ЭДО для самозанятых. Новые перспективы бизнеса

Электронный документооборот (ЭДО) — это процесс обмена электронными документами через телекоммуникационные каналы оператора ЭДО.

Электронный документ — файл, подписанный электронной подписью, который не требует печати. Электронная подпись придает документу юридическую значимость.

Электронный документооборот проходит через систему оператора ЭДО, аккредитованного налоговой службой. Один контрагент отправляет файл документа другому, и адресат получает его на свое устройство в считанные секунды. Процесс похож на использование электронной почты. При этом оператор проверяет подлинность электронной подписи и соответствие документа требованиям законодательства.

Если документ требует подписи с обеих сторон, получатель, проверив его, подписывает своей электронной подписью или отклоняет, если документ требует доработки.

Напомним, что самозанятые — это лица, предоставляющие услуги, выполняющие работы или продающие товары собственного производства. Они применяют специальный налоговый режим НПД (налог на профессиональный доход). Деятельность самозанятых регулируется законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Плательщики НПД могут сотрудничать с физическими и юридическими лицами. Они обязаны сообщать о профессиональном доходе, формировать и передавать клиентам чеки через приложение, а также ежемесячно уплачивать налог: 6% — с доходов, полученных от юридических лиц, 4% — с доходов от физических лиц. Стать самозанятым легко, достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог».

Документооборот у самозанятых несложный. Основные документы:

Договор с контрагентом — физическим или юридическим лицом.

Чек — нужно оформлять после каждой оплаты от заказчика, независимо от того, кто контрагент — физлицо, ИП или компания.

Акт оказанных услуг или выполненных работ — необязательный документ, но обычно его оформляют, так как он защищает права сторон и показывает, что услуги оказаны в полном объеме.

Задания — конкретизируют условия задачи. Чаще всего их составляют, если сотрудничество самозанятого с заказчиком длительное и между сторонами заключен рамочный договор.

Счет — нужен заказчику, чтобы обосновать операции по переводу средств документально.

Допсоглашение — его стороны составляют, если требуется выполнить дополнительный объем работ.

Оформлять и подписывать документы с заказчиком самозанятому важно, так как они: