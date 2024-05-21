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Больничные

Оплата больничных 2024: СФР утвердил порядок подачи электронных сведений и документов для назначения пособий

3 мая 2024 года вступил в силу приказ СФР от 12.01.2024 № 9. Он утвердил единые правила электронного направления в Соцфонд России данных, необходимых для назначения и выплаты пособий. Рассказываем об изменениях и порядке представления данных в отделения СФР.
Оплата больничных 2024: СФР утвердил порядок подачи электронных сведений и документов для назначения пособий
Иллюстрация: dcstudio/freepik

Когда применять новые правила

С начала 2024 года взаимодействовать с Соцфондом можно только проактивно — через систему социального электронного документооборота (СЭДО), используя «Личный кабинет страхователя» на сайте СФР, а также программы для ведения кадрового, бухгалтерского учета и сдачи отчетности.

С 3 мая 2024 года страхователи применяют новый порядок электронной передачи сведений и документов в СФР при назначении и выплате пособий (п. 1 Порядка из приказа от 13.01.2024 № 9):

  • по временной нетрудоспособности;

  • по беременности и родам (БиР);

  • по временной нетрудоспособности в связи с производственным несчастным случаем или профзаболеванием («травматизм»).

Исключение — назначение пособий лицам, сведения о которых являются гостайной или в отношении которых действуют меры госзащиты. Больничные листы они могут оформлять как прежде — на бумажном бланке, поэтому на них эти правила не распространяются (п. 28 ст. 13 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

До вступления в силу приказа от 13.01.2024№ 9 страхователи применяли правила, утвержденные правительственным постановлением от 23.11.2021 № 2010. Их действие продолжается и в 2024 году наряду с новым регламентом.

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Новый порядок подачи данных в СФР

Новый порядок обобщил требования, приведенные в иных нормативных актах, без каких-либо значительных изменений. 

Перечислим основные положения, приведенные в регламенте (п. 3–8 Порядка из приказа от 12.01.2024 № 9):

  • Подавать в территориальное отделение СФР документы и необходимые для назначения пособий сведения следует электронно через СЭДО. На обработку запроса, поступившего от Соцфонда, и представление запрашиваемой информации страхователю отводится три рабочих дня с даты поступления запроса.

Основание — п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010, ст. 13 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

  • Страхователь или его представитель для подписания документов и сведений использует усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Основаниеч. 8 ст. 13 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

  • После обработки документов, поступивших в СФР, страхователю направляют такую информацию:

  • дату и время получения электронных документов и сведений;

  • идентификатор;

  • статус обработки.

  • Обязанность по отправке документов или сведений считается исполненной с момента фиксации в СЭДО их идентификатора, даты и времени их поступления. 

Обратите внимание: недостаточно просто вовремя отправить запрашиваемую информацию — необходимо, чтобы Соцфонд получил ее, а сведения об этом отразились в СЭДО.

Проактивные выплаты пособий

Чтобы СФР выплатил пособие по болезни или БиР, не нужно требовать никаких документов или сведений от работника — весь процесс назначения выплаты происходит проактивно с использованием системы СЭДО.

Назначение выплаты производится по данным об открытии и закрытии электронных больничных листов, поступающих от медучреждений, а при необходимости недостающая информация запрашивается у работодателя.

Напомним, как происходит выплата пособия в проактивном режиме (п. 17-23.2 постановления Правительства от 23.11.2021 № 2010):

1. Врач медучреждения открывает электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН), который автоматически поступает в систему СЭДО.

2. Соцфонд сверяет данные больничного с персонифицированными сведениями застрахованного лица, затем через СЭДО извещает работодателя об открытии ЭЛН сотруднику и отправляет сведения о больничном в «Личный кабинет» застрахованного гражданина на портале Госуслуг.

3. О любом дальнейшем действии с электронным больничным (закрытие, продление, аннулирование и т.д.) приходит оповещение — работодателю по СЭДО, а работнику — через Госуслуги.

4. После закрытия больничного работодателю направляется предзаполненный ЭЛН.

5. Дополнительно СФР может направить запрос о предоставлении сведений или документов, которых не хватает для назначения пособия.  Действовать при отправке данных следует согласно регламенту, утв. Приказом СФР № 9. На размещение запрошенной информации в СЭДО работодателю дается три рабочих дня с даты получения запроса.

Если запрошенные фондом сведения работодатель не разместил в системе в указанный срок, СФР направляет ему электронное уведомление о необходимости их размещения в течение еще трех рабочих дней.

Если и этот срок нарушен, новое уведомление фонд направит уже по почте заказным письмом, электронно известив об этом работника.

Основание — п. 36 (1) Правил,  утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010.

6. Пособие назначается и выплачивается работнику. Работодатель оплачивает сотруднику три первых дня его болезни вместе с ближайшей зарплатой. Остальные дни заболевания, а также иные пособия в течение 10 рабочих дней после получения всех запрошенных сведений оплачивает СФР.

Ответственность работодателя

При отказе от предоставления документов Соцфонду или нарушении срока их подачи за каждый документ придется уплатить по 200 руб. штрафа.

За нарушение срока подачи сведений, необходимых для начисления пособия, работодателю грозит штраф в 5 000 руб.

Передача недостоверных данных, из-за которых СФР переплатил пособие, обойдется работодателю  в 20% от излишней суммы начислений, но не менее 1 000 руб. и не более 5 000 руб.

Такой размер штрафов определен статьей 15.2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

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