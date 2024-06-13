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Налоговые изменения 2025

Новая прогрессивная шкала НДФЛ, налог на прибыль 25%, НДС на упрощенке: изменения в налоговой системе с 2025 года

Существенное изменение российской налоговой системы ожидается уже с 1 января 2025 года.
Новая прогрессивная шкала НДФЛ, налог на прибыль 25%, НДС на упрощенке: изменения в налоговой системе с 2025 года
Иллюстрация: freepik/freepik

В начале июня Правительство одобрило предложения Минфина, и на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект № 639663-8 о совершенствовании налогового законодательства. Рассказываем, что ждет налогоплательщиков, когда примут предлагаемые поправки.

НДФЛ

Для НДФЛ планируется ввести прогрессивную пятиступенчатую шкалу ставок. Повышенные процентные ставки будут применять не ко всему доходу, а к его части, которая превышает соответствующее пороговое значение:

Годовой доход физлица, руб.

Ставка НДФЛ

2,4 млн и менее

13%

от 2,4 млн до 5 млн

312 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.

от 5 млн до 20 млн

702 тыс. руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб.

от 20 млн до 50 млн

3 402 тыс. руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб.

более 50 млн

9 402 тыс. руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.

По мнению Минфина повышение ставок НДФЛ ощутит на себе лишь 3% налогоплательщиков — это граждане, ежемесячный доход которых превышает в среднем 200 тыс. руб. в месяц.

Ставка для выплат участникам СВО за участие в спецоперации останется на сегодняшнем уровне — 13%, а для такого дохода свыше 5 млн руб. — 15%.

На уровне 15% сохранится предельная ставка для дивидендов, доходов по операциям с ценными бумагами, процентов по депозитам. Действовать она будет для дохода от 2,4 млн руб. и выше.

Вырастут стандартные «детские» вычеты — на второго ребенка до 2 800 руб. (вместо нынешних 1 400 руб.), на третьего и последующих — до 6 000 руб. (вместо 3 000 руб.).

Стандартный вычет будет предоставляться гражданам, которые выполнили нормативы ГТО и прошли диспансеризацию.

Предельный размер дохода для применения стандартных вычетов решено поднять до 450 000 руб. (сейчас — 350 000 руб.).

Работающим родителям двух и более детей со средним душевым доходом в семье ниже полуторного прожиточного минимума планируют предоставить «налоговый кешбэк». Это возврат ранее уплаченного НДФЛ, который впервые можно будет получить по налогу за 2025 год. Таким образом семья сможет сэкономить 7% ранее уплаченного налога, фактически снизив его ставку до 6%.

В отношении доходов физлиц от продажи недвижимости регионам предоставят право на повышение до 1 понижающего коэффициента.

Изменится фиксированный налог с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Сейчас облагаемая фиксированная сумма прибыли от количества КИК не зависит, но начиная с налогового периода 2025 года ее размер станет дифференцированным:

  • 27 990 тыс. руб. — для контролирующих лиц одной иностранной компании;

  • 52 718 тыс. руб. — если таких компаний две;

  • 52 718 тыс. руб. + 22 727,3 тыс. руб. — на каждую контролируемую компанию, если таких компаний три и более.

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Налог на прибыль организаций

Общую ставку по налогу на прибыль планируют поднять с 20% до 25%. По мнению законодателей, это позволит отказаться от введенных в 2023 году курсовых экспортных пошлин, которые не учитывают финансовые результаты компаний и увеличивают потребность в оборотном капитале. Для льготных режимов (ТОР, СЭЗ и т.п.) условия не изменятся.

Уравновесить рост налоговой ставки должны и такие шаги:

  • По капитальным затратам в рамках инвестиционных проектов вводится федеральный инвестиционный вычет.

  • Бессрочно продлевается действие инвестиционного вычета в регионах.

  • Повышающий коэффициент по расходам на НИОКР для высокотехнологичных отраслей вырастет с 1,5 до 2.

УСН

Предельный размер доходов на УСН собираются повысить с нынешних 200 млн до 450 млн руб. Эта величина, как и сейчас, будет каждый год индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Отменяются повышенные ставки 8% для УСН «доходы» и 20% для УСН «доходы минус расходы», действующими останутся привычные — 6% и 15% соответственно.

При этом упрощенцы могут стать плательщиками НДС, если их годовой доход превысит 60 млн руб. Здесь у налогоплательщиков будет выбор:

  • платить НДС по общей ставке 20% (10% по некоторым товарам), применяя налоговые вычеты;

или

  • уплачивать НДС по пониженным ставкам 5% (при годовом доходе до 250 млн руб.) и 7% (при доходе свыше 250 до 450 млн руб.), но не иметь права на применение вычетов по НДС.

Ожидается, что данные поправки заставят налогоплательщиков отказаться от схем «дробления» бизнеса. Для таких предпринимателей предусматривается «налоговая амнистия»: добровольный отказ от незаконной схемы в 2025 – 2026 годах освободит их от взыскания неуплаченных в связи с «дроблением» налогов, пеней, штрафов за периоды 2022–2024 г.г. Задолженность спишут, но только если налоговики не выявят, что нарушения продолжаются.

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Что еще изменится с 2025 года

Это далеко не все изменения налогового законодательства, которые ожидаются с 2025 года.

Так, для представителей малого и среднего бизнеса из обрабатывающих отраслей хотят установить единый пониженный тариф страховых взносов. Он составит 7,6% и будет применяться к части выплаты застрахованному лицу, превышающей размер МРОТ. В льготную категорию не войдут плательщики взносов, которые занимаются металлургией, производством напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, кокса.

Планируются новшества по акцизам:

  • Вводят акцизы на никотиновое сырье, бестабачные никотиносодержащие нагреваемые смеси.

  • Предоставляют сырьевой вычет при производстве никотиносодержащей продукции, продаже смесей и жидкостей для электронных сигарет.

  • Вводят акциз на фармацевтическую субстанцию этилового спирта и лекарственных препаратов, содержащих спирт, не включенных в правительственный перечень. Акцизная ставка будет равна нулю при ее продаже аптекам и медучреждениям, а также нулевой она будет для аптек, которые изготавливают лекарства по рецептам.  

Предлагают увеличить ставку НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для некоторых сырьевых отраслей с высокой рентабельностью. Для предприятий по добыче железной руды повышение планируется на 15%, для производителей минеральных удобрений ставка может вырасти в 2–2,3 раза. Производители азотных удобрений будут платить акциз на покупку газа для производства аммиака — 1 200 руб. / 1 тыс. куб. м газа.

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