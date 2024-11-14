МЧД в 2025 году: как оформить и применять

Особенности и форматы МЧД
МЧД — это электронный документ, который подтверждает полномочия сотрудника представлять компанию или ИП. МЧД формируют в цифровом виде и подписывают электронной подписью (КЭП) руководителя.
Обязательное применение МЧД не распространяется на руководителей организаций и ИП. Они продолжают подписывать электронные документы с помощью своей УКЭП, дополнительно подтверждать полномочия им не требуется (ст. 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).
Основные особенности цифровой доверенности:
Оформление МЧД в электронном виде ускоряет создание, подписание и обеспечивает сохранность документа.
При подписании применяется ЭП, которая придает документу юридическую силу.
Проверка и обработка происходит в автоматическом режиме — это позволяет упростить работу с МЧД и взаимодействие между контрагентами.
Сегодня действует несколько форматов МЧД, которые различаются по структуре и содержанию:
Формат 5.01. Предназначен для подачи отчетности и работы с налоговой службой. Этот формат ФНС будет принимать до 28 февраля 2025 года.
Формат 5.02. Также используется для взаимодействия с налоговой службой, но обладает дополнительными возможностями: позволяет создавать групповую доверенность или передоверять полномочия. Формат введен приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648 и действует с 1 марта 2024 года.
Формат 003. Универсальный формат для документооборота с другими организациями, некоторыми госорганами и информационными системами (например, ЕГАИС, ФТС, «Честный ЗНАК»).
Формат 002. Подходит для работы с контрагентами: с его помощью можно обмениваться цифровыми документами, проводить сделки и расчеты между ИП или юрлицами. Этот формат не поддерживает обмен документами с налоговой службой.
Кроме упомянутых, разные ведомства могут применять собственные форматы МЧД или использовать их вместе с форматом 003. Например, МЧД СФР применяется исключительно для сдачи отчетов на портале Соцфонда.
Как оформить МЧД
Оформление МЧД включает несколько шагов:
Шаг 1. Выбор сервиса для создания МЧД
Создание МЧД начинается с выбора подходящего сервиса для ее создания. Оформить электронную доверенность можно:
В сервисах ФНС и СФР — предназначены для работы с соответствующими государственными органами.
На Госуслугах — здесь можно выпустить доверенность, например, для подачи заявлений на регистрацию транспорта, для отправки жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, для просмотра и запроса выписок по счетам компании.
В специальных сервисах для управления доверенностями.
Например, в сервисе Такском — Управление Доверенностями вы сможете подготовить МЧД за несколько минут. После того как доверенность подпишет руководитель компании с помощью КЭП, она автоматически зарегистрируется в реестре под уникальным ID-номером.
Шаг 2. Определение формата и полномочий
Определите, какой формат МЧД вам нужен, а также перечень и способ указания полномочий, передаваемых уполномоченному лицу.
Ориентироваться следует на требования площадок или ресурсов, с которыми будет работать сотрудник. Воспользуйтесь классификатором, утвержденным Минцифры, чтобы указать необходимые коды полномочий, или пропишите полномочия в текстовом виде.
Шаг 3. Заполнение реквизитов МЧД
Заполните следующие реквизиты МЧД:
название и номер документа;
данные о доверителе и представителе;
дату создания документа;
срок действия;
полномочия доверенного лица;
отметку о возможности передоверия.
Шаг 4. Подписание МЧД с помощью КЭП
В большинстве систем подписание происходит нажатием одной кнопки. Подписывать документ может руководитель организации, индивидуальный предприниматель, а также нотариус используя ЭП полученную в ФНС.
Шаг 5. Проверка доверенности
После заполнения убедитесь в соответствии документа требованиям всех площадок и ресурсов, для работы с которыми будет использоваться МЧД. Сервис Такском — Управление Доверенностями автоматически осуществляет форматно-логический контроль документа, гарантируя его соответствие требованиям формата.
Шаг 6. Хранение МЧД
МЧД могут храниться в различных системах в зависимости от того, где они были подписаны директором, куда планируется их передача и как организован процесс работы с ними в компании.
Например, они могут быть размещены в распределенном реестре ФНС, который является крупнейшим хранилищем таких документов. Тем не менее не все системы, принимающие МЧД, взаимодействуют с этим реестром — например, СФР и портал Госзакупок.
Каждая система хранения обеспечивает возможность проверки текущего статуса доверенности: активна она или отозвана. Также МЧД могут храниться в инфосистемах Госуслуг, аккредитованного УЦ, оператора ЭДО.
Как применять МЧД
Для отправки отчетности или другого документа сотруднику нужно заверить его своей ЭП и приложить соответствующую цифровую доверенность.
Чтобы каждый раз не добавлять файл доверенности, можно разместить МЧД на блокчейн-платформе ФНС, использующей технологию распределенного реестра.
Все указанные действия, как правило, проводит система, в которой работает сотрудник. Поэтому с доверенностями работать легко: достаточно создать ее и добавить в систему один раз.
Как отозвать доверенность
Если у сотрудника изменились полномочия, потребуется создать новую доверенность. Согласно Гражданскому кодексу, корректировки в уже выданные доверенности не предусмотрены. При этом старую можно не отзывать, это право доверителя.
Доверенность также нужно отозвать, если сотрудник отказывается от своих полномочий или увольняется (ст. 188, 189 ГК).
Для отмены МЧД или отказа от полномочий нужно подготовить заявление, подписать его ЭП и загрузить в систему хранения МЧД. Это можно сделать через сайт ФНС или в электронном сервисе по работе с МЧД, например, в Такском — Управление Доверенностями.
Сервис Такском – Управление Доверенностями — удобное решение для интеграции МЧД в рабочие процессы компании и управления ими в едином интерфейсе. Сервис охватывает полный цикл работы с документами: от создания, подписания и регистрации МЧД до ее продления, аннулирования и хранения.
Недавно «Такском» запустил реферальную программу, благодаря которой физические лица могут стать партнерами компании и получать вознаграждение за привлечение новых клиентов.
Как принять участие в реферальной программе
Благодаря реферальной программе физические лица могут получать дополнительный доход. Программа работает просто: партнер зарабатывает, распространяя свою уникальную ссылку среди потенциальных клиентов. Все данные о кликах, покупках и начисленных вознаграждениях доступны в личном кабинете, что позволяет легко отслеживать результаты.
Присоединиться к программе от «Такском» могут физлица. После регистрации необходимо подтвердить участие, приняв условия оферты в кабинете. Активировав аккаунт, партнер получает уникальную ссылку для распространения. Когда новые пользователи переходят по этой ссылке и подключают услуги IT-сервиса, партнер получает вознаграждение.
Сейчас в реферальной программе участвует продукт «Электронные подписи». Это значит, что за каждого приведенного клиента, совершившего покупку этого сервиса, рекомендатель получает вознаграждение. В будущем в реферальную программу планируется включить и другие IT-продукты компании. Станьте партнером «Такском» сегодня и получайте дополнительный доход!
Читайте также:
Обязательное применение МЧД и порядок использования КЭП с 1 сентября 2024 года.
Налоговая реформа 2025
Проверьте, что нужно перестроить в работе бухгалтера
Получите бесплатный гайд с разбором поправок в НК
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8KTsor
Начать дискуссию