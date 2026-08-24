Оплата сверхурочной работы с 1 сентября 2026 года: новые лимиты и правила

Новый годовой лимит для сверхурочной работы

Лимит для сверхурочной работы вырос в два раза — со 120 до 240 часов в год. При этом должны выполняться условия — возможность увеличения лимита предусмотрена коллективным договором или межотраслевым соглашением и получено согласие работника.

Если в вашей компании нет коллективного договора или в нем не прописан повышенный лимит, действует прежняя планка — 120 часов в год.

Суточный максимум тоже скорректировали. Раньше действовал лимит — не более 4 часов в течение двух дней подряд. Теперь правило сформулировали иначе — не более 4 часов сверхурочной работы в день.