, подписать его усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) и отправить в ФНС (письмо от 05.08.2021 № ЕА-3-26/5459@);
- направить электронную доверенность, подписанную УКЭП, в формате, утвержденном ФНС (приказ от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@).
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Что нужно знать об электронных доверенностях, которые передаются в ФНС по утвержденному формату
Доверенность нужно направить в налоговую инспекцию до начала работы через ЭДО с представителем. То есть дотого, как поверенный налогоплательщика начнет передавать отчетность, подписанную своей электронной подписью, по каналам ТКС.
Доверенность направляется в ту ИФНС, в которой компания (ИП) стоит на учете по месту нахождения (проживания). Приказ № ЕД-7-26/445 устанавливает особый порядок для отражения в доверенности кода налогового органа, в отношении которого действует доверенность. В этом поле можно указать:
- код одной ИФНС;
- коды нескольких ИФНС;
- оставить поле пустым — тогда доверенность будет легитимна для любой инспекции.
Об электронных подписях сотрудников
В 2022 году действует переходный период в отношении порядка выдачи электронных подписей физическим лицам. Сотрудники компаний (ИП) вправе до конца 2022 года применять подписи, выданные по старым правилам. Эти подписи содержат сведения о принадлежности сотрудника к конкретной компании (ИП). При этом с 1 марта 2022 года удостоверяющие центры уже начали выдавать подписи и по новым правилам. Новые подписи не содержат сведений об организации (ИП), в которой работает физическое лицо.
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Если сотрудник получил новую подпись, а ранее на его имя уже была отправлена электронная доверенность в ФНС — переделывать ее не нужно.
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Как отозвать доверенность
Иногда доверенность необходимо отозвать.
Порядок отмены доверенности зависит от ее вида.
Для отмены простой доверенности нужно уведомить:
- поверенного о том, что его полномочия по доверенности прекращены с определенной даты;
- заинтересованных лиц (в данном случае — ФНС) — об отзыве доверенности.
В заявлении об отзыве доверенности указывают:
- дату и место его составления;
- сведения о доверителе и поверенном, полномочия которого прекращаются (реквизиты отменяемой доверенности).
Дополнительно можно перечислить прекращаемые полномочия.
Уведомления можно разослать самостоятельно или прибегнуть к услугам нотариуса. Во втором случае нотариус после рассылки сначала выдает доверителю свидетельства о направлении уведомлений, а позже — свидетельства об их передаче.
Если нужно известить об отмене доверенности много заинтересованных лиц, можно разместить информацию в газете «Коммерсантъ». В этом случае обращаться к нотариусу придется обязательно, так как подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть заверена.
Чтобы отозвать нотариальную доверенность, нужно сразу обращаться к нотариусу. Он внесет соответствующие данные в реестр доверенностей. Причем если заинтересованных лиц не уведомили об отмене доверенности ранее, то они считаются извещенными на следующий день после того, как нотариус внесет данные в реестр.
Для отзыва электронной доверенности (оформленной по утвержденному формату) ФНС специально разработала рекомендуемый формат заявления. Он приведен в письме от 20.01.2022 № ЕА-4-26/534@.