Средний заработок для выходного пособия: новые правила расчета с 1 сентября 2025 года

Основание — постановление Правительства от 24.04.2025 № 540.
Когда выплачивается выходное пособие
Выходное пособие — средний заработок, который работодатель должен выплатить сотруднику при увольнении по определенным основаниям. Фактически, уволенному оплачивается время, в течение которого он будет искать новое место работы.
Максимальный период выплаты составляет (ст. 178, 296, 318 ТК):
не более трех месяцев — в общем случае;
до шести месяцев — если увольняется работник в районах Крайнего Севера;
не более двух недель — при увольнении сезонных работников.
Минимальный размер такой выплаты установлен Трудовым кодексом — это выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Но он может быть выше, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором (ст. 178, 318 ТК).
Средний месячный заработок выплачивается:
при ликвидации компании;
в случае сокращения численности или штата.
Если работник не трудоустроится, средний заработок ему выплачивается также за второй месяц, а при обращении в службу занятости в течение 14 рабочих дней после увольнения и отсутствии трудоустройства в течение двух месяцев — выплата продлевается на третий месяц. На Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях выплаты при отсутствии трудоустройства могут продлеваться также на четвертый, пятый и шестой месяцы.
Двухнедельный средний заработок выплачивают:
Если сотрудник отказался от перевода вместе с работодателем в другую местность.
При отказе от перевода на другую работу, необходимого в связи с медзаключением.
При признании работника нетрудоспособным согласно медзаключению.
В случае восстановления на работе сотрудника, ранее выполнявшего работу уволенного работника.
При призыве сотрудника на военную службу.
При отказе сотрудника от работы по причине изменения условий трудового договора.
В связи с приостановлением действия или аннулирования разрешения на привлечение и использование сотрудников-иностранцев, на основании которого иностранному гражданину или лицу без гражданства было выдано разрешение на работу.
Выплата выходного пособия может предусматриваться и в других случаях, например, при увольнении сотрудника по соглашению сторон или в случае увольнения по собственному желанию при выходе на пенсию, при условии, что это зафиксировано в трудовом или коллективном договоре.
Сдавайте отчетность по налогам и страховым взносам через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Для вас интуитивный и понятный интерфейс, умный календарь бухгалтера, автоматическая проверка на ошибки, консультации специалистов и техническая поддержка 24/7.
Расчет выходного пособия: что изменится с 1 сентября 2025 года
Чтобы рассчитать среднюю зарплату работника, вначале определяют его средний дневной заработок (СДЗ) по формуле:
СДЗ
=
Сумма начисленной зарплаты за расчетный период
:
Число фактически отработанных дней в расчетном периоде
При этом учитываются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, начисленные за 12 месяцев перед месяцем увольнения сотрудника. В расчет не входят периоды, в которые он не работал, и начисления за это время.
Такой порядок расчета среднедневного заработка предусмотрен действующим сегодня Положением о порядке исчисления среднего заработка, не изменится он и с 1 сентября 2025 года (п. 9 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922, п. 9 Положения № 540).
Новшества с 1 сентября коснутся расчета суммы выходного пособия.
Сейчас пособие в размере среднего месячного заработка рассчитывается так:
Выходное пособие
=
СДЗ
х
Фактическое количество рабочих дней по производственному календарю в периоде, подлежащем оплате
С 1 сентября 2025 года формула расчета изменится:
Выходное пособие
=
СДЗ
х
Среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году
Каким образом рассчитывать среднее число рабочих дней, приходящихся на один месяц, новое Положение № 540 не поясняет. Так как речь идет о рабочих днях, применять среднемесячное количество календарных дней 29,3, применяемое при расчете отпускных, нельзя (п. 10 Положения № 540).
Возможно, расчет с 1 сентября следует делать исходя из числа рабочих дней года, в котором уволен работник. Тогда, в 2025 году показатель среднего количества рабочих дней в месяце составит 20,58 (247 рабочих дней : 12 месяцев).
Например, работника увольняют в связи с сокращением штата с 1 октября 2025 года. Его средний дневной заработок — 2 280,00 рублей. При среднем числе рабочих дней 20,58 выходное пособие за месяц составит:
2 280,00 х 20,58 = 46 922,40 рублей.
Сдавайте без ошибок бухгалтерскую и налоговую электронную отчетность с онлайн-сервисом от Такском. Перед отправкой все заполненные поля отчетов автоматически проверяются на соответствие актуальным контрольным соотношениям.
Выходное пособие при суммированном учете рабочего времени с 1 сентября 2025 года
Если средний заработок для выходного пособия рассчитывается при суммированном учете рабочего времени, используется средний часовой заработок работника (СЧЗ). После вступления в силу нового Положения формула его расчета не изменится (п. 13 Положения № 922, п. 13 Положения № 540):
СЧЗ
=
Сумма начисленной зарплаты в расчетном периоде
:
Количество фактически отработанных рабочих часов в расчетном периоде
До 1 сентября 2025 года расчет выходного пособия из среднего часового заработка производят так:
Выходное пособие
=
СЧЗ
х
Количество рабочих часов в периоде, подлежащем оплате (как если бы сотрудник продолжал работать)
С 1 сентября 2025 года формула расчета пособия изменится:
Выходное пособие
=
СЧЗ
х
Среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году
Чтобы определить среднее число рабочих часов, приходящихся на один месяц в году, нужно годовую норму рабочего времени, установленную для работника, разделить на 12 месяцев. При этом не совсем понятно, какой год нужно принимать к расчету.
Если имеется в виду календарный год, в котором происходит увольнение, то в 2025 году этот показатель составит:
при 40-часовой рабочей неделе — 164,33 часа (1 972 часа по производственному календарю : 12 месяцев);
при 36-часовой неделе — 147,87 часов (1 774,40 часов : 12 месяцев);
при 24-часовой неделе — 98,47 часов (1 181,60 часов : 12 месяцев).
Например, средний часовой заработок сотрудника, увольняемого в связи с ликвидацией предприятия в ноябре 2025 года — 336,00 рублей. Работник трудится по графику 40-часовой недели. Значит, расчет выходного пособия будет таким:
336,00 х 164,33 = 55 214,88 рублей.
Если же для расчета предполагается использовать годовой период, отсчитываемый от даты увольнения, расчет среднемесячного количества рабочих часов будет в каждом случае увольнения индивидуален.
На сегодня новый порядок расчета среднего заработка выходных пособий вызывает немало вопросов. Разобраться с ними помогут разъяснения Минтруда и иных ведомств, которые, вероятно, появятся уже в скором времени.
Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. При наличии действующей ЭП подключитесь к сервису удаленно — это не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
Читайте также:
Топ-8 изменений в Трудовом кодексе с 1 марта 2025: дайджест для кадровика и бухгалтера.
Как рассчитать и оплатить больничный в 2025 году: памятка для работодателя.
Как на УСН рассчитать НДС с аванса: инструкция для бухгалтера.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFJeKVFe
Начать дискуссию