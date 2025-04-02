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Машиночитаемые доверенности (МЧД)

Новый формат МЧД с 1 марта 2025 года. Какая нужна доверенность, чтобы приняли отчетность

С 1 марта 2025 года ФНС регистрирует электронные доверенности только версии 5.03. При этом МЧД формата 5.01 и 5.02, зарегистрированные ранее, можно использовать до момента истечения или отзыва. Если вы еще не успели привести документы в порядок, выпустите доверенности в нужном формате через операторов ЭДО. 

Изменения в машиночитаемых доверенностях (МЧД) для ФНС с 1 марта 2025 года  

С 1 марта 2025 года вступили в силу важные изменения, которые касаются использования МЧД для сдачи отчетности. 

Прекращена регистрация доверенностей формата 5.01 и 5.02. Ранее зарегистрированные МЧД указанных форматов действуют до момента истечения или отзыва.

С 1 марта 2025 года ФНС регистрирует только формат 5.03 — он используется для сдачи налоговой отчетности через сервисы операторов ЭДО. 

Формат электронной доверенности 5.03 дает больше возможностей для управления полномочиями представителей:  

  • Право последующего передоверия.

При оформлении сотруднику МЧД на представление интересов организации в ФНС можно указать право последующего передоверия. Это позволяет передать полномочия другому лицу в организации и таким образом упрощает распределение обязанностей, а также повышает оперативность работы.  

  • Назначение нескольких представителей.  

Формат 5.03 позволяет назначить сразу нескольких представителей для взаимодействия с ФНС. Каждый из них получает свою копию доверенности, и они могут одновременно выполнять действия, предусмотренные документом.  

Эти функции делают электронную доверенность 5.03 более универсальным инструментом для управления полномочиями в рамках взаимодействия с налоговыми госорганами.

«Такском — Онлайн-Спринтер» — ваш надежный помощник в сдаче электронной отчетности. Сервис позволяет быстро и безопасно отправлять отчеты в госорганы с любого компьютера через защищенные каналы связи. Простой интерфейс с гибкими настройками, автоматическая сверка с ФНС и контрагентами, а также встроенная проверка на ошибки снимают лишнюю нагрузку.  

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Как оформить электронную доверенность для сдачи отчетов в налоговую  

МЧД должна содержать следующую информацию:  

  • название и номер документа;  

  • данные доверителя — название компании или ФИО ИП, ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП;  

  • данные о представителе — ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС и ИНН;  

  • дату оформления и срок действия доверенности;  

  • перечень полномочий, предоставляемых представителю;  

  • возможность передоверия полномочий.  

Коды полномочий для взаимодействия с ФНС указаны в справочнике на сайте налоговой службы (письмо ФНС от 16.08.2023 № ЗГ-3-26/10692).  

Порядок оформления МЧД для налоговой:  

  1. Сформируйте электронную доверенность (КНД 1110310) через ПО для отправки отчетности. 

  2. Подпишите документ КЭП руководителя. 

  3. Отправьте подписанную МЧД через оператора ЭДО в налоговую инспекцию.  

Оформите доверенность заранее и направьте в налоговую до передачи отчетных документов. Отчеты можно сдавать только после того, как налоговая примет доверенность, иначе в приеме документов могут отказать.  

В момент создания электронная доверенность получает уникальный идентификатор, который используется при каждой отправке отчетов. МЧД можно загрузить один раз в распределенный реестр ФНС, а затем указывать ее реквизиты при передаче документов.

Другие изменения в форматах МЧД с 1 марта 2025 года

Нельзя создавать доверенности в формате 002. Формат МЧД 002, который ранее использовался для документооборота, больше не доступен. На сайте Госуслуг удалено его описание. Формировать новые доверенности можно только в универсальном формате 003 или в форматах, установленных владельцами государственных информационных систем. Формат 003 предназначен для документооборота с контрагентами и государственными системами. Его поддерживают такие платформы, как ЕГАИС, «Честный ЗНАК», Федресурс и другие.

При этом ранее выданные доверенности в формате 002 сохраняют свою силу до окончания срока их действия. Но загрузить такие доверенности в распределенный реестр ФНС не получится из-за введенных ограничений.  

С 1 марта 2025 года на платформе распределенного реестра ФНС доступно оформление только МЧД в едином формате 003. Но удобнее создавать их в сервисе «Такском — Управление доверенностями». Вы сможете работать с МЧД нескольких организаций в едином окне и отслеживать МЧД контрагентов.

МЧД для сдачи отчетности в Росстат

Обязательная проверка МЧД при сдаче статистической отчетности стартует с 1 мая 2025 года. Сначала планировалось, что для сдачи отчетности в Росстат МЧД будет обязательно нужна с 1 марта 2025 года, но затем сроки перенесли.

С 1 мая 2025 года представители организаций и ИП, которые подписывают статистическую отчетность КЭП, обязаны прикладывать цифровую доверенность. МЧД потребуется, если отчетность сдает не руководитель организации или сам ИП, а их уполномоченные представители, например бухгалтер или иной сотрудник.  

Для предоставления статистической отчетности в Росстат применяется унифицированный формат МЧД — 003 (EMCHD_1), утвержденный Минцифры и доступный на портале Госуслуг. При подготовке доверенности выберите из классификатора полномочие: «Предоставление статистической отчетности в органы государственной статистики» с кодом ROSSTAT_STAT_001.  

Перед отправкой отчетности в Росстат МЧД требуется загрузить в единое блокчейн-хранилище (распределенный реестр) ФНС. Это обеспечит проверку полномочий представителя и корректность обработки данных.

Также МЧД нужно применять при сдаче отчетности в Соцфонд. О форматах такой доверенности мы рассказывали в статье.

Сервис «Такском — Управление доверенностями» упрощает работу с цифровыми доверенностями. В одном окне вы можете создавать, подписывать, регистрировать, продлевать, отзывать и хранить МЧД. Сервис поддерживает работу с несколькими организациями, автоматически проверяет МЧД на соответствие требованиям налоговой и позволяет оформлять доверенности с индивидуальными или совместными полномочиями.  

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