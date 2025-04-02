Новый формат МЧД с 1 марта 2025 года. Какая нужна доверенность, чтобы приняли отчетность

Изменения в машиночитаемых доверенностях (МЧД) для ФНС с 1 марта 2025 года
С 1 марта 2025 года вступили в силу важные изменения, которые касаются использования МЧД для сдачи отчетности.
Прекращена регистрация доверенностей формата 5.01 и 5.02. Ранее зарегистрированные МЧД указанных форматов действуют до момента истечения или отзыва.
С 1 марта 2025 года ФНС регистрирует только формат 5.03 — он используется для сдачи налоговой отчетности через сервисы операторов ЭДО.
Формат электронной доверенности 5.03 дает больше возможностей для управления полномочиями представителей:
Право последующего передоверия.
При оформлении сотруднику МЧД на представление интересов организации в ФНС можно указать право последующего передоверия. Это позволяет передать полномочия другому лицу в организации и таким образом упрощает распределение обязанностей, а также повышает оперативность работы.
Назначение нескольких представителей.
Формат 5.03 позволяет назначить сразу нескольких представителей для взаимодействия с ФНС. Каждый из них получает свою копию доверенности, и они могут одновременно выполнять действия, предусмотренные документом.
Эти функции делают электронную доверенность 5.03 более универсальным инструментом для управления полномочиями в рамках взаимодействия с налоговыми госорганами.
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Как оформить электронную доверенность для сдачи отчетов в налоговую
МЧД должна содержать следующую информацию:
название и номер документа;
данные доверителя — название компании или ФИО ИП, ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП;
данные о представителе — ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС и ИНН;
дату оформления и срок действия доверенности;
перечень полномочий, предоставляемых представителю;
возможность передоверия полномочий.
Коды полномочий для взаимодействия с ФНС указаны в справочнике на сайте налоговой службы (письмо ФНС от 16.08.2023 № ЗГ-3-26/10692).
Порядок оформления МЧД для налоговой:
Сформируйте электронную доверенность (КНД 1110310) через ПО для отправки отчетности.
Подпишите документ КЭП руководителя.
Отправьте подписанную МЧД через оператора ЭДО в налоговую инспекцию.
Оформите доверенность заранее и направьте в налоговую до передачи отчетных документов. Отчеты можно сдавать только после того, как налоговая примет доверенность, иначе в приеме документов могут отказать.
В момент создания электронная доверенность получает уникальный идентификатор, который используется при каждой отправке отчетов. МЧД можно загрузить один раз в распределенный реестр ФНС, а затем указывать ее реквизиты при передаче документов.
Другие изменения в форматах МЧД с 1 марта 2025 года
Нельзя создавать доверенности в формате 002. Формат МЧД 002, который ранее использовался для документооборота, больше не доступен. На сайте Госуслуг удалено его описание. Формировать новые доверенности можно только в универсальном формате 003 или в форматах, установленных владельцами государственных информационных систем. Формат 003 предназначен для документооборота с контрагентами и государственными системами. Его поддерживают такие платформы, как ЕГАИС, «Честный ЗНАК», Федресурс и другие.
При этом ранее выданные доверенности в формате 002 сохраняют свою силу до окончания срока их действия. Но загрузить такие доверенности в распределенный реестр ФНС не получится из-за введенных ограничений.
С 1 марта 2025 года на платформе распределенного реестра ФНС доступно оформление только МЧД в едином формате 003. Но удобнее создавать их в сервисе «Такском — Управление доверенностями». Вы сможете работать с МЧД нескольких организаций в едином окне и отслеживать МЧД контрагентов.
МЧД для сдачи отчетности в Росстат
Обязательная проверка МЧД при сдаче статистической отчетности стартует с 1 мая 2025 года. Сначала планировалось, что для сдачи отчетности в Росстат МЧД будет обязательно нужна с 1 марта 2025 года, но затем сроки перенесли.
С 1 мая 2025 года представители организаций и ИП, которые подписывают статистическую отчетность КЭП, обязаны прикладывать цифровую доверенность. МЧД потребуется, если отчетность сдает не руководитель организации или сам ИП, а их уполномоченные представители, например бухгалтер или иной сотрудник.
Для предоставления статистической отчетности в Росстат применяется унифицированный формат МЧД — 003 (EMCHD_1), утвержденный Минцифры и доступный на портале Госуслуг. При подготовке доверенности выберите из классификатора полномочие: «Предоставление статистической отчетности в органы государственной статистики» с кодом ROSSTAT_STAT_001.
Перед отправкой отчетности в Росстат МЧД требуется загрузить в единое блокчейн-хранилище (распределенный реестр) ФНС. Это обеспечит проверку полномочий представителя и корректность обработки данных.
Также МЧД нужно применять при сдаче отчетности в Соцфонд. О форматах такой доверенности мы рассказывали в статье.
Сервис «Такском — Управление доверенностями» упрощает работу с цифровыми доверенностями. В одном окне вы можете создавать, подписывать, регистрировать, продлевать, отзывать и хранить МЧД. Сервис поддерживает работу с несколькими организациями, автоматически проверяет МЧД на соответствие требованиям налоговой и позволяет оформлять доверенности с индивидуальными или совместными полномочиями.
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