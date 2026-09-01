«Такском» и Альфа-Банк запустили партнерскую программу для бизнеса

Организации и предприниматели, открывшие счёт в «Альфа-Банке», получили доступ к специальным условиям на приобретение решений компании «Такском», необходимых для ведения бизнеса. Партнёрство позволит клиентам получать банковские и цифровые сервисы для бизнеса на более выгодных условиях.

Участники партнёрской программы могут воспользоваться одним из двух предложений.

Одно из них – скидка до 20% на сервис «Отчётность» по тарифам «Солидный» и «Комфортный» при первом подключении. Сервис позволяет формировать, проверять и направлять отчётность в контролирующие органы в электронном виде. Кроме того, сервис упрощает взаимодействие с государственными информационными системами.

Второе предложение позволяет получить скидку 20% на отдельные виды сертификатов квалифицированной электронной подписи:

для физических лиц;

для работы в ЕГАИС;

для участия в электронных торгах;

для сотрудников организаций.

Участники программы также могут получить услугу сопровождения перевыпуска ЭП первого лица и индивидуальных предпринимателей.

Цель партнёрской программы «Такскома» и «Альфа-Банка» – предоставить клиентам комплексные решения, которые помогут организовать повседневную работу – от банковского обслуживания до электронной отчётности, документооборота, участия в торгах и взаимодействия с госсистемами.

В дальнейшем «Такском» и «Альфа-Банк» планируют расширять партнёрскую программу, предлагая клиентам уникальные возможности для бизнеса.

Откройте счёт для бизнеса в «Альфа-Банке» и получите скидку от 20% на продукты «Такском».

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