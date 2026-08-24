Оплата сверхурочной работы с 1 сентября 2026 года: новые лимиты и правила

Самое главное:
Годовой лимит вырос вдвое — со 120 до 240 часов, но только при выполнении определенных условий.
Скорректировали дневной лимит — теперь не более 4 часов в день.
Оплата после 120-го часа идет строго по двойному тарифу.
Если планируете привлекать сотрудника к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, он вправе по собственному письменному заявлению пройти один из видов медосмотра — профилактический, диспансеризацию или периодический. Пропишите такое правило в своих ЛНА или коллективном договоре.
Суммированный учет больше не спасает — переработки фиксируются за каждый рабочий день и оплачиваются по итогам каждого месяца. Взаимозачет переработки в одном месяце недоработкой в другом запрещен.
Сотрудники, которые отработали сверхурочно более 120 часов за год, получают право на один дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации.
Новый годовой лимит для сверхурочной работы
Лимит для сверхурочной работы вырос в два раза — со 120 до 240 часов в год. При этом должны выполняться условия — возможность увеличения лимита предусмотрена коллективным договором или межотраслевым соглашением и получено согласие работника.
Если в вашей компании нет коллективного договора или в нем не прописан повышенный лимит, действует прежняя планка — 120 часов в год.
Суточный максимум тоже скорректировали. Раньше действовал лимит — не более 4 часов в течение двух дней подряд. Теперь правило сформулировали иначе — не более 4 часов сверхурочной работы в день.
На практике это означает следующее. Раньше нельзя было ставить 4 часа переработки два дня подряд — итого 8 часов за два дня при норме «4 часа за два дня». Теперь ограничение привязано к каждому дню отдельно — максимум 4 часа в сутки. Но если вы ставите 4 часа ежедневно, годовой лимит сверхурочных часов закончится быстро — через 30 рабочих дней (при 120 ч.) или через 60 дней (при 240 ч.).
Обязательное наличие согласия работника
Для привлечения к сверхурочной работе свыше 120 часов в год нужно письменное согласие работника. Отдельным категориям дополнительно требуется медицинское заключение и письменное ознакомление с правом на отказ. Например, к таким работникам относятся предпенсионеры, пенсионеры, сотрудники, чьи условия труда по результатам СОУТ отнесли к вредным подклассам 3.1 и 3.2.
Согласие должно быть конкретным, так как суды давно признают «общие согласия на год» недействительными. В самом законе от 25.05.2026 № 144‑ФЗ такого требования нет. Но Роструд в разъяснении от 09.06.2026 (вопрос № 248574) указал, что согласие нужно оформлять при каждом привлечении сотрудника к сверхурочной работе.
Но есть исключения — в этих случаях согласие не требуется. К ним относятся ситуации, когда нужно:
предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить их последствия;
устранить обстоятельства, которые нарушают нормальное функционирование систем жизнеобеспечения — водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
выполнить работы из-за введения ЧС.
Если сотрудник не подписал согласие, привлекать его к сверхурочной работе нельзя. Любая проверка или спор в суде обернется против компании.
Кого нельзя привлекать к переработкам
Под абсолютным запретом для привлечения к сверхурочной работе:
беременные женщины;
несовершеннолетние (до 18 лет), за исключением творческих работников и спортсменов по отдельным основаниям;
сотрудники в период действия ученического договора.
Лимит 120 часов в год остается обязательным и превышать его нельзя:
для работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4;
для работников государственных и муниципальных учреждений с внутренним совместительством более чем на ¼ нормы.
Можно привлекать к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, но только с письменного согласия, при отсутствии медицинских противопоказаний и после ознакомления с правом отказаться:
предпенсионеров и пенсионеров;
работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2
Можно привлекать к сверхурочной работе, но только с письменного согласия, при отсутствии медицинских противопоказаний и после ознакомления с правом отказаться:
женщин с детьми до трех лет;
инвалидов
одиноких родителей с детьми до 14 лет.
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Как оплачивать сверхурочную работу по новым правилам
Сверхурочную работу оплачивают в повышенном размере. Правила и коэффициенты прописаны в ст. 152 ТК.
Годовой объем переработки
Оплата за первые 2 часа в течение рабочего дня / смены
Оплата за последующие часы в тот же день / смену
Важное ограничение
До 120 часов включительно
1,5 часовой ставки (минимум)
2,0 часовой ставки (минимум)
Коэффициенты применяются только в пределах первых 120 часов за год
С 121‑го по 240‑й час
2,0 (независимо от того, первый это час или пятый)
2,0
Каждый час переработки сверх 120‑го оплачивается строго в двойном размере, без градации «первые / последующие»
Три главных правила:
Указанные коэффициенты — минимальные. Работодатель вправе установить более высокие (например, 2,0 и 3,0) коллективным договором или локальным нормативным актом.
Снижать минимальные коэффициенты запрещено.
Если в компании не принят коллективный договор, увеличивающий годовой лимит сверхурочных часов до 240, то пределом остается 120 часов — все часы сверх этой планки считаются нарушением (исключения — только для отдельных категорий по закону № 144‑ФЗ).
База для расчета часовой ставки (на что умножать коэффициенты):
Оклад (должностной оклад) — обязательно включается в расчет (ст. 152 ТК).
Стимулирующие выплаты (премии, надбавки за стаж, классность, квалификацию, ежемесячные поощрения) — обязательно включаются, если они носят постоянный характер и предусмотрены системой оплаты труда закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ).
Компенсационные выплаты (доплаты за вредность, работу в ночное время, совмещение, особые климатические условия) — обязательно включаются, если предусмотрены системой оплаты труда (закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ).
Формула часовой ставки (упрощенно): Часовая ставка = (Оклад + Все постоянные надбавки + Все компенсации) / Норма часов в месяце.
Рассмотрим на примерах. Исходные данные:
Оклад сотрудника — 60 000 руб.
Надбавка за выслугу — 10 000 руб.
Доплата за вредность — 5 000 руб.
Итого база для расчета — 75 000 руб.
Норма часов в сентябре 2026 года — 176 ч (условно).
Часовая ставка — 75 000 / 176 ≈ 426,14 руб.
Пример № 1 — обычная переработка в один день (без превышения планки 120 часов)
День
Переработка
Из них первые 2 часа
Последующие часы
Расчет
Итого за день
Один день
3 ч
2 ч (×1,5)
1 ч (×2,0)
2 × 426,14 × 1,5 = 1 278,42
1 × 426,14 × 2 = 852,28
2 130,70 руб.
Для сравнения: если бы считали от «голого» оклада 60 000 руб. (часовая ≈ 341 руб.), вышло бы ≈ 1 705 руб. Разница — около 25 %.
Пример № 2 — переход через порог 120 часов в течение сентября
Дополнительные условия:
На начало сентября накоплено 118 сверхурочных часов с начала года.
Лимит 240 часов действует (закреплен в коллективном договоре).
Хронология переработок в сентябре:
Дата
Часы переработки
Годовой номер часов
Попадают в диапазон
3 сентября
3 ч
119-й, 120-й, 121-й
119–120 → до 120;
121-й → сверх 120
10 сентября
2 ч
122-й, 123-й
оба сверх 120
Расчет по датам:
3 сентября — 3 часа.
Часы
Основание
Формула
Сумма
119-й и 120-й (первые 2 ч дня, до порога 120)
старое правило: × 1,5
2 × 426,14 × 1,5
1 278,42 руб.
121-й (сверх порога 120)
новое правило: × 2,0
1 × 426,14 × 2
852,28 руб.
Итого за 3 сентября
2 130,70 руб.
10 сентября — 2 часа.
Часы
Основание
Формула
Сумма
122-й и 123-й (оба сверх 120)
новое правило: × 2,0
2 × 426,14 × 2
1 704,56 руб.
Итого за 10 сентября
1 704,56 руб.
Итого за сентябрь: 2 130,70 руб. + 1 704,56 руб. = 3 835,26 руб.
Что важно запомнить из этих примеров
Порог 120 часов считается нарастающим итогом с начала года — даже если учетный период квартальный, контроль идет по году.
Внутри одного дня могут применяться разные коэффициенты (1,5 и 2,0), если переход через 120‑й час происходит в этом дне.
Все постоянные надбавки и компенсации обязательно включаются в расчетную базу — иначе будет нарушение.
Учетная программа должна уметь разбивать оплату внутри дня, когда часть часов относится к первым 120, а часть — сверх них.
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Как предоставить сотруднику отгул за сверхурочную работу
Сотрудник, который трудился сверхурочно, имеет право выбрать вид компенсации за эту работу (ст. 152 ТК):
повышенную оплату;
дополнительное время отдыха (отгул).
Минимальная продолжительность отгула — не менее количества часов, отработанных сверхурочно.
Пример. Если сотрудник переработал 3 часа, он имеет право получить как минимум 3 часа дополнительного отдыха.
Порядок оплаты при выборе отгула
Когда работник за сверхурочную работу выбирает дополнительный день отдыха (отгул), применяется следующий порядок расчета:
Сверхурочная работа — оплачивается в одинарном размере.
Время отдыха (отгул) — не оплачивается.
Что категорически нельзя делать: недопустимо полностью отказываться от оплаты переработки с формулировкой «просто дадим отдохнуть потом». Правильный подход — это именно одинарная оплата отработанного времени плюс предоставление отгула.
Сроки предоставления отгула
Конкретная дата использования дополнительного времени отдыха (отгула) должна быть зафиксирована по взаимному согласованию между сотрудником и работодателем.
Нельзя устанавливать неопределенные сроки, используя расплывчатые формулировки «Когда-нибудь в следующем квартале, когда будет тихо».
Если работодатель не предоставляет отгул вовремя (в согласованную дату), сотрудник получает полное право потребовать оплату своей сверхурочной работы в повышенном размере, как если бы он изначально выбрал оплату вместо отгула. В этом случае закон будет на его стороне.
Оплачиваемый день для диспансеризации при сверхурочной работе
С 1 сентября 2026 года для сотрудников, которые за год отработали сверхурочно более 120 часов, вводится новая гарантия. Таким работникам ежегодно будет полагаться один дополнительный оплачиваемый день исключительно для прохождения диспансеризации.
На время этого дня за сотрудником полностью сохраняются его рабочее место и должность, а сам день оплачивается в размере среднего заработка.
Работодатель не имеет права отказать в предоставлении этого дня, если условие по переработке выполнено (>120 ч). Кроме того, право на эту гарантию возникает независимо от положений коллективного договора о лимите сверхурочных работ. Даже если прописан лимит 120 часов, а не 240 часов, и сотрудник превысил его из-за разрешенных исключений, он все равно получает право на оплачиваемый выходной для диспансеризации.
Как оформить сверхурочную работу
Перечень обязательных документов указали в таблице.
Документ
Что должно быть в нем
На что обращают внимание проверяющие
Приказ о привлечении к сверхурочной работе
Дата, ФИО работника, конкретная причина, продолжительность переработки
Причина должна быть детализирована. Не «в связи с производственной необходимостью», а, например: «в связи с необходимостью завершения инвентаризации склада № 3 до сдачи квартального отчета»
Письменное согласие работника
Подпись работника, дата оформления
Для льготных категорий — дополнительно медицинская справка об отсутствии противопоказаний
Табель учета рабочего времени
Код переработки: «С» или «04», точное количество часов
Проверяющие сверяют табель с приказами и согласиями (см. ниже)
Расчет оплаты
Бухгалтерская справка или записка-расчет с разбивкой суммы
При проверке ГИТ или трудовом споре — главный аргумент работодателя
Важное замечание об устном распоряжении
Для признания работы сверхурочной и ее последующей оплаты ключевым фактором считается наличие распоряжения работодателя, а не форма его передачи (письмо Минтруда от 14.11.2013 № 14-2-195).
Если приказ о привлечении к сверхурочной работе издали в письменной форме и работа оформлена должным образом, применяется стандартная процедура компенсации — повышенная оплата или предоставление дополнительного времени отдыха.
Если письменный приказ отсутствует, но по факту установлено, что непосредственный руководитель (например, мастер или начальник смены) дал сотруднику устную команду задержаться после окончания рабочего дня, такая работа все равно признается сверхурочной. В этом случае работодатель обязан оплатить ее в повышенном размере, установленном законодательством.
Если работник остался на рабочем месте по собственной инициативе, без какой-либо команды или просьбы со стороны руководства, это время не считается сверхурочным и оплате не подлежит.
Требования к формулировкам в приказе
Не правильно
Правильно
«В связи с производственной необходимостью»
«В связи с необходимостью завершения инвентаризации склада № 3 до сдачи квартального отчета»
«Для выполнения срочных работ»
«Для устранения неисправности конвейерной линии № 2, препятствующей выпуску продукции»
«По распоряжению руководства»
Указать ФИО руководителя, конкретное задание, срок выполнения
Суммированный учет: как не попасть в ловушку
Суммированный учет рабочего времени широко применяется в производстве, ритейле, логистике и медицине. Учетный период может быть квартал, полугодие или год. Как в эту схему вписываются новые лимиты?
Сравнили правила до и после 1 сентября 2026 года в таблице:
Параметр
До 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года
Фиксация часов
По итогам учетного периода
За каждый рабочий день
Оплата сверхурочных
По итогам учетного периода (квартал / год)
По итогам каждого месяца
Взаимозачет переработки и недоработки
Допускался между месяцами
Запрещен
Контроль годового лимита
Формальный (по учетному периоду)
Строгий годовой срез
Главная ловушка: квартальный учетный период
Ситуация: учетный период — квартал. Работник перерабатывает:
Квартал
Часы переработки
Накопительно
Нарушение
I квартал
80 ч
80 ч
Нет
II квартал
90 ч
170 ч
Нет
III квартал
80 ч
250 ч
Да — превышен годовой лимит 240 ч
Формально в каждом квартале норма не нарушена, но годовой лимит 240 часов превышен. С 1 сентября 2026 года ГИТ проверяет именно годовой срез.
Что обязан делать работодатель
Действие
Когда
Последствия невыполнения
Вести накопительный реестр сверхурочных часов с начала года
Постоянно
Штраф по ст. 5.27 КоАП
Фиксировать часы переработки за каждый рабочий день
Ежедневно
Жалоба сотрудника в ГИТ
Оплачивать сверхурочные по итогам каждого месяца
Ежемесячно
Недоплата → иск от сотрудника
При достижении 240 часов — остановить переработки или найти замену
По факту достижения
Привлечение сверх лимита — нарушение
Как фиксировать переработку удаленным сотрудникам
Закон 144‑ФЗ не вводит специальных правил для дистанционных работников. Но общие принципы учета рабочего времени и доказывания в суде распространяются и на них.
Зафиксируйте в трудовом договоре с удаленным сотрудником, что сверхурочная работа выполняется только при наличии предварительного приказа или другого письменного распоряжения руководителя. Работа вне графика по личной инициативе сотрудника не оплачивается. Это поможет компании защитить себя в случае спора.
Для фиксации факта и продолжительности переработки используйте электронный документооборот, корпоративный таск-трекер или другие системы.
Ночные, праздничные и сверхурочные
Бухгалтеры часто спрашивают: что делать, если переработка выпала на ночь или праздник? Правила пересечения гарантий не изменились, но считать нужно аккуратно.
Ночь + сверхурочные
Доплата
Минимальный размер
База расчета
Ночная (ст. 154 ТК)
не менее 20% часовой ставки
Полная ставка со всеми надбавками
Сверхурочная (ст. 152 ТК)
×1,5 (первые 2 ч) или ×2 (последующие / сверх 120)
Полная ставка со всеми надбавками
Обе доплаты считаются от полной ставки (оклад + надбавки). Считать от «голого оклада» — нарушение.
Праздник / выходной + сверхурочные
Работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК). Если такая работа одновременно является сверхурочной, ставки за переработку не суммируются — итоговая оплата составляет максимум двойной размер, а не четырехкратный.
Часы, отработанные в праздник и уже оплаченные по ст. 153 ТК или компенсированные дополнительным днем отдыха, не включаются в лимит сверхурочных часов.
В табеле учета рабочего времени необходимо корректно указывать соответствующие коды.
Исключение часов из накопительного счетчика
Какие часы
Учитываются в лимите 120/240
Учитываются при определении порога «121-й час»
Работа в выходные / праздники, оплаченная по ст. 153 ТК
Нет
Нет
Работа в выходные / праздники, компенсированная отгулом
Нет
Нет
Обычные сверхурочные в будние дни
Да
Да
При расчете накопительного итога часы работы в выходные и праздники, уже оплаченные в повышенном размере или компенсированные отгулом, исключаются. Они не влияют ни на лимит 120 / 240, ни на переход к двойному тарифу после 120-го часа.
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Чек-лист: что нужно сделать в августе
Чтобы сентябрь не стал месяцем пожаротушения, выполните пять шагов.
Проведите аудит Положения об оплате труда. Пропишите, какие выплаты входят в базу для расчета сверхурочных.
Утвердите новую форму письменного согласия на переработку. Избегайте общих фраз, добавьте конкретики.
Выгрузите из 1С данные по переработкам с января. Найдите сотрудников, которые уже выбрали 120 часов. Для них новый лимит наступит очень быстро.
Обновите договоры с дистанционными сотрудниками. Внесите пункт об обязательном приказе для работы вне графика.
Проведите собрание с руководителями отделов. Объясните, что времена, когда можно было ограничиться устной просьбой «задержаться», прошли. Любая переработка теперь идет через бухгалтера и несет риски штрафов.
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