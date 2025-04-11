Как на УСН рассчитать НДС с аванса: инструкция для бухгалтера

Получен аванс от покупателя: расчет НДС на УСН
Полученный аванс — это полная или частичная предоплата, поступившая от покупателя в счет предстоящей отгрузки товара (работ, услуг).
Получив предоплату (п. 1 ст. 167, п. 3 ст. 168 НК):
с каждой поступившей суммы аванса рассчитайте НДС;
в течение пяти календарных дней выдайте покупателю авансовый счет-фактуру.
НДС с аванса исчисляйте по расчетным ставкам:
20/120, 10/110 — если выбрали общие ставки (20%, 10%);
7/107, 5/105 — если выбрали пониженные ставки (7%, 5%).
Сумма НДС с аванса рассчитывается так:
НДС с аванса = Сумма аванса полученная х Расчетная ставка НДС
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Пример. Поставщику-упрощенцу, применяющему ставку НДС 20%, на расчетный счет поступила сумма предоплаты от покупателя — 50 000 рублей. Поставщик должен выделить НДС из поступившей суммы, применив расчетную ставку 20/120:
НДС = 50 000 х 20 / 120 = 8 333,33 руб.
Авансовый счет-фактура
Рассчитав сумму НДС, составьте счет-фактуру на аванс в двух экземплярах — по одному для себя и для покупателя.
Отразите в авансовом счете-фактуре:
в строке 5 — реквизиты платежного поручения, которым покупатель перечислил предоплату (если платежек несколько, укажите их через запятую);
в графе 1а — наименование товара, работы, услуги, за которые получен аванс, укажите как в договоре (например, «Бумага для принтера А4 (аванс)»);
в графе 7 — расчетную ставку НДС;
в графе 8 — сумму НДС;
в графе 9 — сумму полученного аванса.
Зарегистрируйте выданный счет-фактуру в книге продаж и передайте покупателю его экземпляр (приложение № 5 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137).
Вычет авансового НДС при отгрузке
При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) покупателю в счет полученного от него аванса :
Рассчитайте НДС от всей стоимости отгруженного товара (работ, услуг), но уже не по расчетной, а по применяемой налоговой ставке — общей (20%, 10%) или пониженной (7%, 5%).
Составьте счет-фактуру на всю сумму отгрузки, указав в ней применяемую ставку (графа 7) и исчисленную сумму НДС (графа 8).
Зарегистрируйте счет-фактуру в книге продаж.
Так как НДС начислялся дважды — и с суммы аванса и с суммы отгрузки, возникает двойное налогообложение полученной предоплаты. Чтобы этого избежать и снизить сумму налога, НДС, рассчитанный с аванса, нужно принять к вычету. Этот вычет доступен в том числе и упрощенцам, применяющим пониженные ставки 7% или 5% (п. 6 ст. 172 НК).
НДС с аванса нужно заявить к вычету в том же квартале, в котором отгрузили покупателю товары (работы, услуги) — на следующий налоговый период он не переносится.
Счет-фактуру на аванс, который ранее зарегистрировали в книге продаж и выдали покупателю, при отгрузке зарегистрируйте в книге покупок.
Обратите внимание: упрощенцы могут применять особые правила (п. 13 Методических рекомендаций ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815):
Если поступление предоплаты от покупателя и отгрузка в счет нее происходят в одном квартале, счет-фактуру можете оформить только при отгрузке. Рассчитывать НДС с аванса и выдавать покупателю счет-фактуру на него в этом случае не требуется.
Если в текущем квартале отгрузка в счет полученного аванса была частичной, НДС начисляйте лишь с той части аванса, в счет которой отгрузки в текущем квартале не было, и на эту же сумму выставляйте счет-фактуру покупателю.
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Пример расчета НДС
ООО «Альянс» работает на УСН и применяет ставку НДС 5%. Согласно договору поставки, заключенному с ИП Ивановым, «Альянс» должен поставить ему товар на сумму 525 000 рублей с учетом НДС (стоимость товара 500 000 рублей, НДС 5% — 25 000 рублей).
Предоплата в размере 300 000 рублей поступила от покупателя 31 марта 2025 года. А отгрузка товара в полном объеме состоялась 7 апреля 2025 года.
Как рассчитать НДС:
1. К сумме аванса применим расчетную ставку НДС 5/105:
300 000 х 5 / 105 = 14 285,71 руб. — эту сумму налога и ставку 5/105 отразим в графах 7 и 8 авансового счета-фактуры.
2. НДС с отгрузки рассчитываем по ставке 5%:
500 000 х 5% = 25 000 руб. — эту сумму НДС и ставку 5% указываем в графах 7 и 8 счета-фактуры, который выдаем покупателю при отгрузке.
3. НДС с аванса (14 285,71 руб.) надо отразить в декларации по НДС за I квартал 2025 года и уплатить в бюджет.
4. Во II квартале 2025 года уплаченный в I квартале НДС с аванса можно принять к вычету. В декларацию за II квартал включим сумму НДС с отгрузки (25 000 руб.) и отразим вычет НДС с аванса (14 285,71 руб.). За II квартал 2025 года сумма налога к уплате составит:
НДС к уплате = 25 000 – 14 285,71 = 10 714,29 руб.
Вычет НДС при возврате аванса
Если аванс вернули покупателю, НДС с него тоже можно принять к вычету, но только, если при этом был изменен или расторгнут договор (п. 5 ст. 171, п. 4 ст.172, письмо Минфина от 02.11.2017 № 03-07-11/72105):
В книге покупок регистрируется авансовый счет-фактура, при этом в графе 7 книги покупок нужно указать дату и номер платежного поручения на возврат аванса.
После возврата аванса покупателю НДС с него можно принять к вычету в течение одного года.
Если аванс засчитывается в счет другого договора, заключенного с тем же покупателем, применить вычет по нему возможно лишь после отгрузки по этому договору.
НДС с аванса: проводки
В бухгалтерском учете начисление и уплату НДС отражайте проводками:
Дт 76.АВ Кт 68/НДС — начислен НДС с поступившего от покупателя аванса;
Дт 90.03 Кт 68/НДС — начислен НДС при отгрузке;
Дт 68/НДС Кт 76.АВ — НДС с полученного аванса принят к вычету;
Дт 68/ЕНС Кт 51 — НДС уплачен в бюджет в составе ЕНП (единого налогового платежа);
Дт 68/НДС Кт 68/ЕНС — ЕНП зачтен в счет уплаты НДС.
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