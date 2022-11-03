Законно ли уйти в отпуск без заявления

Нужно ли заявление на отпуск по графику

Кто из работников и когда пойдет в отпуск определяет график, который составляют и утверждают в декабре на будущий год. Кадровики обязаны письменно информировать работников о приближающемся отпуске минимум за две недели до его начала.

Если процедура соблюдена, а заявление о переносе отпуска работником не предоставлено, то можно издавать приказ о предоставлении отпуска. В этом случае заявление с просьбой предоставить отпуск от работника не требуется.

Работник вправе уйти в отпуск с нарушением графика, если работодателем допущены нарушения:

уведомление о приближающемся отпуске было вручено позже, чем за две недели до планируемого начала отпуска;

отпускные выплачены с нарушением срока.

Но без письменного заявления со стороны работника в таких ситуациях не обойтись.

Такие опоздания в работе кадровиков часто связаны с большой численностью работников или наличием удаленно расположенных подразделений, что затрудняет личные встречи с персоналом для вручения уведомлений.

Кадровый ЭДО от Такском позволяет решать эти вопросы невзирая на расстояния. Неважно, где находится работник: в отдалённом филиале компании или на удалёнке – уведомление он получит в срок. КЭДО поможет навести порядок в кадровой документации, избавит вашу компанию от штрафов и претензий контролирующих органов. При этом оператор гарантирует полную конфиденциальность и сохранность кадровых документов.

Деление отпуска

Трудовое законодательство разрешает использовать отпуск по частям при условии, что одна из них не должна быть короче двух недель. Необходимость предоставления заявления работником о дроблении отпуска зависит от того, когда работник пожелал это сделать.

Если сотрудник разделил отпуск на несколько частей еще на этапе подготовки графика ежегодных отпусков, то при приближении запланированных дат отдыха дополнительных заявлений не требуется.

Полностью процедура оформления отпусков описана в статье.

Если изначально отпуск был запланирован целиком, а ближе к делу, работник решил использовать лишь часть, то без заявления не обойтись. Причем сразу двух:

о предоставлении меньшего количества дней отпуска;

о переносе оставшихся дней на другой период.

На основании последнего вносятся изменения в график.

Нужно ли заявление на отпуск вне графика

На практике же бывает так, что при составлении графика отпусков в декабре, работники и работодатель не могут предугадать жизненных обстоятельств и производственных факторов, влияющих на возможность оформить отпуск в первоначально запланированные сроки. Поэтому законодательством предусмотрено внесение изменений в план отпусков как по инициативе работника, так и по инициативе работодателя.

В первом случае работник пишет заявление о переносе с указанием причины, а во втором непосредственный руководитель сотрудника готовит служебную записку или ходатайство о перенесении отпуска подчиненного на другой период, также объяснив причину и получив согласие работника. Но и в одной, и в другой ситуации требуется взаимное согласие сторон.

Кадровики вносят изменения в график соответствующим приказом. Оформление отпуска по вновь утвержденному графику происходит в обычном порядке.

﻿И если условия о своевременном уведомлении и выплате отпускных соблюдаются, то заявление от работника об отпуске по новому графику не требуется.

Однако есть категории сотрудников, которые имеют право на отпуск в любое удобное время, отказать в предоставлении отпуска им работодатель не вправе. К таким относятся:

несовершеннолетние работники;

беременные работницы перед уходом в декрет;

супруги женщин в декрете;

усыновители детей в возрасте до трех месяцев;

многодетные родители, имеющие троих несовершеннолетних детей, среди которых хотя бы одному меньше 14 лет;

один из родителей ( усыновитель, опекун ) несовершеннолетнего ребенка-инвалида;

усыновитель, опекун совместители, если параллельно оформляют отпуск на основном месте работы;

«чернобыльцы»;

почетные доноры;

супруги военнослужащих;

Герои России, СССР, Труда. Соцтруда;

полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы и др.

Несмотря на безотказное право ходить в отпуск когда угодно, представители льготных категорий обязаны написать заявление на отпуск. В противном случае неявка на работу может быть расценена как прогул.

Внедрение КЭДО от Такском упростит взаимодействие между работодателем и работником по вопросам оформления кадровых документов, предоставления отпусков, ознакомления с локальными актами и т. д.

Обе стороны трудовых отношений будут экономить время за счет отсутствия необходимости личных встреч, а работодатель также снизит нагрузку на кадровую службу и сократит расходы на бумагу и картриджи.