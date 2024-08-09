Как оформить электронный путевой лист: ответы на часто задаваемые вопросы

Электронный путевой лист (ЭПЛ) — цифровой аналог бумажного путевого листа. Он состоит из XML-файлов, формат которых установлен приказом ФНС от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@.

ЭПЛ — первичный документ, применяемый для списания расходов на ГСМ и зарплату водителей, поэтому он должен заполняться с учетом всех требований, предъявляемых к путевым листам Порядком их оформления, и содержать обязательные реквизиты первичного документа (приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390 в ред. от 05.05.2023, ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

В электронной путевке содержатся те же сведения, что и в обычном путевом листе, она обладает полноценной юридической силой.

Важное преимущество ЭПЛ перед бумажной версией в том, что его можно подписывать электронной подписью и пересылать на любое устройство –компьютер, планшет, смартфон. Распечатывать ЭПЛ не требуется.

При переходе на ЭПЛ можно не вести журнал путевых листов — для электронных документов он не нужен, т.к. все данные сохраняются в программе.