Нулевая отчетность ООО по итогам первого полугодия 2023

Какую отчетность и куда сдает компания за первое полугодие, если деятельность в отчетном периоде не велась.

Что такое нулевая отчетность

Бывает так, что фирму зарегистрировали, а деятельность в отчетном периоде не велась: не было оборотов и движения по расчетному счету. Но обязанность отчитаться в контролирующие органы у компании уже есть. Состав отчетности будет зависеть от выбранной системы налогообложения.

Второй вариант — компания ранее работала, но на данный момент приостановила деятельность, формально она открыта. Закон не запрещает поставить фирму на паузу, но отчеты тоже сдать придется.

Нулевая отчетность — это перечень форм, в которой вместо цифр проставляются нули или прочерки.

Компании сдают нулевую отчетность, если:

Не продают товар и не оказывают услуги.

Нет движения денег по расчетному счету в банке и в кассе организации.

Нет в штате сотрудников и не перечислялась зарплата.

Налоговики тщательно отслеживают движение денег по расчетным счетам у «нулевых» ООО.

Если в отчетном периоде на расчетный счет фирмы поступят деньги хотя бы за единицу товара или оказанную услугу, это обязательно нужно отразить в отчетности, и она не будет считаться нулевой.

Нулевая отчетность организации на ОСНО

Компании на основной системе налогообложения нужно сдать декларацию по НДС и декларацию по налогу на прибыль. Отчитаться нужно до 25 июля 2023 года.

Нет обязанности сдавать нулевую декларацию по НДС у компаний на ОСНО, которые освобождены от НДС в соответствии со ст. 145 НК.

При сдаче нулевой декларации по НДС заполняется только титульный лист, а в остальных ячейках нужно проставить прочерки. Отчитаться можно только в электронном виде.

Промежуточная нулевая декларации по налогу на прибыль состоит из титульного листа, подраздела 1.1 раздела 1 и листа 02. Если среднесписочная численность сотрудников компании за прошлый год не превышала 100 человек, то сдать декларацию можно на бумаге.

Если в первом полугодии у компании не было движения денег по расчетному счету и нет объекта налогообложения, то можно подать единую упрощенную декларацию (ЕУД), которая заменит декларации по НДС и налогу на прибыль. Крайний срок сдачи единой декларации — до 20 июля. Подать декларацию можно не только в электронном виде, но и на бумаге.

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Нулевая отчетность организации на специальных налоговых режимах

«Нулевые» компании на УСН и АУСН по итогам первого полугодия не сдают отчетность в рамках системы налогообложения.

Если «нулевая» компания на ЕСХН не получила освобождение по ст. 145 НК, то придется сдать нулевую декларацию по НДС.

Нулевая РСВ

Если в отчетном периоде компания деятельность не вела и не было выплат в пользу сотрудников, то нулевой расчет все равно сдать нужно.

Такой отчет подтвердит факт отсутствия уплаты страховых взносов.

Отчитаться второй квартал нужно не позднее 25 июля 2023 года.

Нулевая 6-НДФЛ

Если в первом полугодии выплат в отношении физлиц, с которыми заключен трудовой договор или договор ГПХ, не было, то организация освобождается от сдачи расчета 6-НДФЛ.

Все же рекомендуем направить в налоговую инспекцию письмо в произвольной форме с информацией о том, что в отчетном периоде выплат в пользу физлиц не было, и компания не является налоговым агентом.

Иначе может последовать блокировка расчетного счета, в связи с отсутствием сданного отчета.

Расчет 6-НДФЛ не нужно сдавать, если отсутствуют выплаты физлицам с начала года. Если в первом квартале выплаты были, то придется отчитаться и за полугодие, так как расчет заполняется нарастающим итогом.

В таком случае, расчет 6-НДФЛ подается в налоговую до 25 июля 2023 года.

Персонифицированные сведения о физлицах

ФНС требует обязательного представления сведений, даже при отсутствии в отчетном месяце начислений в пользу физлиц.

«Нулевая» компания должна сдать персонифицированные сведения и включить в отчет персональные данные директора в строки 020 — 060.

В строке 070 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица», проставляется прочерк.

Отчитаться за июнь нужно не позднее 25 июля 2023 года.

Форма ЕФС-1 в нулевой отчетности

Если в течение июня, кадровые мероприятия в организации отсутствовали, то раздел 1 формы ЕФС-1 подавать не нужно.

Но даже если в первом полугодии не было начислений взносов на случай травматизма, то сведения в части подразделов 2.1 и 2.3 Раздела 2 все равно подаются в СФР. Отчитаться нужно не позднее 25 июля 2023 года.

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