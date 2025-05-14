Средний заработок для выходного пособия: новые правила расчета с 1 сентября 2025 года

Когда выплачивается выходное пособие

Выходное пособие — средний заработок, который работодатель должен выплатить сотруднику при увольнении по определенным основаниям. Фактически, уволенному оплачивается время, в течение которого он будет искать новое место работы.

Максимальный период выплаты составляет (ст. 178, 296, 318 ТК):

не более трех месяцев — в общем случае;

до шести месяцев — если увольняется работник в районах Крайнего Севера;

не более двух недель — при увольнении сезонных работников.

Минимальный размер такой выплаты установлен Трудовым кодексом — это выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Но он может быть выше, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором (ст. 178, 318 ТК).

Средний месячный заработок выплачивается:

при ликвидации компании;

в случае сокращения численности или штата.

Если работник не трудоустроится, средний заработок ему выплачивается также за второй месяц, а при обращении в службу занятости в течение 14 рабочих дней после увольнения и отсутствии трудоустройства в течение двух месяцев — выплата продлевается на третий месяц. На Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях выплаты при отсутствии трудоустройства могут продлеваться также на четвертый, пятый и шестой месяцы.

Двухнедельный средний заработок выплачивают:

Если сотрудник отказался от перевода вместе с работодателем в другую местность.

При отказе от перевода на другую работу, необходимого в связи с медзаключением.

При признании работника нетрудоспособным согласно медзаключению.

В случае восстановления на работе сотрудника, ранее выполнявшего работу уволенного работника.

При призыве сотрудника на военную службу.

При отказе сотрудника от работы по причине изменения условий трудового договора.

В связи с приостановлением действия или аннулирования разрешения на привлечение и использование сотрудников-иностранцев, на основании которого иностранному гражданину или лицу без гражданства было выдано разрешение на работу.

Выплата выходного пособия может предусматриваться и в других случаях, например, при увольнении сотрудника по соглашению сторон или в случае увольнения по собственному желанию при выходе на пенсию, при условии, что это зафиксировано в трудовом или коллективном договоре.