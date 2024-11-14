МЧД в 2025 году: как оформить и применять

Например, в сервисе Такском — Управление Доверенностями вы сможете подготовить МЧД за несколько минут. После того как доверенность подпишет руководитель компании с помощью КЭП, она автоматически зарегистрируется в реестре под уникальным ID-номером.

На Госуслугах — здесь можно выпустить доверенность, например, для подачи заявлений на регистрацию транспорта, для отправки жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, для просмотра и запроса выписок по счетам компании.

В сервисах ФНС и СФР — предназначены для работы с соответствующими государственными органами.

Создание МЧД начинается с выбора подходящего сервиса для ее создания. Оформить электронную доверенность можно:

Ориентироваться следует на требования площадок или ресурсов, с которыми будет работать сотрудник. Воспользуйтесь классификатором, утвержденным Минцифры, чтобы указать необходимые коды полномочий, или пропишите полномочия в текстовом виде.

Определите, какой формат МЧД вам нужен, а также перечень и способ указания полномочий, передаваемых уполномоченному лицу.

В большинстве систем подписание происходит нажатием одной кнопки . Подписывать документ может руководитель организации, индивидуальный предприниматель, а также нотариус используя ЭП полученную в ФНС.

После заполнения убедитесь в соответствии документа требованиям всех площадок и ресурсов, для работы с которыми будет использоваться МЧД. Сервис Такском — Управление Доверенностями автоматически осуществляет форматно-логический контроль документа , гарантируя его соответствие требованиям формата.

МЧД могут храниться в различных системах в зависимости от того, где они были подписаны директором, куда планируется их передача и как организован процесс работы с ними в компании.

Например, они могут быть размещены в распределенном реестре ФНС, который является крупнейшим хранилищем таких документов. Тем не менее не все системы, принимающие МЧД, взаимодействуют с этим реестром — например, СФР и портал Госзакупок.

Каждая система хранения обеспечивает возможность проверки текущего статуса доверенности: активна она или отозвана. Также МЧД могут храниться в инфосистемах Госуслуг, аккредитованного УЦ, оператора ЭДО.