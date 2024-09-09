Какие документы нужны для оформления расчетов с подотчетными лицами в 2024 году. Что приложить к авансовому отчету

В рамках хозяйственной деятельности бывают случаи, когда деньги организации должны тратить ее работники. Для того, чтобы купить необходимые материалы или услуги. Такие средства выдаются работникам в подотчет. В дальнейшем сотрудники должны отчитаться о произведенных тратах. Какие документы требуется оформлять при таких операциях — расскажем подробнее.

Должное оформление подотчета должно убить двух зайцев: не допустить нарушений кассовой дисциплины и признать расходы в целях бухгалтерского и налогового учета. Основные положения по подотчету изложены в Указании Центробанка от 11.03.2014 №3210-У.

Вкратце изложим ряд правил, которым нужно следовать.

Кому выдавать

Деньги в подотчет могут выдаваться:

сотрудникам по трудовому договору;

лицам, которые заключили с организацией договор гражданско-правового характера.

Работникам индивидуального предпринимателя деньги выдаются по аналогичным правилам. При этом сам индивидуальный предприниматель подотчетным лицом не является.

Основание выдачи

Для выдачи денег нужно оформить один из двух документов:

заявление сотрудника на выдачу денег с визой руководителя;

непосредственно приказ руководителя на выдачу денег.

Возможно оформление и заявления, и приказа. Конкретный состав документов лучше прописать в Положении о расчетах с подотчетными лицами или другом локальном нормативном акте организации.

Срок, на который выдается подотчет

Конкретных сроков, когда работник должен потратить полученные деньги, законодательством не установлено. Сроки выдачи определяются в уже упомянутом Положении или в приказе руководителя на выдачу денег. Конечно, эти сроки должны быть разумными и не исчисляться годами.

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Сроки отчета о расходах

Срок, в течение которого сотрудник должен отчитаться о тратах после того, как они произведены, зависит от вида расходов.

Порядку направления работников в командировки посвящено отдельное Положение Правительства от 13.10.2008 № 749. Для работников, которые были в командировке, этим Положением установлен срок отчета. Он составляет 3 рабочих дня со дня окончания командировки.

Для остальных категорий работников законодательством конкретный период времени для отчета не установлен. Он определяется ЛНА или руководителем в приказе о выдаче денег.

Способы выдачи подотчетных средств

Выдать деньги можно разными способами, каждый из которых имеет свои особенности оформления:

Наличные. Деньги выдаются из кассы организации. При этом оформляется расходный кассовый ордер. Деньги в подотчет могут выдаваться только из наличной выручки организации или после того, как они сняты с расчетного счета.

Банковская карта. Подотчет можно перевести на любую карту сотрудника. В назначении платежа нужно указать, что перечисленные средства выданы в подотчет. В противном случае налоговая при проверке может расценить это как выдачу зарплаты и доначислить НДФЛ и страховые взносы на перечисленные суммы.

Корпоративная карта. Доверенным сотрудникам может быть выпущена корпоративная карта. При расчетах такой картой деньги будут списываться с расчетного счета организации или ИП. Деньги считаются выданными в подотчет, если сотрудник снял с карты наличные или оплатил ею соответствующие товары (услуги).

Как отчитываться

Когда деньги потрачены, работник должен показать, на что именно они израсходованы. Он составляет авансовый отчет и прикладывает к нему подтверждающие документы. Это могут быть, например, кассовые и товарные чеки, слипы и чеки электронных терминалов, накладные, акты об оказании услуг (выполнении работ), квитанции, билеты на проезд.

Составленный авансовый отчет с приложением подтверждающих документов сотрудник сдает в бухгалтерию. Руководитель утверждает авансовый отчет и ставит об этом свою подпись.

Если по авансовому отчету за сотрудником числится неизрасходованная сумма, он должен ее вернуть, а если образовался перерасход денег — бухгалтерия возмещает его работнику.

Законодательство не содержит требования, чтобы сотрудник-подотчетник при покупках действовал по выписанной на него доверенности. При приобретении товаров или услуг по доверенности подтверждающие документы оформляются на организацию или ИП, а не на подотчетное лицо — в этом случае оплату целесообразно производить с банковского счета без участия в расчетах подотчетника. Но если сотрудник все таки оплатит такую покупку сам, он должен приложить к авансовому отчету счет-фактуру или УПД и товарную накладную.

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