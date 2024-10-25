Как оформить доверенность на сдачу отчетности в налоговую и СФР: после 1 сентября 2024 

Машиночитаемая доверенность (МЧД) предназначена для передачи определенных полномочий доверенному лицу. В этой функции она аналогична традиционной бумажной доверенности, но создается, передается и хранится в электронном виде, который распознается компьютерными программами.

Компания может выписать МЧД своему представителю — чаще всего сотруднику — для выполнения различных действий от ее лица, таких как участие в тендерах, сдача отчетов или получение документов в государственных учреждениях. Кроме того, представитель может подписывать от имени компании определенные документы и отчеты.

МЧД также может быть оформлена на привлеченных специалистов из аутсорсинговых фирм, которые действуют в интересах компании или индивидуального предпринимателя в государственных органах.

Машиночитаемая доверенность представляет собой XML-файл, который обрабатывается компьютером и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) руководителя компании или индивидуального предпринимателя.

Для использования МЧД необходимо, чтобы доверенное лицо также имело УКЭП, оформленное на физлицо. С 1 сентября 2024 года сотрудники вправе использовать только сертификат ЭП физлица. Предыдущие сертификаты работников с реквизитами юрлиц больше не выдаются и не действуют.