Электронный документооборот 2022. Новые форматы документов

Калькуляторы для ЭДО

С 7 по 10 июня прошел II Всероссийский форум ЭДО’2022. Даниил Егоров пояснил, что переход на ЭДО позволяет компаниям экономить за счет сокращения издержек на бумагу, картриджи для печати, почту; ускоряет бизнес-процессы.

На сайте налоговой службы для удобства налогоплательщиков уже запущены два инструмента:

Сценарий внедрения электронного документооборота — где описаны по шагам типовые сценарии перехода на ЭДО для малых предприятий и крупного бизнеса.

Калькулятор расчета эффективности внедрения ЭДО — позволяет компаниям рассчитать экономическую выгоду.

Эти инструменты, по мнению регулятора, помогут бизнесу оценить преимущества ЭДО и сделать первые шаги по его внедрению.

В свою очередь ФНС активно запускает новые форматы электронных документов и дорабатывает нормативную документацию.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН)

ЭДО в сфере грузоперевозок был запущен с 2022 года на добровольной основе. Однако нормативная база была утверждена лишь частично. И перевозчики могли оформлять ЭТрН как в формализованном виде, так и в форматах, которые ранее были приняты у некоторых крупных организаций.

21 мая 2022 года был утвержден единый формат ЭТрН (постановление Правительства № 931). Документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Начиная с этой даты перевозчики, которые уже обмениваются накладными электронным способом, будут использовать единый формат.

А переход на обязательное применение ЭТрН запланирован с 1 января 2023 года.

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Электронный договор

24 марта 2022 года был утвержден новый формат электронного договора.

Формат PDF-А/3 — позволяет обмениваться договорами с контрагентами с разным уровнем цифровизации. Такой электронный документ можно прочесть и подписать независимо от наличия специальной системы ЭДО.

Узнать подробнее о действующих форматах электронных договоров можно здесь.

Кадровый ЭДО

Работодатели могут добровольно перейти на кадровый ЭДО уже сегодня. Однако единых требований к формату кадровых документов пока нет.

Но проект уже готов и опубликован на правовом федеральном портале. Он должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.

В проекте приведен полный справочник документации. Кадровые документы в нем сгруппированы по разделам.

Прием на работу.

Рабочее время и время отдыха.

Оплата труда.

Охрана труда.

Образование сотрудника.

Социальное партнерство.

Персональные данные.

Изменение условий трудового договора.

Прекращение трудовых отношений.

Иные документы.

Каждый отдельный документ будет состоять из:

основной части (формат PDF/A);

приложений в форматах, которые предназначены для текстовых, табличных, графических и структурированных данных;

электронных подписей;

описания документа;

транспортного контейнера в виде одного файла формата .zip.

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Форматы электронных документов в разработке

20 апреля 2022 года ФНС утвердила План разработки и ввода формата электронных документов на 2022 год (распоряжение № 92@).

Некоторые форматы документов налоговики разработают сами, к разработке других — привлекут иные ведомства и компании. Все форматы будут утверждены приказами ФНС.

В частности, в 4 квартале 2022 года налоговики при участии 1С планируют разработать и утвердить форматы:

счета на оплату;

прейскуранта;

авансового отчета;

отчета агента (комиссионера);

списка застрахованных лиц (по ДМС),

а Минтрансу поручат разработку:

путевого листа;

заявки;

заказа;

договора фрахтования.

При этом налоговики поясняют, что если налогоплательщик не нашел в Плане нужного формата электронного документа — он может разработать его сам, используя Методические рекомендации, и внести на рассмотрение Комиссии по форматам электронных документов.