«Такском» и Альфа-Банк запустили партнерскую программу для бизнеса

Организации и предприниматели, открывшие счёт в «Альфа-Банке», получили доступ к специальным условиям на приобретение решений компании «Такском», необходимых для ведения бизнеса. Партнёрство позволит клиентам получать банковские и цифровые сервисы для бизнеса на более выгодных условиях.
Участники партнёрской программы могут воспользоваться одним из двух предложений.
Одно из них – скидка до 20% на сервис «Отчётность» по тарифам «Солидный» и «Комфортный» при первом подключении. Сервис позволяет формировать, проверять и направлять отчётность в контролирующие органы в электронном виде. Кроме того, сервис упрощает взаимодействие с государственными информационными системами.
Второе предложение позволяет получить скидку 20% на отдельные виды сертификатов квалифицированной электронной подписи:
для физических лиц;
для работы в ЕГАИС;
для участия в электронных торгах;
для сотрудников организаций.
Участники программы также могут получить услугу сопровождения перевыпуска ЭП первого лица и индивидуальных предпринимателей.
Цель партнёрской программы «Такскома» и «Альфа-Банка» – предоставить клиентам комплексные решения, которые помогут организовать повседневную работу – от банковского обслуживания до электронной отчётности, документооборота, участия в торгах и взаимодействия с госсистемами.
В дальнейшем «Такском» и «Альфа-Банк» планируют расширять партнёрскую программу, предлагая клиентам уникальные возможности для бизнеса.
Откройте счёт для бизнеса в «Альфа-Банке» и получите скидку от 20% на продукты «Такском».
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