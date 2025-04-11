Как на УСН рассчитать НДС с аванса: инструкция для бухгалтера

Авансовый счет-фактура

Рассчитав сумму НДС, составьте счет-фактуру на аванс в двух экземплярах — по одному для себя и для покупателя.

Отразите в авансовом счете-фактуре:

в строке 5 — реквизиты платежного поручения, которым покупатель перечислил предоплату (если платежек несколько, укажите их через запятую);

в графе 1а — наименование товара, работы, услуги, за которые получен аванс, укажите как в договоре (например, «Бумага для принтера А4 (аванс)»);

в графе 7 — расчетную ставку НДС;

в графе 8 — сумму НДС;

в графе 9 — сумму полученного аванса.

Зарегистрируйте выданный счет-фактуру в книге продаж и передайте покупателю его экземпляр (приложение № 5 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137).