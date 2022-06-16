Электронный документооборот 2022. Новые форматы документов

Калькуляторы для ЭДО
С 7 по 10 июня прошел II Всероссийский форум ЭДО’2022. Даниил Егоров пояснил, что переход на ЭДО позволяет компаниям экономить за счет сокращения издержек на бумагу, картриджи для печати, почту; ускоряет бизнес-процессы.
На сайте налоговой службы для удобства налогоплательщиков уже запущены два инструмента:
- Сценарий внедрения электронного документооборота — где описаны по шагам типовые сценарии перехода на ЭДО для малых предприятий и крупного бизнеса.
- Калькулятор расчета эффективности внедрения ЭДО — позволяет компаниям рассчитать экономическую выгоду.
Эти инструменты, по мнению регулятора, помогут бизнесу оценить преимущества ЭДО и сделать первые шаги по его внедрению.
В свою очередь ФНС активно запускает новые форматы электронных документов и дорабатывает нормативную документацию.
Электронная транспортная накладная (ЭТрН)
ЭДО в сфере грузоперевозок был запущен с 2022 года на добровольной основе. Однако нормативная база была утверждена лишь частично. И перевозчики могли оформлять ЭТрН как в формализованном виде, так и в форматах, которые ранее были приняты у некоторых крупных организаций.
21 мая 2022 года был утвержден единый формат ЭТрН (постановление Правительства № 931). Документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Начиная с этой даты перевозчики, которые уже обмениваются накладными электронным способом, будут использовать единый формат.
А переход на обязательное применение ЭТрН запланирован с 1 января 2023 года.
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Электронный договор
24 марта 2022 года был утвержден новый формат электронного договора.
Формат PDF-А/3 — позволяет обмениваться договорами с контрагентами с разным уровнем цифровизации. Такой электронный документ можно прочесть и подписать независимо от наличия специальной системы ЭДО.
Узнать подробнее о действующих форматах электронных договоров можно здесь.
Кадровый ЭДО
Работодатели могут добровольно перейти на кадровый ЭДО уже сегодня. Однако единых требований к формату кадровых документов пока нет.
Но проект уже готов и опубликован на правовом федеральном портале. Он должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.
В проекте приведен полный справочник документации. Кадровые документы в нем сгруппированы по разделам.
- Прием на работу.
- Рабочее время и время отдыха.
- Оплата труда.
- Охрана труда.
- Образование сотрудника.
- Социальное партнерство.
- Персональные данные.
- Изменение условий трудового договора.
- Прекращение трудовых отношений.
- Иные документы.
Каждый отдельный документ будет состоять из:
- основной части (формат PDF/A);
- приложений в форматах, которые предназначены для текстовых, табличных, графических и структурированных данных;
- электронных подписей;
- описания документа;
- транспортного контейнера в виде одного файла формата .zip.
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Форматы электронных документов в разработке
20 апреля 2022 года ФНС утвердила План разработки и ввода формата электронных документов на 2022 год (распоряжение № 92@).
Некоторые форматы документов налоговики разработают сами, к разработке других — привлекут иные ведомства и компании. Все форматы будут утверждены приказами ФНС.
В частности, в 4 квартале 2022 года налоговики при участии 1С планируют разработать и утвердить форматы:
- счета на оплату;
- прейскуранта;
- авансового отчета;
- отчета агента (комиссионера);
- списка застрахованных лиц (по ДМС),
а Минтрансу поручат разработку:
- путевого листа;
- заявки;
- заказа;
- договора фрахтования.
При этом налоговики поясняют, что если налогоплательщик не нашел в Плане нужного формата электронного документа — он может разработать его сам, используя Методические рекомендации, и внести на рассмотрение Комиссии по форматам электронных документов.