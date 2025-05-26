Как свериться с налоговой по ЕНС в 2025 году: инструкция для бухгалтера

Какие документы запрашивать для сверки с налоговой

В 2025 году налоговая инспекция выдает четыре вида документов для сверки. При запросе исходите из того, что именно вы хотите узнать:

1. Справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента (форма по КНД 1160082, утв. приказом Минфина от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987).

Запрашивайте, если нужно узнать, какой остаток средств числится на ЕНС на текущую дату.

Выдается в течение пяти рабочих дней.

В справке отражается, какое сальдо на дату формирования документа имеется на ЕНС:

положительное — когда средств на счете больше, чем начислений;

нулевое — сумма перечислений равна сумме начислений по обязательствам, недоимка отсутствует;

отрицательное — сумма начислений по обязательствам превышает сумму средств на ЕНС, в связи с чем образовалась недоимка.

Сальдо включает также долги по банкротству и по платежам мирового соглашения.

К справке прилагается детализация задолженности по видам налогов, сборов, страховых взносов, пеням. Можно узнать о размере предстоящих платежей и о зарезервированных суммах.

2. Справка о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (форма по КНД 1120502, утв. приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1129).

Запрашивайте, если хотите проверить, все ли ваши платежи налоговики учли на ЕНС, и как они их распределили по обязательствам.

Выдается в течение пяти рабочих дней.

Справка показывает:

остаток свободных средств на начало и конец запрашиваемого периода;

детализацию поступлений и списаний в запрашиваемом периоде;

сальдо на конец запрошенного периода.

Запросить справку можно не в только обычном, но и в сокращенном виде, когда в ней отражается только итоговая сумма в пределах одного дня.

3. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101, утв. приказом ФНС от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123).

Запрашивайте, когда нужно подтвердить отсутствие задолженности перед бюджетом (например, для получения кредитов, субсидий и т.п.).

Выдается в течение 10 рабочих дней.

Справка не содержит детализацию состояния ЕНС, а просто отвечает на вопрос — есть у компании или ИП на дату составления документа задолженность перед бюджетом или нет.

4. Запрос акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП (форма по КНД 1160070, утв. приказом ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402).

Запрашивайте по всем или только по конкретным КБК, если хотите проверить начисления и уплату по обязательствам за выбранный период.

Выдается в течение трех рабочих дней в электронном виде, в течение пяти рабочих дней — на бумаге.

Акт включает два раздела:

о суммах, перечисленных в составе ЕНП;

о суммах, перечисленных не в составе ЕНП, а напрямую на соответствующий КБК.

В акте отражаются данные по конкретным обязательствам:

состояние расчетов на начало запрашиваемого периода;

начисления и погашение обязательств на ЕНС в течение периода;

состояние расчетов на конец периода.