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НДС на УСН

Как на УСН рассчитать НДС с аванса: инструкция для бухгалтера

В 2025 году все упрощенцы, чьи доходы в прошедшем или текущем году превысили 60 млн рублей, стали плательщиками налога на добавленную стоимость. Исчислять и уплачивать НДС они должны при каждой отгрузке товаров, работ или услуг, а также при получении авансов от покупателей. Рассмотрим порядок расчета НДС с авансов.

Получен аванс от покупателя: расчет НДС на УСН

Полученный аванс — это полная или частичная предоплата, поступившая от покупателя в счет предстоящей отгрузки товара (работ, услуг).

Получив предоплату (п. 1 ст. 167, п. 3 ст. 168 НК):

  • с каждой поступившей суммы аванса рассчитайте НДС;

  • в течение пяти календарных дней выдайте покупателю авансовый счет-фактуру.

НДС с аванса исчисляйте по расчетным ставкам:

  • 20/120, 10/110 — если выбрали общие ставки (20%, 10%);

  • 7/107, 5/105 — если выбрали пониженные ставки (7%, 5%).

Сумма НДС с аванса рассчитывается так:

НДС с аванса = Сумма аванса полученная х Расчетная ставка НДС

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Пример. Поставщику-упрощенцу, применяющему ставку НДС 20%, на расчетный счет поступила сумма предоплаты от покупателя — 50 000 рублей. Поставщик должен выделить НДС из поступившей суммы, применив расчетную ставку 20/120:

  • НДС = 50 000 х 20 / 120 = 8 333,33 руб.

Авансовый счет-фактура

Рассчитав сумму НДС, составьте счет-фактуру на аванс в двух экземплярах — по одному для себя и для покупателя.

Отразите в авансовом счете-фактуре:

  • в строке 5 — реквизиты платежного поручения, которым покупатель перечислил предоплату (если платежек несколько, укажите их через запятую);

  • в графе 1а — наименование товара, работы, услуги, за которые получен аванс, укажите как в договоре (например, «Бумага для принтера А4 (аванс)»);

  • в графе 7 — расчетную ставку НДС;

  • в графе 8 — сумму НДС;

  • в графе 9 — сумму полученного аванса.

Зарегистрируйте выданный счет-фактуру в книге продаж и передайте покупателю его экземпляр (приложение № 5 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Вычет авансового НДС при отгрузке

При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) покупателю в счет полученного от него аванса :

  • Рассчитайте НДС от всей стоимости отгруженного товара (работ, услуг), но уже не по расчетной, а по применяемой налоговой ставке — общей (20%, 10%) или пониженной (7%, 5%).

  • Составьте счет-фактуру на всю сумму отгрузки, указав в ней применяемую ставку (графа 7) и исчисленную сумму НДС (графа 8).

  • Зарегистрируйте счет-фактуру в книге продаж.

Так как НДС начислялся дважды — и с суммы аванса и с суммы отгрузки, возникает двойное налогообложение полученной предоплаты. Чтобы этого избежать и снизить сумму налога, НДС, рассчитанный с аванса, нужно принять к вычету. Этот вычет доступен в том числе и упрощенцам, применяющим пониженные ставки 7% или 5% (п. 6 ст. 172 НК).

НДС с аванса нужно заявить к вычету в том же квартале, в котором отгрузили покупателю товары (работы, услуги) — на следующий налоговый период он не переносится.

Счет-фактуру на аванс, который ранее зарегистрировали в книге продаж и выдали покупателю, при отгрузке зарегистрируйте в книге покупок.

Обратите внимание: упрощенцы могут применять особые правила (п. 13 Методических рекомендаций ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815):

  • Если поступление предоплаты от покупателя и отгрузка в счет нее происходят в одном квартале, счет-фактуру можете оформить только при отгрузке. Рассчитывать НДС с аванса и выдавать покупателю счет-фактуру на него в этом случае не требуется.

  • Если в текущем квартале отгрузка в счет полученного аванса была частичной, НДС начисляйте лишь с той части аванса, в счет которой отгрузки в текущем квартале не было, и на эту же сумму выставляйте счет-фактуру покупателю.

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Пример расчета НДС

ООО «Альянс» работает на УСН и применяет ставку НДС 5%. Согласно договору поставки, заключенному с ИП Ивановым, «Альянс» должен поставить ему товар на сумму 525 000 рублей с учетом НДС (стоимость товара 500 000 рублей, НДС 5% — 25 000 рублей). 

Предоплата в размере 300 000 рублей поступила от покупателя 31 марта 2025 года. А отгрузка товара в полном объеме состоялась 7 апреля 2025 года.

Как рассчитать НДС:

1. К сумме аванса применим расчетную ставку НДС 5/105:

  • 300 000 х 5 / 105 = 14 285,71 руб. — эту сумму налога и ставку 5/105 отразим в графах 7 и 8 авансового счета-фактуры.

2. НДС с отгрузки рассчитываем по ставке 5%:

  • 500 000 х 5% = 25 000 руб. — эту сумму НДС и ставку 5% указываем в графах 7 и 8 счета-фактуры, который выдаем покупателю при отгрузке.

3. НДС с аванса (14 285,71 руб.) надо отразить в декларации по НДС за I квартал 2025 года и уплатить в бюджет.

4. Во II квартале 2025 года уплаченный в I квартале НДС с аванса можно принять к вычету. В декларацию за II квартал включим сумму НДС с отгрузки (25 000 руб.) и отразим вычет НДС с аванса (14 285,71 руб.). За II квартал 2025 года сумма налога к уплате составит:

  • НДС к уплате = 25 000 – 14 285,71 = 10 714,29 руб.

Вычет НДС при возврате аванса

Если аванс вернули покупателю, НДС с него тоже можно принять к вычету, но только, если при этом был изменен или расторгнут договор (п. 5 ст. 171, п. 4 ст.172, письмо Минфина от 02.11.2017 № 03-07-11/72105):

  • В книге покупок регистрируется авансовый счет-фактура, при этом в графе 7 книги покупок нужно указать дату и номер платежного поручения на возврат аванса.

  • После возврата аванса покупателю НДС с него можно принять к вычету в течение одного года.

Если аванс засчитывается в счет другого договора, заключенного с тем же покупателем, применить вычет по нему возможно лишь после отгрузки по этому договору.

НДС с аванса: проводки

В бухгалтерском учете начисление и уплату НДС отражайте проводками:

  • Дт 76.АВ Кт 68/НДС — начислен НДС с поступившего от покупателя аванса;

  • Дт 90.03 Кт 68/НДС — начислен НДС при отгрузке;

  • Дт 68/НДС Кт 76.АВ — НДС с полученного аванса принят к вычету;

  • Дт 68/ЕНС Кт 51 — НДС уплачен в бюджет в составе ЕНП (единого налогового платежа);

  • Дт 68/НДС Кт 68/ЕНС — ЕНП зачтен в счет уплаты НДС.

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