Как свериться с налоговой по ЕНС в 2025 году: инструкция для бухгалтера

Единый налоговый счет в 2025 году
Все начисленные и уплаченные обязательства налогоплательщика учитываются на ЕНС — едином налоговом счете. Налогоплательщик до истечения сроков уплаты обязательств перечисляет деньги на ЕНС с помощью единого налогового платежа (ЕНП). А ИФНС при наступлении сроков уплаты распределяет и направляет поступившие средства на погашение обязательств по налогам и страховым взносам.
Списание денег с ЕНС происходит в определенной последовательности:
сначала списывается недоимка по НДФЛ, начиная с самой ранней;
далее — НДФЛ с текущим сроком уплаты;
затем — недоимка по прочим налогам, страховым взносам и сборам, начиная с самой ранней по сроку уплаты;
после погашения всех недоимок — текущие налоги (авансы), страховые взносы, сборы;
в последнюю очередь — штрафы, пени, проценты.
Не зная состояние своего ЕНС и не отслеживая наличие задолженности, налогоплательщик рискует пропустить момент возникновения долга, за что ему будут начислены пени и штрафы.
Сверяться с ИФНС можно в любое время и с любой периодичностью.
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Какие документы запрашивать для сверки с налоговой
В 2025 году налоговая инспекция выдает четыре вида документов для сверки. При запросе исходите из того, что именно вы хотите узнать:
1. Справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента (форма по КНД 1160082, утв. приказом Минфина от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987).
Запрашивайте, если нужно узнать, какой остаток средств числится на ЕНС на текущую дату.
Выдается в течение пяти рабочих дней.
В справке отражается, какое сальдо на дату формирования документа имеется на ЕНС:
положительное — когда средств на счете больше, чем начислений;
нулевое — сумма перечислений равна сумме начислений по обязательствам, недоимка отсутствует;
отрицательное — сумма начислений по обязательствам превышает сумму средств на ЕНС, в связи с чем образовалась недоимка.
Сальдо включает также долги по банкротству и по платежам мирового соглашения.
К справке прилагается детализация задолженности по видам налогов, сборов, страховых взносов, пеням. Можно узнать о размере предстоящих платежей и о зарезервированных суммах.
2. Справка о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (форма по КНД 1120502, утв. приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1129).
Запрашивайте, если хотите проверить, все ли ваши платежи налоговики учли на ЕНС, и как они их распределили по обязательствам.
Выдается в течение пяти рабочих дней.
Справка показывает:
остаток свободных средств на начало и конец запрашиваемого периода;
детализацию поступлений и списаний в запрашиваемом периоде;
сальдо на конец запрошенного периода.
Запросить справку можно не в только обычном, но и в сокращенном виде, когда в ней отражается только итоговая сумма в пределах одного дня.
3. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101, утв. приказом ФНС от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123).
Запрашивайте, когда нужно подтвердить отсутствие задолженности перед бюджетом (например, для получения кредитов, субсидий и т.п.).
Выдается в течение 10 рабочих дней.
Справка не содержит детализацию состояния ЕНС, а просто отвечает на вопрос — есть у компании или ИП на дату составления документа задолженность перед бюджетом или нет.
4. Запрос акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП (форма по КНД 1160070, утв. приказом ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402).
Запрашивайте по всем или только по конкретным КБК, если хотите проверить начисления и уплату по обязательствам за выбранный период.
Выдается в течение трех рабочих дней в электронном виде, в течение пяти рабочих дней — на бумаге.
Акт включает два раздела:
о суммах, перечисленных в составе ЕНП;
о суммах, перечисленных не в составе ЕНП, а напрямую на соответствующий КБК.
В акте отражаются данные по конкретным обязательствам:
состояние расчетов на начало запрашиваемого периода;
начисления и погашение обязательств на ЕНС в течение периода;
состояние расчетов на конец периода.
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Как получить справки о ЕНС
Чтобы получить справки о сальдо ЕНС, о принадлежности средств или об исполнении обязанности по уплате налогов, действуйте следующим образом:
Шаг 1. Подготовьте заявление по форме, утв. приказом ФНС от 30.01.2025 № ЕД-7-8/61 (КНД 1114237). Это новая форма, которая действует с 8 мая 2025 года.
Бумажное заявление заполняйте, следуя указаниям, размещенным в примечаниях к форме.
В поле «Прошу выдать справку» укажите код справки, которую хотите получить:
«1» — для справки о состоянии сальдо ЕНС;
«2» — для справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, взносов;
«3» — для справки о принадлежности денежных средств, перечисленных в составе ЕНП.
В поле «Способ выдачи справки» проставьте кодировку, обозначающую способ, которым хотите получить готовую справку:
«1» — при визите в ИФНС;
«2» — в МФЦ, если через него подавали заявление;
«3» — по почте на адрес, имеющийся у налоговой.
Если сформируете электронное заявление в «Личном кабинете налогоплательщика» или по ТКС через оператора ЭДО, справка поступит к вам в электронном виде — в личный кабинет или по ТКС.
Шаг 2. Отправьте заявление в ИФНС.
Если заявление заполнено на бумаге, один экземпляр передайте при визите в ИФНС или в МФЦ, а на другом принимающий орган проставит отметку о принятии документа. При отправке почтой необходимо заполнить опись вложения и уведомление о получении.
Электронную форму отправляйте через «Личный кабинет налогоплательщика» или по ТКС через оператора ЭДО.
Шаг 3. Получите готовую справку способом, который указали в заявлении.
Шаг 4. Сверьте показатели, приведенные в справке со своими данными.
Если обнаружили расхождения, проверьте свои начисления в отчетности и уведомлениях по ЕНП, а также суммы перечислений.
Шаг 5. Если не согласны с полученными данными, заявите о своем несогласии через сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Потребуется ввести информацию о налогоплательщике (ФИО ИП, наименование компании, ИНН). Ваше обращение рассмотрят в течение суток.
Как получить акт сверки с ИФНС в 2025 году
Для получения акта сверки с инспекцией заполните заявление по форме, рекомендованной письмом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879 (КНД 1165180).
Укажите в заявлении:
нужен ли вам акт по всем КБК (код «1») или только по некоторым (код «2»), которые надо перечислить на второй странице заявления;
за какой период нужен акт;
каким способом хотите получить акт на бумажном носителе — в ИФНС (код «1»), в МФЦ (код «2»), или по почте (код «3»).
В ответ на электронное заявление, отправленное через «Личный кабинет налогоплательщика», вы получите электронный акт сверки. Далее действуйте так же, как при запросе в ИФНС справок по ЕНС.
При наличии расхождений с данными налоговой в электронном акте, обратитесь к сервису «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС».
Для устранения расхождений в бумажном акте сверки заполните графу 3 «Данные налогоплательщика». Свои данные вносите только в те строки, в которых показатели ИФНС расходятся с вашими. Подпишите акт и направьте его в инспекцию.
Рассмотреть акт с разногласиями и дать ответ ИФНС должна в течение 30 дней (п. 54 Административного регламента, утв. приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343, письмо ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879).
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Комментарии1
отличная подробная статья! увы(( в жизни задача невыполнимая