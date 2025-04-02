Новый формат МЧД с 1 марта 2025 года. Какая нужна доверенность, чтобы приняли отчетность

Изменения в машиночитаемых доверенностях (МЧД) для ФНС с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года вступили в силу важные изменения, которые касаются использования МЧД для сдачи отчетности.

Прекращена регистрация доверенностей формата 5.01 и 5.02. Ранее зарегистрированные МЧД указанных форматов действуют до момента истечения или отзыва.

С 1 марта 2025 года ФНС регистрирует только формат 5.03 — он используется для сдачи налоговой отчетности через сервисы операторов ЭДО.

Формат электронной доверенности 5.03 дает больше возможностей для управления полномочиями представителей:

Право последующего передоверия.

При оформлении сотруднику МЧД на представление интересов организации в ФНС можно указать право последующего передоверия. Это позволяет передать полномочия другому лицу в организации и таким образом упрощает распределение обязанностей, а также повышает оперативность работы.

Назначение нескольких представителей.

Формат 5.03 позволяет назначить сразу нескольких представителей для взаимодействия с ФНС. Каждый из них получает свою копию доверенности, и они могут одновременно выполнять действия, предусмотренные документом.

Эти функции делают электронную доверенность 5.03 более универсальным инструментом для управления полномочиями в рамках взаимодействия с налоговыми госорганами.